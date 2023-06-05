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В сети появились кадры уничтожения военной техники ВСУ российскими вертолётами

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В сети появились кадры уничтожения военной техники ВСУ российскими вертолётами

В сети появились кадры уничтожения военной техники боевиков киевского режима, снятые летчиками армейской авиации группировки "Восток" в ходе отражения попытки наступления противника на Южно-Донецком направлении.


На кадрах можно увидеть уничтожение боевыми вертолетами Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор" наступающей украинской бронетехники преимущественно западного производства во время недавнего наступления в районе Времьевского выступа. В ролике представлена подборка уничтожения вражеской военной техники с комментариями летчиков. Российская авиация крайне эффективно показала себя в уничтожении американской военной техники.

Ранее сообщалось, что попытки украинской армии в воскресенье, 4 июня, прорвать оборону российских войск на Южно-Донецком направлении окончились неудачно для боевиков киевского режима. Противнику было нанесено комплексное огневое поражение, в результате чего к утру понедельника, 5 июня, ВСУ понесли значительные потери в военной технике и живой силе и были отброшены на исходные позиции.

Сообщается, что потери только 31-й механизированной бригада украинской армии, наступавшей в районе населенного пункта Нескучное, составили как минимум 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три американских БМП "Бредли". Кроме того, пять боевиков были взяты в плен.

Всего в атаке ВСУ принимали участие силы в размере до трех усиленных танками батальонных тактических групп.



Использованы фотографии:
Минобороны России
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15 комментариев
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  1. GO-TO-GO-TO-GO
    GO-TO-GO-TO-GO Сегодня, 18:07
    +12
    Ну что сказать? Работайте, братья!
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:17
      +4
      Кучно пошло. good
      Закипишились хомячки. am
  2. Pastoret
    Pastoret Сегодня, 18:08
    +9
    Тут уже не Конашенков,вот видео, вот верю.., молодцы наши, хорошо встретили, тепло, в духе Александра Невского!!!
  3. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 18:10
    +7
    Всего в атаке ВСУ принимали участие силы в размере до трех усиленных танками батальонных тактических групп.

    Молодцы вертолетчики! Эшелон на встречу к Бандере формируется! Всех всук прошу занять места!
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:15
    +5
    Потерь нетЪ(с)
    Это были макеты(с)
    Не дали белкам-истеричкам на сайте всласть поорать мантру "хде жи наши ВКС//Путенвсеслил"
    1. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 18:23
      +6
      Они затаились до поры до времени - копят злобу и пишут в стол.
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 18:36
        +2
        Пишут в стул жидкими чернилами. Ну в общем как всегда.
    2. СергейБ
      СергейБ Сегодня, 18:26
      +6
      А ведь буквально пару дней назад Роман Скоморохов опубликовал статью, что на Украине ударные вертолеты чуть ли не бесполезными стали.
      Я думаю, что бандеровцы сгорающие в бронитехнике могли бы с ним поспорить. Ну если бы живые были.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 18:47
        +1
        А ведь буквально пару дней назад Роман Скоморохов опубликовал статью, что на Украине ударные вертолеты чуть ли не бесполезными стали.

        Тоже читал эту ахинею. winked
        За критику его как-то много минусов наставили. Иногда он говорит верные вещи, но часто его сильно заносит на критиканство. hi
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 18:51
        0
        При прорывах нет собственного ПВО, и вертолёты могут спокойно работать
  5. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 18:26
    +3
    Значит вертолёты все ещё остаются востребованными в современной войне. Недавно была статья на ВО, где было много споров об этом.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 18:41
      +1
      Скажите ещё ,что авиация нам не нужна.Вертолётчики это армейская авиация.В ВОВ наши ИЛ 2 так же мочили фашистов,не смотря на потери.В штурмовой авиации самые большие потери.
  6. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 18:31
    +2
    Полетели приветы из Приморского края !!!
  7. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 18:37
    +1
    Слава нашим лётчикам! Да хранит всех наших воинов господь!
  8. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:49
    0
    Паника, которую ЦИПСО все выходные разгоняла закончилась, появилась достоверная информация. Не думаю, что у нас на этом направлении дураки сидят, все варианты наступления предсказуемы, ждали хохла и хорошенько встретили...