В России разработан более дешёвый аналог дрона-камикадзе «Ланцет»

БПЛА "Ланцет" в базовом варианте

Испытания барражирующего припаса запланированы на август. Это аналог "Ланцета", но стоимость его будет в десятки раз ниже. У нас интересная технология: масштабная, быстрая, дешевая. В производстве дрон может быть даже в два раза дешевле любого аппарата Mavic

Сейчас повсеместно используются FPV-дроны, но у всех этих аппаратов ограничение по дальности полета составляет 5-7 км. (...) То есть что-то серьезное стоит уже за расстоянием поражения, которое доступно FPV-дрону. Если наши войска получат дрон самолетного типа, который летает 15-25 со взрывчаткой, мы сможем уничтожать технику и ценные кадры противника