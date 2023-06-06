По некоторым данным, на фронте уже погибло примерно 350 тыс. украинцев. И нам об этом не говорят

Украинская армия в ходе конфликта понесла очень большие потери, но эти данные скрываются как представителями Украины, так и администрацией США. Об этом заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.Американский политик выступил в эфире телеканала Fox News и заявил, что потери ВСУ с начала конфликта составили почти 350 тысяч человек. По словам Кеннеди, нынешние власти США скрывают настоящее число жертв на Украине, так же как делали это в Ираке или при пандемии ковида. Кроме того, администрация Байдена скрывает истинные причины конфликта на Украине, обвиняя в этом Россию и Владимира Путина, на самом деле конфликт спровоцировали США.- заявил политик.Кеннеди не первый западный политик, заявляющий о больших потерях украинской армии в конфликте на Украине, но эта тема, по-прежнему, является запретной как в США, так и в Европе. Там не принято обсуждать потери Киева, поскольку считается, что киевский режим выигрывает и осталось совсем немного до полного разгрома российской армии и капитуляции Москвы.В Киеве также вопрос потерь является закрытой темой, это не обсуждается ни военными, ни политиками, а также запрещено поднимать вопросы потерь в различных ток-шоу на телевидении. Чудовищные потери замалчиваются, отправляющиеся на фронт военнослужащие просто "исчезают", так как официально "потерь нет".Настоящие цифры погибших и раненых украинских военных сейчас не знает никто, но впереди контрнаступление ВСУ, так что они еще вырастут и причем значительно.