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Глава комитета ГД призвал Минобороны признать обороняющих Белгородскую область солдат-срочников участниками боевых действий

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Глава комитета ГД призвал Минобороны признать обороняющих Белгородскую область солдат-срочников участниками боевых действий

Глава комитета по международным делам Госдумы РФ депутат от партии ЛДПР (глава партии) Леонид Слуцкий заявил, что намерен добиться от Минобороны признания военнослужащих срочной службы, принимавших участие в обороне приграничных населенных пунктов Белгородской области от прорвавшихся туда украинских террористов, участниками боевых действий со всеми положенными льготами и денежными выплатами.


В настоящее время солдаты-срочники, сдержавшие врага и пресекшие попытки захвата приграничных населенных пунктов, официально не обладают статусом УБД. По словам Слуцкого, партия ЛДПР начала проработку соответствующего правового механизма, благодаря которому станет возможным при взаимодействии с Минобороны оперативно провести необходимые действия для устранения этой недоработки.

Также сообщается, что украинские войска не прекращают хаотичные обстрелы приграничных районов Белгородской области. За прошедшие сутки противником было выпущено более 70 ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Новая Таволжанка. Всего за указанный период времени по территории Шебекинского городского округа было выпущено более 600 боеприпасов различных типов. В Шебекино в результате обстрелов ВСУ пострадали здания центрального рынка, различных коммерческих объектов и промышленного предприятия.

На подлете к Белгороду системами ПВО был сбит беспилотник, в результате падения обломков повреждения получили два автомобиля.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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14 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:58
    -1
    Что ж, это кажется легкой задачей, и вам также нужно смешать их с некоторыми ветеранскими войсками.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:02
    +3
    Так там не только солдаты но гражданские добровольцы. А с ними как?
  3. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 19:09
    +11
    Участвовал в боях, значит участник. Вопросов не должно быть.
  4. tank_killer156
    tank_killer156 Сегодня, 19:14
    +1
    Прировнять,наградить,и дать хорошую выплату
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 19:15
    +5
    Глава комитета по международным делам Госдумы РФ депутат от партии ЛДПР (глава партии) Леонид Слуцкий заявил, что намерен добиться от Минобороны признания военнослужащих срочной службы
    А причем тут Министерство Обороны?
    Уж Главе Комитета ГД надо бы знать, что это устанавливается
    Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 28.04.2023) "О ветеранах"
    Статья 3. Ветераны боевых действий
    И вносят туда поправки не МО, а ГД, СФ и утверждает это все Президент
    Так, что Лидеру одной из наших ведущих партий с этим предложением надо выходить в соответствующий комитет своей родной ГД. А так, это просто "игра на публику"
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 20:55
      0
      Цитата: svp67
      это устанавливается
      Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 28.04.2023) "О ветеранах"

      Не совсем. Ведь речь в новости не о ветеранах. Речь об "участниках". А участниками по определению признаются все, кто был направлен в зону вооруженных конфликтов. Так что они и так уже участники по факту. Да вот только никаких льгот это не дает. Раньше был нагрудный знак - и всё. Сейчас даже не знаю, может и знака не дают.
      Тут либо новость коряво написана, либо журналисты что-то не так поняли в исполнении Слуцкого. Скорее всего - он собирается продвинуть проект ФЗ, который приравнивал бы участников боевых действий к ветеранам по статусу.
      А вот тут уже - да - любой ФЗ разрабатывается и принимается депутатами. А подписывается (или не подписывается президентом).
      Таких проектов сейчас, кстати, в разработке несколько. И правильно. Потому что парни кровь проливают - а потом там исключение, сям исключение... и вот уже ты на ветерана претендовать не можешь.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:25
    +5
    Мне непонятно почему это предлагает сделать депутат Госдумы, а не президент? Это должно быть само собой разумеещееся в нынешней ситуации. Кстати, в в/ч где служит мой сын, в разы, увеличилось количество срочников заключающих контракт, по причине возможной (ещё одной) мобилизации. Парни решают, уж если так то, служить со знакомым коллективом и командованием нежели попасть неизвестно куда.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:37
    0
    Если депутат Государственной Думы выступил с обращением к МО, хотя сам, как депутат ГД и должен инициировать поправки в Закон - это такой депутат, который за всё хорошее и против всего плохого.
    А если кто то из мобилизованных, или членов их семей спросит об уровне подготовки и обеспечения, его, мобилизованного, это тоже на передовицы новостных лентах попадёт?
    Речь не про то, что молодым парням не надо говорить Спасибо. Речь о том, что Спасибо заслуживают все, кто участвуют в СВО, перерастающую во что то пострашнее.
    И не надо бы политикам, которыми депутаты Государственной Думы являются, свой рейтинг на СВО поднимать.
  8. олег варинов
    олег варинов Сегодня, 19:51
    0
    да вроде срочников в зоне СВО быть не должно а если были то обязаны дать
    ведь разницы нет срочник контрактник или мобилизованный
  9. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 19:56
    0
    Чуть меньше года назад срочники из части под москвой уже там служили.и до сих пор там.только до этого отстойгому министерству дела нет.
  10. alystan
    alystan Сегодня, 20:02
    0
    Глава комитета по международным делам Госдумы РФ депутат от партии ЛДПР (глава партии) Леонид Слуцкий заявил, что намерен добиться от Минобороны признания военнослужащих срочной службы, принимавших участие в обороне приграничных населенных пунктов Белгородской области от прорвавшихся туда украинских террористов, участниками боевых действий со всеми положенными льготами и денежными выплатами.

    Слуцкий уже не знает чем заняться. Ничем не отличается от Джигурды, только умудрился пролезть в ГД. Военные по долгу и призванию должны оборонять Родину. Это сейчас придумали за все платить деньги.

    Про настоящего Джигурду появился ролик, в котором он будто где-то на "передовой", но как обычно корчит дурака, на краю какого-то поля рядом у стреляющего миномета. Похоже на постановочный номер комедианта.

    Правда этот же персонаж, помнится также и на Майдане скакал. А потом, 9 мая на пророссийском митинге в Донецке, он уже на коне проскакал сквозь толпу митингующих...
  11. james
    james Сегодня, 20:05
    -1
    Дума призывает минобороны сделать то, что оно ОБЯЗАНО сделать само по умолчанию без всяких призывов - это часть его обязанностей. Что происходит? СВО само по себе, а миноброны само по себе ?
  12. иван2022
    иван2022 Сегодня, 20:06
    -1
    А разве ЭТО не функция Гос Думы?
    МО уже призывали выполнять функции ФСБ по охране границ, а детей рожать для армии МО не обязано?
  13. solar
    solar Сегодня, 20:08
    0
    Леонид Слуцкий заявил, что намерен добиться от Минобороны признания военнослужащих срочной службы, принимавших участие в обороне приграничных населенных пунктов Белгородской области от прорвавшихся туда украинских террористов, участниками боевых действий со всеми положенными льготами и денежными выплатами.

    Ну да, а если в другом месте в какой-то приграничной области бои будут, их тоже как, задним числом будут признавать участниками боевых действий отдельным законом (Слуцкий, похоже, о порядке признания просто не в курсе. Показательно.)? А что с формирующейся теробороной, эти тоже не будут участиками боевых действий. А просто распространить льготы и выплаты на всех кто служит в приграничных областях, это никак? Впрочем, в СВО срочников же не может быть, я забыл.