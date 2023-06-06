Военное обозрение
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Пушкинский день России – Международный день русского языка

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Пушкинский день России – Международный день русского языка

Каждый год 6 июня наша страна отмечает День русского языка. И это не просто российский внутренний праздник, ведь он обладает международным статусом. Язык Пушкина и Достоевского не является достоянием только русского народа. На большей части постсоветского пространства он, несмотря ни на что, все еще остается языком межнационального общения. Ведь не на английском же общаться, к примеру, таджику с молдаванином.


Помимо этого, русский язык официально является одним из шести языков Организации Объединенных Наций. Именно по инициативе этой международной организации День русского языка стал праздником всемирного масштаба.

Дата для него была выбрана не произвольно. Днем русского языка стало 6 июня – именно тогда в 1799 году родился великий русский, поэт, драматург и прозаик Александр Сергеевич Пушкин. А еще, как признали ведущие отечественные и зарубежные эксперты-лингвисты, этот человек заложил в своем творчестве основы современного русского языка. И сейчас он существует примерно в том же виде, в каком его организовал и упорядочил наш выдающийся соотечественник.

Поэтому сегодняшний праздник имеет двойное наименование. Это не только День русского языка, но и Пушкинский день России.

Конечно, наш язык не статичен – он живет и развивается. В нем появляются новые слова и выражения, другие, наоборот – устаревают и выходят из обихода.

Имеет место и взаимопроникновение культур – процесс, когда носители одного языка заимствуют что-то из другого. В каких-то случаях это обогащает нашу речь, а в каких-то попросту ее засоряет. К примеру, нетрудно заметить засилье в русском языке англицизмов, многие из которых вполне можно заменить синонимами из родной речи, причем без потери смысла.

В прошлом году спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко даже предложила поднять данный вопрос на государственном уровне и обратила на него внимание сенаторов. Ведь русский язык, хоть он, без сомнения, «велик и могуч», все же нуждается в защите.


Но защиты сегодня требует не только сам русский язык, но и те, кто на нем общается, особенно если они не являются гражданами Российской Федерации. Ведь сейчас во многих странах идет просто беспрецедентный разгул русофобии.

Увы, в защите нуждается теперь даже основоположник современного русского языка – Александр Сергеевич Пушкин. Особенно крепко ему «достается» на Украине. В этой стране начинали с «декоммунизации», но как-то быстро превратили ее в «дерусификацию», замахнувшись на Суворова, Потемкина, Екатерину II. Затем очередь дошла до Толстого, Булгакова и даже Пушкина.


Александр Сергеевич вообще стал главной мишенью русофобствующих националистов. На Украине с начала спецоперации было демонтировано не менее тридцати монументов, бюстов, памятных досок, посвященных величайшему классику русской словесности.

Конечно, такие проявления не являются нормой. Нормальные люди во всем мире с уважением относятся к культуре других народов, особенно к тем ее деятелям, произведения которых вошли в мировую сокровищницу.

И среди них достойное место занимает наш соотечественник – Александр Сергеевич Пушкин.
Использованы фотографии:
https://gorodzovet.ru
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14 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 04:38
    +1
    Пушкинский день России – Международный день русского языка
    а разместишь Пушкинский стих с матом-забанят ...мда, а ведь "топором не вырубишь".
    1. Arifon
      Arifon Сегодня, 05:48
      +2
      Цитата: Аэродромный
      а разместишь Пушкинский стих с матом-забанят ...мда

      А зачем провоцировать? В большинстве нормальных, культурных стран мира действуют законы, ограничивающие использование обсценной лексики в публичной жизни и в СМИ. У Пушкина большинство его прекрасных стихов без мата, а тот, кто жаждет такой "клубнички", тот её найдёт и без ваших "публикаций". Так что, не нужно грязи! smile
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 06:34
      -1
      Цитата: Аэродромный
      Пушкинский стих с матом-забанят .

      Однажды в холодную зимнюю пору, я из дому вышел... А дальше забанят.. sad
      1. Комментарий был удален.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 05:54
    +3
    Мечта! Хорошо бы хоть сегодня все комментарии на "Военном обозрении" были написаны грамотно!
    Но... Уы и ах...
    Тут заповедник дремучести и заказник двоечников...
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 06:03
      0
      Тут заповедник

      ахах))) зато наглядно : чем меньше знаний, тем больше лозунгов, китча, хайпа, псевдоруководства и ранимости – интересно наблюдать
      ципсо и нанимать не нужно никого, все сами
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 06:16
        +2
        Цитата: Трямс
        ахах))

        И этим все сказано.
        1. Трямс
          Трямс Сегодня, 06:29
          +1
          не обижайся, критика с фактами - это благо, это не привычное многим критиканство
          нет ничего более доброго, чем мотивировать к саморазвитию - это выгодно стране
          когда это понимание придет, внутри себя ты станешь благодарен
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:01
    +4
    "Пушкин - наше все" (Аполлон Александрович Григорьев, - поэт, мемуарист, мыслитель,1859 г.) И комментарии не требуются.
  4. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 06:12
    +4
    Да... Пушкин - глыба!
    Властитель слабый и лукавый,
    Плешивый щеголь, враг труда,
    Нечаянно пригретый славой,
    Над нами царствовал тогда.
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 07:20
      0
      Цитата: мордвин 3
      Да... Пушкин - глыба!

      Да,мордвин 3, Пушкин - глыба,а кого он обзывал плешивым щеголем?
  5. север 2
    север 2 Сегодня, 06:16
    +2
    так Пушкин на небесах в мучительном недоумении ,- как это так , финские хладные скалы да пламенную Колхиду Россия как подарок свободы подарила тридцать лет тому назад тамошним аборигенам , а эти место того чтобы свободно ловить кильку да пасти баранов , этим подавай воевать против России . Вот Россия ужаснувшись что свободу получившие новые хозяева Тавриды место привычного своего дела пасти свиньей и торговать салом решили на Тавриде вырезать русских , Россия срочно Тавриду вернула себе назад . Так эти сейчас уже - мол. будем русских резать уже везде . Какие стихи по этому поводу сейчас написал бы Пушкин ? Наверное трёхэтажным матом покрыл бы тех , кто безо всяких причин и угроз из вне , эти земли Империи тридцать лет назад отдал-раздал вместе с поданными, этим вот аборигенам .
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 06:21
      -1
      Цитата: север 2
      так Пушкин на небесах в мучительном недоумении

      Как то Комсомольская правда вызвала дух Пушкина. И спросили у него, сколько стоили огурцы. Поэт обиделся и исчез.
  6. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:20
    +3
    Есть такой американец, Джулиан Лоуэнфельд, поэт и переводчик, причем переводчик именно Пушкина, даже награжден медалью Пушкина. Из-за своей любви к Пушкину, а может и не только к Пушкину, он принял православие, причем крестился в церкви Вознесения у Никитских ворот, где венчались Наталья и Александр.
    Сейчас, к сожалению, он не может приезжать в Россию.

    Между прочим у него 60-летний юбилей 7 июня. Попробую поздравить.
  7. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 06:51
    +2
    Просто комментарий в поддержку темы. Спасибо, что не забываете!