В сети появляются кадры с разрушенной Каховской ГЭС

В городе всё тихо и спокойно. Везде всё нормально, я только что связывался по рации.

Это вода смыла. Вот это поток идёт!

В сети появляются кадры, как сообщается, с Каховской ГЭС, на которых видно, как вода мощным потоком проходит через гидротехническую конструкцию. При этом целостность самой конструкции в нескольких местах нарушена. Украинская сторона заявляет о том, что подрыв гидротехнических сооружений в Новой Каховке осуществили якобы российские войска. В частности, такую публикацию сделал пресс-центр украинского оперативного командования «Юг».Украинская сторона пишет, что масштаб разрушений уточняется, а также изучается вопрос сброса объёмов воды на предмет выявления вероятных районов подтопления.В сети тем временем появляется информация о том, что подрыв дамбы Каховской ГЭС – дело украинских рук. Однако на 6:00 мск мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев опровергал информацию о подрыве сооружений ГЭС. При этом не совсем понятно, опровергал ли он конкретно действия украинских войск или же опровергал разрушение дамбы как таковое.Леонтьев:Местные жители говорят о том, что никаких прилётов по Каховской ГЭС не было:Могла ли такое действительно сделать вода, вопрос открытый.При этом украинская сторона настойчиво заявляет о подрыве ГЭС, публикуя кадры, которые необходимо проверить на достоверность.