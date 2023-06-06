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В России разработан более дешёвый аналог дрона-камикадзе «Ланцет»

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В России разработан более дешёвый аналог дрона-камикадзе «Ланцет»

БПЛА "Ланцет" в базовом варианте



В России разработан аналог дрона-камикадзе "Ланцет", активно применяемого в зоне СВО российскими военными. Новый дрон пока только выходит на этап испытаний, которые запланированы на август. Об этом сообщил представитель всероссийского добровольческого проекта "Архангел".

Новый беспилотник самолетного типа представляет собой аналог "Ланцета", имеет размах крыльев 2 метра и дальность применения до 25 км, при этом отличается низкой стоимостью и простотой в производстве. По словам представителя разработчика, уже на сегодняшний день имеется возможность производить большое количество дронов, не расширяя производства. Испытания БПЛА намечены на август.

Испытания барражирующего припаса запланированы на август. Это аналог "Ланцета", но стоимость его будет в десятки раз ниже. У нас интересная технология: масштабная, быстрая, дешевая. В производстве дрон может быть даже в два раза дешевле любого аппарата Mavic

- приводит ТАСС слова представителя разработчика.

Аппарат планируется поставлять в войска вместе с мобильными пунктами, специально разработанными для этого дрона. Предполагается, что новый дрон-камикадзе станет достойной альтернативой FPV-дронам, которые широко применяются сейчас на фронте, но имеют не большую дальность. Новый дрон способен наносить удары в глубину обороны противника.

Сейчас повсеместно используются FPV-дроны, но у всех этих аппаратов ограничение по дальности полета составляет 5-7 км. (...) То есть что-то серьезное стоит уже за расстоянием поражения, которое доступно FPV-дрону. Если наши войска получат дрон самолетного типа, который летает 15-25 со взрывчаткой, мы сможем уничтожать технику и ценные кадры противника

- добавил он.
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7 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:54
    +3
    А вот это замечательно! good Если без ухудшения длительности и дальности полёта, поражающей способности и прочего по сравнению с исходной моделью - то просто молодцы! Удешевление производства только на пользу нам.
  2. Мидас
    Мидас Сегодня, 07:04
    0
    Очень хочется верить, но давайте подождем появления на фронте.
  3. скептик
    скептик Сегодня, 07:07
    +1
    Не понятна "необходимость" кричать о том, что "Утка в море, а хвост, на заборе".Видимо забыли, что противник, с подобной информацией, ознакамливается. Или на свою "задницу" напрашивают - "нет человеков - нет проблем", или деза спецслужб.
  4. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 07:16
    +1
    Теперь побыстрее бы в войска, а то опять будут тянуть с запуском в серийное производство до конца года, а дроны очень нужны уже сейчас.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:17
    +1
    Как уже говорилось, с постановкой на поток цена будет уменьшатся, и идиотическите истерики про "FPV-дроны" уйдут, куда ушли все вундервафли укропа.
    Это - армейское оружие, с армейскими требованиями. А Мавики и колхозные FPV больше пригодны для сокращения поголовья операторов. потому как гражданское барахло противник ВИДИТ
  6. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 07:32
    +1
    Дай бог. Но все таки подождем его появления на фронте. А то столько было проектов и бодрых намерений, а на деле - тишина...
  7. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 07:41
    0
    У артелеристов на поражение одной цели отводится до150 снарядов. Такие барражирующие боеприпасы если пойдут массово могут очень сильно снизить нагрузку на артиллерию. Так что желаю удачи в этом начинание.