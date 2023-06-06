Пушкинский день России – Международный день русского языка

Каждый год 6 июня наша страна отмечает День русского языка. И это не просто российский внутренний праздник, ведь он обладает международным статусом. Язык Пушкина и Достоевского не является достоянием только русского народа. На большей части постсоветского пространства он, несмотря ни на что, все еще остается языком межнационального общения. Ведь не на английском же общаться, к примеру, таджику с молдаванином.Помимо этого, русский язык официально является одним из шести языков Организации Объединенных Наций. Именно по инициативе этой международной организации День русского языка стал праздником всемирного масштаба.Дата для него была выбрана не произвольно. Днем русского языка стало 6 июня – именно тогда в 1799 году родился великий русский, поэт, драматург и прозаик Александр Сергеевич Пушкин. А еще, как признали ведущие отечественные и зарубежные эксперты-лингвисты, этот человек заложил в своем творчестве основы современного русского языка. И сейчас он существует примерно в том же виде, в каком его организовал и упорядочил наш выдающийся соотечественник.Поэтому сегодняшний праздник имеет двойное наименование. Это не только День русского языка, но и Пушкинский день России.Конечно, наш язык не статичен – он живет и развивается. В нем появляются новые слова и выражения, другие, наоборот – устаревают и выходят из обихода.Имеет место и взаимопроникновение культур – процесс, когда носители одного языка заимствуют что-то из другого. В каких-то случаях это обогащает нашу речь, а в каких-то попросту ее засоряет. К примеру, нетрудно заметить засилье в русском языке англицизмов, многие из которых вполне можно заменить синонимами из родной речи, причем без потери смысла.В прошлом году спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко даже предложила поднять данный вопрос на государственном уровне и обратила на него внимание сенаторов. Ведь русский язык, хоть он, без сомнения, «велик и могуч», все же нуждается в защите.Но защиты сегодня требует не только сам русский язык, но и те, кто на нем общается, особенно если они не являются гражданами Российской Федерации. Ведь сейчас во многих странах идет просто беспрецедентный разгул русофобии.Увы, в защите нуждается теперь даже основоположник современного русского языка – Александр Сергеевич Пушкин. Особенно крепко ему «достается» на Украине. В этой стране начинали с «декоммунизации», но как-то быстро превратили ее в «дерусификацию», замахнувшись на Суворова, Потемкина, Екатерину II. Затем очередь дошла до Толстого, Булгакова и даже Пушкина.Александр Сергеевич вообще стал главной мишенью русофобствующих националистов. На Украине с начала спецоперации было демонтировано не менее тридцати монументов, бюстов, памятных досок, посвященных величайшему классику русской словесности.Конечно, такие проявления не являются нормой. Нормальные люди во всем мире с уважением относятся к культуре других народов, особенно к тем ее деятелям, произведения которых вошли в мировую сокровищницу.И среди них достойное место занимает наш соотечественник – Александр Сергеевич Пушкин.