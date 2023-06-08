Уничтожение ЗРК «Пэтриот» в Киеве и удары ракетами ЗРК С-200 по Белгородской области: оптимизм и пессимизм в отношении возможностей российской разведки

Изображение «НПО Лавочкина»
В начале проведения Российской специальной военной операции (СВО) на Украине у автора сложилось мнение о том, что у Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) существуют определённые проблемы в части эффективного обнаружения объектов для нанесения эффективных ударов высокоточным оружием (ВТО) большой дальности, а также корректной оценки результатов нанесения этих ударов.
Судя по всему, удары ВТО большой дальности оказались не так эффективны, как это преподносилось, хотя, конечно, здесь возникает вопрос ответственности, что требовалось – лучше выявлять цели и лучше их уничтожать, или поменьше рассказывать о «подавленных средствах противовоздушной обороны (ПВО) Украины» и «выведенной из строя военной инфраструктуре: военных аэродромах, авиации, объектах ПВО вооруженных сил Украины (ВСУ)...». В информационном поле тогда сложилось впечатление о том, что авиации, ПВО и флота у противника уже не осталось, нужно лишь сломить незначительное сопротивление и парадным строем войти в Киев.
Впрочем, отрицать то, что определённые проблемы у российской разведки имеются, просто невозможно.
Противовоздушная оборона ВСУ
Начать хочется именно с неё. С одной стороны, в вопросе уничтожения украинских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) определённо есть успехи – подтверждение американцами того, что ЗРК «Пэтриот» был «незначительно повреждён», явно говорит о том, что раскатали его российские военно-космические силы (ВКС) серьёзно. Будь он действительно незначительно повреждён, про попадание вообще никто бы ничего не сказал.
Понятно, что охота на ЗРК – задача достаточно сложная, особенно на мобильные комплексы, работающие в режиме засады и получающие внешнее первичное целеуказание от средств разведки стран НАТО.
Удивление вызывает лишь недавний удар ракетой ЗРК С-200 по Белгороду. Сам по себе ЗРК С-200 – это устаревший и маломобильный комплекс. Кстати, именно с его помощью ВСУ сбили гражданский самолёт над Чёрным морем – мировая общественность не придала этому событию особого значения, зато можно представить, какой вой бы поднялся, если бы это была Россия, достаточно вспомнить «демократическую истерику» по поводу сбитого южнокорейского «Боинга» – над нашей территорией (!), а не над нейтральными водами.
ЗРК С-200 не отличается высокой мобильностью
Можно было предположить, что к текущей стадии конфликта этих ЗРК у Украины быть уже не должно, однако удар по Белгороду был нанесён, как утверждается, именно ракетой комплекса С-200. Как наша разведка смогла вычислить «Пэтриот», но «проворонила» древний С-200?
Можно предположить, что элементы комплекса, позволяющие использовать его именно как ЗРК – радиолокационные станции (РЛС) обнаружения, а также РЛС сопровождения и наведения, были уничтожены, а поскольку без них против самолётов ЗРК С-200 использовать не получится, то на оставшиеся пусковые установки (ПУ) и склады зенитных управляемых ракет (ЗУР) комплекса С-200 просто «забили». А ВСУ взяли и использовали ЗУР от ЗРК С-200 как оперативно-тактические ракеты – благо БЧ там достаточно мощная, скорее всего, даже систему управления особо не дорабатывали – для стрельбы по таким крупным целям, как мирные города, её точности вполне достаточно.
В принципе, после того, как ВСУ превратили в крылатые ракеты устаревшие БПЛА «Стриж» и «Рейс», что-то такое можно было предположить, вопрос ещё и в том, почему мы не делаем что-то подобное, у нас что на складах старых ракет не осталось?
Военно-воздушные силы (ВВС) ВСУ
Авиация противника до сих пор существует и функционирует, периодически появляются сообщения о сбитии самолётов и вертолётов противника. Именно о сбитии в воздухе, а не об уничтожении на земле. Более того, ВСУ наносят удары малозаметными крылатыми ракетами Storm Shadow, которые запускают с фронтовых бомбардировщиков Су-24. Скорее всего, эти самолёты не подходят близко к линии фронта, где действует Российская авиация и средства ПВО, а наносят удары из глубины территории Украины, а это значит, что уничтожить их можно только на земле, на аэродромах базирования.
Фотография Су-24М ВВС Украины с подвешенными крылатыми ракетами Storm Shadow. Изображение телеграм-канала bmpd
Почему мы не можем уничтожить украинские ВВС на земле? У нас нет ресурсов для обнаружения авиации противника? ВСУ искусно маскируют авиационную технику?
Понятно, что у ВСУ есть информация о всех пролётах российских разведывательных спутников, что США предупреждают ВСУ о начале нанесения ударов ВС РФ, и те срочно перебазируют самолёты и вертолёты, пока летит «Герань» или «Калибр» – успеть несложно, они медленные, дозвуковые, но как быть с «Кинжалом»? Ведь от гиперзвуковой ракеты должно быть очень сложно «убежать» – время полёта ракеты комплекса «Кинжал» на 500 километров составит менее пяти минут, а то и менее трёх.
Украинские фронтовые бомбардировщики Су-24 с крылатыми ракетами Storm Shadow – это вполне достойная цель для «Кинжала»
Существует ещё один вариант – украинская авиация, по крайней мере, её часть, базируется за границей, в Польше, и совершает вылеты оттуда. Если это так, то Польша фактически является агрессором, прямым участником конфликта, который наносит удары по Российской территории, а это значит, что Польша является законной целью для нанесения массированного удара по её аэродромам – статья 5 устава НАТО здесь уже не применима. Если же кто-то решит её применить, то по силам НАТО в Восточной Европе должен быть нанесён массированный удар тактическим ядерным оружием.
И не стоит бояться того, что Россия станет «страной-изгоем», что весь мир отвернётся от нас и так далее и тому подобное. Такое произойдёт только если нанести один или два ядерных удара, что наши оппоненты расценят как очередное проявление слабости. А если ударов будет две-три сотни, то мир изменится, как по мановению волшебной палочки, и разговор быстро перейдёт в конструктивное русло – никто, ни в США, ни в странах Западной Европы, не хочет сдохнуть на радиоактивном пепелище, а если у кого-то имеются иллюзии насчёт их способности пересидеть в «тихих местах», то их несложно развеять.
Военно-морские силы (ВМС) ВСУ
29 мая 2023 года ВС РФ ударом высокоточного оружия по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины – десантный корабль «Юрий Олефиренко» польской постройки. Вопрос состоит в том, что вообще-то СВО длится уже почти более года, раньше-то чего ждали?
Десантный корабль «Юрий Олефиренко»
Ну, допустим, что уничтожение этой лоханки – это ещё полбеды, возможно, что она просто не попала в список приоритетных целей. Хотя, с другой стороны, учитывая творческий подход ВСУ к устаревшему оружию, надолго оставлять в их руках такие игрушки точно не стоило.
Но вот другой вопрос – совсем недавно главком ВСУ Залужный, который на момент написания статьи находится в состоянии «кота Шредингера», то есть доподлинно неизвестно, жив он или мёртв, вроде как присутствовал на вводе в эксплуатацию малого бронированного артиллерийского катера «Буча» проекта 58155 «Гюрза-М», спущенного на воду в сентябре 2021 года. Указанный катер был разработан Опытно-проектным центром кораблестроения в украинском городе Николаеве и построен на предприятии «Кузня на Рыбальском» в Киеве.
Артиллерийский катер «Буча»
Конечно, все эти артиллерийские катера – это ВМС «для бедных», но всё же почему этот катер и «Кузня на Рыбальском» ещё существуют? Причины, по которым артиллерийские катера не уничтожаются на ходу, всем понятны, но они ведь периодически причаливают к берегу, неужели нельзя подловить их в этот момент? Ну а «Кузня на Рыбальском» точно никуда не убежит. Здесь значение имеет не сам катер, а скорее возможность Украины до сих пор их производить, а также наша способность или неспособность этому помешать.
Кроме того, в случае если руководство нашей страны решится, а ВС РФ смогут обеспечить уничтожение мостов через Днепр, то возникнет необходимость полного истребления всех плавсредств на Днепре для того, чтобы полностью лишить ВСУ возможности поддержки своих сил на левобережной Украине.
Уничтожение мостов через Днепр – это один из краеугольных камней, на которых в минимальные сроки может быть выкована победа на Украине
Сухопутные войска (СВ) ВСУ
По сухопутным войскам ситуация сложнее.
С одной стороны, рассредочить и укрыть наземные боевые машины значительно проще, чем самолёты на аэродромах, но с другой стороны, периодически в сеть попадают фотографии, когда ВСУ умышленно демонстрировали крупные скопления бронетехники и живой силы, вроде как готовящиеся к контрнаступлению.
ВСУ достаточно часто демонстрируют крупные скопления бронетехники под открытым небом
Вопрос в том, где эти фотографии сделаны. Скорее всего, большая часть постановочных фото делается где-то на территории Западной Украины, подальше от линии фронта. При таком раскладе, даже если разведка ВС РФ и обнаружит скопления бронетехники, то нанести удар, скорее всего, не получится. Впрочем – варианты возможны и в этом случае, о них мы ещё поговорим в дальнейшем.
Опять же, не исключено, что фотосессию скоплениям бронетехники с украинскими флагами устраивают где-то на территории Польши.
Если же ВСУ собирают бронетехнику в крупные скопления где-то недалеко от линии фронта, то это было бы весьма печально – как же не хватает нашим Вооружённым силам стратегических высотных беспилотных разведчиков типа американского RQ-4 Global Hawk, способных с высоты в 20 километров просматривать местность на 200–300 километров и более в глубину территории противника. А ведь на подходе у противника стратосферные разведчики, способные неделями, а то и месяцами вести патрулирование на высоте в несколько десятков километров.
БПЛА SolarEagle (Vulture II) компании Boeing должен обеспечивать возможность ретрансляции связи и ведения разведки, непрерывно находясь в воздухе на протяжении пяти лет (!), на высоте порядка двадцати километров
Выводы
ВС РФ необходимо качественное и количественное усиление разведывательных возможностей.
В первую очередь – это спутники разведки в оптическом и радиолокационном диапазонах длин волн. Необходима оптимизация конструкций и производственных линий, конвейерное изготовление спутников разведки, управления и связи и их пакетный вывод на орбиту, как это делает компания SpaceX со своими спутниками интернет-связи Starlink.
Важно понимать, что противник уже освоил эти технологии, и что количество разведывательных спутников США и стран НАТО превзойдёт любые оптимистические ожидания, что в затылок им дышит Китай, который быстро учится и хорошо умеет использовать чужие наработки – нам никак нельзя отставать в этом вопросе.
Авиабаза Российской стратегической авиации в городе «Энгельс» («Энгельс-2») на спутниковых снимках частной американской компании Capella Space, – не исключено, что удар украинских БПЛА по данной авиабазе планировался, исходя из спутниковых изображений, предоставленных Capella Space
Необходимо создание высотных разведывательных БПЛА, а также стратосферных БПЛА, способных квазинепрерывно осуществлять наблюдение за противником, как в мирное, так и в военное время, поддерживая его в неустанном напряжении.
Высотный самолёт-разведчик М-55 «Геофизика» был построен в пяти экземплярах – ни у СССР, ни у России так и не появился свой серийный высотный самолёт разведчик, сравнимый по характеристикам с американским Lockheed U-2
Необходимо создание центров обработки больших массивов данных на основе суперкомпьютеров и нейросетей, способных почти мгновенно находить угрозы, классифицировать их и в автоматизированном режиме подготавливать информацию для нанесения по ним ударов высокоточным оружием большой дальности, где за человеком останется лишь конечное принятие решений.
Ну и наконец, необходимо глубокое изучение возможных действий противника, в том числе его нестандартных ходов, например таких, как превращение устаревших БПЛА в крылатые ракеты, а вроде бы бесполезных без РЛС обнаружения и наведения ЗУР в оперативно-тактические ракеты, что позволит обеспечить ликвидацию этих угроз в зародыше.