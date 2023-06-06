Президент Эбрахим Раиси: США приходят в упадок по мере появления нового порядка

Все показатели одностороннего подхода Соединенных Штатов показывают, что они перешли к упадку, а новые державы, региональные организации, находятся на подъеме по всему миру, особенно в Азии. Нет сомнений в том, что Исламская революция является важным игроком в этом новом порядке

Мы неоднократно заявляли, что готовы установить отношения со странами, которые заявили о своей готовности иметь отношения с Ираном. Однако мы будем сопротивляться тем странам, которые могут захотеть противостоять нам или уже противостоят.

Именно вы, люди, сорвали и отменили санкции, которые были введены против Ирана США и их союзниками.

Президент Ирана Эбрахим Раиси подчеркнул, что формируется новый мировой порядок, и сказал, что Иран будет одним из главных игроков в этом новом порядке, поскольку мощь Соединенных Штатов продолжает ослабевать.Президент Раиси сделал это заявление, выступая на церемонии, посвященной 34-й годовщине кончины основателя Исламской Республики покойного имама Хомейни. Он сказал, что идеи имама Хомейни привели к серьезному развитию на мировой политической арене, а его революция изменила все политические уравнения и породила новый мировой порядок.— добавил президент Ирана.Он сказал, что те, кто претендуют на власть, теперь признают растущую мощь Исламской Республики Иран и всего Глобального Юга. Власть Тегерана в регионе неоспорима, и никакое уравнение не может сложиться, кроме как с участием Ирана.— добавил президент Раиси.Он отметил, что лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи четко проанализировал первопричину военных действий против Исламской Республики, заявив, что враги сговариваются против Ирана, потому что это прогрессивная страна.Отметив, что представитель Белого дома признал, что так называемая политика максимального давления на Иран с треском провалилась, Раиси сказал:Касаясь спровоцированных Западом в прошлом году беспорядков в Иране, аятолла Хаменеи отметил, что планирование беспорядков прошлой осенью осуществлялось в аналитических центрах западных стран.Аятолла Хаменеи добавил, что враги стремятся разочаровать иранскую молодежь в правительстве, выдвигая на первый план проблемы страны и вместо этого недооценивая достижения страны.В качестве примера он указал на большие достижения в области технологий в Иране и подчеркнул, что в стране существуют различные и многообещающие разработки, которые сигнализируют о светлом будущем.Аятолла Хаменеи также призвал официальных лиц и организации укреплять веру и надежду иранского народа.