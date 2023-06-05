ВС РФ наносят удары по объектам в Балаклее в Харьковской области

В городе Балаклея Харьковской области прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские паблики и средства массовой информации, ссылаясь на информацию от местных жителей. Позже взрывы подтвердила подконтрольная киевскому режиму военная администрация города.
Как утверждается, ВС РФ наносят удары по объектам в Балаклее. Вероятно, речь идет о целях военного назначения, которых в Харьковской области очень много. В свое время Балаклея была занята украинскими формированиями, здесь начали оборудовать позиции ВСУ и сосредотачивать военную технику, вооружения и личный состав.
Сейчас российские Вооруженные силы активно наступают на Купянском направлении. Для обеспечения наступления им требуется поражать различные цели военного назначения в Харьковской области, где находятся ресурсы, которые могут быть задействованы киевским режимом для последующих действий против российской армии.
В то же время, какой-то более подробной информации о происходящем в Балаклее украинские информационные ресурсы не дают. Киевский режим сильно цензурирует любую информацию о прилетах российских ракет и дронов по военным или энергетическим объектам, «простым смертным» под страхом жесткого наказания запрещается раскрывать подробности об атаках российских войск с воздуха.
Вероятно, украинское руководство считает, что такая информация в случае ее детализации в СМИ, будет облегчать задачи российской армии, а также способствовать распространению паники среди мирного населения и демотивировать украинских военных.