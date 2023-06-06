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Подконтрольные Киеву ресурсы получили указание разгонять тему якобы специального подрыва дамбы Каховской ГЭС русскими

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Подконтрольные Киеву ресурсы получили указание разгонять тему якобы специального подрыва дамбы Каховской ГЭС русскими

Подрыв Каховской ГЭС будет выдан Украиной за террористический акт со стороны русских, украинские ресурсы уже получили соответствующее распоряжение. Как сообщают источники в Киеве, офис Зеленского намерен переложить всю ответственность за случившееся на Россию.


Украинские ресурсы получили указание из офиса президента Украины разгонять нарратив о якобы специальном подрыве дамбы Каховской ГЭС российскими войсками. Для этого в Сеть уже вбрасываются старые видео с ударами украинских РСЗО HIMARS по дамбе, которые выдаются за удары российских систем, нанесенные сегодня ночью. Киевский режим хочет выставить Россию в образе террориста и переложить ответственность за разрушение ГЭС на русских.

Офис Президента дал указание всем своим ЛОМам и ТГ-каналам разгонять нарратив о специальном подрыве Каховской ГЭС русскими. В сеть специально выбрасываются старые видео ударов HIMARS, чтобы показать сознательный подрыв плотины

- пишет украинский ТГ-канал Резидент.

Между тем, местное население подтверждает, что сегодня ночью в районе плотины ГЭС никаких взрывов не было, разрушение дамбы стало неожиданностью для всех, в том числе и для подразделений ВСУ, начавших экстренную эвакуацию с островов в русле Днепра только утром. Командование украинской группировки "Юг" явно не ожидало разрушения плотины.

В то же время, уровень воды в Каховском водохранилище начал понижаться, по данным подконтрольных Киеву ВГА, в час уходит примерно 15 см воды. По официальным данным, скорость падения уровня воды составляет порядка 12 см/час. Ниже по течению уже началось подтопление дачных поселков, наши готовят автобусы для эвакуации жителей населенных пунктов, которые попадут в зону разлива.
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44 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:09
    0
    ну началось..... опять всех собак на нас повесят.

    Около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, которые находятся ниже Новой Каховки, могут быть в зоне подтопления. Такое заявление сделал глава администрации города Владимир Леонтьев, предупредив, что после частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) будут проблемы с поставкой воды в Крым.

    https://www.kp.ru/online/news/5302660/
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:12
      +2
      А нам то что?Для них мы в любом случае будем "плохими ребятами".Так может будем себя вести в отношении их соответственно?
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 08:20
        +2
        Новость - ни о чем. request Считал, писал на ВО и считаю что мы еще год назад должны были точечными ударами начать сброс воды с водохранилищ. Иначе это будут делать бандеровцы в нужный для них момент, без оглядки на местное население. А мы ведь бьемся за местных людей. feel
      2. nobody75
        nobody75 Сегодня, 08:30
        -1
        И весь план наступления противника - коту под хвост... Еще одна заготовочка сработала...
        С Уважением
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 08:52
          -1
          Цитата: nobody75
          И весь план наступления противника - коту под хвост... Еще одна заготовочка сработала...
          С Уважением

          Скорее наоборот: со спуском воды из Каховского водохранилища, Укровермахт будет пытаться его форсировать для наступления на Крым. А вот готова ли наша оборона к этому? В крайнем случае придётся взрывать плотины выше по течению Днепра.
          1. Читателль 2013
            Читателль 2013 Сегодня, 09:02
            +2
            Не будет спуска Каховского водохранилища, разрушены верхние регулирующие сооружения, саму дамбу разрушить весьма затруднительно
          2. nobody75
            nobody75 Сегодня, 09:05
            0
            В крайнем случае придётся взрывать плотины выше по течению Днепра

            Как Вы догадались?
            Главное - это заставить противника импровизировать... Это его и погубит...
            С Уважением
          3. Woroshilow
            Woroshilow Сегодня, 09:28
            0
            Согласен, только как это сделать без полного разрушения платины? Если водохранилище ДнепроГэс одномоментно сбросит воду в результате разрушения дамбы, последствия будут апокалиптического масштаба.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:13
    -2
    Да мы уже заметили. Тут, на сайте wink Себя не жалеют, трудятся
    Командование украинской группировки "Юг" явно не ожидало разрушения плотины.

    Ее когда капиталили последний раз? Лет 30 назад? Чудо, что до сих пор не развалилась. Тут интересней, когда долбанется ДнепроГЭС, она с 15-го года официально аварийная и проезд грузового транспорта запрещен
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:38
      0
      Так все равно нам восстанавливать..Им то что?
    2. Aken
      Aken Сегодня, 08:50
      -7
      Ципса может трудиться как угодно активно. Только кто же им верит? Остались ли ещё простодушные?
      1. ettore
        ettore Сегодня, 09:20
        +1
        Цитата: Aken
        Ципса может трудиться как угодно активно. Только кто же им верит? Остались ли ещё простодушные?

        Дофига и больше
        1. Aken
          Aken Сегодня, 09:39
          -2
          Ну, видимо они меня и минусуют. С ципсой на пару.
  3. nikolas 83
    nikolas 83 Сегодня, 08:15
    +3
    На телеге пишут что уничтожена только верхняя часть плотины .Нижняя часть уцелела и вода переливается через тело плотины.Если нижнюю часть не размоет то больших затоплений не будет .
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:23
    0
    Между тем, местное население подтверждает, что сегодня ночью в районе плотины ГЭС никаких взрывов не было, разрушение дамбы стало неожиданностью для всех,
    . О как!!!
    Надо ждать официальных заявлений, после оценки ситуации компетентным и экспертами...
  5. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 08:24
    +3
    Шандоры разрушить до таких последствий ударом химер было бы проблематично, скорее невозможно. Это следствие подрыва ранее заложенной взрывчатки. И быстрое затопление возможно проводится с целью нарушить начавшееся форсирование хинзирами ниже по течению. Свиньи расплодились на островах. С островов могли зайти на наш берег большим количеством свиней, на тех же лодках и ПТС, а на острова могли начать строить понтонные плети. Контрнахрюк идёт здесь и сейчас. Свиньям важно ударить одновременно в десятке мест по всей линии соприкосновения, где узко, там и порвётся. Через неделю окно возможностей сузится. В идеале необходимо декоммунизировать весь каскад плотин на Днепре. Это началось со сноса Антоновского моста, и продолжилось уничтожением Каховской плотины.
    Фото детонации заряда взрывчатки под водой у плотины. Очень сложно объяснить, как на нашей стороне заложили столько взрывчатки, никакими бомбами и ракетами так плотину не повредить.

    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 08:41
      -2
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Шандоры разрушить до таких последствий ударом химер было бы проблематично, скорее невозможно. Это следствие подрыва ранее заложенной взрывчатки. И быстрое затопление возможно проводится с целью нарушить начавшееся форсирование хинзирами ниже по течению. Свиньи расплодились на островах. С островов могли зайти на наш берег большим количеством свиней, на тех же лодках и ПТС, а на острова могли начать строить понтонные плети. Контрнахрюк идёт здесь и сейчас. Свиньям важно ударить одновременно в десятке мест по всей линии соприкосновения, где узко, там и порвётся. Через неделю окно возможностей сузится. В идеале необходимо декоммунизировать весь каскад плотин на Днепре. Это началось со сноса Антоновского моста, и продолжилось уничтожением Каховской плотины.
      Фото детонации заряда взрывчатки под водой у плотины. Очень сложно объяснить, как на нашей стороне заложили столько взрывчатки, никакими бомбами и ракетами так плотину не повредить.


      "Между тем, местное население подтверждает, что сегодня ночью в районе плотины ГЭС никаких взрывов не было, разрушение дамбы стало неожиданностью для всех, в том числе и для подразделений ВСУ, "
      1. Сангвиний
        Сангвиний Сегодня, 09:25
        +1
        Да уже давно висит в телегах видео ночного подрыва ГЭС, уже все всё давно заявили....был подрыв.
        Что ж её саму что ль размыло по вашему!?
      2. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 09:48
        +1
        Цитата: свой1970
        разрушение дамбы стало неожиданностью для всех, в том числе и для подразделений ВСУ

        Помните у хинзиров был какой-то плацдарм на "нашем" берегу Днепра? Ну так вот его уже нет - смыло, вместе с поросятами.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:01
      -5
      Прикольно,взрыв судя по теням ближе к обеду ,то есть вчера ,а сброс ранним утром ,нас что за идиотов держит циспота. lol
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:24
    +8
    Если бы у нас было бы желание доставить Зе и К° реальные проблемы, то для этого больше подошла бы Каневская дамба и весь последующий каскад на Днепре. Там Киев затопит и последствия будут сравнимы, применением Я.О.; даже хуже...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:33
      +2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Если бы у нас было бы желание доставить Зе и К° реальные проблемы, то для этого больше подошла бы Каневская дамба и весь последующий каскад на Днепре.

      Полностью с Вами согласен, но "желания" пока не просматривается.
    2. solar
      solar Сегодня, 09:21
      -1
      для этого больше подошла бы Каневская дамба и весь последующий каскад на Днепре

      Для этого их сначала нужно взять под контроль, иначе как закладывать тонны взрывчатки?
  7. solar
    solar Сегодня, 08:32
    0
    разрушение дамбы стало неожиданностью для всех

    Настолько неожиданностью, что мэр Каховки утром утверждал, что с ГЭС все в порядке. Похоже, сообщения о том что "местное население подтверждает, что сегодня ночью в районе плотины ГЭС никаких взрывов не было"- из той же серии, что и утверждения мэра.
    Суда по тому, что плотина разрушена в нескольких разных местах одновременно, в районе водосброса и в районе турбинного зала- это видно на фото- ни о каком разрушении плотины без взрыва речи не может идти.
    разрушение дамбы стало неожиданностью для всех, в том числе и для подразделений ВСУ, начавших экстренную эвакуацию с островов в русле Днепра только утром

    То есть взрывали явно не они. Да им и технически это невозможно было- нужно взрывчатку в определенных местах в теле плотины заложить, чтобы так плотина разрушилась.
    Людей нужно срочно эвакуировать, а не мэра слушать:((
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 08:44
      -1
      Есть видео взрыва в телеге... Там рвануло так, что все разлетелось в разные стороны... Что интересно, у нас нигде его не выкладывают...
      1. Сид2014
        Сид2014 Сегодня, 09:04
        +3
        Такое впечатление, что заложен мощный заряд! Не исключено, что это наша работа, чтобы предотвратить захват моста через ГЭС
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 09:06
      -3
      Цитата: solar
      Суда по тому, что плотина разрушена в нескольких разных местах одновременно, в районе водосброса и в районе турбинного зала- это видно на фото- ни о каком разрушении плотины без взрыва речи не может идти.

      По плотине прилетали Хаймарсы несколько раз ранее, вполне возможно саморазрушение - без взрывов
      1. solar
        solar Сегодня, 09:23
        0
        одновременно в двух разных местах?
  8. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 08:42
    -1
    Тут надо думать что будет с уровнем воды в районе ЗАЭС.
    Не придётся ли её глушить в экстренном порядке.
    И что делать потом, когда расстояние между берегами станет минимальным. Хорошо, если это просчитывали в ГШ, но ....
    1. solar
      solar Сегодня, 09:01
      -1
      в районе ЗАЭС.
      Не придётся ли её глушить в экстренном порядке.

      она и так давно остановлена
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 08:42
    0
    Кто там что взорвал уже не имеет значения. Мы будем говорить, что это сделали украинцы, а украинцы будут говорить что мы... Плотины нет, станции нет, идет серьезное затопление вниз по течению и в условиях военных действий устранять последствия никто не будет... А это в итоге станет экологической катастрофой...
    1. solar
      solar Сегодня, 09:03
      0
      Кто там что взорвал уже не имеет значения.

      Как сказать. Взрыв плотины незаметно не пройдет. шума будет много в мире.
  10. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 08:55
    -1
    На этом канале сейчас больше всего видео: Кирилл Федоров/Война История Оружие
    Админы! Поставьте видео. Я просто не знаю, как у вас его выложить...
    Там и мэр "прозревший" появился... Вид у него странный... По ходу сидр искал всю ночь...
  11. Snay
    Snay Сегодня, 08:58
    -1
    В телеге пишут подрыв исключит возможность поставки воды в Крым на несколько лет и запорожская АЭС останетсябез охлаждения..
    1. nellyjuri
      nellyjuri Сегодня, 09:28
      0
      Вы забыли что есть такая вещь как насосы. Был бы источник воды. Для АЭС все серьезнее. Но и там решаемо. Поэтому говорить на сколько лет там не будет воды, нельзя. А вот когда можно будет все это сделать? Под обстрелами нельзя. Но я сильно сомневаюсь, что война будет длиться несколько лет. По крайней мере - ее острая фаза.
  12. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 09:01
    0
    Информация от ТАСС:
    Что произошло
    Ночью начали расходиться сообщения о подрыве ВС Украины плотины Каховской ГЭС на Днепре. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что подрыва на станции не было, но ночные удары привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.
    По информации экстренных служб, разрушены 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС, сейчас идет каскадное разрушение станции, в зоне подтопления могут оказаться 80 населенных пунктов. По словам собеседника агентства, вода сейчас движется на Казанский и Переславский острова.
    По словам главы Новой Каховки, ВСУ продолжают обстреливать город. Удар по Каховской ГЭС, предположительно, нанесли из РСЗО "Ольха".
    Последствия
    Леонтьев отметил, что масштабы разрушения ГЭС очень серьезные, но потребность в эвакуации жителей Новой Каховки пока отсутствует. Максимальный уровень подъема воды в городе достиг 4 м.
    Он утверждает, что разрушение на станции приведет к проблемам при доставке воды в Крым. При этом никакой критической опасности для Запорожской АЭС разрушение задвижек пока не представляет.
    Глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил, что разрушение дамбы не повлияет на ситуацию с орошением в Херсонской области, поскольку из-за обстрелов со стороны ВСУ поливной сезон и так сорван.
    Глава правительства Херсонской области выехал в прибрежные районы Днепра.
    https://tass.ru/proisshestviya/17936539?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
  13. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 09:16
    0
    В зоне (сво) есть зона (подтопления)? Богатый русский язык
  14. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 09:17
    -2
    Ну а кто как не мы...??? Мы же садомазохисты... Ну просто обожаем себя обстреливать и умирать...
    Ну все - достали... А не пора ли и нам , не особо прицеливаясь, по площадям (киевским и львовским) пройтись...???
  15. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 09:24
    0
    Как то странно все это. Нашим это не надо. Пострадают наши оборонительные узлы. ВСУкам тоже. Сейчас ниже ГЭС резко увеличилась ширина реки и наверное есть скорость воды. То есть формировать не айс. Форсировать выше плотины не получится в данный момент тоже. Берег открылся от воды и незаметно к воде не подойти и выйти тоже. А самое главное, что илистое дно сейчас это хуже чернозема. Значит нужно ждать когда высохнет. Две недели. Если это желание чтобы наши подведи резервы из опасения что всу будет форсировать Днепр? Тогда это решение было принято спонтанно на фоне больших потерь и не слишком удачного наступающим. Ждём развития событий.
    1. solar
      solar Сегодня, 09:38
      -1
      Самое логичное объяснение ситуации- было накопление украинских войск на островах и прямая угроза массированного десанта ВСУ на левый берег. Теперь это будет невозможно минимум две недели.
      Пострадают наши оборонительные узлы.

      Навряд ли. Затопит плавневую зону и населенные пункты, которые в ней находятся, а укрепления, судя по тому что писали, на высоком берегу за её пределами.
  16. megadeth
    megadeth Сегодня, 09:46
    0
    Подконтрольные Киеву ресурсы получили указание разгонять тему якобы специального подрыва дамбы Каховской ГЭС русскими
    Нам уже "фиолетово", мы во всём виноваты...А вот как посмотрит наше руководство на предложение ударить (разрушить) Киевскую ГЭС, устроить бендеровцам в Киеве пляжный сезон...
  17. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:54
    0
    Цитата: solar
    для этого больше подошла бы Каневская дамба и весь последующий каскад на Днепре

    Для этого их сначала нужно взять под контроль, иначе как закладывать тонны взрывчатки?

    Они на ладан дышат: три Кинжала разрушат Каневскую дамбу, а волна сделает всё остальное. Там половина дамб, плотин, ГЭС требуют ремонта. Насчёт ремонта это не мои придумки: это отчёт американских инженеров.
  18. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 10:29
    0
    Нам незачем было разрушать, достаточно поднять все задвижки и открыть донный водослив, эффект был бы такой же
  19. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 11:09
    0
    старые видео с ударами украинских РСЗО HIMARS по дамбе
    Что бы разрушить тело плотины, нужно заложить сотни (если не не больше), тонн взрывчатки. Никакие РСЗО, ракеты, шмакеты и прочее не способны на такие разрушения. Они точно всех за идиотов считают.