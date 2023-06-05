В Индию отправлено больше нефти из России, чем совокупно из четырёх других крупнейших стран-поставщиков

В мае в Индию было отправлено больше нефти из России, чем совокупно из четырех других крупнейших стран-поставщиков. Речь идет о США, Ираке, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию трафика энергетических грузов Vortexa.В прошлом месяце индийские потребители получали ежесуточно почти два миллиона баррелей. Этот показатель на 15 процентов превышает апрельский, который считался рекордным. Вторым по величине поставщиком в мае был Ирак, который отгружал в сутки 0,83 миллиона баррелей.Доля России в закупках сырой нефти Индией составила в мае почти 42 процента. За последние годы ни одна другая страна-поставщик не занимала такой «кусок» индийского рынка.Что касается стран ОПЕК, то в этом году их доля на рынке Индии оказалась самой маленькой за долгий период и составила 39 процентов.Собственно, такие успехи российских экспортеров вполне объяснимы, ведь их предложение оказалось наиболее выгодным. Согласно данным за апрель, российская нефть обходилась индийским потребителям в среднем 68,2 доллара за баррель. Для сравнения, саудиты в то же время отправляли это сырье в Индию почти по 87 долларов, а поставщики из Ирака – по 77,8 доллара.Сейчас наиболее крупными импортерами российской нефти считаются, кроме индийских партнеров, Турция и Китай. В целом, растут объемы нефтяных перевозок по морю в азиатском направлении, и сокращается трубопроводный трафик нефти в Европу.