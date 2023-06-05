Повторение за хозяином: глава МИД Украины заявил, что для контрнаступления оружия и техники достаточно

Мы разблокировали всё оружие, которое необходимо для контрнаступления. Оружия достаточно. Я не могу назвать точные сроки, когда контрнаступление начнётся. Тут главное, чем оно закончится. А закончиться оно должно победой Украины, что гарантирует нашей стране членство в НАТО.

В плане оружия для нас сейчас не осталось чего-то такого, за что нам ещё нужно бороться. Мы получили одобрение на поставку F-16. И принятие нас после победы в НАТО предотвратит новые войны.