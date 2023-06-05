Военное обозрение
Войти Регистрация

Подтвердились данные о ликвидации члена оперативного командования ВСУ «Юг» полковника Макаева

7
Подтвердились данные о ликвидации члена оперативного командования ВСУ «Юг» полковника Макаева

Украинская сторона подтверждает ранее появившуюся информацию о том, что российскими войсками ликвидирован полковник ВСУ Александр Макаев. Этот человек входил в число командиров оперативного командования «Юг». Штаб этого командования (по крайней мере, как следует из официальных сводок ГШ ВСУ), находится в Одесской области.


Информацию о гибели полковника ВСУ Макаева подтверждает Болградская райадминистрация Одесской области.

Макаев был начальником отдела отдела гражданско-военного сотрудничества командования «Юг». По некоторым данным, он имел отношение к разработке плана военного использования гражданской портовой инфраструктуры в военных целях, в том числе в целях перевалки оружия.

Как сообщают представители этой администрации, похоронят полковника Макаева завтра, 6 июня.

В Одесской области заявляют, что член командования ОК ВСУ «Юг» погиб якобы на фронте. Однако в украинских пабликах проходит информация о том, что Макаев вместе с несколькими другими старшими офицерами украинских вооружённых сил погиб во время недавнего российского удара по одному из военных объектов Одессы. При этом появились данные о том, что СБУ готовится активизировать деятельность, связанную с проверкой в самом оперативном командованию «Юг» на предмет выявления человека или группы лиц, которые могли передать ВС РФ информацию о сборе старших офицеров для проведения совещания.

Ранее в сети проходила информация о ранении главкома ВСУ Валерия Залужного. Украинская сторона эту информацию опровергает. Хотя в последние несколько недель Залужный если и появлялся перед камерой, то лишь на несколько мгновений. Да и появления эти были странные. Исключительно из помещений, где он (или человек, на него похожий) произносил всего несколько слов и махал рукой. Учитывая склонность украинского режима к дипфейкам, аналогичный могли сгенерировать и в плане «активности» Залужного.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:31
    +3
    Черти в аду его заждались земля ему стекловатой.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 20:49
      0
      Также и Буданов - руководитель Гланого управления разведки Украины - не появляется публично с 29 мая. Именно в тот день Буданов в последний раз выкладывал в Telegram-канале видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары.

      В результате на Украине расходится новость о гибели руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова.
      Правда, государственный Центр противодействия дезинформации в своем Telegram-канале утверждает, что эти сообщения — информационный вброс:
      "От имени украинского медиа распространяется новость якобы о смерти Кирилла Буданова. По этим сообщениям, начальник украинской разведки погиб от недавнего ракетного удара, а в национальном центре "Украинский дом" уже даже продолжается подготовка к его захоронению", — указали в ведомстве.

      В центре утверждают, что эти сообщения — информационный вброс.
      Но народ в это - на примере "пропажи" Залужного - уже не очень-то в это верит.

      См. подробно - https://ria.ru/20230605/budanov-1876229613.html?ysclid=lij4so2pp2862565386
  2. Комментарий был удален.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:45
      0
      "Стулья расползаются как тараканы"
      Замужный, Танцюра, Буданов, Макаев, далее везде)))
  3. frruc
    frruc Сегодня, 20:32
    +2
    .....ликвидирован полковник ВСУ Александр Макаев.

    Невелика новость, одним бандерлогом стало меньше, следующим готовиться. Сдох, да и ладно.
    1. Улисс
      Улисс Сегодня, 20:48
      0
      Полковник оперативного отдела не рядовая птичка, это товар штучный. Земля стекловатой..
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:43
    +1
    Подох "Максим" да и чёрт с ним! Не одного ещё отправят на аудиенцию к бандере. Хоронить и хоронить.
  5. Aken
    Aken Сегодня, 20:57
    0
    Сдох и сдох. Томос с ним. Почему такое внимание к его тушке? Чем-то особым прославился?