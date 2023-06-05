Украинский премьер Шмыгаль заявил об отправке первой группы пилотов ВСУ на обучение в Великобританию

Сегодня на повестке дня подготовка наших пилотов, первые группы уже отправлены в Великобританию. На поле боя происходит переформатирование украинских вооруженных сил по стандартам НАТО

Первая группа украинских пилотов отправилась в Великобританию для обучения управлению истребителями западного производства, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.Украинский чиновник провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клэверли, прибывшим в Киев. Стороны обсудили поддержку Украины Британией, поставки военной помощи, вступление Украины в НАТО, а также подготовку украинских пилотов на F-16. Шмыгаль поблагодарил представителя Британии за создание "истребительной коалиции" и готовность оказать помощь в обучении пилотов. По словам украинского премьера, первые группы уже отправились в Соединенное королевство.- заявил премьер.По словам Шмыгаля, в Киеве надеются, что все вопросы по поставкам самолетов будут решены в рамках следующего заседания контактной группы по Украине "Рамштайн". Клэверли заверил, что Великобритания будет поддерживать Киев столько, сколько необходимо для победы.Ранее в Киеве сообщили о создании "истребительной коалиции", в которую вошли восемь стран Европы, включая Великобританию. Основными претендентами на поставку истребителей Украине являются Дания и Нидерланды, которые передадут Киеву F-16. Всего Украина хотела получить не менее 120 истребителей.