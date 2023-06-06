В России разработан более дешёвый аналог дрона-камикадзе «Ланцет»

БПЛА "Ланцет" в базовом варианте
В России разработан аналог дрона-камикадзе "Ланцет", активно применяемого в зоне СВО российскими военными. Новый дрон пока только выходит на этап испытаний, которые запланированы на август. Об этом сообщил представитель всероссийского добровольческого проекта "Архангел".
Новый беспилотник самолетного типа представляет собой аналог "Ланцета", имеет размах крыльев 2 метра и дальность применения до 25 км, при этом отличается низкой стоимостью и простотой в производстве. По словам представителя разработчика, уже на сегодняшний день имеется возможность производить большое количество дронов, не расширяя производства. Испытания БПЛА намечены на август.
Испытания барражирующего припаса запланированы на август. Это аналог "Ланцета", но стоимость его будет в десятки раз ниже. У нас интересная технология: масштабная, быстрая, дешевая. В производстве дрон может быть даже в два раза дешевле любого аппарата Mavic
- приводит ТАСС слова представителя разработчика.
Аппарат планируется поставлять в войска вместе с мобильными пунктами, специально разработанными для этого дрона. Предполагается, что новый дрон-камикадзе станет достойной альтернативой FPV-дронам, которые широко применяются сейчас на фронте, но имеют не большую дальность. Новый дрон способен наносить удары в глубину обороны противника.
Сейчас повсеместно используются FPV-дроны, но у всех этих аппаратов ограничение по дальности полета составляет 5-7 км. (...) То есть что-то серьезное стоит уже за расстоянием поражения, которое доступно FPV-дрону. Если наши войска получат дрон самолетного типа, который летает 15-25 со взрывчаткой, мы сможем уничтожать технику и ценные кадры противника
- добавил он.