В Индию отправлено больше нефти из России, чем совокупно из четырёх других крупнейших стран-поставщиков

В мае в Индию было отправлено больше нефти из России, чем совокупно из четырех других крупнейших стран-поставщиков. Речь идет о США, Ираке, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.
Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию трафика энергетических грузов Vortexa.
В прошлом месяце индийские потребители получали ежесуточно почти два миллиона баррелей. Этот показатель на 15 процентов превышает апрельский, который считался рекордным. Вторым по величине поставщиком в мае был Ирак, который отгружал в сутки 0,83 миллиона баррелей.
Доля России в закупках сырой нефти Индией составила в мае почти 42 процента. За последние годы ни одна другая страна-поставщик не занимала такой «кусок» индийского рынка.
Что касается стран ОПЕК, то в этом году их доля на рынке Индии оказалась самой маленькой за долгий период и составила 39 процентов.
Собственно, такие успехи российских экспортеров вполне объяснимы, ведь их предложение оказалось наиболее выгодным. Согласно данным за апрель, российская нефть обходилась индийским потребителям в среднем 68,2 доллара за баррель. Для сравнения, саудиты в то же время отправляли это сырье в Индию почти по 87 долларов, а поставщики из Ирака – по 77,8 доллара.
Сейчас наиболее крупными импортерами российской нефти считаются, кроме индийских партнеров, Турция и Китай. В целом, растут объемы нефтяных перевозок по морю в азиатском направлении, и сокращается трубопроводный трафик нефти в Европу.