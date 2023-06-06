ВС РФ ночью нанесли ракетные удары по объектам противника в Павлограде, Киеве, Житомире и на других территориях

В течение ночи российские войска нанесли очередные комбинированные удары по тыловым территориям противника в целом ряде регионов. Под ударами оказались объекты ПВО, склады с боеприпасами, места размещения личного состава и поставленной из-за рубежа военной техники, цеха по её ремонту и техническому обслуживанию.Около 3 часов ночи на объектах в Киеве начали греметь первые взрывы от прилётов. Украинская сторона традиционно заявила об «успешной работе ПВО». А генеральный штаб ВСУ объявил о якобы 35 сбитых крылатых ракетах X-101/Х-555 воздушного базирование. Сводка генштаба противника отличается от целого ряда предыдущих тем, что в ней уже не говорится, сколько ракет российскими войсками было выпущено.Мощные взрывы раздавались в одном из пригородов Киева. По некоторым данным, речь идёт о территории аэропорта, где ВСУ ранее разместили комплекс ПВО западного производства. Несколько взрывов прогремели в Дарницком районе украинской столицы.В первом часу ночи взрывы гремели на объектах в Харькове и области. Мэр Харькова Терехов сообщил о нескольких взрывах. Удары по объектам в Харькове подтвердил и другой ставленник киевского режима – губернатор Синегубов.Также стало известно о нанесении ударов по местам размещения личного состава противника в оккупированном ВСУ Херсоне.Удары в течение ночи были нанесены по объектам ВСУ и «гвардии наступления» в днепропетровском Павлограде. Взрывы прогремели и на одном из военных объектов Житомира.Также известно о поражении целей и на западной Украине.