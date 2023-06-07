Как турки штурмовали Константинополь

Фаусто Зонаро. Мехмед II у стен Константинополя. 1903 г. На заднем плане – бомбарда «Базилика»
Система обороны Константинополя
Константинополь (Как погиб Второй Рим) располагался на полуострове, образованном Мраморным морем и заливом Золотой Рог. Городские кварталы, которые выходили на берег Мраморного моря и Золотого Рога, были защищены стенами с 11 башнями. Однако эти стены были не такими мощными, как со стороны суши. Здесь главную защитную роль выполняла сама природа: морское течение было сильным, мешая высадке десанта, а отмели и рифы могли погубить суда. Сама городская стена вплотную подходила к воде, что ухудшало возможности вражеского десанта. Вход в Золотой Рог защищал флот и мощная цепь. К тому же стену с 16 башнями у Золотого Рога усиливал ров, прорытый в прибрежной полосе.
От залива и квартала Влахерны – северо-западный пригород византийской столицы, до района Студион у Мраморного моря тянулись мощные стены и ров. Влахерны несколько выступали за общую линию городских стен и были прикрыты одной линией стен. Также здесь имелись укрепления императорского дворца. Влахернская стена имела двое ворот – Калигарийские и Влахернские.
В месте, где Влахерны соединялись со стеной Феодосия, имелся потайной ход – Керкопорта. Феодосиевы стены были построены ещё в V веке при императоре Феодосии II. Стены были двойными. Перед стеной был широкий ров – до 18 м. По внутренней стороне рва проходил бруствер, между ним и внешней стеной был промежуток в 12–15 метров.
Внешняя стена была высотой в 6–8 метров и имела до сотни квадратных башен, поставленных в 50–100 метрах друг от друга. За ней был проход шириной в 12–18 м. Внутренняя стена была высотой до 12 м с 18–20-метровыми башнями квадратной или восьмиугольной формы. Нижний ярус башен мог быть приспособлен под казарму или склад. Башни внутренней стены были расположены так, чтобы с них можно было обстреливать промежутки между башнями внешней стены.
Также в самом городе можно было организовать отельные очаги сопротивления: обнесенные стенами кварталы, дворцы, усадьбы и т. д. Самым слабым местом считался средний участок стены в долине речки Ликос. Здесь рельеф местности понижался, и в Константинополь по трубе входила река. Этот участок назывался Месотихион.
Стены Феодосия
Греческий гарнизон
Если бы в городе был достаточный гарнизон для таких обширных и мощных укреплений, и имелась возможность прибытия подкреплений и снабжения по морю, то взять Второй Рим было бы проблематично, если вообще возможно. Но у императора Константина Палеолога просто не было армии для обороны столь протяженной системы укреплений. Имелось всего 7–8 тыс. бойцов. Греки не могли надежно прикрыть даже основные направления возможных атак османов и создать оперативные и стратегические резервы. Поэтому они закрыли наиболее опасное направление, а остальные участки, в сущности, охраняли только посты-дозоры.
Константин XI и генуэзский командир Джованни Джустиниани Лонго решили сконцентрировать внимание на обороне внешних стен. В результате если бы турки прорвали внешнюю линию обороны, резервов для контратаки или защиты второй линии укреплений просто бы не было. Основные силы под командованием самого императора защищали Месотихион. Направление выбрали верно – вражеское командование именно здесь нанесло главный удар.
На правом крыле императорской армии расположился ударный отряд Джустиниани Лонго – он оборонял Харисийские ворота и стык городской стены с Влахернами, а при усилении вражеского натиска, усиливал войска императора. Этот участок остались оборонять генуэзцы во главе с братьями Боккиарди (Паоло, Антонио и Троило). Венецианский отряд под командованием Минотто оборонял Влахерны в районе императорского дворца.
На левом фланге стены охраняли: отряд генуэзских добровольцев под началом Каттанео; греки во главе с родственником императора Феофилом Палеологом; участок от Пигийских до Золотых ворот – соединение венецианца Филиппе Контарини; Золотые ворота – генуэзец Мануэле; участок до моря – греческий отряд Димитрия Кантакузина. На стенах у Мраморного моря в районе Студиона несли дозор солдаты Джакомо (Джакобо) Контарини, далее – монахи. Они должны были известить командование о появлении противника.
В районе гавани Элевтерия располагались воины князя Орхана. У ипподрома и старого императорского дворца – немногочисленные каталонцы Педре Хулиа, в районе Акрополиса – кардинал Исидор. Флотом, стоявшим в заливе, командовал Альвизо Диедо (Дьедо), часть кораблей защищала цепь у входа в Золотой Рог. Берег Золотого Рога охраняли венецианские и генуэзские моряки под руководством Габриеле Тревизано. В городе было два резервных отряда: первый с полевой артиллерией под командованием первого министра Луки Нотараса располагался в районе Петры; второй с Никифором Палеологом – у церкви Св. Апостолов.
Греки надеялись упорной обороной выиграть время. При долгой осаде могли подойти эскадры итальянских городов и вступить в войну Венгрия. Проблема была в том, что у врага теперь был флот, позволявший блокировать Второй Рим и атаковать со всех направлений. Также у османов была мощная и современная артиллерия, позволявшая взломать укрепления города.
Начало осады
2 апреля 1453 года к Константинополю вышли передовые отряды османской армии. Греки пытались делать вылазки, но по мере подхода новых османских войск оттянулись за линию стен. Все мосты через рвы разрушили, ворота заложили. Через Золотой Рог протянули цепь.
5 апреля к греческой столице подошли главные силы османов, город был полностью блокирован. Турецкий султан Мехмед II предложил Константину сдать город без боя, пообещав отдать ему Морею, пожизненную неприкосновенность и материальное вознаграждение. Жителям столицы обещали неприкосновенность и сохранение имущества. В случае отказа – смерть. Греки отказались сдаваться. Константин XI сообщил, что готов заплатить любую дань, какую сможет собрать Византия и уступить любые территории, кроме Константинополя. Но султана это не устроило.
Османы под началом Заганоса-паши вышли на северный берег залива и блокировали Перу. Через заболоченную территорию в конце залива турки стали налаживать понтонный мост, чтобы иметь возможность маневрировать войсками. Генуэзцам гарантировали неприкосновенность Перу, если жители пригорода не будут сопротивляться. Султан пока не собирался брать Перу, чтобы не ссориться с Генуей. Радом с Перу базировался и турецкий флот. Османские корабли блокировали город с моря, пресекая подвоз подкреплений и провианта, а также бегство людей из самого Константинополя. Адмирал Балтоглу должен был прорваться в Золотой Рог.
Регулярные османские части из европейской части империи под командованием Караджи-паши встали у Влахерн. Под началом Караджи-паши были батареи с тяжелыми пушками, которые должны были разрушить стык стены Феодосия с укреплениями Влахерн. Султан Мехмед с отборными полками и янычарами расположился в долине Ликоса. Здесь же разместили самые мощные орудия Урбана. На правом фланге – от южного берега реки Ликос до Мраморного моря, стояли войска из анатолийской части империи под командованием с Исхак-пашы и Махмуд-пашы. За главными силами во второй линии располагались отряды башибузуков. Чтобы защитить себя от возможных вылазок греков, османы по всему фронту вырыли ров, соорудили вал с частоколом.
Османы имели 15 батарей (до 70 пушек). Три батареи поставили у Влахерн, две у Харисийских ворот, четыре – у ворот Св. Романа, три – у Пигийских ворот, ещё две, видимо, у Золотых ворот. Самое мощное орудие било ядрами в полтонны, вторая по мощи пушка – снарядом в 360 кг, остальные – от 90 кг до 230 кг.
В принципе, османы могли вообще не штурмовать Второй Рим. Полная блокада вынудила бы город выкинуть белый флаг. В это время артиллерия громила бы укрепления, деморализуя защитников. Османы уже не раз брали сильные крепости, лишая их снабжения и возможной помощи. Но Мехмед жаждал красивой и громкой победы. Поэтому армия готовилась к штурму.
Основные силы турок идут в атаку на город. В 2009 году в Стамбуле был открыт музей-панорама, посвящённый падению Константинополя в 1453 году. Над панорамой работал международный коллектив художников под руководством Хашима Ватандаша.
Первые бои
Уже 6 апреля 1453 года началась бомбардировка города. Мощные турецкие орудия сразу повредили стены в районе Харисийских ворот и 7 апреля пробили брешь. В этот же день турки устроили первую разведку боем. На штурм бросили плохо вооруженных добровольцев и нерегулярные отряды. Они встретили умелое и упорное сопротивление и были довольно легко отброшены. Греки ночью заделали пролом.
Османы завалили рвы, поставили в этом месте больше пушек, усилили огонь. Одновременно начали вести подкоп. 9 апреля турецкие корабли попытались прорваться в Золотой Рог, но были отброшены. 12 апреля турецкий флот вторично попытался прорваться в залив. Греческий флот перешел в контратаку, стараясь отрезать и уничтожить турецкий авангард. Балтоглу отвел эскадру.
Часть армии была направлена для захвата византийских фортов. Замок Ферапия на холме у берегов Босфора продержался два дня. Затем его стены были разрушены турецкой артиллерией, большая часть гарнизона погибла. Меньший форт в Студиосе – на берегу Мраморного моря, разрушили за несколько часов. Оставшиеся в живых защитники были посажены на кол на виду у горожан. В первые дни осады греки сделали несколько вылазок. Затем командующий Джустиниани Лонго решил, что пользы от таких атак меньше, чем вреда. Людей было мало, передовые отряды отвели с первого рубежа обороны (бруствера на внутренней стороне рва) на внешнюю стену.
Турки расположили тяжёлые орудия в долине Ликоса и 12 апреля начали бомбардировку. Среди орудий был такой великан, как «Базилика» – пушка стреляла ядрами весом по полтонны. Но из-за сложности обслуживания, орудие стреляло не чаще 7 раз в день. Чтобы хоть как-то ослабить воздействие орудийного огня, греки вешали на стены куски кожи, мешки с шерстью, но толку от этого было мало. Уже через неделю турецкая артиллерия полностью разрушила внешнюю стену над руслом реки. Горожане по ночам старались заделывать пролом с помощью бочек наполненных землей, камнями, бревнами.
Дарданелльская пушка – аналог «Базилики», отлита в 1464 г.
В ночь с 17 на 18 апреля турецкие войска пошли на штурм пролома. Впереди была легкая пехота – лучники, метатели дротиков, за ними тяжелая пехота, янычары. Турки несли с собой факелы для того, чтобы поджечь деревянные заграждения, крючья для растаскивания бревен и штурмовые лестницы. Мусульманские воины в узком проломе не имели численного преимущества, к тому же сказывалось превосходство греков в защитном вооружении. После четырехчасового ожесточенного боя греки штурм отбили.
Утром 20 апреля к городу подошли три генуэзских корабля, которые нанял папа римский. Они привезли оружие и продовольствие. По пути к ним с таким же грузом присоединился византийский корабль, который до осады столицы не успел попасть в Золотой Рог. Весь турецкий флот был у города, поэтому Дарданеллы не охранялись, их прошли без проблем. Христианские корабли пошли на прорыв. Балтоглу бросил против них практически все имеющиеся силы, даже транспорты и лодки, на которые посадили солдат.
Европейские корабли были значительно крупнее турецких, это их спасло. Высокие борта защищали от стрел и дротиков, помогали отбивать абордажи. Корабельные пушки имели небольшой калибр и не могли нанести серьёзный урон корпусам генуэзских галер. Малый угол возвышения не позволял повредить рангоут, нанести урон экипажам. Галеры постепенно пробивались к городу, отражая атаки противников.
Наиболее упорный бой шёл у византийского грузового судна, его атаковали 5 трирем во главе с османским адмиралом. Балтоглу получил ранение в глаз во время этого боя. Османы волна за волной пытались прорваться на судно, но их отбрасывали. Капитаны генуэзских судов, чтобы увеличить возможности для обороны, искусно маневрируя, объединили корабли в одну плавучую крепость. В итоге они пробились к городу.
Эта небольшая победа вселила надежду в греков. Город получил некоторые запасы продовольствия, оружия, подкрепление в живой силе, хотя до половины матросов получили ранения.
Защитники города храбро обороняются, поражая нападающих на дальних подступах к стенам выстрелами из пушек и метательных машин. С успехом они используют также старинное византийское оружие «греческий огонь». Музей-панорама, посвящённый падению Константинополя
Османы прорываются в Золотой Рог
Разгневанный султан снял с поста командующего флотом Балтоглу, ему всыпали палок. Адмирала спасло только его личное мужество в бою и ранение. Новым командующим флотом был назначен Хамза-бей.
Визирь Чандарлы Халиль предложил прекратить осаду, взять большую дань. Но остальные командиры и министры высказались за продолжение осады. С кораблей сняли большую часть артиллерии, чтобы вести обстрел со стороны Золотого Рога кораблей и заграждений противника. Но бить по греческим и итальянским кораблям мешали строения Галаты (Пера).
Тогда Мехмед приказал перетащить малые суда по суше из Босфорского пролива через Галатские холмы и далее в Золотой Рог. Для их перевозки использовали повозки и деревянную гать. Из досок сколотили настил, покрыли его жиром. Подготовили и расчистили дорогу. Повозки спустили на воду, к ним подвели суда. Закрепили и с помощью быков вытащили суда и повозки на берег. К каждой повозке была приставлена команда, помогавшая быкам при спусках и подъёмах. Постепенно до 70 судов перетащили по деревянным рельсам мимо генуэзского квартала Перу из Босфора через холмы к северному берегу залива Золотой Рог. Операция была проведена 22 апреля.
Это был сильный удар по греческой столице. Противник теперь был в Золотом Роге. Надо было направлять подкрепления на стены, которые выходили в залив. Византийское командование провело серию экстренных совещаний. Наиболее решительные требовали немедленно всеми наличными силами ударить по турецкой флотилии в заливе и сжечь суда противника. В итоге решили атаковать.
Однако подготовка операции затянулась. Османы в это время закрепились в заливе, подтянули артиллерию. Также, видимо, в Галате и в самом Константинополе были османские агенты. Османы узнали о подготовке греческой атаки. Поэтому когда утром 28 апреля отряд смельчаков под началом Джакомо Коко подошел к вражеской эскадре, его встретил сильный огонь артиллерии. Судно Коко было потоплено, другие получили повреждения и отошли. Несколько десятков христиан-моряков было казнено на виду у всего города. В ответ греки ввели на стены и показательно казнили более двух сотен пленных мусульман.
Таким образом, теперь турецкий флот держал в напряжении христианские корабли в заливе. Турки поставили пушки на плоты и стали обстреливать Влахерны. Также была завершена постройка понтонной переправы, обе части турецкой армии получили сухопутную связь.
Турецкие суда теперь беспокоили византийские корабли в заливе. Кроме того, османы поставили пушки на плоты и стали обстреливать Влахернский квартал под защитой флотилии. Османы завершили постройку понтонного моста и теперь обе части армии получили непосредственную взаимосвязь. Но османские войска так и не смогли прорваться в Золотой Рог со стороны пролива.
Продолжение следует…