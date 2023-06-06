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При очередной попытке прорвать линию обороны ВС РФ в районе Угледара ВСУ потеряли до 30 единиц техники, включая французские танки AMX-10

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При очередной попытке прорвать линию обороны ВС РФ в районе Угледара ВСУ потеряли до 30 единиц техники, включая французские танки AMX-10

Украинские войска в течение двух последних суток продолжают предпринимать попытки прорыва российской обороны на южнодонецком направлении, в районе так называемого Времьевского выступа – к западу от Угледара, а также на участке фронта к востоку от города. Несмотря на то, что украинские чиновники заявляют, что «никакого контрнаступления» на этом направлении «нет и что «всё это выдумки русских», в районе Угледара идут тяжёлые бои.


Стало известно о том, что накануне силами до двух батальонов украинские войска вновь попытались вклиниться в российскую оборону. На этот раз направлением удара было выбрано Никольское – восточнее Угледара.

По последним данным, российскими войсками на этом участке фронта уничтожено до 30 единиц техники противника, включая 17 танков. По некоторым сведениям, среди подбитой техники ВСУ есть американские БМП Bradley и французские колёсные танки AMX-10.

Средствами войсковой ПВО сбиты несколько украинских дронов, включая БПЛА «Фурия» и «Валькирия». Информация подтверждается пресс-центром российских войск в зоне специальной военной операции.

В ходе вчерашних боёв в районе Угледара украинские войска в ходе очередной попытки контрнаступления потеряли в численном плане до трёх рот военнослужащих. Это уже как минимум вторая неудачная попытка продвинуться для ВСУ.

Одновременно с этим вражеские войска пытаются добиться успеха в районе Артёмовска.
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10 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:21
    +7
    украинские чиновники заявляют, что «никакого контрнаступления» на этом направлении «нет и что «всё это выдумки русских»
    По этому поводу есть жесткая инструкция Киева - все, что происходит и оглашается в СМИ объявлять российской пропагандой.
    уничтожено до 30 единиц техники противника, включая 17 танков. По некоторым сведениям, среди подбитой техники ВСУ есть американские БМП Bradley и французские колёсные танки AMX-10.
    По свежим данным потери противника в технике намного выше. На данном направлении наступление ВСУ сдерживают бойцы Восточного военного округа. Молодцы земляки, удачи вам и минимальных потерь.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:26
      +1
      Среди потерянных танков у шароварных выбили 8 Леопардов 1. По крайней мере пишут о восьми.
      Значит горят "кошки", вполне можно их жечь. Про AMX даже и говорить не буду - там картонная броня.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 06:28
        -2
        Цитата: Nexcom
        Среди потерянных танков у шароварных выбили 8 Леопардов 1. По крайней мере пишут о восьми.
        Значит горят "кошки", вполне можно их жечь.

        верить на слово ? нет уж...может и выплаты пошли уже за "лео" ? много обещавших,видимо разорятся нафиг.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 06:29
          +4
          кому? мне на слово? ну не верьте - вот ссылка.
          https://www.kp.ru/online/news/5302561/

          вот ещё
          https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647e95729a79474b68313ea1

          и ещё
          https://ria.ru/20230606/tanki-1876348120.html
  2. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 06:25
    +1
    Наш Спрут тоже танк? Смешно БТР с пушкой называть танком....
    Дай Бог, МО о 8 шт леопардов пишет
  3. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 06:25
    +1
    По последним данным, российскими войсками на этом участке фронта уничтожено до 30 единиц техники противника, включая 17 танков. По некоторым сведениям, среди подбитой техники ВСУ есть американские БМП Bradley и французские колёсные танки AMX-10.
    Брифинги Конашенкова у меня вызывают рвотный рефлекс...
    Ну почему МО держит ВО ГЛАВЕ всей инфослужбы этот организм?
    Именно он лично ответственен за провал информационной политики!
    Это человек, который располагает ВСЕМИ источниками информации. В том числе закрытыми.
    Ну разве он не понимает, что просто нелепо врёт?
    Вчера он выдал
    Министерство обороны сделало заявление об уничтожении более 1500 украинских военных, 28 танков, из них 8 Leopard производства ФРГ, 3 колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин.

    Комментарий Пригжина:
    «Я думаю, что барон Мюнхгаузен отдыхает. И судя по тому, что здесь написано, мы в ближайшее время доберемся уже до инопланетян – с такими потерями. Чтобы уничтожить полторы тысячи человек, это должна быть такая бойня, в сутки, на протяжении километров 150, что мама не горюй. Поэтому я думаю, что это просто из области дикой зашкварной фантастики. Вообще нужно сложить все цифры, которые дает Конашенков. Я думаю, что мы уже просто планету Земля всю уничтожили пять раз».

    И что здесь неверно?
    Чего их, басурман, жалеть?
    Пиши больше!
    (Суворов)
    1. monetam
      monetam Сегодня, 06:51
      +3
      Отношение тут неверное. Конашеков говорит о боях других подразделений, которым приходится тоже очень нелегко. И тут вот приходит Пригожин и начинаются вот такие издевки. Когда гибли бойцы Вагнера - так вся страна им сочувствовала, когда побеждали - так все радовались, а не лезли к Пригожины с требованием доказательств " откуда он взял эти цифры".
    2. unhappy
      unhappy Сегодня, 06:52
      0
      Надо им писать не "уничтожено" а "поражена", цель обнаружена и по ней нанесён удар. Так вернее будет. Последствия ударов это надо посмотреть.
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 06:26
    +1
    Хорошо, но слегка смущает формулировочка "по некоторым сведениям"...
    Или в предыдущем комментарии "по свежим данным"... Чьим?
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 06:35
    0
    Рано говорить об успехах в обороне,когда они ещё основные силы прорыва в бой не ввели. Все ещё впереди и у нас в обороне и у них в их наступлении.