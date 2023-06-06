Подконтрольные Киеву ресурсы получили указание разгонять тему якобы специального подрыва дамбы Каховской ГЭС русскими

Подрыв Каховской ГЭС будет выдан Украиной за террористический акт со стороны русских, украинские ресурсы уже получили соответствующее распоряжение. Как сообщают источники в Киеве, офис Зеленского намерен переложить всю ответственность за случившееся на Россию.
Украинские ресурсы получили указание из офиса президента Украины разгонять нарратив о якобы специальном подрыве дамбы Каховской ГЭС российскими войсками. Для этого в Сеть уже вбрасываются старые видео с ударами украинских РСЗО HIMARS по дамбе, которые выдаются за удары российских систем, нанесенные сегодня ночью. Киевский режим хочет выставить Россию в образе террориста и переложить ответственность за разрушение ГЭС на русских.
Офис Президента дал указание всем своим ЛОМам и ТГ-каналам разгонять нарратив о специальном подрыве Каховской ГЭС русскими. В сеть специально выбрасываются старые видео ударов HIMARS, чтобы показать сознательный подрыв плотины
- пишет украинский ТГ-канал Резидент.
Между тем, местное население подтверждает, что сегодня ночью в районе плотины ГЭС никаких взрывов не было, разрушение дамбы стало неожиданностью для всех, в том числе и для подразделений ВСУ, начавших экстренную эвакуацию с островов в русле Днепра только утром. Командование украинской группировки "Юг" явно не ожидало разрушения плотины.
В то же время, уровень воды в Каховском водохранилище начал понижаться, по данным подконтрольных Киеву ВГА, в час уходит примерно 15 см воды. По официальным данным, скорость падения уровня воды составляет порядка 12 см/час. Ниже по течению уже началось подтопление дачных поселков, наши готовят автобусы для эвакуации жителей населенных пунктов, которые попадут в зону разлива.