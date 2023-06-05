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«Русских на русских не меняю»: Пригожин отреагировал на предложение террористов из легиона «Свобода России»

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«Русских на русских не меняю»: Пригожин отреагировал на предложение террористов из легиона «Свобода России»

Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на предложение террористов из запрещенного в России и признанного террористической организацией так называемого легиона "Свобода России"* заявив, что русских на русских не меняет.


Сегодня боевики из "Свободы России" записали обращение к Евгению Пригожину, предложив ему обменять взятых в плен в Белгородской области российских военнослужащих на подполковника Романа Винивитина из 72-й бригады российской армии, обстрелявшего бойцов ЧВК "Вагнер" в состоянии алкогольного опьянения. На что куратор "Оркестра" ответил отказом заявив, что русских на русских не меняет.

Подполковник 72-й бригады не в плен взят. Он был задержан и передан для проведения следственных действий. Ну и естественно, никого из русских в обмен на русских мы отдавать не готовы

- добавил Пригожин.

По его словам, за украинской стороной имеется должок по количеству обменянных пленных, поэтому он попытается решить вопрос по возвращению попавших в плен российских военных.

Накануне представители "Российского добровольческого корпуса"* (запрещен в России и признан террористическим) записали обращение к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову с предложением встретиться и лично пообщаться в обмен на возвращение российских военнопленных. Глава региона согласился и назначил свое место встречи, но никто туда не явился, да и не собирался встречаться. Все эти обращения направлены на получение террористами медийной известности, им нужно, чтобы о них узнали. На самом деле эти террористы нужны украинским спецслужбам только для фотосессий, чтобы показать якобы "российскую оппозицию", борющуюся с российской властью.
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23 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:46
    +1
    Вопрос ,какой " умник" запустил в сеть допрос Романа Винивитина ,кто первоисточник?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 19:55
      +10
      Цитата: tralflot1832
      кто первоисточник?

      Да тут тайн нет - ЧВК "Вагнера". Опрос и запись вели его сотрудники и утечка только от них.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:04
        +1
        Спасибо ,это уже за гранью разумного ,по моему мнению.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 20:18
          0
          Вотбще то этого чудака на известную букчу без допросов следует передать военному правосудию.Ну,или без шума разобраться в соседнем лесу
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 20:39
      0
      Плохо что у нас нет структуры или подразделения которые должны наших военных из плена возвращать даже методом их обратного похищения. А похитетелей и организаторов ликвидировать
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:48
    +7
    Да он и права не имеет отдавать офицера ВС РФ ВСУкам, каким бы... м даком не был этот подполковник. А вот от трибунала этот..., по-моему, не отвертится.
    1. Rusik.S
      Rusik.S Сегодня, 19:50
      0
      Отмажут. Явно приказ был сверху, а те люди не заинтересованы в серьёзном разбирательстве
      1. spirit
        spirit Сегодня, 20:16
        +1
        Явно приказ был сверху

        Ну да и минировал видимо один по Пьяне несколько дней ,я бы на это посмотрел)И рота мотопехоты там какая то была о которой ничего не известно.Сдаеться мне Вагнеров на понт брали,припугнуть решили если бы те с Бахмута самостоятельно ушли, но не прокатило и все вышло из под контроля.Одним мобилизованным срок влепливают за то что толкнул офицера, а тут пленили целого подпола "в каком бы состоянии он не был" и тишина....Бардак и беззаконие.Стрелков уже давно поговаривал о начале смуты(((
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 19:59
      +8
      Цитата: Лешак
      Да он и права не имеет отдавать офицера ВС РФ ВСУкам,

      Знаете, а у меня вопрос более кардинальный, а какое право они имели врываться в войсковую часть и задерживать Государева человека? Они вообще кто такие?
      Цитата: Лешак
      каким бы... м даком не был этот подполковник.

      Очень надеюсь, что он ответит за это, но, что не могу отметить, за спины своих бойцов он не прятался, всю вину брал только на себя... А это тоже поступок
      И надо бы разобраться, не только в этом случае,но и в случаях вымогательства денег у мобилизованных "вагнерами", в гибели капитана ВС РФ..."при странных обстоятельствах, но с участием сотрудников ЧВК"...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:25
        +2
        Там есть люди,определенного склада,так скажем.Я не про всех бойцов,честь им и хвала.Но как оказался на свободе утырок,осужденный на18 лет за убийство и разбой в 2018 году..И убивший у нас на Кубани двух молодых людей?Все недоумевали-как вышел?Через "Вагнер"
    3. azkolt
      azkolt Сегодня, 20:09
      +1
      Цитата: Лешак
      Да он и права не имеет отдавать офицера ВС РФ ВСУкам, каким бы... м даком не был этот подполковник. А вот от трибунала этот..., по-моему, не отвертится.

      Все правильно, только тогда не надо было рисоваться про русских. Просто скажи, что я его не имею права передавать.
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 20:17
        +2
        ...тогда не надо было рисоваться про русских. Просто скажи, что я его не имею права передавать.

        Пиар дело заразное. Удержаться и не показать свою значимость очень тяжело.
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 19:49
    +1
    Wir werden diese russischen Verräter jagen, wir werden
    sie Fangen und wir werden sie auf beispiellose Weise
    sehr hart und öffentlichkeitswirksam bestrafen...!!!
  4. Комментарий был удален.
  5. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 19:56
    +2
    Грохнут полковника в СИЗО. Башням такая вонь не нужна.
  6. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 19:56
    0
    Укропчики все стараются медийно раскрутить этих клоунов, типа они что-то значат
    1. azkolt
      azkolt Сегодня, 20:11
      +2
      Цитата: Prjanik
      Укропчики все стараются медийно раскрутить этих клоунов, типа они что-то значат

      И в чем раскрутка? Побольше народа узнает, который реагируют на каждый чих Пригожина?)))
  7. Комментарий был удален.
  8. solar
    solar Сегодня, 20:01
    -5
    с предложением встретиться и лично пообщаться в обмен на возвращение российских военнопленных. Глава региона согласился и назначил свое место встречи, но никто туда не явился, да и не собирался встречаться

    Они и понятно, что не собирался, его же в другое место звали. А попавшие в плен, включая срочников и как минимум одного раненого, в результате того, что он не приехал, отправлены на Украину:(( В интернете уже появились их данные.
    Может, действительно имело смысл обменять их на "подполковника Романа Винивитина из 72-й бригады российской армии, обстрелявшего бойцов ЧВК "Вагнер" в состоянии алкогольного опьянения", они-то по своим в пьяном виде не стреляли?
    1. Андрей ставропольский
      Андрей ставропольский Сегодня, 20:06
      +1
      Чтобы обменять нужно присвоить статус. Статус ему присвоит суд,измена Родине. Тогда можно и говорить об обмене.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:12
      -2
      С всу проще будет договориться об обмене. Есть на кого менять. Всу хоть и нацисты, но выступают от имени государства
  9. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 20:01
    +3
    Командование и бойцов "СР" при возможности захватить в плен, при невозможности, ликвидировать. Подполковника и причастных, судить по имеющимся законам в правовом поле. О чём тут можно ещё размышлять. request
  10. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 20:10
    -1
    Prigozhin a visionair, entrepreneur. may be the future president Or death soon..
    it's a dangerous world full hidden agenda's
    And poker players..
  11. kamakama
    kamakama Сегодня, 20:24
    +2
    большей компрометации МО и представить нельзя. Это так, для думающих информация
  12. Касатик
    Касатик Сегодня, 20:44
    -1
    Баклан продолжает канифолить и микрофонить. И даже стрелки готов забивать. За базар ответит?