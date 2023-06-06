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США не возражают против поставки Украине выведенных из состава австралийских ВВС истребителей F/A-18 Hornet

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США не возражают против поставки Украине выведенных из состава австралийских ВВС истребителей F/A-18 Hornet

Австралия может стать очередным участником так называемой "истребительной коалиции" и поставить Украине боевые самолеты. Как сообщает австралийская пресса, такая возможность сейчас обсуждается и не исключено, что решение будет положительным, тем более, что и американцы не против.


Канберра готова поставить Украине истребители F/A-18 Hornet, у австралийских ВВС имеется 41 списанный самолет, по которым необходимо уже в ближайшее время принять решение. Пока вариантов три: утилизировать их, продать частной военной компании для обучения пилотов или передать Украине. В Киеве двумя руками за третий вариант, но окончательно вопрос не решен. В случае его положительного решения, Украина получит какое-то количество F/A-18 Hornet, возможно, что и все 41, но часть самолетов там годится только на запчасти. И еще одно условие, которое ставят австралийцы, но считают его обязательным - это применение истребителей только для обороны, т.е. в воздушном пространстве самой Украины. В случае нарушения Запад откажется от их обслуживания.

На каком этапе сейчас переговоры, а они ведутся, причем весьма активно, не известно. Факт переговоров с Киевом подтвердил австралийский эксперт Роберт Поттер, консультирующий Киев, но подчеркнул, что договоренность между сторонами пока не достигнута.

Как пишет издание Australian Financial Review, ссылаясь на неназванные источники, США не против этой сделки, в случае положительного решения Вашингтон поддержит ее, дав свое разрешение. Как заявляют в Канберре, для ввода в эксплуатацию понадобится четыре месяца. Ну, и, пилоты нужны обученные.

Пока же в Киеве надеются получить американские F-16, которые будут поставлены странами Европы. Пока Украина рассчитывает получить 50 самолетов, хотя хотела бы 120.
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11 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:34
    0
    Самое смешное в этой новости то, что США, у которых этих истребителей больше - нифига не собирается их списывать, а наоборот, в 2017 году так наелись сказками про ржавые корыта Ф-35, что возобновили производство Ф-18, которые Ф-35С должен был заменить wink Так что будут на них летать пока не развалятся, а Украине кукиш
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:36
    +1
    В случае его положительного решения, Украина получит какое-то количество F/A-18 Hornet, возможно, что и все 41, но часть самолетов там годится только на запчасти.


    Всё старьё шароварным сливают.... Интересно, даже если шароварные и обучатся - сколько реально единиц "на крыле" будет с учётом тех.состояния?
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 07:42
      0
      Вся беда в том, что на "утилизацию" всего этого старья нам приходиться тратить совсем не лишние средства.
  3. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 06:36
    0
    Австралия может стать очередным участником так называемой "истребительной коалиции" и поставить Украине боевые самолеты.
    Ну а этим-то, которые вверх ногами ходят какое дело до 404?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:38
      +2
      Потомки каторжников, аборигенов и кунгуру честно следуют в фарватере США и Британии. Никак им не можно в стороне оставаться - а то подводные лодки австралийцам не дадут американцы, а французы уже не смогут им построить - обламали французов с заказом.
    2. Eug
      Eug Сегодня, 06:43
      0
      В Австралии довольно большая украинская диаспора.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:45
        +3
        В Канаде - самая большая. Там куда ни плюнь - в канадо-хохла попадёшь. Или в хохло-канадца.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:40
    0
    Канберра готова поставить Украине истребители F/A-18 Hornet
    Еще не поставили F-16, а Австралия спешит спихнуть свои списанные F/A-18 Hornet. Но оказывается есть НО
    для ввода в эксплуатацию понадобится четыре месяца. Ну, и, пилоты нужны обученные.
    Четыре месяца для войны большой срок и не известно, что будет к октябрю и как сложится обстановка на Украине. Еще только обучаются украинские летчики на F-16, а уже нужно думать об обучении на F-18 и техническом персонале для обслуживания. Одним словом предложение, за которое ухватился Киев долгосрочное и требует опять квалифицированных специалистов.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:41
      +1
      ИМХО шароварным без разницы - главное что дают (хоть что-то) и они конечно же их возьмут.

      Они же берут устаревшие Гепарды, БМП и колесные танки. Так и тут возьмут, даже если им в контейнерах насыпанными запчастями их пришлют.
  5. Eug
    Eug Сегодня, 06:46
    +3
    Как по мне, именно Хорнеты с их шасси, спроектированным под серьезные перегрузки, наиболее подходят для Украины.
  6. Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец Сегодня, 06:54
    0
    Поставка F-18 только усугубит разнотипицу авиапарка Украины. Главный вопрос для НАТО - организация ВВС на украинском ТВД. Базирование, обслуживание и снабжение, совместимость вооружения, радиолокационное сопровождение, взаимодействие со своей ПВО и подавление ПВО противника.
    Вообще-то не последняя идея использовать на ТВД легки пилотажные и коммерческие машины, которые выпускаются тысячными тиражами в роли "полукамикадзе". Один вылет - одна цель. Как показывает опыт применения крупных дронов - шансы на реализацию имеются.