

Изображение «НПО Лавочкина»

Противовоздушная оборона ВСУ



ЗРК С-200 не отличается высокой мобильностью

Военно-воздушные силы (ВВС) ВСУ



Фотография Су-24М ВВС Украины с подвешенными крылатыми ракетами Storm Shadow. Изображение телеграм-канала bmpd



Украинские фронтовые бомбардировщики Су-24 с крылатыми ракетами Storm Shadow – это вполне достойная цель для «Кинжала»

Военно-морские силы (ВМС) ВСУ



Десантный корабль «Юрий Олефиренко»



Артиллерийский катер «Буча»



Уничтожение мостов через Днепр – это один из краеугольных камней, на которых в минимальные сроки может быть выкована победа на Украине

Сухопутные войска (СВ) ВСУ



ВСУ достаточно часто демонстрируют крупные скопления бронетехники под открытым небом



БПЛА SolarEagle (Vulture II) компании Boeing должен обеспечивать возможность ретрансляции связи и ведения разведки, непрерывно находясь в воздухе на протяжении пяти лет (!), на высоте порядка двадцати километров

Выводы