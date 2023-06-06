Минобороны РФ: В ходе наступления на южнодонецком направлении против потерял 8 танков Leopard и не менее 1500 военнослужащих

Министерство обороны России в ночное время суток (пожалуй, впервые с начала СВО) опубликовало сводку о событиях на Южнодонецком направлении. Напомним, что там украинские войска в течение последних нескольких суток предпринимали попытки прорыва линии российской обороны, сосредоточив силы для ударов северо-западнее и северо-восточнее Угледара. Одно из направлений – Времьевский выступ.
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ночной сводке сообщил о том, что противник после переформирования остатков 23-й и 31-й механизированных бригад, понесших ранее потери, снова пошёл в наступление. Направления – Новодаровка и Левадное (Запорожская область_ – к западу от Угледара и Времьевского выступа. Также в контрнаступление была брошена и свежая бригада.
Одновременно с этим контрнаступательный вектор ВСУ был направлен на восточный участок упомянутого Времьевского выступа – в направлении Новодонецкого, где наступательные действия предпринимала 37-я обмп ВСУ с подразделениями 68-й горно-штурмовой (егерской) бригады.
Минобороны:
В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», проявившими мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился. Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон.
В общей сложности за время атак, по данным российского оборонного ведомства, противник убитыми и ранеными потерял не менее 1,5 тыс. военнослужащих, более 30 танков, включая три колёсных танка AMX-10 французского производства и 8 немецких танков Leopard.
Впечатляют потери в боевых бронированных машинах. Российские авиация и артиллерия, останавливая контрнаступление ВСУ, уничтожили, по данным Минобороны РФ, 109 ББМ.
Отмечено, что на Времьевском выступе прорыва ВСУ не допущено. Противник понёс наиболее значительные потери после поражения в Артёмовске.