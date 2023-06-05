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Американский аналитик: Властям США пора определиться с видением того, как должен завершиться вооруженный конфликт на Украине

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Американский аналитик: Властям США пора определиться с видением того, как должен завершиться вооруженный конфликт на Украине

Американскому правительству пора определить свое видение того, как должен завершиться вооруженный конфликт на Украине. Об этом говорится в статье старшего научного сотрудника американского аналитического центра RAND Самуэля Чарапа.


В материале, опубликованном в издании Foreign Affairs, Чарап утверждает, что, по его мнению, ни одна из сторон конфликта ни в состоянии одержать победу и установить свой контроль над желаемыми территориями. Таким образом украинский кризис может продолжаться в течение многих лет, не приведя к окончательному результату.

Исходя из этого, американский аналитик призывает власти США и стран Запада выбрать: либо начинать мирные переговоры уже сейчас, либо сделать это спустя несколько лет. По мнению Чарапа, во втором случае конфликт будет находиться примерно в том же состоянии, но будет потеряно значительное количество материальных и человеческих ресурсов.

Чарап также допускает успех широкомасштабного наступления украинской армии, однако это не станет разрешением кризиса. Даже в случае полного захвата Украиной территорий по состоянию на 1991 год, по мнению американского аналитика, конфликт не завершится: в России будет проведена дополнительная мобилизация и ВС РФ усилят удары по украинской территории в уверенности, что время работает против Киева.

Таким образом, чтобы избежать дополнительных экономических потерь для Запада, Чарап предлагает властям США уже сейчас начинать делать шаги в направлении заключения перемирия по "корейскому сценарию" 1953 года, однако при этом не прекращая боевые действия и продолжая оказывать военную поддержку украинской армии.
Использованы фотографии:
Pixabay
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8 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 20:07
    +1
    Вот что не говорите, но переть ВСУ в наступления даже имея четырех кратное превосходство в живой силе, но кратно проигрывая в артиллерии, танках , крылатых ракетах и НЕ ИМЕЯ авиации это самоубийство. Неужели планировщики НАТО этого не понимают. Любая война без поддержки с воздуха заведомо проигрышная, ну отойдем мы с передних рубежей эшелонированной обороны так ведь и они закрепиться не успеют, тем более населения там уже нет и ровнять можно в режиме 7/24.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 20:23
      0
      Американскому правительству пора определить..., как должен завершиться вооруженный конфликт на Украине.

      Они уже давно определились и озвучили свои планы, а Европа подпевает и снабжает.
      К тому же нам не нужен этот гнойник у наших границ.
  2. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 20:19
    +1
    Как всегда, зарубежные экс представители и аналитики, не учитывают того, что Россия может не хотеть никаких мирных переговоров, вне её интересов, тем более "корейский сценарий". У России всё хорошо складывается и спешить некуда. Экономика перестраивается, связи укрепляются, ресурсов достаточно. Эти переговоры если нужны, то не России, а значит на её условиях.
  3. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 20:24
    +1
    А власти и нужен длительный конфликт, чтобы год за годом оторваться от запада, оборвать все нити и перестроить страну уже без хоть какого-либо его влияния. Ну и выстроить образ врага, против которого народ должен сплотиться. Так что тут у них с матрасниками общие интересы в затягивании вечеринки- тем надо торговать смертью и как можно дольше.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 20:24
    +1
    Американскому правительству пора определить свое видение того, как должен завершиться вооруженный конфликт на Украине.
    Они уже давно определились... Лучший вариант для них - Полная победа Украина с капитуляцией России... или война до "последнего украинца", для нанесения максимального вреда России
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:30
    0
    Так чего не понятно, минимум они хотят, что бы чубатые вышли к границам 1991 года, а максимум дошли до Урала
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:44
    0
    Типичный дятел этот чапер! fool Ничего нового умишки предложить не хватило,обычная патетика о том что янки такие "исключительные " fool fool
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:48
    0
    это типа как сша захочет а не как РФ ???? РФ должна сама решать когда что идет .если может это делать !