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Повторение за хозяином: глава МИД Украины заявил, что для контрнаступления оружия и техники достаточно

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Повторение за хозяином: глава МИД Украины заявил, что для контрнаступления оружия и техники достаточно

Забавно наблюдать за тем, как полностью управляемые Западом украинские чиновники зачастую слово в слово повторяют сказанное их западными спонсорами. Даже если возникает желание сказать что-то против воли хозяина, тот быстро одёрнет и приведёт в чувства.

Показательный случай произошёл сегодня. В интервью западным журналистам глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о том, что для украинского контрнаступления оружия и техники хватает.

Кулеба:

Мы разблокировали всё оружие, которое необходимо для контрнаступления. Оружия достаточно. Я не могу назвать точные сроки, когда контрнаступление начнётся. Тут главное, чем оно закончится. А закончиться оно должно победой Украины, что гарантирует нашей стране членство в НАТО.

По словам Кулебы, который ещё совсем недавно заявлял, что для успешного контрнаступления украинской армии нужно больше оружия, теперь повторил тезиса Блинкена и Милли. А они и заявили, что поставленного Украине оружия достаточно, чтобы контрнаступление начать. И, судя по активности ВСУ на ряде направлений, включая артёмовское, можно говорить о том, что это контрнаступление уже началось. Причём в нём активно используется западная техника, включая французские колёсные танки AMX-10, американские бронемашины MaxxPro и др. Несколько единиц такой техники вчера и сегодня подбито западнее Угледара, а также к северо-западу от Артёмовска.

Кулеба:

В плане оружия для нас сейчас не осталось чего-то такого, за что нам ещё нужно бороться. Мы получили одобрение на поставку F-16. И принятие нас после победы в НАТО предотвратит новые войны.

Заявление Кулебы раскрывает ещё и фактически детали общения НАТО с Киевом. Киевскому режиму натовские чиновники поставили условие: сначала победа над Россией - потом членство в военном альянсе. Киев, понимая, что условие невыполнимое, теперь будет делать всё, чтобы добиться такого результата, который потом можно было бы попытаться «продать» Западу как победу над РФ.
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3 комментария
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:50
    0
    почему ише киевский режим жив ????????? ну либо это такой хитрый план не подавятся на провокации пофиг что оружие дают даже ракеты большой дальности дали скора ф16 дадут ! хотя о чем это я газ идет через укррр даже украм за транзит газа платим !
  2. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 20:51
    +1
    А что ответить наша Маша? Захарова, то бишь...
  3. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 20:54
    0
    По факту, что можно сказать сейчас:

    Украинцы наступают по дороге, как это и было в сражении за Херсон.

    Что из этого следует?
    Они будут накапливаться в населенных пунктах по этим дорогам.
    Это резко облегчает проблемы разведки и накрытия, дистанционного минирования.

    Количество запасных вариантов дополнительных атак также резко сокращается.

    У нас все ожидаемые проблемы - связь и координация.

    Судя по темпам, это будет достаточно медленный штурм.

    Поэтому дистанционные удары по складам и снабжению становятся крайне актуальны.