Украинские войска в течение двух последних суток продолжают предпринимать попытки прорыва российской обороны на южнодонецком направлении, в районе так называемого Времьевского выступа – к западу от Угледара, а также на участке фронта к востоку от города. Несмотря на то, что украинские чиновники заявляют, что «никакого контрнаступления» на этом направлении «нет и что «всё это выдумки русских», в районе Угледара идут тяжёлые бои.
Стало известно о том, что накануне силами до двух батальонов украинские войска вновь попытались вклиниться в российскую оборону. На этот раз направлением удара было выбрано Никольское – восточнее Угледара.
По последним данным, российскими войсками на этом участке фронта уничтожено до 30 единиц техники противника, включая 17 танков. По некоторым сведениям, среди подбитой техники ВСУ есть американские БМП Bradley и французские колёсные танки AMX-10.
Средствами войсковой ПВО сбиты несколько украинских дронов, включая БПЛА «Фурия» и «Валькирия». Информация подтверждается пресс-центром российских войск в зоне специальной военной операции.
В ходе вчерашних боёв в районе Угледара украинские войска в ходе очередной попытки контрнаступления потеряли в численном плане до трёх рот военнослужащих. Это уже как минимум вторая неудачная попытка продвинуться для ВСУ.
Одновременно с этим вражеские войска пытаются добиться успеха в районе Артёмовска.