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О Пражской весне и первом поцелуе Иуды

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О Пражской весне и первом поцелуе Иуды



Тяжёлое наследие советского режима


Сегодня об этом вспоминать не принято, особенно в Чехии, но организаторы Пражской весны предварительно надёжно запаслись советским и китайским сырьем. Знали, на что шли. И больше полувека спустя мы имеем официальную Прагу как одного из самых ярых и упёртых союзников нацистского режима в Киеве.

Президент Чехии Пётр Павел на днях выступил с призывом «не отказываться от усилий по разгрому России в Украине. Мотивацией для этого «должен быть исторический опыт», чтобы «не повторять ошибок прошлого».

Господин Павел пояснил, что «победа над Россией на Украине – это отказ от изменения основ международного порядка». И в то же время напомним, Чехия вместе с Венгрией и Словакией при поддержке со стороны Германии – аккуратно и очень по-хозяйски добилась исключения нефтепровода «Дружба» из-под санкционных пакетов ЕС.


Что называется, удачный опыт предков взят на вооружение. Чехия и сегодня, после газовых войн и взрыва на «Северных потоках», более чем на 60 % зависит от импорта российской нефти. Её издавна поставляет Россия по трубопроводу через Украину и Словакию. И в то же самое время Чехия наращивает военно-техническую поддержу Украине.

В Чехии даже всерьёз планируют в скором времени организовать в «незалежной» производство своих вооружений и боеприпасов. Кто же в наше время отказывается от выгоды.

Было наше золото, и чёрное тоже было...


Своё политическое иезуитство официальная Прага демонстрирует отнюдь не впервые. Нелишне напомнить в этой связи, что примерно за пять лет до небезызвестной Пражской весны власти Чехословакии вовсю запасались разнообразным советским сырьём, буквально умоляя Москву увеличивать эти поставки, разумеется, по символическим ценам.

Оправданием такого унижения был якобы растущий дефицит в ЧССР нефти и нефтепродуктов, металлических руд и химудобрений, лесоматериалов и продуктов питания. Такой прессинг на Москву был обусловлен стремлением руководства ЧССР сформировать достаточный финансовый и сырьевой запас для возможного выхода страны из Совета экономической взаимопомощи.

Характерно, что чехословацкая сборная в таком же стиле играла в хоккей, за что наши чемпионы просто ненавидели «чешских друзей», а также и в футбол, где одну из её ловких комбинаций так и называли – «чешска уличка». Тем не менее советские поставки нетопливного советского сырья в ЧССР за 1964–1968 гг. увеличились в целом более чем вдвое.

Ещё в начале 1962 года Прага запросила у Москвы 10 тонн золота – 11 млн руб. в рублёвом эквиваленте. Просьба была вскоре выполнена, причём о платежах Праги по этой поставке не было официальной информации. В начале 1963 года чехословацкая сторона обратилась в Союзный Совмин с предупреждением, что не имеет возможности поставить в СССР машиностроительное оборудование, в том числе локомотивы и дизельные моторвагоны.

Недопоставки в полном контрактном объёме растягивались до первого полугодия 1966 года, и в то же время Чехия просила не сокращать растущие советские поставки зерновых и зернопродуктов, хлопка, льна. Кроме того, поступила просьба в большем объёме увеличить поставки из СССР нефти – до 8 млн тонн в год, каменного угля – почти до 6 млн тонн, природного газа – до 1 млрд кубометров/год.


В 1964–1967 гг. чехословацкие совмин и госплан более 10 раз (в целом) обращались к советским коллегам с просьбой продолжать наращивать сырьевые поставки в ЧССР, естественно, по заниженным ценам. В частности, указывалось, что Чехословакии с 1970 года нужно не менее 10 млн тонн советской нефти.

Китайский вектор и албанский посредник


В некоторых из этих просьб отмечалось, что ЧССР, учитывая характер советско-китайских отношений, «почти прекратила сырьевой импорт из КНР» и «не хотела бы этот импорт увеличивать». Там же отмечалось, что, если просьбы Праги не будут «выполняться в требуемом объёме, тогда придётся ввозить ряд видов сырья также из «прокитайской Албании».

Понятно, что это предполагало и реэкспорт товаров из КНР через Албанию. И, кроме того, Прага фактически шантажировала Москву готовностью обратиться за внешними заимствованиями к странам Запада. При этом сообщалось, что в этом вопросе Праге может поспособствовать Югославия.

Власти Чехословакии не ограничивались намёками на возможные запросы в КНР различного сырья. В конце 1967 года в ходе визита в Албанию и Румынию главы МИДа КНР Чэнь И с ним состоялись контакты послов ЧССР в Тиране и Бухаресте.

Чехословацкая сторона заявила о стремлении улучшить отношения с КНР, намекая и на то, что Прага «тяготится» зависимостью от Москвы. Китайский министр вволю раскритиковал политику СССР, обвиняя Москву в «колониальной политике в отношении народов и правительств Восточной Европы».

Стороны тогда предварительно договорились о бартере: о поставках в ЧССР хлопка, угля и оловянной руды: морскими судами до портов Албании и Румынии, затем – по железным дорогам через Югославию и Австрию. Взамен ЧССР согласилась на доставку в Китай (теми же маршрутами) некоторых видов оборудования для энергетики и станкостроения.

Пекин не настаивает, но рекомендует


Китайский министр поблагодарил Прагу за то, что «почти полностью» прекратилась в ЧССР «лживая просоветская» критика политики Пекина. При этом китайская сторона требовала от Праги более чёткой позиции в отношении китайско-советского противостояния, предлагала «брать пример» в этом вопросе с Румынии «и особенно с Албании».

ЧССР также рекомендовалось сближение с Югославией, хотя её в КНР вплоть до визита И. Б. Тито в Пекин в 1977 году именовали «ревизионистским проамериканским форпостом». В ответ китайскому министру выразили недовольство критикой в прессе КНР «усугубления ревизионизма, ускоренной реставрации капитализма в просоветской Чехословакии».

Но эти факторы не воспрепятствовали согласованным взаимопоставкам упомянутых товаров, осуществленным до конца августа 1968 года. Причём около половины их объёма было перевезено по железным дорогам СССР: Москва не решалась усугублять ситуацию с Пекином и Прагой за счёт ограничений внешнеторгового транзита ЧССР и КНР.

СССР же никак не ограничивал этот транзит ещё и потому, что был заинтересован в возобновлении железнодорожных поставок через КНР военно-технических грузов, советских и восточно-европейских, в Северный Вьетнам (ДРВ): эти поставки Пекин прервал в конце 1966 года, но частично они возобновились в 1970, полностью – в 1973.

А ведь начиная с 1968 года ЧССР вообще прекратила все поставки в ДРВ, возобновив их только с 1970 году. В любом случае, в СССР не были заинтересованы в сближении Пражской весны ни с Пекином, ни с Белградом, ни с Западом.

В Москве решили не проверять достоверность финансовых и сырьевых проблем в ЧССР. Поэтому в 1966–1968 гг. почти все означенные просьбы Праги к Москве были выполнены. В том числе по отсрочке до 1971–1972 гг. включительно выплат по советским кредитам первой половины 60-х годов. Тогда же Москвой были упразднены проценты, притом минимальные (не более 2 %) по этим кредитам.


Благодарность социалистической Чехословакии была такой же лживой, как поцелуй Александра Дубчека – инициатора и неформального лидера Пражской весны. Только ближе к концу 1970-х годов советская спецкомиссия выяснила, что чехословацкая информация середины – второй половины 60-х о растущем якобы дефиците в стране сырьевых и финансовых ресурсов была, мягко говоря, преувеличенной.

Запасы разнообразного советского сырья в ЧССР с лихвой перекрывали чехословацкий спрос на него. При этом реальный дефицит чехословацкого госбюджета в те годы не превышал 10 %, а ЧССР со второй половины 60-х увеличивала свой машино- и станкостроительный экспорт за инвалюту во многие развивающиеся страны и в ряд стран Запада…
Автор:
Использованы фотографии:
stamps.philately.ru, rusnewshub.ru, neftianka.ru, listal.com
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8 комментариев
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  1. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 04:10
    +2
    иуда когда понял что предал хоть повесился
    а эти "друзья" хуже иуды
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:24
    +1
    Когда хочется из России получить бесплатные плюшки все ее соседи в друзья записываются...когда же надо платить России свои долги дружба мигом заканчивается.
    За что я не поддерживаю коммунистов.. именно за эту халяву для всего мира за счет собственного народа...да и нынешняя власть тоже совершает подобные глупости как с зерновой сделкой.
    Результат будет аналогичным.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 05:27
      +1
      Ну - Иосиф Виссарионович, а уж он-то - без всяких сомнений был именно настоящим коммунистом, к раздаче халявы был как-то не особо склонен..Отнюдь не забывая стрясти оплату за советскую помощь.. Вспомним и испанское золото, вспомним и возмущения Мао, когда ему прямо указали, что наши поставки - не бесплатные. Даже с КНДР - и то что-то стрясли, типа там ториевой руды и прочего..

      К тому же - а сколько халявных ништяков раздаёт нонешняя буржуйская власть? Сколько долгов на колоссальные суммы Россия простила? Советский Союз хоть что-то получал за свои подачки, а с путинской РФ только трясут, неизменно кидая как только хоть что-то требуется от них. И так - с нами нонеча себя ведут практически все. Много из стран, чья экономика фактически держится на нас - признали Крым? А поддержали в войне? То-то же.

      Так что - дело тут не в коммунистах. Хотя - несмотря на мою приверженность Советской власти конечно нельзя не признать, что в национальных вопросах - после смерти товарища Сталина она изрядно напахала.. Но нонешние-то - ведь ещё хуже!! При Советском Союзе хотя бы эшелонами совершенно чуждых нас мигрантов в наши города не завозили. И так называемых союзничков - таки заставляли следовать в фарватере нашей политики.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 05:35
        0
        К товарищу Сталину у меня большое уважение имеется, как к человеку обладавшему стратегическим мышлением и добивавшегося успехов в своей жизни.
        Он создатель мошнейшего государства СССР, благодаря его деятельности мы сейчас живем на фундаменте достижений СССР...энергетика,атомная промышленность, ВПК и многое многое другое все это оттуда со времен Сталина...я считаю его пламенным большевиком после него компартия с приходом Хрущева пособника бандеровцев стала однозначно загнивать и умирать.
        Теперь коммунисты бледная тень того что было раньше.
  3. Eug
    Eug Сегодня, 04:44
    +3
    А если еще вспомнить, как трудолюбиво и квалифицированно чехи работали на фашистскую Германию... как по мне, Суворов в "Освободителе" очень правильно описывает разницу в подходах к чехам ГДР и СССР. Но есть такой момент - я почему-то не могу понять, почему внешняя политика России постоянно наступает на одни и те же грабли - за редким исключением? Вместо жесткого прагматизЬма и прежде всего экономической выгоды какие-то мало подкрепленные конкретными действиями со стороны "партнеров" речи о "дружбе".....
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 05:15
    +1
    "...Строить длинные трубопроводы в Восточную Европу из нашей страны — это дорого, долго и наверняка приведёт к тому, что вы «привыкнете» к этим поставкам, забросите ваши отрасли по переработке такого сырья и геологоразведку. А, если у нас возникнут временные проблемы с добычей или транспортировкой, или, если у вас резко подскочит потребление, — вероятно, будете обвинять СССР в срыве поставок и требовать их увеличения. В любом случае, сырье для промышленности и энергетики лучше перевозить в ваши страны разными видами транспорта, чтобы не привязываться к одному виду транспорта, например, трубопроводному, ибо это вредно по многим причинам. Но объемы таких перевозок не должны расти как грибы после дождя: объемы эти должны зависеть и от вашего спроса, и от того, как вы будете относиться к вашей энергетике, геологоразведке и к использованию наших поставок…".

    Сталин о СЭВ
  5. Luminman
    Luminman Сегодня, 05:16
    +1
    Дедушка рассказывал, когда они освобождали Прагу. Сидят в пивнушках, пьют пиво, играют на кортах в теннис. Складывается такое впечатление, что им с немцами жилось очень даже недурственно...
  6. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:28
    +1
    Спор этот,кто остался в накладе,можно продолжать еще долго.Я,знакомый по заводским делам,сразу скажу,что уровень поставок чешских станков в СССР,был очень высоким.Но правда,после распада СССР,эти станки остались на приколе.Замену чешским учебным самолетам мы так и не нашли.После распада СССР мы были должны сосредоточиться на нашем экономическом развитии.Сейчас у нас первым делом стало импортозамещение.То есть мы позволили так внедриться чужим технологиям,что уже собственное обслуживание чужой техники,считаем достижением.Иногда надо и о своих грехах говорить.А лучше без всякой трескотни делать свое дело.