В сети появились кадры уничтожения военной техники боевиков киевского режима, снятые летчиками армейской авиации группировки "Восток" в ходе отражения попытки наступления противника на Южно-Донецком направлении.
На кадрах можно увидеть уничтожение боевыми вертолетами Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор" наступающей украинской бронетехники преимущественно западного производства во время недавнего наступления в районе Времьевского выступа. В ролике представлена подборка уничтожения вражеской военной техники с комментариями летчиков. Российская авиация крайне эффективно показала себя в уничтожении американской военной техники.
Ранее сообщалось, что попытки украинской армии в воскресенье, 4 июня, прорвать оборону российских войск на Южно-Донецком направлении окончились неудачно для боевиков киевского режима. Противнику было нанесено комплексное огневое поражение, в результате чего к утру понедельника, 5 июня, ВСУ понесли значительные потери в военной технике и живой силе и были отброшены на исходные позиции.
Сообщается, что потери только 31-й механизированной бригада украинской армии, наступавшей в районе населенного пункта Нескучное, составили как минимум 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три американских БМП "Бредли". Кроме того, пять боевиков были взяты в плен.
Всего в атаке ВСУ принимали участие силы в размере до трех усиленных танками батальонных тактических групп.