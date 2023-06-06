Военное обозрение
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Через несколько часов после разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 м

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Через несколько часов после разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 м

Продолжает поступать информация о событиях на Каховского гидроэлектростанции. Как уже сообщало «Военное обозрение», на объекте – значительные разрушения, и вода достаточно мощным потоком через повреждённые гидротехнические сооружения идёт вниз по течению.


Если изначально мэр Новой Каховки заявлял, что в городе всё спокойно, то теперь он подтверждает информацию о разрушении гидротехнических сооружений Каховской ГЭС.

На 7:30 мск вода ниже по течению поднялась более чем на 2,5 метра. Идёт подтопление ряда территорий по обоим берегам Каховского водохранилища (Днепра). При этом мэр города утверждает, что «потребности в эвакуации населения Новой Каховки пока нет».

Известно о том, что первые данные о нерегулируемом сбросе воды на Каховской ГЭС стали появляться около 2 часов ночи. Тогда же появлялись сообщения об ударах, в результате которых были разрушены подъёмные механизмы, регулирующие ход воды. Разрушена часть строения, где обычно находились российские военнослужащие. Были ли они там на момент происшествия, пока не сообщается.

В связи с неконтролируемым стоком воды возникает угроза не только подтопления весьма обширной территории, но также и нарушения водоснабжения Крымского полуострова. Также эксперты выясняют возможное последующее влияние произошедшего на Каховской ГЭС на систему охлаждения реакторов Запорожской АЭС.
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