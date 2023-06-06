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Противник предпринял неудачную попытку высадки десанта на Херсонском направлении

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Противник предпринял неудачную попытку высадки десанта на Херсонском направлении

Украинские военные активизировались и на Херсонском направлении, предприняв попытку высадить десант в Каховском районе чуть ниже по течению от Энергодара и Запорожской АЭС. Попытка провести разведку боем закончилась для ВСУ плачевно.


Подразделения украинской армии попытались форсировать Днепр в районе населенного пункта Бабино Каховского района Херсонской области. Для прикрытия переправы командование ВСУ направило в данный район пару штурмовиков Су-25, которые должны были атаковать позиции российских войск, нанося по ним удары и тем самым обеспечить высадку десанта. Однако, умелые действия российских военных оставили ВСУ без воздушного прикрытия.

Как сообщают в пресс-службе группировки войск "Днепр", один из Су-25 получил ракету ПЗРК "Верба", после чего упал на землю. Судьба пилота не известна. Второй украинский штурмовик ретировался, оставив десант без прикрытия, после чего с ним было окончательно покончено.


Сегодня не удалась очередная попытка высадки речного десанта ВСУ в районе н.п. Бабино. Подразделения десанта Украины остались без авиационной поддержки. Из двух Су-25, поддерживающих высадку с воздуха, один самолёт был сбит умелыми и слаженными действиями стрелков-зенитчиков соединения группировки войск «Днепр». Второй самолёт ВСУ не выполнив задачу, вышел из боя и ретировался

- говорится в сообщении.

Судя по заявлению пресс-службы, противник проводит разведку боем, прощупывая нашу оборону. Хотя Херсонское направление и считается второстепенным, но захват Запорожской АЭС рассматривается Киевом как один из приоритетных вариантов. Недаром ВСУ неоднократно отрабатывали форсирование Днепра и захват атомной станции.
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8 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:15
    0
    Второй украинский штурмовик ретировался, оставив десант без прикрытия, после чего с ним было окончательно покончено.


    Тоже сбили? Или шароварные своего пристрелили за бегство?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 07:25
      +1
      Да не, с десантом покончено... А в целом лохлов наказали за декоммуникацию классики - писали же, по-русски - редкая птица долетит до середины Днепра! В 90-е кто-то из сатириков даже переводил на свинохрюк для свидомитов - "гигнется и копыта отбросит"
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 07:28
      +1
      Второй украинский штурмовик ретировался, оставив десант без прикрытия, после чего с ним было окончательно покончено.


      Тоже сбили? Или шароварные своего пристрелили за бегство?

      С десантом покончено после бегства литака..
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:26
    +2
    Попытка провести разведку боем закончилась для ВСУ плачевно.
    Попытки высадить десант, как правило всегда заканчиваются плачевно для ВСУ. Но они с упорством маньяка продолжают их повторять не смотря на потери. Ну очень хочется захватить ЗАЭС и дождаться почесывания за ушком от хозяина.
  3. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 07:29
    +2
    Хотя Херсонское направление и считается второстепенным,

    Кем считается второстепенным? Там самая короткая дорога к крымскому перешейку.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 07:47
      0
      Хотя Херсонское направление и считается второстепенным,

      Кем считается второстепенным? Там самая короткая дорога к крымскому перешейку.

      Десант легковооружен. Для "напрямую" на Крым нужна тяжелая техника. Мост в Херсоне взорван. Понтонный мост слишком уязвимая цель, а Днепр в низовьях широк.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:33
    +3
    Пока новости идут хорошие: успехами ВСУ похвастаться не может.
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 07:45
    0
    Хотелось бы сегодня увидеть промежуточные итоги вчерашних боев. Если информация об уничтожении почти 30 танков, включая Леопарды, и 109 бронированных машин получит подтверждение, то встанет вопрос о профпригодности хохлятской армии. В Европе за год столько техники не выпускают, сколько украинец способен за день разломать...