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В Индию отправлено больше нефти из России, чем совокупно из четырёх других крупнейших стран-поставщиков

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В Индию отправлено больше нефти из России, чем совокупно из четырёх других крупнейших стран-поставщиков

В мае в Индию было отправлено больше нефти из России, чем совокупно из четырех других крупнейших стран-поставщиков. Речь идет о США, Ираке, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.


Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию трафика энергетических грузов Vortexa.

В прошлом месяце индийские потребители получали ежесуточно почти два миллиона баррелей. Этот показатель на 15 процентов превышает апрельский, который считался рекордным. Вторым по величине поставщиком в мае был Ирак, который отгружал в сутки 0,83 миллиона баррелей.

Доля России в закупках сырой нефти Индией составила в мае почти 42 процента. За последние годы ни одна другая страна-поставщик не занимала такой «кусок» индийского рынка.

Что касается стран ОПЕК, то в этом году их доля на рынке Индии оказалась самой маленькой за долгий период и составила 39 процентов.

Собственно, такие успехи российских экспортеров вполне объяснимы, ведь их предложение оказалось наиболее выгодным. Согласно данным за апрель, российская нефть обходилась индийским потребителям в среднем 68,2 доллара за баррель. Для сравнения, саудиты в то же время отправляли это сырье в Индию почти по 87 долларов, а поставщики из Ирака – по 77,8 доллара.

Сейчас наиболее крупными импортерами российской нефти считаются, кроме индийских партнеров, Турция и Китай. В целом, растут объемы нефтяных перевозок по морю в азиатском направлении, и сокращается трубопроводный трафик нефти в Европу.
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11 комментариев
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  1. sdivt
    sdivt Сегодня, 18:21
    +2
    Всё относительно, дьявол кроется в мелочах
    Цитата из "Репортёра" от 6 мая (Название статьи "Москва оказалась в индийской ловушке при торговле нефтью"):
    Россия накопила миллиарды рупий в индийских банках, которые она не может использовать. Об этом публично заявил в пятницу, 5 мая, министр иностранных дел Сергей Лавров, указывая на стремительно растущее активное сальдо торгового баланса с южноазиатской страной

    https://topcor.ru/34869-jeto-problema-moskva-okazalos-v-indijskoj-lovushke-pri-torgovle-neftju.html

    Говоря понятным языком, сейчас в России ворох вырученных рупий, но покупать у Индии на них нечего, а больше никому эти рупии не нужны
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 18:34
      -1
      Цитата: sdivt
      а больше никому эти рупии не нужны

      Рупии? А что это такое?
    2. dump22
      dump22 Сегодня, 18:36
      +1
      покупать у Индии на них нечего


      Да, в Индии специфические товары. Но вроде качественные?
      Помню в юности носил индийские джинсы "Milton's", так они ценились выше болгарских "Rila".
    3. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 18:52
      0
      Цитата: sdivt
      ворох вырученных рупий, но покупать у Индии на них нечего
      Индия одной только "фармы" (лекарственные препараты) выпускает столько, что считать замучаетесь.
      А вот для олигархов предметов роскоши там точно не хватает - не то что яхту, даже Maybach и Lamborghini не купишь.
  2. Бородач
    Бородач Сегодня, 18:21
    0
    Главное, чтобы цыгане от жадности не лопнули, покупая нефть с таким дисконтом.
    Кому война, а кому мать родна.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:26
    0
    Для всё пропальщиков ,поищите щупальца Роснефти на НПЗ в Индии.Для самообразования, по другому с вами бестолку разговаривать.
    Не так уж и страшны рупии ,тем более ухи растут от Блюмберга.Сечин свои деньги отрабатывает.
    1. Комментарий был удален.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 18:47
      0
      Цитата: tralflot1832
      Для самообразования, по другому с вами бестолку разговаривать.

      Это с кем? Что ты там бормочешь?
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:35
    -1
    когда уже РФ перекроет транзит газа через украину ????????? а то РФ ише и укррам платит за транзит
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:43
      +1
      Зачем ,пусть ЕС тоже принимает в финансировании нашего СВО ,тем более газик поднялся до 300 $.
  5. dump22
    dump22 Сегодня, 18:39
    0
    Так это только в этом мае!
    А вот данные по общему экспорту в Индию за весь 2022 год:
    https://trendeconomy.ru/data/h2/India/TOTAL
    Крупнейшими торговыми партнёрами по импорту товаров в Индия в 2022 году стали

    Китай с долей 13,9% (102 млрд US$)
    ОАЭ с долей 7,35% (53 млрд US$)
    США с долей 7,06% (51 млрд US$)
    Саудовская Аравия с долей 6,3% (46 млрд US$)
    Россия с долей 5,54% (40 млрд US$)
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 18:49
    0
    Цитата: tralflot1832
    Для всё пропальщиков ,поищите щупальца Роснефти на НПЗ в Индии.Для самообразования, по другому с вами бестолку разговаривать.
    Не так уж и страшны рупии

    Так понимаю, это вы С.Лаврову адресуете?
    Весь мой пост, собственно, из его мнения и состоит)