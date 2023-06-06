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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал число потерь украинской армии на сегодняшний день

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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал число потерь украинской армии на сегодняшний день

Украинская армия в ходе конфликта понесла очень большие потери, но эти данные скрываются как представителями Украины, так и администрацией США. Об этом заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.


Американский политик выступил в эфире телеканала Fox News и заявил, что потери ВСУ с начала конфликта составили почти 350 тысяч человек. По словам Кеннеди, нынешние власти США скрывают настоящее число жертв на Украине, так же как делали это в Ираке или при пандемии ковида. Кроме того, администрация Байдена скрывает истинные причины конфликта на Украине, обвиняя в этом Россию и Владимира Путина, на самом деле конфликт спровоцировали США.

По некоторым данным, на фронте уже погибло примерно 350 тыс. украинцев. И нам об этом не говорят

- заявил политик.

Кеннеди не первый западный политик, заявляющий о больших потерях украинской армии в конфликте на Украине, но эта тема, по-прежнему, является запретной как в США, так и в Европе. Там не принято обсуждать потери Киева, поскольку считается, что киевский режим выигрывает и осталось совсем немного до полного разгрома российской армии и капитуляции Москвы.

В Киеве также вопрос потерь является закрытой темой, это не обсуждается ни военными, ни политиками, а также запрещено поднимать вопросы потерь в различных ток-шоу на телевидении. Чудовищные потери замалчиваются, отправляющиеся на фронт военнослужащие просто "исчезают", так как официально "потерь нет".

Настоящие цифры погибших и раненых украинских военных сейчас не знает никто, но впереди контрнаступление ВСУ, так что они еще вырастут и причем значительно.
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5 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:38
    0
    Почему то я ему верю, наверное потому, что ему врать особого смысла нет.
    1. Михаил Кривопалов
      Михаил Кривопалов Сегодня, 07:40
      0
      Возможно потому, что он озвучивает ту информацию которую Вы хотели бы слышать?
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:40
      +1
      Вероятно он тоже занижает данные о потерях - некошерно сообщать об очень больших потерях шароварных. Иначе это будет выглядеть - вкачиваем и вкачиваем деньги и технику и вооружения - а там всё-равно потери большие, типа не в коня овес. Западному электорату это может очень не понравится - деньги с электората же рубят, а не из своего кармана западные политики финансируют Украину.... Многим и так уже это всё не нравится....
  2. отважный
    отважный Сегодня, 07:43
    0
    Ну так изначально было сказано, что англосаксы взяли курс на войну до последнего украинца. Только крайне недалекий обработанный мозг свидомого может верить в небольшие потери их стороны, разумный человек давно бы уже задумался, видя бескрайние поля кладбищ с флагами по всей стране.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:46
    0
    Люблю я такие формулировочки - "по некоторым данным". lol