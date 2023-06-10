О Пражской весне и первом поцелуе Иуды

Тяжёлое наследие советского режима
Сегодня об этом вспоминать не принято, особенно в Чехии, но организаторы Пражской весны предварительно надёжно запаслись советским и китайским сырьем. Знали, на что шли. И больше полувека спустя мы имеем официальную Прагу как одного из самых ярых и упёртых союзников нацистского режима в Киеве.
Президент Чехии Пётр Павел на днях выступил с призывом «не отказываться от усилий по разгрому России в Украине. Мотивацией для этого «должен быть исторический опыт», чтобы «не повторять ошибок прошлого».
Господин Павел пояснил, что «победа над Россией на Украине – это отказ от изменения основ международного порядка». И в то же время напомним, Чехия вместе с Венгрией и Словакией при поддержке со стороны Германии – аккуратно и очень по-хозяйски добилась исключения нефтепровода «Дружба» из-под санкционных пакетов ЕС.
Что называется, удачный опыт предков взят на вооружение. Чехия и сегодня, после газовых войн и взрыва на «Северных потоках», более чем на 60 % зависит от импорта российской нефти. Её издавна поставляет Россия по трубопроводу через Украину и Словакию. И в то же самое время Чехия наращивает военно-техническую поддержу Украине.
В Чехии даже всерьёз планируют в скором времени организовать в «незалежной» производство своих вооружений и боеприпасов. Кто же в наше время отказывается от выгоды.
Было наше золото, и чёрное тоже было...
Своё политическое иезуитство официальная Прага демонстрирует отнюдь не впервые. Нелишне напомнить в этой связи, что примерно за пять лет до небезызвестной Пражской весны власти Чехословакии вовсю запасались разнообразным советским сырьём, буквально умоляя Москву увеличивать эти поставки, разумеется, по символическим ценам.
Оправданием такого унижения был якобы растущий дефицит в ЧССР нефти и нефтепродуктов, металлических руд и химудобрений, лесоматериалов и продуктов питания. Такой прессинг на Москву был обусловлен стремлением руководства ЧССР сформировать достаточный финансовый и сырьевой запас для возможного выхода страны из Совета экономической взаимопомощи.
Характерно, что чехословацкая сборная в таком же стиле играла в хоккей, за что наши чемпионы просто ненавидели «чешских друзей», а также и в футбол, где одну из её ловких комбинаций так и называли – «чешска уличка». Тем не менее советские поставки нетопливного советского сырья в ЧССР за 1964–1968 гг. увеличились в целом более чем вдвое.
Ещё в начале 1962 года Прага запросила у Москвы 10 тонн золота – 11 млн руб. в рублёвом эквиваленте. Просьба была вскоре выполнена, причём о платежах Праги по этой поставке не было официальной информации. В начале 1963 года чехословацкая сторона обратилась в Союзный Совмин с предупреждением, что не имеет возможности поставить в СССР машиностроительное оборудование, в том числе локомотивы и дизельные моторвагоны.
Недопоставки в полном контрактном объёме растягивались до первого полугодия 1966 года, и в то же время Чехия просила не сокращать растущие советские поставки зерновых и зернопродуктов, хлопка, льна. Кроме того, поступила просьба в большем объёме увеличить поставки из СССР нефти – до 8 млн тонн в год, каменного угля – почти до 6 млн тонн, природного газа – до 1 млрд кубометров/год.
В 1964–1967 гг. чехословацкие совмин и госплан более 10 раз (в целом) обращались к советским коллегам с просьбой продолжать наращивать сырьевые поставки в ЧССР, естественно, по заниженным ценам. В частности, указывалось, что Чехословакии с 1970 года нужно не менее 10 млн тонн советской нефти.
Китайский вектор и албанский посредник
В некоторых из этих просьб отмечалось, что ЧССР, учитывая характер советско-китайских отношений, «почти прекратила сырьевой импорт из КНР» и «не хотела бы этот импорт увеличивать». Там же отмечалось, что, если просьбы Праги не будут «выполняться в требуемом объёме, тогда придётся ввозить ряд видов сырья также из «прокитайской Албании».
Понятно, что это предполагало и реэкспорт товаров из КНР через Албанию. И, кроме того, Прага фактически шантажировала Москву готовностью обратиться за внешними заимствованиями к странам Запада. При этом сообщалось, что в этом вопросе Праге может поспособствовать Югославия.
Власти Чехословакии не ограничивались намёками на возможные запросы в КНР различного сырья. В конце 1967 года в ходе визита в Албанию и Румынию главы МИДа КНР Чэнь И с ним состоялись контакты послов ЧССР в Тиране и Бухаресте.
Чехословацкая сторона заявила о стремлении улучшить отношения с КНР, намекая и на то, что Прага «тяготится» зависимостью от Москвы. Китайский министр вволю раскритиковал политику СССР, обвиняя Москву в «колониальной политике в отношении народов и правительств Восточной Европы».
Стороны тогда предварительно договорились о бартере: о поставках в ЧССР хлопка, угля и оловянной руды: морскими судами до портов Албании и Румынии, затем – по железным дорогам через Югославию и Австрию. Взамен ЧССР согласилась на доставку в Китай (теми же маршрутами) некоторых видов оборудования для энергетики и станкостроения.
Пекин не настаивает, но рекомендует
Китайский министр поблагодарил Прагу за то, что «почти полностью» прекратилась в ЧССР «лживая просоветская» критика политики Пекина. При этом китайская сторона требовала от Праги более чёткой позиции в отношении китайско-советского противостояния, предлагала «брать пример» в этом вопросе с Румынии «и особенно с Албании».
ЧССР также рекомендовалось сближение с Югославией, хотя её в КНР вплоть до визита И. Б. Тито в Пекин в 1977 году именовали «ревизионистским проамериканским форпостом». В ответ китайскому министру выразили недовольство критикой в прессе КНР «усугубления ревизионизма, ускоренной реставрации капитализма в просоветской Чехословакии».
Но эти факторы не воспрепятствовали согласованным взаимопоставкам упомянутых товаров, осуществленным до конца августа 1968 года. Причём около половины их объёма было перевезено по железным дорогам СССР: Москва не решалась усугублять ситуацию с Пекином и Прагой за счёт ограничений внешнеторгового транзита ЧССР и КНР.
СССР же никак не ограничивал этот транзит ещё и потому, что был заинтересован в возобновлении железнодорожных поставок через КНР военно-технических грузов, советских и восточно-европейских, в Северный Вьетнам (ДРВ): эти поставки Пекин прервал в конце 1966 года, но частично они возобновились в 1970, полностью – в 1973.
А ведь начиная с 1968 года ЧССР вообще прекратила все поставки в ДРВ, возобновив их только с 1970 году. В любом случае, в СССР не были заинтересованы в сближении Пражской весны ни с Пекином, ни с Белградом, ни с Западом.
В Москве решили не проверять достоверность финансовых и сырьевых проблем в ЧССР. Поэтому в 1966–1968 гг. почти все означенные просьбы Праги к Москве были выполнены. В том числе по отсрочке до 1971–1972 гг. включительно выплат по советским кредитам первой половины 60-х годов. Тогда же Москвой были упразднены проценты, притом минимальные (не более 2 %) по этим кредитам.
Благодарность социалистической Чехословакии была такой же лживой, как поцелуй Александра Дубчека – инициатора и неформального лидера Пражской весны. Только ближе к концу 1970-х годов советская спецкомиссия выяснила, что чехословацкая информация середины – второй половины 60-х о растущем якобы дефиците в стране сырьевых и финансовых ресурсов была, мягко говоря, преувеличенной.
Запасы разнообразного советского сырья в ЧССР с лихвой перекрывали чехословацкий спрос на него. При этом реальный дефицит чехословацкого госбюджета в те годы не превышал 10 %, а ЧССР со второй половины 60-х увеличивала свой машино- и станкостроительный экспорт за инвалюту во многие развивающиеся страны и в ряд стран Запада…