Taurus KEPD 350: явно недооцененный противник

Читая, что пишут у нас некоторые авторы, порой просто очень сильно удивляюсь тому, насколько шапкозакидательски у нас относятся к вопросам оценки. «Да мы все это еще С-125-ми сбивали, и дальше сбивать будем», как выдал недавно один такой «эксперт».
На самом деле, самый опасный противник – это недооцененный противник. Говоря о крылатой ракете большой дальности Taurus KEPD 350, рассматривая по данным немецких источников, стоит сделать это тщательно и с вниманием. И, наверное, не стоит объяснять, почему. Потому что события последнего времени дают повод усомниться в том, что все, что залетит на территорию России, будет сбито.
Конечно, Рублевку и Барвиху отстоят, насчет всего остального есть небольшие сомнения. Потому посмотрим на Taurus KEPD 350 как на оружие, способное оказать определенное влияние на ход военных действий на Украине по образцу и подобию HIMARS, показавшему себя более чем эффективно.
Крылатая ракета Taurus KEPD 350 большой дальности авиационного базирования предназначена для поражения целей (в том числе и защищенных) без захода самолёта-носителя в зону действия объектовой ПВО противника.
Ракета разработана компанией Taurus Systems GmbH. Это совместное предприятие немецкой компании MBDA Deutschland и шведской компании Saab Bofors Dynamics AB. То есть, изделие немецко-шведское, от двух весьма известных производителей вооружений. В рекомендациях не нуждающихся.
Разработка ракеты началась в 1998 году. Работа шла весьма уверенно и быстро. В 2004 году Taurus KEPD 350 была представлена на испытания, которые прошла столь успешно, что в том же году была принята на вооружение в Германии. Федеральное правительство Германии заказало Taurus Systems GmbH 600 боевых и 14 учебных ракет для ВВС. Стоимость контракта оценивалась в 570 млн евро.
За Германией потянулись и другие. В конце 2004 года Испания заказала 43 ракеты и адаптацию их под свои самолеты EF-18A и Eurofighter «Typhoon». Подрядчиком по интеграции ракет Taurus KEPD 350 выступила компания SENER.
За прошедшие годы ракета постоянно модернизировалась. Сегодня компания Taurus Systems GmbH предлагает целое семейство ракет, которые могут применяться по различным целям и с разных носителей.
Базовой Taurus KEPD 350 (350 – это дальность), по некоторым сведениям, увеличили дальность полета до 500 км, но есть и облегченный вариант KEPD 150, соответственно, с уменьшенной дальностью полета. Его разработали по заказу ВВС Швеции для многоцелевых истребителей JAS-39 «Gripen».
Кроме того, для вооружения перспективных фрегатов и эскадренных миноносцев военно-морских сил Германии был разработан морской вариант Taurus CL.
Что касается имеющихся на вооружении ракет, то для них была разработана модификация с двухсторонней линией передачи данных, что позволит применять ракету против подвижных целей и осуществлять перенацеливание в полете.
Ракета Taurus KEPD 350 имеет несущий корпус прямоугольного сечения с целью снижения радиолокационной заметности. В конструкции активно применялись композитные материалы, корпус не имеет острых поверхностей и покрыт радиопоглощающим материалом.
Ракету приводит в движение турбореактивный двигатель Williams International P8300-15 с тягой 6,67 кН. Искривленные входные каналы двух воздухозаборников дополнительно экранируют турбину двигателя (максимально большое количество металлических частей) от обнаружения наземными РЛС.
Управляет полетом ракеты комбинированная система Tri-Tec, которая включает в себя следующие компоненты:
- инерциальную навигационную систему (ИНС), сопряженную со спутниковой навигационной системой MIL-GPS. ИНС выполнена на основе лазерных гироскопов, разработана в США, фирмой «Northrop Grumman»;
- систему навигации TRN (Terrain Reference Navigation) с использованием высокоточного радиолокационного высотомера, способную вести ракету в соответствии с рельефом маршрута;
- электронно-оптическую корреляционную подсистему IBN (Image Based Navigation) с коррекцией по данным цифровых карт. Эти карты предварительно снимаются заранее и загружаются в память информационного блока. В соответствии с картами, согласно алгоритмам, происходит коррекция полета. Количество точек коррекции траектории - до 10 на маршруте;
- тепловизионную головку самонаведения (ТГСН).
Использование систем автономного наведения TRN и IBN позволяет применять ракету без поддержки систем спутникового наведения. Соответственно – нет проблем с системами РЭБ противника, которые могут заглушить сигналы спутников и нарушить работу системы навигации.
В случае такого полета, системы IBN и TSN обеспечивают данными инерциальную систему навигации, которая производит корректировку курса в соответствии с расчетами. При расчетном подходе к цели активируется головка самонаведения, которая осуществляет окончательное наведение ракеты на цель. ТГСН ракеты снабжена матрицей из антимонида индия (бинарное неорганическое химическое соединение индия и сурьмы), которая обеспечивает автоматическое распознавание целей. Принцип работы примерно, как у «Джавелина» - в матрицу заранее закладывается изображение цели, и ракета на подлете «сравнивает» изображение, получаемое ТГСН с заложенным в память. Очень эффективно.
Далее в дело идет боевая часть.
В базовой комплектации Taurus KEPD 350 оснащается боевой частью MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Созвучно с Мефистофелем. Сердце - тандемная бетонобойная боевая часть MEPHISTO (вес 485 кг) была разработана франко-германской фирмой TDA/TDW.
При активации БЧ сперва в дело идет кумулятивный заряд весом около 80 кг. Оптимальное расстояние до цели для максимально эффективного подрыва заряда определяют лазерные дальномеры в носовой части ракеты. Далее подрывается фугасный заряд весом 400 кг, форма которого оптимизирована для пробивания бетона и тяжелых пород грунта.
Естественно, этими процессами управляет электроника. БЧ Taurus KEPD 350 оснащена системой подрыва PIMPF (Programmable Intelligent Multi Purpose Fuze), и не простой, а с элементами искусственного интеллекта. Система работает весьма просто.
В момент поражения цели система PIMPF с помощью своего акселерометра фиксирует ударные перегрузки и сравнивая их с эталонными перегрузками, заложенными в память процессора системы. Параметры, естественно, закладываются на основании исследований материалов, по которым придется работать. Далее система подрыва определяет количество слоев цели, имеющих разную плотность, а также пройденное расстояние и время подрыва основного заряда ВВ. Довольно сложно выглядит, но все это занимает буквально микросекунды.
Система PIMPF вместе с аккумуляторами питания размещается в дальней части фугасного заряда, помещенного в высокопрочный цилиндр, выдерживающий значительные перегрузки. Деформация корпуса при попадании ракеты в цель позволяет сделать соответствующие замеры и произвести расчеты до того момента, как корпус ракеты превратится в месиво.
Систему можно также запрограммировать на воздушный или подземный подрыв. При активации воздушного подрыва обе боевых части подрываются одновременно. 480 кг взрывчатки – это довольно прилично.
За прошедшие почти 20 лет немецко-шведское предприятие с помощью коллег из других стран разработало вполне приличную линейку изделий, фактически на любой запрос.
Taurus KEPD 350 действительно породил семейство модульных ракет, которые могут быть оснащены разнообразными БЧ под выполнение различных задач и которые могут быть использованы с различных носителей.
Taurus KEPD 150/Taurus L – облегченный вариант под легкие истребители типа F-16/Saab «Gripen». Ракета имеет меньший объем топливных баков, соответственно, меньшую (до 150 км) дальность полета.
Taurus MP (Modular Payload) — вариант, обеспечивающий установку в боевой части произвольной полезной нагрузки. Начальная стадия разработки, после которой появился следующий вид.
Taurus M – ракета с кассетной боевой частью, предназначенный для поражения малоразмерных целей, рассеянных по площади, таких как позиции средств ПВО, аэродромы, скопления бронетанковой техники, склады и тому подобное. Для снаряжения кассетной БЧ может использоваться следующий ассортимент:
- самоприцеливающиеся боевые элементы (СПБЭ) SMART-SEAD производства немецкого концерна Rheinmetall/Diehl, созданные на базе артиллерийского снаряда Smart 155. Предназначены для поражения средств ПВО и скоплений бронетехники. СПБЭ имеет массу около 12 кг, оснащён двухдиапазонным инфракрасным следящим координатором цели, поисковым радаром миллиметрового диапазона (94 ГГц), радиовысотометром, парашютной системой стабилизации и торможения. БЧ типа «ударное ядро», бронепробиваемость до 150 мм.
- осколочные суббоеприпасы MUSJAS 1 массой около 4 кг производства шведского концерна Saab Bofors Dynamics AB. Предназначаются для поражения живой силы противника и небронированной техники на открытой местности.
- кумулятивные боеприпасы MUSJAS 2 с дистанционным взрывателем и массой до 18 кг производства все того же Saab Bofors Dynamics AB. Предназначены для поражения бронированной техники и бетонных укреплений и сооружений.
- бетонобойные бомбы STABO опять же от немецкого Rheinmetall/Diehl, предназначенные для повреждения взлётно-посадочных полос аэродромов. STABO содержит размещённые по схеме «тандем» кумулятивный и фугасный заряды. Кумулятивный заряд пробивает покрытие ВПП, в образовавшееся отверстие входит фугасный заряд и подрывается с некоторым замедлением. Масса одной бомбы 16 кг.
Taurus HPM (High Power Microwave) — ракета, оснащенная специальной боевой частью с СВЧ-излучателем высокой мощности. РЭБ-ракета, поскольку служит для вывода из строя информационных систем противника и источников энергии. БЧ представляет собой СВЧ-генератор (микроволновка), способный своими импульсами на определенное время вывести из строя микроэлектронику в устройствах, попавших в радиус действия.
Taurus CL (Container Launched) — ракета, предназначенная для запуска из транспортно-пускового контейнера с помощью интегрированного стартового ускорителя с наземных и надводных носителей.
Taurus T — ракета, адаптированная для сброса с военно-транспортных самолётов. Вариант для тех, у кого нет денег на бомбардировщики. Транспортный самолет типа C-130 «Hercules» или Airbus A400M может взять на борт до 12 ракет Taurus Т на специальных поддонах. Запуск производится с помощью специальной парашютной системы, вытягивающей поддон с ракетой их грузового отсека самолета.
В целом, номенклатура более чем достойная.
Добавить к боевым характеристикам стоит вот что: ракета не быстрая, скорость до 0,8М, но отсутствие сверхзвука компенсируется возможностью полета на малых и сверхмалых высотах на всем протяжении маршрута. Причем, не просто полет, а в режиме огибания рельефа местности, в соответствии с заложенной картой и показаниями датчиков.
О траекториях полета Taurus несколько слов. На сегодняшний момент разработано несколько базовых траекторий полета Taurus с возможностью внесения корректив до полета.
1. Полет на малых высотах с последующим набором высоты и отвесным пикированием на цель. Применяется в случае атаки укрепленных и заглубленных целей типа бункеров и командных пунктов.
2. Полет на малых высотах с последующим набором высоты и пологим пикированием на цель. Прекрасно подходит для атак кораблей в местах стоянки и авиационной техники в капонирах.
3. Полет на большой высоте с последующим пикированием на цель. При такой траектории выше вероятность обнаружения ракеты средствами ПВО противника, но так можно обеспечить максимальную дальность полета ракеты и эффективность поражения цели.
4. Полет на малых высотах с выходом на «горку» и воздушным подрывом боевой части. Лучший способ отработать кассетным боеприпасом по войскам противника.
5. Полет на малой высоте с уходом перед целью на сверхмалые высоты. Подходит для местности с сильно изрезанным рельефом, например, в горах.
Маршрут, траектория полета и выход на цель задаются при помощи оригинальной информационно-управляющей системы, которая готовит полетное задание для ракеты и заносит его в память бортового блока управления.
Система разработана компанией «Elektroniksystem und Logistik GmbH» из Мюнхена. При помощи этой системы, на основании данных о предполагаемых целях, размещении средств ПВО, карт районов коррекции и рельефа местности по маршруту полета, осуществляется 3D-моделирование всего маршрута полета. Созданная модель маршрута загружается в блоки ракеты, и она готова к полету.
Но такая работа возможна только в крупных технических и командных центрах, куда стекаются потоки данных, на базе которых можно производит моделирование. Есть и более простой вариант, когда можно проводить децентрализованную подготовку практически в полевых условиях, то есть, на аэродромах.
Существует такая полезная вещь, как портативный терминал Taurus Communication Centre (TCC), при помощи которого можно провести расчет оптимальной траектории полета и установок взрывателя, которые потом передаются с терминала в память ракеты.
Однако, для этого все равно нужна 3D-модель полета, созданная при помощи базовой информационно-управляющей системы в централизованном режиме.
Многие модификации ракеты могут оснащаться датчиками облучения РЛС и комплектами средств пассивной защиты от средств ПВО и авиации, то есть, во время полета по маршруту, в случае облучения РЛС, процессор ракеты может дать команду на отстрел ИК-ловушек или рассыпать из специального отсека дипольные отражатели.
Как стоит относиться к возможным поставкам «Тельцов» (а именно так переводится с немецкого и английского «Taurus») Украине?
Без истерики.
Во-первых, у ВСУ нет такого количества носителей. То есть, уже имеются Су-24, оборудованные для несения и запуска «Storm Shadow»/«Тени шторма», на очереди обещанные французами SCALP-EG, которые вроде как бы та же «Тень», да не та. И летят дальше, и точнее, но вот беда – многие эксперты говорят о том, что для них нужны будут свои носители. И то, что «Скальп» - это потомок «Тени», не говорит о том, что они взаимозаменяемые. Что ж, вполне возможно.
Для начала очень сложно сказать, сколько в распоряжении ВСУ вообще осталось годных Су-24. Да, по рапортам и отчетам их насбивали уже в три раза больше, чем было до войны, но то, что какое-то количество действительно было уничтожено, оспаривать не стоит.
Возможно, что вместе с подаренными от европейских союзников, в распоряжении ВСУ не больше десятка этих бомбардировщиков. Часть уже модифицирована под «Тень», часть перепрофилируют под «Скальп». Вопрос, что останется для «Тельца»?
То есть, точечные уколы единичными ракетами? Вполне возможно. Ну просто уже не реально найти где-то свободные Су-24 в рабочем состоянии, кто хотел безвозмездно (или не совсем) оделить Украину старыми советскими бомберами, тот уже это сделал. А кому они нужны самому – тот это и за деньги не сделает, потому что реально альтернативы нет.
Что касается «Скальпов», то с ними ситуация своеобразная. Если их не снабдят носителями, то смысл в ракетах вообще? Если все имеющиеся в наличии у ВСУ Су-24 уйдут под «Тени», то как можно будет выйти из ситуации?
SCALP-EG в ВВС Франции таскают «Рафали».
Могут и «Миражи 2000», но хуже.
Понятно, что как бы не танцевал Зеленский вокруг французов, «Рафали» ему не дадут. Дорого, да и самим нужно. «Мираж 2000» - дело другое, к тому же на них уже обучается полтора десятка украинских пилотов.
Что касается Taurus KEPD 350, то с ними еще интереснее. «Тельцов» носят «Торнадо», «Тайфуны», испанские EF-18 и… южнокорейские F-15К.
Корейцы смогли адаптировать свои самолеты для несения Taurus KEPD 350, чего им это стоило, сказать сложно, но приспособили они свои самолеты раньше, чем немцы свои «Еврофайтеры», с которыми они не первый год уже сражаются.
Вообще Taurus KEPD 350 смотрится при сравнении с SCALP-EG и «Storm Shadow» более внушительно. В последних своих модификациях ракета выглядит более опасно, нежели конкуренты. При общей похожести показателей немецкой и французской ракет, Taurus KEPD 350 имеет более разрушительный эффект применения, летит чуть быстрее британца и француза, а более удачная форма корпуса дает ракете лучшие характеристики в плане радиолокационной заметности.
Система датчиков привязки к местности, плюс карты и изображения цели, которые загружаются в «мозги» ракеты пока работают лучше, чем все, что было до этого на вооружении стран НАТО. «Телец» не заблудится в пустыне, в отличие от «Топора».
То есть, ракета весьма современная, и в этой современности и кроется главная проблема.
Выше уже говорилось об оригинальной системе обработки информации и о том, как она работает. Да, можно программировать ракету на земле и уже в полете не вносить никаких изменений. Тогда, да, запросто получится использовать старые советские самолеты исключительно как первую ступень ракеты, для доставки к точке пуска.
Но вот тут четырехлетнее сражение с «Еврофайтерами» по адаптированию к ним Taurus KEPD 350 говорит о том, что далеко не все так просто, как хотелось бы. А уж что касается откровенно древних Су-24…
Вообще рискованное дело. Британцы уже оправдываются за свои «Storm Shadow», дескать, ракеты норм, руки у некоторых не из того места и все в таком духе. Посмотрим, как получится у французов и немцев с шведами.
В целом игра может стоить свеч, особенно если ракеты себя покажут. Ведь как бы криво не отработали «Тени» в Украине, британцы уже имеют свой рынок сбыта, причем, приличный. Намного больше, чем у французов и немцев.
Ситуация так себе, потому что одним это шанс показать всему миру, что их ракеты лучше (покупайте, у нас дешево и качественно!), а вторым – ощущать на себе последствия этих испытаний.
Самолет, способный из воздушного пространства над Харьковом запустить ракету, которая может пролететь 500 км – это серьезно. И ладно бы по рублевке, но ведь по закону подлости по Воронежу запустят, тут ихних нет. Ничьих.
В общем, кому красные черточки рисовать, а кому потом развалины разгребать. Понятно, что каждому свое, но легче от такой перспективы не становится.
Taurus KEPD 350 – весьма серьезное оружие, способное работать весьма эффективно. Недооценка и шапкозакидательство в данном случае просто недопустимы просто потому, что всегда стоит помнить о том, как сперва говорили в сторону HIMARS. И чем все закончилось.
Если немцы передадут Украине Taurus KEPD 350, ничего хорошего от этого нам не светит. Остается только уповать на то, что у Киева проблема с носителями, хотя этот вариант просто прекрасно исправляется путем привлечения «отпускников» из числа ветеранов, умеющих летать на том же «Торнадо». В общем – не очень приятный расклад.