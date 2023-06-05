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ВС РФ наносят удары по объектам в Балаклее в Харьковской области

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ВС РФ наносят удары по объектам в Балаклее в Харьковской области

В городе Балаклея Харьковской области прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские паблики и средства массовой информации, ссылаясь на информацию от местных жителей. Позже взрывы подтвердила подконтрольная киевскому режиму военная администрация города.


Как утверждается, ВС РФ наносят удары по объектам в Балаклее. Вероятно, речь идет о целях военного назначения, которых в Харьковской области очень много. В свое время Балаклея была занята украинскими формированиями, здесь начали оборудовать позиции ВСУ и сосредотачивать военную технику, вооружения и личный состав.

Сейчас российские Вооруженные силы активно наступают на Купянском направлении. Для обеспечения наступления им требуется поражать различные цели военного назначения в Харьковской области, где находятся ресурсы, которые могут быть задействованы киевским режимом для последующих действий против российской армии.

В то же время, какой-то более подробной информации о происходящем в Балаклее украинские информационные ресурсы не дают. Киевский режим сильно цензурирует любую информацию о прилетах российских ракет и дронов по военным или энергетическим объектам, «простым смертным» под страхом жесткого наказания запрещается раскрывать подробности об атаках российских войск с воздуха.

Вероятно, украинское руководство считает, что такая информация в случае ее детализации в СМИ, будет облегчать задачи российской армии, а также способствовать распространению паники среди мирного населения и демотивировать украинских военных.
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9 комментариев
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  1. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 18:15
    +4
    Это не может не радовать. Чем тяжелее звук гитар- тем хуже для врага.
    Как учила ещё группа "Круиз". В своё время.
    Я- вообще старый любитель тяжмета....
    1. Дмитрий Ригов
      Дмитрий Ригов Сегодня, 18:19
      0
      Балаклея до сентября прошлого года была занята нашими войсками, при этом в отличии от Херсона местное население лояльно относилось к присоединению, представляю каково теперь местным жителям под нашей бомбардировкой.
      1. Бензорез
        Бензорез Сегодня, 18:30
        +6
        Абсолютно не сахар.
        В сложившейся ситуации - лично я бы занялся стратегической эвакуацией семьи.
        Ну, а мне-как повезёт.
        1. Peter1First
          Peter1First Сегодня, 18:38
          0
          А кто тебе даст эвакуировать оттуда хотя бы даже только семью? Если ты думаешь, что граница там решето -то нет. Они специально отселили 20 км всех жителей от границы, чтобы не мешали им обстреливать Россию. И граница и прифронтовая полоса заминированы и наблюдаются. Бежать надо было раньше!
          1. bk316
            bk316 Сегодня, 18:43
            +1
            Они специально отселили 20 км всех жителей от границы

            Через третьи страны.
            Написано же - СТРАТЕГИЧЕСКОЙ. Детей женщин пока выпускают.
            У меня только что родственники знакомого приехали.
            Конечно гемор с документами, зато все живы.
            А через ленточку лучше не соваться - без спецподготовки не дойдешь.
            1. Шмель_3
              Шмель_3 Сегодня, 18:52
              0
              Цитата: bk316
              Они специально отселили 20 км всех жителей от границы

              Через третьи страны.
              Написано же - СТРАТЕГИЧЕСКОЙ. Детей женщин пока выпускают.
              У меня только что родственники знакомого приехали.
              Конечно гемор с документами, зато все живы.
              А через ленточку лучше не соваться - без спецподготовки не дойдешь.

              Вы как-то поинтересуйтесь, во сколько это обошлось, через третьи страны.
          2. Шмель_3
            Шмель_3 Сегодня, 18:47
            0
            Цитата: Peter1First
            Бежать надо было раньше!


            Не все могли бежать. Многим и тогда не давали бежать. Живой щит никто не отменял. Еще: многие верили, что Россия пришла навсегда!
        2. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 18:40
          +1
          "Стратегическая эвакуация семьи" - это что-то новое)
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 18:45
      0
      Легко на сердце от песни тяжёлой!!! hi
      Тттть