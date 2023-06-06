Наибольшее число уничтоженных на Времьевском выступе танков ВСУ, включая немецкие Leopard, - итог работы штурмовой и армейской авиации ВКС РФ

Украинское командование предпринимает попытки продолжить давление на российские оборонительные рубежи в районе так называемого Времьевского выступа – на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Напомним, что на этом участке фронта командование бросило в контрнаступление несколько бригад ВСУ, включая подразделения горно-штурмовой (егерской) 68-й бригады. В течение более чем двух суток вражеские вооружённые формирования, усиленные натовской бронетехникой, пытались пробить бреши в российской обороне. Однако к настоящему моменту все эти попытки оказались для противника тщетными.
Напомним, что Минобороны сообщило об уничтожение около трёх десятков танков, включая французские колёсные танки AMX-10 (три единицы) и немецкие Leopard (8 единиц).
Стало известно о том, наибольшее число танков было уничтожено российской штурмовой и армейской авиацией. Используя противотанковые управляемые ракеты и другие боеприпасы, авиация ВКС РФ поразила не менее 9 танков западного образца, включая упомянутые Leopard и 8 танков советской разработки, брошенных в прорыв украинским командованием.
Чтобы не оставлять попыток прорыва, ГШ ВСУ пытается осуществить перегруппировку по линии Гуляйполе – Угледар с введением в строй свежих подразделений. Однако проблема в этом плане для ВСУ становится очевидной. Свежие подразделения к Времьевскому выступу нужно ещё перебросить. И такая попытка была предпринята. Враг попытался выдвинуть силы и средства из Днепропетровской области. Когда подразделения бригады выдвигались со стороны Павлограда, по ним был нанесён ракетный удар. Противник потерял значительный процент личного состава, не менее 8 единиц бронетехники, армейских автомобилей и пикапов.
В итоге существенно потрёпанные российскими войсками украинские бригады, включая 23-ю, 31-ю и 68-ю, к утру 6 июня не дождались подкрепления. В связи с этим предпринимаются попытки по восстановлению контрнаступательного потенциала с помощью бригада ТрО из Запорожья. То есть, бригады, изначально сформированные для обороны, украинское командование, пытается бросать в наступление.