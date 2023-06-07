Как турки штурмовали Константинополь



Фаусто Зонаро. Мехмед II у стен Константинополя. 1903 г. На заднем плане – бомбарда «Базилика»

Система обороны Константинополя



Стены Феодосия

Греческий гарнизон

Начало осады



Основные силы турок идут в атаку на город. В 2009 году в Стамбуле был открыт музей-панорама, посвящённый падению Константинополя в 1453 году. Над панорамой работал международный коллектив художников под руководством Хашима Ватандаша.

Первые бои



Дарданелльская пушка – аналог «Базилики», отлита в 1464 г.



Защитники города храбро обороняются, поражая нападающих на дальних подступах к стенам выстрелами из пушек и метательных машин. С успехом они используют также старинное византийское оружие «греческий огонь». Музей-панорама, посвящённый падению Константинополя

Османы прорываются в Золотой Рог