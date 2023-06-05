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Командование группировки войск «Днепр» сообщило об отсутствии активных наступательных действий ВСУ на Херсонском направлении

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Командование группировки войск «Днепр» сообщило об отсутствии активных наступательных действий ВСУ на Херсонском направлении

На фоне сегодняшних сообщений о попытках прорыва ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях, Херсонское как-то осталось в стороне. Отсутствие сообщений с этого направления приводит к мысли, что боевые действия на нем практически не ведутся, но это не так, событий здесь тоже много.


Согласно заявлению пресс-службы командования группировки войск "Днепр", активных наступательных действий противник в минувшие сутки не предпринимал, но пытался провести разведку небольшими группами, действуя в дельте Днепра на островах в серой зоне. Наши предприняли действия для нейтрализации украинских военных, нанеся удары и уничтожив на островах РСЗО "Град" и до 20 человек личного состава.

На других участках Херсонского направления также активных действия со стороны ВСУ не предпринималось, наши наносили удары в рамках контрбатарейной борьбы и уничтожили четыре артиллерийских орудия. А работающая на данном направлении армейская и оперативно-тактическая авиация нанесла несколько ударов по складам с вооружениями и боеприпасами Украинской армии.

Обстановка на линии боевого соприкосновения находится под полным контролем наших военных. Все попытки обострения будут немедленно пресекаться

- написал в своем ТГ-канале ВРИО главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Буквально месяц назад боевые действия на Херсонском направлении были гораздо активнее. ВСУ пытались закрепиться на островах в русле Днепра и форсировать реку, наши их уверенно уничтожали. Сейчас часть островов считается нашей, часть находится в серой зоне, а часть контролируется ВСУ. В то же время данное направление считается дополнительным, здесь могут нанести отвлекающий удар. На сегодняшний день основную массу украинских сил на правом берегу составляю подразделения территориальной обороны.
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2 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:45
    0
    Сейчас ни на каком участке фронта зевать нельзя!Всуки поппрли в наступление.Да и по словам Пушилина ,под Артемовском ситуация сложная
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 18:48
      0
      Кажется, я начинаю понимать, как здесь можно получить генеральские погоны. Просто надо под каждой статьей делать очевидные и ожидаемые местной аудиторией выводы.