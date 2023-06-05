Подтвердились данные о ликвидации члена оперативного командования ВСУ «Юг» полковника Макаева

Украинская сторона подтверждает ранее появившуюся информацию о том, что российскими войсками ликвидирован полковник ВСУ Александр Макаев. Этот человек входил в число командиров оперативного командования «Юг». Штаб этого командования (по крайней мере, как следует из официальных сводок ГШ ВСУ), находится в Одесской области.
Информацию о гибели полковника ВСУ Макаева подтверждает Болградская райадминистрация Одесской области.
Макаев был начальником отдела отдела гражданско-военного сотрудничества командования «Юг». По некоторым данным, он имел отношение к разработке плана военного использования гражданской портовой инфраструктуры в военных целях, в том числе в целях перевалки оружия.
Как сообщают представители этой администрации, похоронят полковника Макаева завтра, 6 июня.
В Одесской области заявляют, что член командования ОК ВСУ «Юг» погиб якобы на фронте. Однако в украинских пабликах проходит информация о том, что Макаев вместе с несколькими другими старшими офицерами украинских вооружённых сил погиб во время недавнего российского удара по одному из военных объектов Одессы. При этом появились данные о том, что СБУ готовится активизировать деятельность, связанную с проверкой в самом оперативном командованию «Юг» на предмет выявления человека или группы лиц, которые могли передать ВС РФ информацию о сборе старших офицеров для проведения совещания.
Ранее в сети проходила информация о ранении главкома ВСУ Валерия Залужного. Украинская сторона эту информацию опровергает. Хотя в последние несколько недель Залужный если и появлялся перед камерой, то лишь на несколько мгновений. Да и появления эти были странные. Исключительно из помещений, где он (или человек, на него похожий) произносил всего несколько слов и махал рукой. Учитывая склонность украинского режима к дипфейкам, аналогичный могли сгенерировать и в плане «активности» Залужного.