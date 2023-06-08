Как шведы извлекли уроки из поражения в Северной войне



Подписание мирного договора в Ништадте в 1721 году

Реваншизм



Арвид Горн

Внутренние изменения и приход к нейтралитету



Андерс Цельсий

Современная Швеция



Зарплаты в Швеции по профессиям



Стокгольм

Все слышали о том, что шведы проиграли Северную войну. Многие знают также о том, что современная Швеция – одна из самых благополучных стран Европы с высоким уровнем жизни. Но есть ли между этими двумя фактами какая-то взаимосвязь? И через что именно пришлось пройти Швеции на пути к нынешнему благосостоянию? Почему и как оно стало возможным? На эти вопросы мы и ответим в настоящей статье.В 1721 году длившаяся 21 год Северная война завершилась подписанием Ништадтского мира. По его условиям Швеция лишалась своих прежних владений в Прибалтике, Ингрии и части Карелии, которые к тому времени и так уже долгое время контролировались русскими. Россия возвращала шведам Финляндию и выплачивала 2 млн риксталеров (ефимков) – сумму, равнявшуюся половине тогдашнего годового бюджета России и эквивалентную 56 тоннам серебра. То есть, другими словами, 21 год Россия вела тяжелейшую и напряженнейшую войну для того, чтобы в итоге просто купить территории, на которые она претендовала.Поэтому для Швеции этот договор не был ни постыдным, ни унизительным. Она лишилась земель, которые и так не контролировала, но взамен получила более чем щедрую компенсацию.Сразу после окончания войны в Швеции начались экономические реформы под руководством Арвида Горна, которые за полтора десятилетия укрепили расшатанную войной экономику Швеции. Горн выступал за союз с Россией, и этот союз был заключен еще при жизни Петра I в 1724 году. Но в 1738 году Горн был вынужден подать в отставку, к власти пришли его противники, жаждавшие реванша за поражение в Северной войне.Реваншисты начали готовиться к новой войне. Она началась в 1741 году, продлилась два года, но в итоге тоже завершилась поражением шведов. Потерянные двадцатью годами ранее земли им так и не удалось вернуть.Однако реваншизм сохранялся в Швеции и при некоторых следующих правителях. В 1788–1790 и 1808–1809 гг. было еще две русско-шведских войны. Но в результате первой из них существующие границы не изменились, а итогом второй стала потеря Швецией Финляндии.В результате всех этих поражений постепенно реваншизм в Швеции слабел и в итоге исчез окончательно, поскольку пришло понимание того, что утраченные земли вернуть невозможно.Уже поражение в Северной войне привело к важным изменениям внутренней жизни в Швеции. И речь здесь не только об упомянутых выше реформах Горна. Не менее важно то, что уже после гибели Карла XII часть полномочий от короля перешла к парламенту, в результате чего страна фактически стала парламентской монархией, которой остается и в настоящее время. Риксдаг (парламент) получил не только законодательную, но и часть исполнительной и судебной власти. Уже тогда в нем было представлено даже крестьянство.В результате реформ дворяне утратили многие политические привилегии, крестьяне получили право выкупа коронных земель, развивалось судоходство и лесопромышленность.В 1760-е годы в результате нового витка реформ в стране появились свобода печати и равенство сословий при продвижении по службе. То есть при наличии способностей крестьянин теперь вполне мог дослужиться до фельдмаршала или министра. Для Европы той эпохи, когда в большинстве стран процветал абсолютизм, это были немыслимые категории.Получили развитие также наука и культура. Широко известны стали такие шведы XVIII века, как биолог Карл Линней, оставивший ряд учеников, метеоролог и геолог Андерс Цельсий, создатель используемой до сих пор температурной шкалы, универсальный гений Эмманиул Сведенборг, химики Бергман и Шееле, а также целый ряд других ученых, писателей, деятелей искусства.Вслед за внутренней политикой произошли важные изменения и во внешней политике Швеции.Учитывая неудачный опыт войн XVIII века, шведы пришли к выводу, что мирная жизнь принесет стране куда больше пользы. Последней войной, в которой участвовала Швеция, стала шведско-норвежская война 1814 года, продолжавшаяся всего 19 дней и завершившаяся присоединением Норвегии.С тех пор вплоть до наших дней шведы больше ни с кем не воевали. Политика нейтралитета принесла им немалые выгоды во время двух мировых войн. Швеция вела активную торговлю с обеими воюющими сторонами, выполняла их заказы, благодаря чему значительно расширила производство и смогла накопить золотые запасы. Как видим, извлечь выгоду из войны можно только не участвуя в ней, избежав этим значительных жертв и разрушений.Огромные суммы, которые другие страны тратили сначала на военные расходы, а потом и на восстановление разрушенных городов, в Швеции шли на мирное строительство и повышение благосостояния граждан. Это стало залогом процветания страны и в последующие годы.В XXI веке Швеция является одним из самых развитых государств мира с неизменно высоким уровнем жизни. Чтобы убедиться в этом более наглядно, нужно привести некоторые цифры.Сегодня страна занимает второе место в мире по качеству жизни населения; шестое место по количеству доходов на душу населения; четвертое – по средней образованности граждан.Средняя зарплата в Швеции составляет 3 870 евро. По таблице ниже видно, что даже учителя и медсестры получают свыше 3 000 евро в месяц, специализированный врач – 7 300, что почти равняется зарплате директоров крупных компаний. Для зажиточных граждан налоги составляют почти 50 %, так что вполне уместно утверждать, что богатые там делятся с бедными. Кстати, бедным уже считается тот, чей ежемесячный доход составляет ниже 2 000 евро в месяц. И зарплаты горничных и нянь в 1 920 евро это подтверждают.Самые богатые слои населения получают лишь в 4 раза больше, чем самые бедные. Благодаря высокой степени перераспределения доходов и получил широкую известность феномен, именуемый как шведский социализм. Часто употребляется также термин «скандинавский социализм», поскольку в соседних Норвегии и Финляндии очень похожее положение дел. Некоторые исследователи утверждают, что сложившаяся в скандинавских странах система не является полностью ни социалистической, ни капиталистической, что им удалось создать «золотую середину», объединив наиболее удачные элементы обеих систем.Все это дополняется стабильно очень низкой коррупцией, скандинавские страны входят в число 13 наименее коррумпированных стран мира.Благодаря всему этому средняя продолжительность жизни шведов составляет 80,4 года (9-е место в мире).Подводя итоги, нельзя не заметить прямую взаимосвязь между верными выводами, которые шведы сделали в области внешней политики в результате поражения в нескольких войнах, и тем благосостоянием, которого они добились внутри своей страны.Поражения в Северной и последующих русско-шведских войнах заставили их отказаться от бессмысленных попыток реванша, уделить основное внимание внутреннему развитию страны, где шведы добились таких впечатляющих успехов. Конечно, на все это у них ушло не одно поколение. Однако главное – выбрать верное направление и двигаться по нему, а результат – уже дело времени.