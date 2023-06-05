Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинский премьер Шмыгаль заявил об отправке первой группы пилотов ВСУ на обучение в Великобританию

6
Украинский премьер Шмыгаль заявил об отправке первой группы пилотов ВСУ на обучение в Великобританию

Первая группа украинских пилотов отправилась в Великобританию для обучения управлению истребителями западного производства, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.


Украинский чиновник провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клэверли, прибывшим в Киев. Стороны обсудили поддержку Украины Британией, поставки военной помощи, вступление Украины в НАТО, а также подготовку украинских пилотов на F-16. Шмыгаль поблагодарил представителя Британии за создание "истребительной коалиции" и готовность оказать помощь в обучении пилотов. По словам украинского премьера, первые группы уже отправились в Соединенное королевство.

Сегодня на повестке дня подготовка наших пилотов, первые группы уже отправлены в Великобританию. На поле боя происходит переформатирование украинских вооруженных сил по стандартам НАТО

- заявил премьер.

По словам Шмыгаля, в Киеве надеются, что все вопросы по поставкам самолетов будут решены в рамках следующего заседания контактной группы по Украине "Рамштайн". Клэверли заверил, что Великобритания будет поддерживать Киев столько, сколько необходимо для победы.

Ранее в Киеве сообщили о создании "истребительной коалиции", в которую вошли восемь стран Европы, включая Великобританию. Основными претендентами на поставку истребителей Украине являются Дания и Нидерланды, которые передадут Киеву F-16. Всего Украина хотела получить не менее 120 истребителей.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:33
    0
    Чтобы количество их взлётов равнялась одному а количество посадок не одной!
  2. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 20:34
    0
    Шмыгаль, дурик, тебя разводят! Посмотри внимательнее, кому пожимаешь руку - это Арамчик (Роман Постовалов) из "Уральских пельменей"
  3. Ил-18
    Ил-18 Сегодня, 20:37
    +1
    Сколько в Британии ф-16? Число ошеломит.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 20:43
      0
      Цитата: Ил-18
      Сколько в Британии ф-16? Число ошеломит.

      Сто двадцать одна штука.
  4. Spichka
    Spichka Сегодня, 20:44
    0
    Врет как сивый мерин, давно уже отправили
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:45
    0
    когда РФ будет уничтожать все и вся в укрр если ише может ???????