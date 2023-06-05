«Русских на русских не меняю»: Пригожин отреагировал на предложение террористов из легиона «Свобода России»

Подполковник 72-й бригады не в плен взят. Он был задержан и передан для проведения следственных действий. Ну и естественно, никого из русских в обмен на русских мы отдавать не готовы

Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на предложение террористов из запрещенного в России и признанного террористической организацией так называемого легиона "Свобода России"* заявив, что русских на русских не меняет.Сегодня боевики из "Свободы России" записали обращение к Евгению Пригожину, предложив ему обменять взятых в плен в Белгородской области российских военнослужащих на подполковника Романа Винивитина из 72-й бригады российской армии, обстрелявшего бойцов ЧВК "Вагнер" в состоянии алкогольного опьянения. На что куратор "Оркестра" ответил отказом заявив, что русских на русских не меняет.- добавил Пригожин.По его словам, за украинской стороной имеется должок по количеству обменянных пленных, поэтому он попытается решить вопрос по возвращению попавших в плен российских военных.Накануне представители "Российского добровольческого корпуса"* (запрещен в России и признан террористическим) записали обращение к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову с предложением встретиться и лично пообщаться в обмен на возвращение российских военнопленных. Глава региона согласился и назначил свое место встречи, но никто туда не явился, да и не собирался встречаться. Все эти обращения направлены на получение террористами медийной известности, им нужно, чтобы о них узнали. На самом деле эти террористы нужны украинским спецслужбам только для фотосессий, чтобы показать якобы "российскую оппозицию", борющуюся с российской властью.