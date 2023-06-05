Командование группировки войск «Днепр» сообщило об отсутствии активных наступательных действий ВСУ на Херсонском направлении

На фоне сегодняшних сообщений о попытках прорыва ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях, Херсонское как-то осталось в стороне. Отсутствие сообщений с этого направления приводит к мысли, что боевые действия на нем практически не ведутся, но это не так, событий здесь тоже много.
Согласно заявлению пресс-службы командования группировки войск "Днепр", активных наступательных действий противник в минувшие сутки не предпринимал, но пытался провести разведку небольшими группами, действуя в дельте Днепра на островах в серой зоне. Наши предприняли действия для нейтрализации украинских военных, нанеся удары и уничтожив на островах РСЗО "Град" и до 20 человек личного состава.
На других участках Херсонского направления также активных действия со стороны ВСУ не предпринималось, наши наносили удары в рамках контрбатарейной борьбы и уничтожили четыре артиллерийских орудия. А работающая на данном направлении армейская и оперативно-тактическая авиация нанесла несколько ударов по складам с вооружениями и боеприпасами Украинской армии.
Обстановка на линии боевого соприкосновения находится под полным контролем наших военных. Все попытки обострения будут немедленно пресекаться
- написал в своем ТГ-канале ВРИО главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Буквально месяц назад боевые действия на Херсонском направлении были гораздо активнее. ВСУ пытались закрепиться на островах в русле Днепра и форсировать реку, наши их уверенно уничтожали. Сейчас часть островов считается нашей, часть находится в серой зоне, а часть контролируется ВСУ. В то же время данное направление считается дополнительным, здесь могут нанести отвлекающий удар. На сегодняшний день основную массу украинских сил на правом берегу составляю подразделения территориальной обороны.