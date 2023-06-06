Нерадивые хозяева: проблемы с хранением военной техники США

Броневики JLTV на базе APS в Кувейте, 2018 г. Фото Минобороны США
С прошлого года США активно помогают киевскому режиму поставками различных вооружений и техники из наличия собственных вооруженных сил. Однако поиски имущества, пригодного к передаче, столкнулись с неожиданными проблемами. Часть оружия и техники оказалась в плохом состоянии и была непригодна к эксплуатации. Проведение дополнительного ремонта и восстановление технической готовности привели к потере времени и денег.
По результатам проверки
В первых месяцах 2022 г. Пентагон принял решение о начале полномасштабной военно-технической поддержки киевского режима. Планировалось отправлять на Украину различные вооружения и технику, взятые на складах собственной армии. Для этого уточнили актуальное положение дел и состояние собственных арсеналов, после чего началась подготовка первых пакетов помощи.
Согласно планам того времени, значительную массу вооружений для Украины следовало взять на базах хранения типа Army Prepositioned Stock (APS), размещенных за рубежом. Это крупные объекты для длительного хранения различной матчасти на случай полномасштабного конфликта. В случае начала боевых действий именно семь имеющихся APS должны обеспечить снабжение войск необходимыми вооружениями, боеприпасами и другими изделиями.
Как теперь выясняется, не все APS добросовестно выполняли свою работу по сохранению и обслуживанию вверенной матчасти. Практически сразу после начала формирования пакетов помощи проявились те или иные проблемы, связанны с неправильной работой персонала и другими факторами. Недавно эти события стали достоянием общественности.
В порядке контроля за текущими работами, Управление главного инспектора министерства обороны провело несколько проверок на базах APS и сделало выводы. В конце мая ведомство выпустило доклад о выявленных проблемах и возможных способах их решения. Кроме того, раскрыли некоторые подробности проведенных проверок.
Гаубицы M777 для передачи киевскому режиму. Фото Минобороны США
Сообщается, что «особо отличился» 401-й батальон полевого обеспечения, отвечающий за содержание базы APS на территории Кувейта. Он не следил должным образом за гаубицами M777 и автомобилями HMMWV, из-за чего потребовался их внеплановый ремонт. Такие работы привели к непредвиденным расходам, а также негативно сказались на сроках передачи техники и оружия киевскому режиму.
По итогам проверки, Управление рекомендовало Пентагону разработать и внедрить новый порядок поддержания матчасти на базах APS и контроля за этими процессами. Кроме того, предлагается более тщательно подходить к выбору техники и оружия для передачи Украине – чтобы подготовка техники и другие процедуры не выбивались из установленного графика.
Виновники и траты
Американское издание Defense News не ограничилось официальным пресс-релизом и смогло раздобыть полный текст доклада Управления генерального инспектора. Со ссылкой на этот документ оно опубликовало различные подробности сложившейся ситуации с матчастью.
Сообщается, что 401-й батальон обеспечения не был единственным виновником ситуации на базе в Кувейте. В соответствии с имеющимся государственным контрактом, часть работ с размещенными там изделиями возложена на коммерческого подрядчика – компанию Amentum из шт. Вирджиния. Именно она должна была поддерживать состояние гаубиц и автомобилей, не прошедших проверку.
В мероприятиях по поиску, выбору и обследованию матчасти для передачи Украине участвовали и другие структуры. Так, в Кувейт вызвали мобильную ремонтную бригаду с базы хранения Энистон (шт. Алабама), которой предстояло определять состояние техники и ее готовность к отправке за рубеж.
Гаубица M777 в зоне боевых действий - за мгновение до ее поражения. Фото Минобороны РФ
Бригада выявила ряд недостатков и проблем, требовавших срочного внимания. Своими силами она провела часть работ на гаубицах и восстановила их. При этом на стадии переброски орудий вскрылись новые проблемы, которые тоже пришлось исправлять. Схожим образом обстояло дело и с автомобилями – их пришлось ремонтировать на месте и при перевозке.
Согласно Defense News, ремонт потребовал не только времени, но и денег. Так, ремонт гаубиц M777 в Кувейте силами ремонтной бригады обошелся Пентагону в 114 тыс. долл. Второй этап ремонта, уже при переброске, стоил 17,5 тыс. долл. Работы с автомобилями на всех этапах подготовки и переброски потребовали дополнительных 173,5 тыс. долл.
Как пишет Defense News, командование поддержки, к которому относится 401-й батальон, уже нашло оправдание. Оно считает, что причиной прошлогодних проблем является недостаток финансирования. В текущем оборонном бюджете на работу базы APS в Кувейте выделено более 91 млн долл. Однако на обслуживание матчасти дается менее 28 млн долл., что недостаточно для решения всех задач.
Кроме того, сообщается, что инспекторы предъявляют к коммерческому подрядчику чрезмерные требования. Управление не учло обязанности компании Amentum по существующему контракту и имеющиеся у нее компетенции, из-за чего сделало неверные выводы.
Проблемные орудия
С базы APS в Кувейте планировали забрать шесть гаубиц M777. В марте 2022 г. ремонтная бригада с базы Энистон приехала принимать их. Коммерческий подрядчик предоставил одно из орудий, якобы соответствующее требованиям эксплуатации. Однако бригада установила, что гаубица не обслуживалась должным образом и фактически представляла опасность для собственного расчета. Затем были выявлены проблемы и с прочими орудиями.
Разбитые украинские автомобили HMMWV. Возможно, среди них были машины из Кувейта. Фото Telegram / Dambiev
У четырех гаубиц из шести имелись проблемы с запиранием затвора: при выстреле это могло привести к прорыву газов и поражению расчета. Кроме того, вопреки инструкциям, подрядчик заправил противооткатные устройства всех орудий старой гидравлической жидкостью, бывшей в употреблении. Это могло нарушить работу устройств, в т.ч. с рисками для личного состава.
В июне, непосредственно перед отправкой в Европу, при буксировке одной из гаубиц M777 произошло возгорание тормозов. По одной версии, это произошло из-за того, что расчет не отключил стояночный тормоз. По другой, имела место утечка тормозной жидкости. После доставки из Кувейта в Польшу орудия вновь подверглись обследованию, и на этот раз вскрылись проблемы со спусковыми механизмами, из-за чего потребовался очередной этап ремонта.
Армейский автосервис
По данным Defense News, к августу прошлого года командование приказало 401-му батальону подготовить к отгрузке 29 автомобилей M1167 HMMWV. Вскоре батальон отчитался о готовности 28 машин. 24 августа поступил приказ об отправке этой техники, и на этот момент к эксплуатации оказалось готово только 3 ед. техники.
Согласно отчету Управления инспектора, у оставшихся автомобилей имелись мелкие поломки, мешающие полноценной эксплуатации. Имели место утечки жидкостей, были разряжены аккумуляторы, не работали фары, были поломаны датчики и т.д. Был выполнен мелкий ремонт – за счет снятия необходимых деталей с других машин. В таком виде «Хамви» отправили из Кувейта в Польшу.
Уже в Польше на одном из автомобилей обнаружили растрескавшуюся шину, непригодную для эксплуатации. Вместо поврежденного колеса поставили запасное, но и его поразила «сухая гниль». Аналогичные проблемы ожидались и с другими машинами. При этом в отчетах отмечалось, что не все прибывшие HMMWV укомплектованы запасными колесами. Во избежание дальнейших проблем, автомобили для Украины оснастили колесами, снятыми с наличной техники.
Разбитый и сгоревший "Хамви". Фото Telegram / Dambiev
Сохранить и восстановить
Таким образом, один из ключевых объектов сухопутных войск США и его коммерческий подрядчик не справились с возложенными задачами. Они должны были поддерживать приемлемое техническое состояние вверенной матчасти, но первая же проверка показала, что требуемые работы ведутся неаккуратно и без соблюдения регламентов.
В рамках недавнего отчета речь идет всего о 6 проблемных гаубицах и 28 автомобилях. Однако реальный масштаб проблем может быть больше. 401-й батальон и его подрядчики отвечают за большее число орудий и автомобильной техники, а также прочих изделий, и вполне вероятно, что их обслуживают не лучше. Соответственно, среднее состояние матчасти на базе APS может стать поводом для беспокойства командования.
Понятно, к чему может привести такая ситуация. База в Кувейте и другие подобные объекты предназначены для обеспечения армии в случае вооруженного конфликта. При наличии наблюдаемых проблем, они не смогут своевременно и в требуемых количествах передавать в войсках технику и вооружения. Как это повлияет на потенциал армии, понять нетрудно.
Впрочем, прошлогодняя ситуация с гаубицами и автомобилями также показывает, что части обеспечения способны решать возникающие проблемы. Как в Кувейте, так и на стадии перевозки им удалось выявить и ликвидировать неполадки матчасти. Однако это привело к значительному смещению сроков поставок, а также увеличило общие затраты.
В каких масштабах Пентагон готов решать подобные проблемы и с какими затратами может мириться, большой вопрос. При этом сложившаяся ситуация принципиально не устраивает военное ведомство. В связи с этим предлагается пересмотреть и усовершенствовать систему ремонта и поддержания состояния матчасти на базах хранения, а также сделать более эффективным контроль и надзор. Какими будут такие меры, и оправдают ли они возложенные надежды, станет ясно позже.