Противник предпринял неудачную попытку высадки десанта на Херсонском направлении

Сегодня не удалась очередная попытка высадки речного десанта ВСУ в районе н.п. Бабино. Подразделения десанта Украины остались без авиационной поддержки. Из двух Су-25, поддерживающих высадку с воздуха, один самолёт был сбит умелыми и слаженными действиями стрелков-зенитчиков соединения группировки войск «Днепр». Второй самолёт ВСУ не выполнив задачу, вышел из боя и ретировался

Украинские военные активизировались и на Херсонском направлении, предприняв попытку высадить десант в Каховском районе чуть ниже по течению от Энергодара и Запорожской АЭС. Попытка провести разведку боем закончилась для ВСУ плачевно.Подразделения украинской армии попытались форсировать Днепр в районе населенного пункта Бабино Каховского района Херсонской области. Для прикрытия переправы командование ВСУ направило в данный район пару штурмовиков Су-25, которые должны были атаковать позиции российских войск, нанося по ним удары и тем самым обеспечить высадку десанта. Однако, умелые действия российских военных оставили ВСУ без воздушного прикрытия.Как сообщают в пресс-службе группировки войск "Днепр", один из Су-25 получил ракету ПЗРК "Верба", после чего упал на землю. Судьба пилота не известна. Второй украинский штурмовик ретировался, оставив десант без прикрытия, после чего с ним было окончательно покончено.- говорится в сообщении.Судя по заявлению пресс-службы, противник проводит разведку боем, прощупывая нашу оборону. Хотя Херсонское направление и считается второстепенным, но захват Запорожской АЭС рассматривается Киевом как один из приоритетных вариантов. Недаром ВСУ неоднократно отрабатывали форсирование Днепра и захват атомной станции.