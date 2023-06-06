США не возражают против поставки Украине выведенных из состава австралийских ВВС истребителей F/A-18 Hornet

Австралия может стать очередным участником так называемой "истребительной коалиции" и поставить Украине боевые самолеты. Как сообщает австралийская пресса, такая возможность сейчас обсуждается и не исключено, что решение будет положительным, тем более, что и американцы не против.Канберра готова поставить Украине истребители F/A-18 Hornet, у австралийских ВВС имеется 41 списанный самолет, по которым необходимо уже в ближайшее время принять решение. Пока вариантов три: утилизировать их, продать частной военной компании для обучения пилотов или передать Украине. В Киеве двумя руками за третий вариант, но окончательно вопрос не решен. В случае его положительного решения, Украина получит какое-то количество F/A-18 Hornet, возможно, что и все 41, но часть самолетов там годится только на запчасти. И еще одно условие, которое ставят австралийцы, но считают его обязательным - это применение истребителей только для обороны, т.е. в воздушном пространстве самой Украины. В случае нарушения Запад откажется от их обслуживания.На каком этапе сейчас переговоры, а они ведутся, причем весьма активно, не известно. Факт переговоров с Киевом подтвердил австралийский эксперт Роберт Поттер, консультирующий Киев, но подчеркнул, что договоренность между сторонами пока не достигнута.Как пишет издание Australian Financial Review, ссылаясь на неназванные источники, США не против этой сделки, в случае положительного решения Вашингтон поддержит ее, дав свое разрешение. Как заявляют в Канберре, для ввода в эксплуатацию понадобится четыре месяца. Ну, и, пилоты нужны обученные.Пока же в Киеве надеются получить американские F-16, которые будут поставлены странами Европы. Пока Украина рассчитывает получить 50 самолетов, хотя хотела бы 120.