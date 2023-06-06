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В сети появляются кадры с разрушенной Каховской ГЭС

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В сети появляются кадры с разрушенной Каховской ГЭС

В сети появляются кадры, как сообщается, с Каховской ГЭС, на которых видно, как вода мощным потоком проходит через гидротехническую конструкцию. При этом целостность самой конструкции в нескольких местах нарушена. Украинская сторона заявляет о том, что подрыв гидротехнических сооружений в Новой Каховке осуществили якобы российские войска. В частности, такую публикацию сделал пресс-центр украинского оперативного командования «Юг».


Украинская сторона пишет, что масштаб разрушений уточняется, а также изучается вопрос сброса объёмов воды на предмет выявления вероятных районов подтопления.



В сети тем временем появляется информация о том, что подрыв дамбы Каховской ГЭС – дело украинских рук. Однако на 6:00 мск мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев опровергал информацию о подрыве сооружений ГЭС. При этом не совсем понятно, опровергал ли он конкретно действия украинских войск или же опровергал разрушение дамбы как таковое.



Леонтьев:

В городе всё тихо и спокойно. Везде всё нормально, я только что связывался по рации.

Местные жители говорят о том, что никаких прилётов по Каховской ГЭС не было:

Это вода смыла. Вот это поток идёт!

Могла ли такое действительно сделать вода, вопрос открытый.




При этом украинская сторона настойчиво заявляет о подрыве ГЭС, публикуя кадры, которые необходимо проверить на достоверность.
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:03
    +4
    Что бы взорвать подобное гидротехническое сооружение надо заряд большой силы.Тут такое дело-значит понизится уровень в водохранилище,с водой в Крым опять будет вопрос.Системы забора воды на охлаждение ЗАЭС тоже не будут работать.Хотелось верить,что-фейк
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:14
      -2
      От еврофашистов можно чего угодно ожидать. Если это правда, то Каховскому водохранилищу - кирдык. Чем будут охлаждать ЗАЭС? Будет ли Укровермахт атаковать через обмелевшее водохранилище? Если воды не хватит для охлаждения, реакторы не рванут? Может взорвать плотины выше по течению, чтобы было чем охлаждать?
      1. pin_code
        pin_code Сегодня, 07:24
        0
        Может взорвать плотины выше по течению, чтобы было чем охлаждать?... Взорвать все и сделать доступной переправу. Вроде логично.
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 07:31
        +2
        Реакторы не рванут. Они давно заглушены. Ещё в прошлом году.
        А гэс накрылась медным тазом. Теперь до освобождения всей области её не восстановить
      3. ASAD
        ASAD Сегодня, 07:45
        0
        Нескромный вопрос, а кто контролирует данную ГЭС?
    2. Pike
      Pike Сегодня, 07:14
      +3
      Да, опять Северо-Крымский канал останется сухим...
      Взрывов местные не слышали, но ранее при обстрелах украинцами дамба получила много повреждений и вроде как уровень воды старались держать пониженным. При этом с верхних плотин периодически делали сбросы, которые могли "ударно" повлиять на прочность Каховской плотины.
      1. solar
        solar Сегодня, 07:46
        0
        и вроде как уровень воды старались держать пониженным

        наоборот, уровень воды в Каховском водохранилище был рекордно высоким уже длительное время. В начале мая настолько высоким, что была угроза прорыва дамбы и затопления населенных пунктов в районе Запорожской АЭС. Об этом писали на ВО.
    3. pin_code
      pin_code Сегодня, 07:22
      +2
      Вы правильно все описали, и это скорее всего не фейк.
  2. Донна_Роза_дАльвадорес
    Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 07:07
    +2
    Только что в РИА новости со слов Леонтьева сообщили, что сама дамба цела. Во время обстрела сильно пострадала верхняя часть, где шандоры.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:10
      +2
      Понятно.Регулирование уровня теперь невозможно и вода будет размывать сооружение
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:08
    -4
    Возникает вопрос к мэру.Вот первая информация ,особенно осведомлённость.
    Кому надо уже скрин сделали.
    1. beybender
      beybender Сегодня, 07:15
      -2
      А теперь найди что украинцы пишут , сложи все вместе , раздели на два и будет тебе счастье !!!
  4. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 07:22
    0
    Вот же ушлёпки. Но ничего,потом восстановим.
  5. Комментарий был удален.
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 07:40
    0
    Выложите уже видео с подрывом. Там четко видно, что это был именно заряд, а не ракета! Сила взрыва была, как говорится, без вариантов. Понятно, что во всем обвинят нас. Это экологическая катастрофа... Не знаю, кто именно устроил взрыв, но происходящее чистой воды бесовство...
    Там по берегам были минные поля, теперь мины поплыли кто куда, это на годы вперед аукнется.
    И Крым без воды опять остался...
    Теперь понятно, почему Суровикин решил вывести войска с этой территории...
  7. solar
    solar Сегодня, 07:41
    0
    Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг информацию о подрыве Каховской ГЭС. Об этом он сообщил РИА Новости.
    Отметим, что в ночь на вторник ряд Telegram-каналов распространил информацию о том, что ВСУ взорвали Каховскую ГЭС. Также появились кадры якобы взорванной дамбы.

    "Это бред", - подчеркнул Леонтьев. По его словам, он только что связался по рации, все нормально. "Везде все нормально по городу, все тихо и спокойно", - добавил собеседник агентства.

    Очень осведомленный. Видео уже весь интернет забит.
  8. Холодный
    Холодный Сегодня, 07:42
    0
    Ох не зря плотина взорвалась, ох не зря..
    Всу стали срочно эвакуироваться с островов, наша арта и ВКС бьют по ним..