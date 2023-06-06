Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Эбрахим Раиси: США приходят в упадок по мере появления нового порядка

6
Президент Эбрахим Раиси: США приходят в упадок по мере появления нового порядка

Президент Ирана Эбрахим Раиси подчеркнул, что формируется новый мировой порядок, и сказал, что Иран будет одним из главных игроков в этом новом порядке, поскольку мощь Соединенных Штатов продолжает ослабевать.


Президент Раиси сделал это заявление, выступая на церемонии, посвященной 34-й годовщине кончины основателя Исламской Республики покойного имама Хомейни. Он сказал, что идеи имама Хомейни привели к серьезному развитию на мировой политической арене, а его революция изменила все политические уравнения и породила новый мировой порядок.

Все показатели одностороннего подхода Соединенных Штатов показывают, что они перешли к упадку, а новые державы, региональные организации, находятся на подъеме по всему миру, особенно в Азии. Нет сомнений в том, что Исламская революция является важным игроком в этом новом порядке

— добавил президент Ирана.

Он сказал, что те, кто претендуют на власть, теперь признают растущую мощь Исламской Республики Иран и всего Глобального Юга. Власть Тегерана в регионе неоспорима, и никакое уравнение не может сложиться, кроме как с участием Ирана.

Мы неоднократно заявляли, что готовы установить отношения со странами, которые заявили о своей готовности иметь отношения с Ираном. Однако мы будем сопротивляться тем странам, которые могут захотеть противостоять нам или уже противостоят.

— добавил президент Раиси.

Он отметил, что лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи четко проанализировал первопричину военных действий против Исламской Республики, заявив, что враги сговариваются против Ирана, потому что это прогрессивная страна.

Отметив, что представитель Белого дома признал, что так называемая политика максимального давления на Иран с треском провалилась, Раиси сказал:
Именно вы, люди, сорвали и отменили санкции, которые были введены против Ирана США и их союзниками.


Касаясь спровоцированных Западом в прошлом году беспорядков в Иране, аятолла Хаменеи отметил, что планирование беспорядков прошлой осенью осуществлялось в аналитических центрах западных стран.

Аятолла Хаменеи добавил, что враги стремятся разочаровать иранскую молодежь в правительстве, выдвигая на первый план проблемы страны и вместо этого недооценивая достижения страны.

В качестве примера он указал на большие достижения в области технологий в Иране и подчеркнул, что в стране существуют различные и многообещающие разработки, которые сигнализируют о светлом будущем.

Аятолла Хаменеи также призвал официальных лиц и организации укреплять веру и надежду иранского народа.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:24
    +1
    Президент Эбрахим Раиси: США приходят в упадок по мере появления нового порядка
    Не точно. Нового порядка еще нет. request А из США уже песок сыпется. request
    Иран будет одним из главных игроков в этом новом порядке, поскольку мощь Соединенных Штатов продолжает ослабевать.
    Да я не против, но где логика, брат? request Как ослабление США приведет к возвеличиванию Ирана. recourse Скромнее.....
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:47
      -2
      Вот что СВО животворящая делает: захлопали крылышками все, у кого они остались. Он забыл упомянуть, что Новый Мировой Порядок наступит, когда Россия победит США.
      Как всегда: на чужом горбу хотят в рай влезть.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 09:38
      0
      В статье приведены цитаты Раиси и именно этой фразы (в таком ключе) там нет. Видимо это изобретение автора статьи в котором логика отдыхает, а причина и следствие поменялись местами. По мере того, как США приходят в упадок, появляется новый миропорядок.
      Что до возвеличивания Ирана - США инициатор санкций и сдерживания/противостояния Ирану и свертывание этой политики будет способствовать усилению Ирана.
  2. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 09:07
    0
    Иран еще спляшет на могилке матрасни
  3. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 09:11
    0
    Смотрю автоблогеров, машины гоняют из ОАЭ в Россию , они просто в шоке от уровня коррупции в Иране. Думаю это то о чём должны говорить своему народу эти замечательные мужчины, чтобы потом не винить в очередной революции проклятых империалистов!!! Хотя искать виноватых за бугром эта традиция не только иранских теократов...
  4. Трямс
    Трямс Сегодня, 10:00
    -1
    Что-то не нравятся мне его некоторые заявления.
    Как раз в канве рисков многополярного мира - клоунов на арене может стать существенно больше.
    Надеюсь, мы учли подводные камни.
    Не, если сие для внутреннего, что скорее всего, тк вовне все адекватно, то ок.