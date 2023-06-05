Глава комитета ГД призвал Минобороны признать обороняющих Белгородскую область солдат-срочников участниками боевых действий

Глава комитета по международным делам Госдумы РФ депутат от партии ЛДПР (глава партии) Леонид Слуцкий заявил, что намерен добиться от Минобороны признания военнослужащих срочной службы, принимавших участие в обороне приграничных населенных пунктов Белгородской области от прорвавшихся туда украинских террористов, участниками боевых действий со всеми положенными льготами и денежными выплатами.В настоящее время солдаты-срочники, сдержавшие врага и пресекшие попытки захвата приграничных населенных пунктов, официально не обладают статусом УБД. По словам Слуцкого, партия ЛДПР начала проработку соответствующего правового механизма, благодаря которому станет возможным при взаимодействии с Минобороны оперативно провести необходимые действия для устранения этой недоработки.Также сообщается, что украинские войска не прекращают хаотичные обстрелы приграничных районов Белгородской области. За прошедшие сутки противником было выпущено более 70 ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Новая Таволжанка. Всего за указанный период времени по территории Шебекинского городского округа было выпущено более 600 боеприпасов различных типов. В Шебекино в результате обстрелов ВСУ пострадали здания центрального рынка, различных коммерческих объектов и промышленного предприятия.На подлете к Белгороду системами ПВО был сбит беспилотник, в результате падения обломков повреждения получили два автомобиля.