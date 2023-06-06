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Минобороны РФ: В ходе наступления на южнодонецком направлении против потерял 8 танков Leopard и не менее 1500 военнослужащих

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Минобороны РФ: В ходе наступления на южнодонецком направлении против потерял 8 танков Leopard и не менее 1500 военнослужащих

Министерство обороны России в ночное время суток (пожалуй, впервые с начала СВО) опубликовало сводку о событиях на Южнодонецком направлении. Напомним, что там украинские войска в течение последних нескольких суток предпринимали попытки прорыва линии российской обороны, сосредоточив силы для ударов северо-западнее и северо-восточнее Угледара. Одно из направлений – Времьевский выступ.


Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ночной сводке сообщил о том, что противник после переформирования остатков 23-й и 31-й механизированных бригад, понесших ранее потери, снова пошёл в наступление. Направления – Новодаровка и Левадное (Запорожская область_ – к западу от Угледара и Времьевского выступа. Также в контрнаступление была брошена и свежая бригада.

Одновременно с этим контрнаступательный вектор ВСУ был направлен на восточный участок упомянутого Времьевского выступа – в направлении Новодонецкого, где наступательные действия предпринимала 37-я обмп ВСУ с подразделениями 68-й горно-штурмовой (егерской) бригады.

Минобороны:

В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», проявившими мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился. Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон.

В общей сложности за время атак, по данным российского оборонного ведомства, противник убитыми и ранеными потерял не менее 1,5 тыс. военнослужащих, более 30 танков, включая три колёсных танка AMX-10 французского производства и 8 немецких танков Leopard.

Впечатляют потери в боевых бронированных машинах. Российские авиация и артиллерия, останавливая контрнаступление ВСУ, уничтожили, по данным Минобороны РФ, 109 ББМ.

Отмечено, что на Времьевском выступе прорыва ВСУ не допущено. Противник понёс наиболее значительные потери после поражения в Артёмовске.
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48 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 06:51
      0
      Пригожин на поле боя был?Он им руководил?
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 07:06
        +2
        Неплохое начало украинского наступления. Дали фашистам прикурить, как на Курской битве.
        Бандера в аду встречает пополнение жмуриков. am
        1. Кот Александрович
          Кот Александрович Сегодня, 07:30
          +1
          На курской дуге наши потери были куда как выше, чем у фашистов. Так что сравнение Ваше так себе...
        2. Комментарий был удален.
        3. carpenter
          carpenter Сегодня, 07:36
          +1
          Цитата: Бородач
          Неплохое начало украинского наступления. Дали фашистам прикурить, как на Курской битве.

          В то же время:
          "На востоке от Времьевского выступа бронегруппа ВСУ сумела выдавить российские войска из села Новодонецкое. В ходе атаки украинские формирования впервые задействовали немецкие танки Leopard — сейчас в Новодонецком находится два «Леопарда» и пять ББМ.
          ВСУ проводят перегруппировку, так как понесли большие потери в живой силе. Также российские артиллеристы уничтожили девять единиц колесных бронемашин. Западнее Новодонецкого в лесополосе разместились около десяти единиц техники и от 40 до 100 человек пехоты. Кроме того, отмечена концентрация сил 37 бригады морской пехоты ВМС Украины на направлении Урожайного. Скорее всего, противник планирует после подхода резервов атаковать во фланг российской группировки". (Рыбарь)
      2. Монтажник
        Монтажник Сегодня, 07:06
        -5
        Делим все показатели на 3 и получаем результат. Что тоже не мало. Хорошо что устояли. Видно сделали выводы.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 07:39
          0
          Цитата: Монтажник
          Делим все показатели на 3 и получаем результат. Что тоже не мало. Хорошо что устояли. Видно сделали выводы.

          "Пока что противник не ввел в бой ни одного мотопехотного батальона и не трогает главные резервы. На некоторых участках - 1-2 усиленных танками роты или того меньше.
          Если противник и собирается наступать именно здесь и сейчас - то пока его атаки носят исключительно тактический характер." (Стрелков)
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 06:35
    +1
    Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 «Леопардов» производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин. Неплохое начало контнаступа smile
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 06:44
      +10
      Ни в коем случае не принижая героизм наших солдат и офицеров, честно выполняющих свой воинский долг , но гражданин Конашенков балабол. От него вреда больше, чем пользы. Он уже заявлял про 70 убитых диверсантов в Белгородской области, но почему то "постеснялись" их показать.
      1. Комментарий был удален.
      2. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 06:53
        +1
        Было бы простительно, если бы вместо Конашенкова такую "пургу" гнала девочка с суфлера, пусть даже и в чине лейтенанта. Но когда целый генерал- лейтенант, это уже перебор.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:51
      +1
      При всем моем неверии к сводкам Конашенкова,хочу сказать следующее.Скорее всеоо так и есть.Когда плохи дела-молчок и игнор событий на фронте.Когда что то получается-бодрые сводки.Да,возможно преувпличили по потерям живой силы.Но главное-не дали прорвать фронт
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:57
        +2
        Так Конашенков генерал-лейтенантом на этом поприще и стал. Значит начальство он устраивает....
      2. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 06:59
        -2
        Западные источники сообщают, что фронт, таки, прорван. Конечно, там тоже пропаганда присутствует...
      3. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 07:29
        0
        Не в интересах правды, а в интересах истины! Хочу уточнить, цифры потерь - 1500 - это по всему фронту - или имеется в виду только направление прорыва. ИМХО. Если ппо всему фронту, включая тыловые бомбежки, то почему бы нет. Если - только направление прорыва, то МО - братья Гримм, а Конашенков - сказочник, потому что всего наступавших было 2 бригады и 2 танковых бтг. В то что всех уничтожили - не верю.
  3. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 06:37
    +5
    Видео и фото бы приложили по уничтоженной технике. Не может быть, что их нет
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 07:12
      -3
      Весь день вчера выкладывали...
      https://afirsov.livejournal.com/video/album/482/?mode=view&id=17135#rprecord=eyJpZCI6MjE4NjAwMiwicmVjb3JkSWQiOjIxODYwMDJ9
      Конкретно брошеный Леоперд, вид сверху. там даже воздушные фильтры круглые, на заднице, два таких круглых, характерных, разглядели, да и размеры самой башни - это нифига не колесный танк.
      1. Сангвиний
        Сангвиний Сегодня, 07:35
        -1
        Да да, весь день. Только вот на видео, это брошенные украинцами AMX-10RC, но никак не "Леопёрды". Пока нет ни одного подтверждения потери Леопардов
  4. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 06:37
    +5
    Чё их, басурман, жалеть? Пиши больше!
  5. Msi
    Msi Сегодня, 06:39
    +4
    В общей сложности за время атак, по данным российского оборонного ведомства, противник убитыми и ранеными потерял не менее 1,5 тыс. военнослужащих, более 30 танков, включая три колёсных танка AMX-10 французского производства и 8 немецких танков Leopard.

    Молодцы наши ребята умыли хрюшек.
    А больше всего меня радуют слова Стрелкова о боях на данном направлении. Что были сделаны выводы МО и создана неплохая линия обороны. Отсутствие разгромной критики от такого человека,в данной тяжёлой ситуации, внушает осторожный оптимизм.
  6. 123_123
    123_123 Сегодня, 06:46
    0
    Хорошо конечно, отлично просто. Но фото горящих лео бы еще для бОльшего удовлетворения.
  7. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 06:46
    0
    Трудно послать дрон с камерой?
    Для МО это вполне по средствам.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:47
    +3
    Не важно ,есть подбитые " лепы" ,главное враг не прошёл .Наши мужики заплатили за это кровью а ,многие и жизнями.Такими гордится надо.Расветёт ,всё увидим ,поле боя за нами.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:54
      +1
      Полностью согласен.И главное-дала трещину пентагоновская аналитика и разведка.Ведь на их данных это все и планировалось
  9. Shtilric
    Shtilric Сегодня, 06:50
    +1
    И снова наши солдаты жгут кошек, как 78 лет назад...
  10. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:55
    +2
    Прям неискончаемый поток бандеро-зомби идет, по количеству сбитых ВСУ самолетов я просто поражаюсь. Сбивают сбивают и конца и края нету. Как будто на украине портал Ада открыт,и оттуда постоянно прилетают новенькие су-24 и су-25, су-27
    Я думаю они пойдут в наступление еще.
    Крыма захотелось им русского как и Донбасса.
  11. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 06:55
    -2
    Пока сочиняют сколько Леопардов подбили, всу взорвали Каховскую дамбу



    Основная проблема подрывом дамбы на Каховской ГЭС заключается в том, что российские позиции располагаются на низком берегу Днепра.

    Поток воды размоет линию обороны на побережье и помешает отразить потенциальный лодочный десант ВСУ
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:41
      0
      "минусаторы" вам не верят, у "минусаторов" реальность происходит только по докладу господина К. в 13 часов
  12. Донна_Роза_дАльвадорес
    Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 07:00
    +3
    Хотелось бы посмотреть на желающих увидеть подтверждающие фото в бою. Тоже бы фотографированием были озабочены в первую очередь?
    1. mad-max78
      mad-max78 Сегодня, 07:08
      +2
      То же самое пишут украинцы когда кто то просит показать фото уничтоженных Армат а украинцы судя по их новостям их десятками уничтожают, и что характерно что у Армат такое сильное электромагнитное поле что не получается сделать фото этих уничтоженных Армат, я так понимаю у Леопардов что то подобное есть, раз не получается их фото сделать. Но мы то все должны верить на слово МО, потому что тот кто не верит МО и Конашенкову тот ЦЫПСО.
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 07:29
        0
        Цитата: Bingo
        Весь день вчера выкладывали...
        https://afirsov.livejournal.com/video/album/482/?mode=view&id=17135#rprecord=eyJpZCI6MjE4NjAwMiwicmVjb3JkSWQiOjIxODYwMDJ9
        Конкретно брошеный Леоперд, вид сверху. там даже воздушные фильтры круглые, на заднице, два таких круглых, характерных, разглядели, да и размеры самой башни - это нифига не колесный танк.
    2. AlexSmi1970
      AlexSmi1970 Сегодня, 07:16
      +1
      А дроны на что. Брошенные АМХ показали же.
    3. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 07:19
      -1
      Согласен полностью. Как всегда в таких случаях тут же набегают скептики требующие фото-видео подтверждений, которых почему-то не требуют от украинской стороны, на информацию которой частенько опираются. Обязательно вспомнят с оскорблениями Конашенкова, "басурманов, которых не стоит жалеть" и т.д. Такое ощущение, что этих деятелей корежит от того, что российская армия отражает наступление ВСУ. Но потом вдруг некоторые начинают подчищать свои комментарии очевидно переживая за рейтинг.
      1. monetam
        monetam Сегодня, 07:30
        -4
        Полностью согласен с таким наблюденим. От российской стороны требуют полной и подробной, да что бы с но ариусом, фиксации каждой еденицы уничтоженной и поврежденной вражеской техники, а от украинской - никогда никаких доказательств не требуется.
        1. Стирбьорн
          Стирбьорн Сегодня, 07:44
          0
          Цитата: monetam
          От российской стороны требуют полной и подробной, да что бы с но ариусом, фиксации каждой еденицы уничтоженной и поврежденной вражеской техники, а от украинской - никогда никаких доказательств не требуется.
          российские граждане платят налоги в российский бюджет, на содержание, в том числе, и российской армии. Естественно хочется подтверждений
    4. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 07:25
      0
      Наверно в ВОВ было полегче, потому что там фотокорреспонденты и видеооператоры снимали на передовой.
  13. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 07:05
    +4
    Для скептиков хотелось бы отметить, что в сводке не указано, какие виды вооружений применялись для поражения противника, но совершенно понятно, что не только стрелковое оружие. Теми же ТОСами, если накрыть противника, его потери и более полутора тысяч могут составить, тем более что речь об убитых и РАНЕНЫХ. Что касается бронетехники укровермахта, тех же "Леопардов", то часть их могли просто подорваться на минах. Зря что ли наши ребята возводили оборонительные сооружения, устанавливали мины, готовясь к широко анонсированному контрнаступу.
    И вообще призываю почаще доверять официальным источникам информации, а не вбросам, за которыми порой неизвестно кто стоит.
    Как говорил Сергей Бодров мл. " Никогда нельзя во время войны ругать своих. Даже, если они неправы." А у нас не то что простые обыватели , диванные стратеги и критики, но и военначальники, владельцы ЧВК этим занимаются, можно сказать специализируются на систематическом охаивании руководства наших войск, а также отчётов и сводок о боевых действиях.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 07:15
      +3
      Вы хотите сказать, что руководство наших войск, набравшее в рот воды и после ударов по Москве, и после ударов по Белгороду, и пустословно обещавшее ответить за атаку на Кремль, этого не заслуживает? ЧВК выступает с обвинениям в адрес МО и его руководства, выкладывает соответствующие видеозаписи, вся страна смотрит. А главнокомандующий молчит. Не странно ли это?
    2. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 07:36
      0
      И ещё. Кто же у нас "свои". Например, Абрамович, вывозивший английских наемников, убивавших российских солдат, он -" свой" или нет? "Спецпредставитель президента", вроде как. А Песков, целовавший ручки "предательнице Родины" (это определение Д. А.Медведева)? А руководство Лукойла, структуры которого заправляли ВСУ?
  14. NotPetya
    NotPetya Сегодня, 07:08
    +3
    Пригожин, в своем стиле, достаточно скептически, прокомментировал сводки МО. Даже он не верит Конашенкову.
    «Я думаю, что барон Мюнхгаузен отдыхает. И судя по тому, что здесь написано, мы в ближайшее время доберемся уже до инопланетян – с такими потерями. Чтобы уничтожить полторы тысячи человек, это должна быть такая бойня, в сутки, на протяжении километров 150, что мама не горюй. Поэтому я думаю, что это просто из области дикой зашкварной фантастики. Вообще нужно сложить все цифры, которые дает Конашенков. Я думаю, что мы уже просто планету Земля всю уничтожили пять раз»

    https://t.me/Prigozhin_hat/3614
  15. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 07:16
    0
    Самое интересное что никто ничего не захватывал, просто на украине идет гражданская война
    Наврятли жители украины восточной хотят быть в составе украины, настрадались уже.
    Лучшим решением было бы провести выборы, но Зеленский хочет только силой вернуть все обратно

    Новости прошлых лет как все начиналось. Спецназ избивал протестующих. Вопрос самый главный стоило ли все разогнать еще тогда?
  16. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 07:20
    0
    8 Леопардов - это 8500000 рублей премии бойцам, которые их подбили.

    Одна из российских производственных компаний, которая занимается выпуском оборудования для нефтяных скважин, объявила, что выплатит российским военнослужащим вознаграждение в 5 миллионов рублей за первый уничтоженный или захваченный западный танк на Украине - Leopard или Abrams.

    Как сообщает телеграм-канал Reverse side of the medal, за каждый последующий уничтоженный западный танк будет выплачиваться премия в 500 тыс. рублей.

    Компания также намерена выплатить 15 миллионов рублей за уничтоженный западный самолет F-15 и F-16, если они вдруг появятся в небе над Украиной.

    Свое вознаграждение учредили и российские военные блогеры. Эта премия будет формироваться за счет пожертвований подписчиков.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:38
      0
      8 Леопардов - это 8500000 рублей премии бойцам, которые их подбили

      ну уж те кто обещал наградные выплаты - те попросят доказательств (в отличие от доверчивых россиян и кучки пропагандистов)
  17. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:21
    -1
    Цитата: Alister Kroulegg
    Видео и фото бы приложили по уничтоженной технике. Не может быть, что их нет

    Было бы собственное желание посмотреть. Но по каждой единице бронетехники фото или видеоотчет, естественно, вам никто никогда не предоставит.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:37
      0
      по каждой единице бронетехники фото или видеоотчет, естественно, вам никто никогда не предоставит

      а хоть какое видео есть ? (кроме нурсов в никуда и ночных взрывов то ли сараев, то ли от пво противника)
  18. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:30
    +2
    Как бывший противотанкист (40 лет назад комвзвода ПТУРСов) горжусь ребятами! Скептики, требующие доказательства: вчера все вражеские голоса хором орали про наступление на пяти направлениях. Сегодня с утра специально просканировал - вообще ни слова про Украину. laughing
  19. Александр Ультрамарин
    Александр Ультрамарин Сегодня, 07:31
    -2
    Ещё уничтожен один лорд ситхов и звезда смерти. Фото/видео Леопардов не покажем, дроны у нас отказались летать в эти дни.
  20. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 07:37
    +2
    Все отчёты Конашенкова мне напоминают известный советский фильм-комедию... Магнитофон импортный 3 штуки, пиджак импортный 3 штуки и т.д. Мы все смеёмся с сказок от ВСУ, они там уже под пол миллиона наших в отчётах задвухсотили. Но чем сказки Конашенкова не лучше? Сейчас конкретно по 8 Леопардам. Доказательств про Леопарды никаких. Пока по крайней мере. Где они уничтожены - в тылу врага или на ЛБС? Какие Лео, 1-е или 2-е? И как определили все это? Фотографии с АМХ колесными сутки мусолили "эксперты", как только не называя их - и Леопарды, и САУ. Очень хочется, чтобы наше МО перестало заниматься ОЧКОВТЕРАТЕЛЬСТВОМ и без каких то доказательств не рассказывало сказки. 1,5 года вранья + 33 года до этого уже конкретно поднадоели. Я верю гораздо больше тем же военкорам типа Поддубного, Сладкова, Старше Эдды, Варгонзо, и практически не верю нашему пресс центру МО.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:44
      0
      Я верю гораздо больше тем же военкорам типа Поддубного, Сладкова, Старше Эдды, Варгонзо, и практически не верю нашему пресс центру МО

      +100!
      п.с. Поддубный слишком официальный (ему нельзя переходить определенную черту), мне кажется Стешин и Харченко более честные
  21. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:40
    -1
    Слушайте, недоверчивые вы мои, а тов. Левитан нашему народу прямо чистую правду вещал, прямо до последнего зольдатен и танчега с самолётом. Вот же ж вы дети современного инфополя, вам нужно каждый труп и подбитый танчег прямо в видео/фото показать, с разных ракурсов и в HD качестве. И желательно с документами и серийным номером. Вы вообще в своём уме? Там, типа, иногда постреливают, некогда мужикам этой хренью заниматься.