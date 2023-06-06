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ВС РФ ночью нанесли ракетные удары по объектам противника в Павлограде, Киеве, Житомире и на других территориях

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ВС РФ ночью нанесли ракетные удары по объектам противника в Павлограде, Киеве, Житомире и на других территориях

В течение ночи российские войска нанесли очередные комбинированные удары по тыловым территориям противника в целом ряде регионов. Под ударами оказались объекты ПВО, склады с боеприпасами, места размещения личного состава и поставленной из-за рубежа военной техники, цеха по её ремонту и техническому обслуживанию.


Около 3 часов ночи на объектах в Киеве начали греметь первые взрывы от прилётов. Украинская сторона традиционно заявила об «успешной работе ПВО». А генеральный штаб ВСУ объявил о якобы 35 сбитых крылатых ракетах X-101/Х-555 воздушного базирование. Сводка генштаба противника отличается от целого ряда предыдущих тем, что в ней уже не говорится, сколько ракет российскими войсками было выпущено.

Мощные взрывы раздавались в одном из пригородов Киева. По некоторым данным, речь идёт о территории аэропорта, где ВСУ ранее разместили комплекс ПВО западного производства. Несколько взрывов прогремели в Дарницком районе украинской столицы.

В первом часу ночи взрывы гремели на объектах в Харькове и области. Мэр Харькова Терехов сообщил о нескольких взрывах. Удары по объектам в Харькове подтвердил и другой ставленник киевского режима – губернатор Синегубов.

Также стало известно о нанесении ударов по местам размещения личного состава противника в оккупированном ВСУ Херсоне.

Удары в течение ночи были нанесены по объектам ВСУ и «гвардии наступления» в днепропетровском Павлограде. Взрывы прогремели и на одном из военных объектов Житомира.

Также известно о поражении целей и на западной Украине.
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2 комментария
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  1. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 07:29
    -9
    А вот интересно , коллеги , как вы считаете , каким образом наш доблестный маршал оленевод собирается освобождать ну хотя бы четыре новых региона РФ, в частности интересуют ваши мысли по поводу славянск /крамоторск и г.Запорожье. Ибо назад пути нет, параламент ратифицировал принятие в РФ . Просто встать и окопаться не получится , народ уже ропщет... Скоро второй год войны , а по факту уже эвакуируют Шебекино. Я бы на месте Шойгу и его верных соратников так то ходил бы да оглядывался
    1. Бодипанчер
      Бодипанчер Сегодня, 07:42
      0
      Опять очередной Тарасик вылез на свет божий.