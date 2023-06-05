Американский аналитик: Властям США пора определиться с видением того, как должен завершиться вооруженный конфликт на Украине

Американскому правительству пора определить свое видение того, как должен завершиться вооруженный конфликт на Украине. Об этом говорится в статье старшего научного сотрудника американского аналитического центра RAND Самуэля Чарапа.В материале, опубликованном в издании Foreign Affairs, Чарап утверждает, что, по его мнению, ни одна из сторон конфликта ни в состоянии одержать победу и установить свой контроль над желаемыми территориями. Таким образом украинский кризис может продолжаться в течение многих лет, не приведя к окончательному результату.Исходя из этого, американский аналитик призывает власти США и стран Запада выбрать: либо начинать мирные переговоры уже сейчас, либо сделать это спустя несколько лет. По мнению Чарапа, во втором случае конфликт будет находиться примерно в том же состоянии, но будет потеряно значительное количество материальных и человеческих ресурсов.Чарап также допускает успех широкомасштабного наступления украинской армии, однако это не станет разрешением кризиса. Даже в случае полного захвата Украиной территорий по состоянию на 1991 год, по мнению американского аналитика, конфликт не завершится: в России будет проведена дополнительная мобилизация и ВС РФ усилят удары по украинской территории в уверенности, что время работает против Киева.Таким образом, чтобы избежать дополнительных экономических потерь для Запада, Чарап предлагает властям США уже сейчас начинать делать шаги в направлении заключения перемирия по "корейскому сценарию" 1953 года, однако при этом не прекращая боевые действия и продолжая оказывать военную поддержку украинской армии.