Забавно наблюдать за тем, как полностью управляемые Западом украинские чиновники зачастую слово в слово повторяют сказанное их западными спонсорами. Даже если возникает желание сказать что-то против воли хозяина, тот быстро одёрнет и приведёт в чувства.
Показательный случай произошёл сегодня. В интервью западным журналистам глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о том, что для украинского контрнаступления оружия и техники хватает.
Кулеба:
Мы разблокировали всё оружие, которое необходимо для контрнаступления. Оружия достаточно. Я не могу назвать точные сроки, когда контрнаступление начнётся. Тут главное, чем оно закончится. А закончиться оно должно победой Украины, что гарантирует нашей стране членство в НАТО.
По словам Кулебы, который ещё совсем недавно заявлял, что для успешного контрнаступления украинской армии нужно больше оружия, теперь повторил тезиса Блинкена и Милли. А они и заявили, что поставленного Украине оружия достаточно, чтобы контрнаступление начать. И, судя по активности ВСУ на ряде направлений, включая артёмовское, можно говорить о том, что это контрнаступление уже началось. Причём в нём активно используется западная техника, включая французские колёсные танки AMX-10, американские бронемашины MaxxPro и др. Несколько единиц такой техники вчера и сегодня подбито западнее Угледара, а также к северо-западу от Артёмовска.
Кулеба:
В плане оружия для нас сейчас не осталось чего-то такого, за что нам ещё нужно бороться. Мы получили одобрение на поставку F-16. И принятие нас после победы в НАТО предотвратит новые войны.
Заявление Кулебы раскрывает ещё и фактически детали общения НАТО с Киевом. Киевскому режиму натовские чиновники поставили условие: сначала победа над Россией - потом членство в военном альянсе. Киев, понимая, что условие невыполнимое, теперь будет делать всё, чтобы добиться такого результата, который потом можно было бы попытаться «продать» Западу как победу над РФ.