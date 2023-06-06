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Наибольшее число уничтоженных на Времьевском выступе танков ВСУ, включая немецкие Leopard, - итог работы штурмовой и армейской авиации ВКС РФ

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Наибольшее число уничтоженных на Времьевском выступе танков ВСУ, включая немецкие Leopard, - итог работы штурмовой и армейской авиации ВКС РФ

Украинское командование предпринимает попытки продолжить давление на российские оборонительные рубежи в районе так называемого Времьевского выступа – на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Напомним, что на этом участке фронта командование бросило в контрнаступление несколько бригад ВСУ, включая подразделения горно-штурмовой (егерской) 68-й бригады. В течение более чем двух суток вражеские вооружённые формирования, усиленные натовской бронетехникой, пытались пробить бреши в российской обороне. Однако к настоящему моменту все эти попытки оказались для противника тщетными.


Напомним, что Минобороны сообщило об уничтожение около трёх десятков танков, включая французские колёсные танки AMX-10 (три единицы) и немецкие Leopard (8 единиц).

Стало известно о том, наибольшее число танков было уничтожено российской штурмовой и армейской авиацией. Используя противотанковые управляемые ракеты и другие боеприпасы, авиация ВКС РФ поразила не менее 9 танков западного образца, включая упомянутые Leopard и 8 танков советской разработки, брошенных в прорыв украинским командованием.

Чтобы не оставлять попыток прорыва, ГШ ВСУ пытается осуществить перегруппировку по линии Гуляйполе – Угледар с введением в строй свежих подразделений. Однако проблема в этом плане для ВСУ становится очевидной. Свежие подразделения к Времьевскому выступу нужно ещё перебросить. И такая попытка была предпринята. Враг попытался выдвинуть силы и средства из Днепропетровской области. Когда подразделения бригады выдвигались со стороны Павлограда, по ним был нанесён ракетный удар. Противник потерял значительный процент личного состава, не менее 8 единиц бронетехники, армейских автомобилей и пикапов.

В итоге существенно потрёпанные российскими войсками украинские бригады, включая 23-ю, 31-ю и 68-ю, к утру 6 июня не дождались подкрепления. В связи с этим предпринимаются попытки по восстановлению контрнаступательного потенциала с помощью бригада ТрО из Запорожья. То есть, бригады, изначально сформированные для обороны, украинское командование, пытается бросать в наступление.
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74 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:30
    +10
    Если правда - начали жечь Леопарды и портить рейтинг немецкому танкостроению. Хотя немчики всегда смогут отмазаться - да типа там не очень опытные украинские танкисты сидели, нормально пользоваться ещё не научились вот сами и подставились кто бортом кто кормой... Так что скажут типа не показатель....
    1. frruc
      frruc Сегодня, 08:39
      -2
      Опять что-то с цифрами (видимо автор статьи пока не имеет точных данных), вчера поздним вечером проскакивали другие цифры по подбитой техники. Стоит подождать официальных заявлений от Мин. обороны.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 08:48
        -11
        Толку с тех заявлений, если они не подкреплены фотоматериалами?
        Голословно много чего можно заявить.
        С МО не понятно. Они засекречивают снимки или у них их просто нет?
        За снимками идти в телегу к военкорам?
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 09:12
          0
          Толку с тех заявлений, если они не подкреплены фотоматериалами?

          Там воюют а не кино снимают.
          А фоток могут вам сколько хочешь нафотошопить. Даже Искусственный Интеллект умеет это делать.
          1. Aken
            Aken Сегодня, 09:37
            +3
            В ВОВ была такая штука - фотопулемёт для фиксации результатов боя.
            А ещё авиаразведка с фотоаппаратами. Не приходилось слышать?
            1. Аль Манах
              Аль Манах Сегодня, 10:50
              -1
              В ВОВ за брехню расстреливали, а сейчас переводят с повышением.
            2. Fitter65
              Fitter65 Сегодня, 10:57
              +1
              Цитата: Aken
              ВОВ была такая штука - фотопулемёт для фиксации результатов боя.
              Не фотопулемёт, ФКП- фотоконтрольный прибор у истребителей. Причём ставился не на все самолёты. У бомберов и штурмовиков обычно с АФА шёл замыкающий в группе самолёт, причём иногда на удалении от основной, или чуть в стороне, который и фиксировал результаты удара. Но и то это зависило от того что за цель количество выделенных самолётов и прочее... Кстати результаты поражение вражеской бронетехники можете посмотреть тут https://topwar.ru/218600-v-seti-pojavilis-kadry-unichtozhenija-voennoj-tehniki-vsu-rossijskimi-vertoletami.html Объективный контроль в действии...
        2. Сандор Клиган
          Сандор Клиган Сегодня, 09:32
          +2
          Цитата: Aken
          За снимками идти в телегу к военкорам?

          нет конечно, в военкомат! и воочию сами будете все наблюдать, снимать , выкладывать с первой линии обороны, ну это если духа хватит
      2. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 08:53
        +10
        Стоит подождать официальных заявлений от Мин. обороны.
        С утра было заявление, в котором и про 1500 ВСУшников и про танки включая 8 "Леопардов" и французские колесные. Т.ч. в статье цифры указаны согласно заявления МО РФ
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:41
      +2
      Цитата: Nexcom
      Если правда - начали жечь Леопарды и портить рейтинг немецкому танкостроению.

      Пока во всем тырнете, только перепечатка слов Конашенкова (джентльмену нужно верить). Подождем достоверных сведений и если они подтвердятся, то прекрасное начало по уничтожению распиренной немецкой техники и хук слева в челюсть - немецкому танкостроению.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:57
        +3
        Поджарили алкохряков. am
        Похоже, что битва на "Курской дуге" началась.
        Пришло время косить укроп. am
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:00
        0
        Фотовидеоматериалы появятся только завтра
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 10:59
          0
          Ну почему же, вот видео с заявлением о 1500/28, там за спиной Конашенкова на экране можно посмотреть.
    3. termos
      termos Сегодня, 09:31
      +1
      Кстати, смотря какие. Если первой модели - дык блин, это динозавры времен Т-55. Хотя авиация с тем же успехом может и второй разнести, особенно УФАБом - после такого подарка ошметки долетят до Уралвагонзавода и Рейнметала))) =)))
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:31
    +19
    Ну,чтож,летчики-молодцы.На данном направлении коллега-мобилизованный,минометчик.Удачи ему и всем нашим воинам.Безусловно,хочется видеть убитые Леопарды.Французские танки и амерзскую технику ведь показали..На днях один из укротанкистов на Леопарде вещал,мол едем на восток.Доехал...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:32
      +10
      Картонную французскую и амерскую технику не так интересно - ждём фотки сожжёных Лео.
      Интересно просто - куда им фатально прилетало.... Ещё более интересно - чем прилетало.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:36
        +4
        Да нихрена она не картонная.Показывали поврежденные амерзские MRAP..Капсулы целы,даже при наежде на мины,стрелковое воорудение они держат,ну ПТУР,естественно никакая техника подобная не снесет.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:36
          0
          Жаль, если так..... жаль.
          А Терминаторы наши по MRAP работали? Держат? Или неизвестно?
          ________________________
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 08:44
            0
            Нп знаю.Но видел на фото очень большую вмятину в броне.Может от крупнокалиберного чего то..Но пробития не было
      2. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 08:42
        0
        Ну да а то что мы видели, поражённые из засады курдской, так что будем посмотреть.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 09:03
          0
          Странные у курдов равнины с лесополосами...Ну,впрочем ладно.Кстати,курды попадаются в рядах всук.Они вскормлены амерзцами еще в Сирии
      3. Комментарий был удален.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:32
    +2
    немецкие Leopard (8 единиц).
    Стало известно о том, наибольшее число танков было уничтожено российской штурмовой и армейской авиацией.
    Мдяяяя, сколько лямов сэкономили? recourse Не ихидничаю, а радуюсь, что парням с ПТУРами не придется к гусянке ползти. recourse Умники найдутся, " в бархатных портянках на дембель пойти"
    1. БойКот
      БойКот Сегодня, 09:26
      +1
      радуюсь, что парням с ПТУРами не придется к гусянке ползти.
      у Вас странные представления о работе ПТУРов. Даже представить не могу, откуда такое.
  4. Наган
    Наган Сегодня, 08:35
    +3
    Очень хочется верить, что это правда.
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 08:38
    -1
    Хотелось бы увидеть видеофиксацию уничтоженной техники... Да, и на Западе, думаю, "порадуются" своим успехам...
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:41
      -2
      Ну теперь как бывает. Или голое заявление без подтверждения или заявление без подтверждения на какое то время, чтобы другая сторона сказала "вы всё врёте" и потом уже выложить факты. Ждать короче.
    2. uav80
      uav80 Сегодня, 09:29
      +2
      По AMX-10 видео с беспилотника есть, стоят 3 шт брошенные без экипажей
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 08:39
    +13
    Там хорошо работают особенно вертушки КА 52 и МИ 28 good , видео появляется уже в телеграмме как за раз по 8-9 ед. бронетехники уничтожается.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:48
      -6
      Раньше, в старые добрые довоенные времена международных выставок оружия, было, к примеру хреновина для той же РСЗО с кучей суббоеприпасов, чтобы накрывать технику на площади. Но видимо такое у нас по крайней мере останется на уровне может быть когда то потом возможно. Будут как деды, долбить артой, ударными вертолётами и героически птурить.
  7. Sith
    Sith Сегодня, 08:41
    +2
    Цитата: Nexcom
    Картонную французскую и амерскую технику не так интересно - ждём фотки сожжёных Лео.
    Интересно просто - куда им фатально прилетало.... Ещё более интересно - чем прилетало.

    ПТУРы на вертолётах и самолётах делали не против БМП и БТР , а чтобы жечь танки в первую очередь
    Ну или что то помельче , если выбора нету
    Так что куда бы не попала ПТУРа в танк с вертухи ... будет видимое повреждение
  8. Дедок
    Дедок Сегодня, 08:45
    +2
    ХАчу видеть картинку -"сожженные леопарды" - не только здесь, в России, но в мировом интернете - чтобы понимали последствия своих решений
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:08
      0
      Ну счас разведку зашлем. Пусть на их фоне пофоткаются под шквалом пуль и снарядов. Зато фото будет request
      Потому что коптеры там сейчас не летают. Работают рэб
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 09:26
      +1
      Цитата: Дедок
      ХАчу видеть картинку -"сожженные леопарды" - не только здесь, в России, но в мировом интернете - чтобы понимали последствия своих решений

      Вам сирии мало, где их неплохо пожгли?
    3. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 09:35
      -2
      Цитата: Дедок
      ХАчу видеть картинку -"сожженные леопарды"

      так вперед,на передок шуруй, смотри, снимай
  9. Бисмарк
    Бисмарк Сегодня, 08:46
    +3
    "Леопард", кто не в курсе, штука здоровенная и тяжеленная. Эвакуировать ее особенно оттуда, где ты только что получил "люлей" (прочтите сводку МО РФ), трудно.

    Я так понимаю, сегодня наше МО РФ обязательно опубликует видео с квадриков подбитых немецких танков (это же не проблема, верно? Ну хотя бы ОДНОГО!!!).
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 09:28
      -1
      Я так понимаю, сегодня наше МО РФ обязательно опубликует видео с квадриков подбитых немецких танков

      Если укропы свои рэбы отключат, то может и появится видео.
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 09:55
      +1
      Я так понимаю, сегодня наше МО РФ обязательно опубликует видео с квадриков подбитых немецких танков (это же не проблема, верно? Ну хотя бы ОДНОГО!!!).

      Если квадрики там летают. Наверняка там всё глушится в округе ( к наступлению они ведь готовились как то). Да и подбита техника необязательно в близи линии соприкосновения, там авиация активно работала,а она могла их тупо на марше к фронту раздербанить.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:47
    +4
    Наибольшее число уничтоженных на Времьевском выступе танков ВСУ, включая немецкие Leopard, - итог работы штурмовой и армейской авиации ВКС РФ
    . В общем то, компетентные военные эксперты сразу говорили, что без поддержки своей авиации, при массированной противодействии авиации противника, их "контр наступ" это вариант интенсивной могилизацию... да и технику от спонсоров там всю и оставят, в том или ином виде.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 08:54
      +4
      Цитата: rocket757
      В общем то, компетентные военные эксперты сразу говорили, что без поддержки своей авиации, при массированной противодействии авиации противника, их "контр наступ" это вариант интенсивной могилизацию... да и технику от спонсоров там всю и оставят, в том или ином виде.

      Это точно, без прикрытия с воздуха, шансов мало. Вертолеты спокойно зависают в 5-7 км и ПТУРят вражескую технику, а вокруг степь и редкие лесополосы (на юге). ПЗРК, каких много у врагов, в этом случаи бессильны.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:16
        +5
        Слушал оценку специалистов по их "гвардии контрнаступа"... по основным показателям, это лёгкая моторизированная пехота для набегов на слабо подготовленного противника. Основная часть "гвардии" именно такая, средств усиления, там, не достаточно!!! Сказываются большие потери предыдущего периода и полная зависимость от поставок вооружений, за счёт "спонсоров".
        В общем, типичные колониальные войска для борьбы с повстанцами, туземцами.
        Единственное что им остаётся, набивать подразделения "пушечным мясом" сверх штата, для компенсации больших потерь и поддержания хоть какой то ударной силы подразделений.
        В общем, интенсивная могилизацию всего взрослого, мужского населения кукуевской территории и освобождения жизненного пространства для тех, кто придёт и займёт освободившуюся территорию!
        Временщикам на это плевать, у них подготовлены места для доживания, потом, когда их оттуда выпрут, а вот сами граждане, бывшие братья о чем думают... или не думают???
      2. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 09:59
        -2
        Очень вовремя наши пэтроты их накрыли. Иначе авиация просто бы отсутствовала или несла большие потери.
  11. Sith
    Sith Сегодня, 08:48
    0
    Цитата: Дедок
    ХАчу видеть картинку -"сожженные леопарды" - не только здесь, в России, но в мировом интернете - чтобы понимали последствия своих решений

    Если сожгли , то будет ... победитель ж должен определится ... за подбитый лео-2 премия ж была обещана рядом изданий и олигархов
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:11
      0
      Кто-то станет миллионером smile............
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:48
    +2
    предпринимаются попытки по восстановлению контрнаступательного потенциала с помощью бригада ТрО из Запорожья
    Попытаются взять не умением, а числом. А.В. Суворов им конечно не указ, который говорил - не числом, а умением. Будут опять закидывать "мясом", чтобы добиться хоть какого-то успеха.
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 09:08
      +1
      Конечно А.В Суворов им не указ, они уничтожают его память .
  13. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 08:48
    -5
    Слишком много красивых слов, что очень настораживает.
    Ещё больше беспокоит фото "Грача" как основной ударной силы прифронтовой авиации. Того "Грача", которые клепали в Грузии и которому н очень просматривается замена.
  14. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:49
    +1
    Пригорает и ципсоты, требуют фотографий и подтверждений.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:19
      +2
      Они сегодня активизировались аж до тошноты. И Каховскую гэс мусолят. Типа ну вот, никто не ожидал. И ни фига не говорят, что правильно сделали в прошлом году, когда с Херсона армию отвели. И цифры двухсотых всу им не нравятся, типа не проверено. Когда МО аж ночью вскочило отчиталось. Фото, видео только завтра будут, задолбают за сутки ципсошники
  15. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:54
    -3
    Ну и где фотки и видео.
    Это нужно прежде всего украм, чтобы они не говорили "что все врете"

    а так опять "полмиллиона кракена"
    подрывайте дух врага по всем направлениям
  16. DargAVS
    DargAVS Сегодня, 08:55
    +1
    Цитата: Дедок
    ХАчу видеть картинку -"сожженные леопарды" - не только здесь, в России, но в мировом интернете

    ЛУчше эту картинку в парке "Патриот" и в назидание - с пробоинами.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:22
      0
      Попозже и сами танки припрут. Ещё абрамсов ждать надо для коллекции
  17. 2я19
    2я19 Сегодня, 08:57
    +2
    Не время считать, фронт держать надо! Если для прорыва фронта понадобится потерять половину техники, украинцы и глазом не моргнут. Им любой, вообще любой, ценой нужен результат. И тогда у них будет всё. И танки-любые, и самолёты и наемники и деньги. Они до конца недели могут потерять всё, что полгода собирали, лишь бы установить огневой контроль за сухой дорогой в Крым. Сейчас для нас главное держать территории, держать фронт.
  18. Александр Ультрамарин
    Александр Ультрамарин Сегодня, 09:04
    -2
    Что мо РФ что ципсо обе уникальные, ни фото/видео подтверждений... Все вводят в заблуждение, потом выясниться что эти "леопарды" не уничтожены, а поломались по дороге...
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 09:31
      0
      и что это вовсе не леопарды, а курочка ряба, ага
    2. ROSS_51
      ROSS_51 Сегодня, 10:30
      0
      Цитата: Александр Ультрамарин
      Что мо РФ что ципсо обе уникальные, ни фото/видео подтверждений... Все вводят в заблуждение, потом выясниться что эти "леопарды" не уничтожены, а поломались по дороге...

      Да что вы так оргазмируете на эти леопарды? 2А6 объективно безусловно хорош, если не самый лучший в мире, но все танки в мире уничтожаются, особенно, если работала авиация и если их не прикрыли ПВО. А вот в это слабо верится, так что я лично, больше за нашу авиацию беспокоюсь..Были..прецеденты..
  19. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:05
    +2
    Цитата: Aken
    Толку с тех заявлений, если они не подкреплены фотоматериалами?
    Голословно много чего можно заявить.
    С МО не понятно. Они засекречивают снимки или у них их просто нет?
    За снимками идти в телегу к военкорам?

    Это как сказать. Если техника действительно была уничтожена, хоть и не в таких количествах, то толк есть. При этом жаждущие фоток и видосиков как-нибудь перетопчутся.
    Для надёжности за снимками нужно идти не к военкорам, а непосредственно в зону поражения вражеской техники.
    1. bravo77
      bravo77 Сегодня, 09:16
      -2
      Цитата: Tagan
      Это как сказать. Если техника действительно была уничтожена, хоть и не в таких количествах, то толк есть. При этом жаждущие фоток и видосиков как-нибудь перетопчутся.
      Для надёжности за снимками нужно идти не к военкорам, а непосредственно в зону поражения вражеской техники.

      т.е само мо не заинтересовано в точном учете потерь противника
      чтобы элементарно знать об остатках

      это все на зло блогерам и любопытным
      подсчет ведется со слов
  20. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 09:22
    -4
    Заявления мо все больше напоминают истерику
  21. IgorIP
    IgorIP Сегодня, 09:28
    +1
    Вот в чем преимущество оборонительных действий - можно не стесняться в потерях врага) На все замечательный ответ - крысы утащили своих подранков)
  22. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 09:28
    +1
    Если честно, я переживал, но не сильно, по поводу контр-нахрюка, если бы лично от одного знакомого из МО с ул. Знаменки, не слышал как капитально оборудована линия обороны, он мне русским языком сказал, что только самоубийцы попрут на такую оборону, далее было, что:
    наркосалофюрер будет пускать соплю, мы убились об оборону русских потому что не было Авиации, сейчас пойдет просить по миру самолеты.
  23. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 09:30
    -2
    Вот что пишет Пригожин:
    ———————————————————

    1. Dali
      Dali Сегодня, 10:23
      0
      А можно конкретную ссылку, а не левый скин!
  24. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:30
    0
    Цитата: Александр Ультрамарин
    Что мо РФ что ципсо обе уникальные, ни фото/видео подтверждений... Все вводят в заблуждение, потом выясниться что эти "леопарды" не уничтожены, а поломались по дороге...

    Да ладно! ЦИПСО может вывалить хоть миллион фото и видео. Только время, место и принадлежность могут "немного" отличаться от содержания. Ну это мелочи, не так ли?
  25. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:42
    0
    Цитата: bravo77

    т.е само мо не заинтересовано в точном учете потерь противника
    чтобы элементарно знать об остатках
    это все на зло блогерам и любопытным
    подсчет ведется со слов

    Интересный ход мысли, только не до конца понятно, на чем он выстраивается.
    В чем именно связь заинтересованности МО в учёте и любопытством блогеров и т.д.? Каким макаром любопытство обывателя влияет на точный учёт потерь?
  26. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 09:48
    -1
    Желательно бы увидеть эти жжёные леопарды! laughing
    1. Dali
      Dali Сегодня, 10:21
      0
      Цитата: Аристарх Пасечник
      Желательно бы увидеть эти жжёные леопарды!

      Как освободят эти территории, если конечно рагули не утащат их с поля боя, так и фото будут. А специально туда лесть за чем? Хотите, можете попробовать сами туда съездить и пофотографировать, а мы посмотрим с удовольствием!
  27. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:50
    -1
    Нужно научиться выкладывать видео поражения из ПТРК с вертолетов в нормальном качестве и своевременно. Учитесь у турок и американцев. Это реклама и ВС РФ и самого вооружения. Не знаю, какие секреты бережет МО?!
    1. Dali
      Dali Сегодня, 10:18
      0
      Цитата: Zaurbek
      Учитесь у турок и американцев.

      Для этого надо снизвести врага до уровня сирийских бармалеев ...
      Пусть матрасники к нам прилетят и попробуют выкладывать видеофиксацию поражений.
      А наши ударили и сразу в сторону ... та не до фиксации. Или вам надо каждый снаряд и ракету камерой с высоким разрешением и передачей видео в режиме реального времени оснастить ...
      Я смотрю, Заур, вы давно и постоянно, сколько не прочитал ваших постов, пытаетесь какать на Россию
  28. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 10:03
    -3
    Ципсота, смотрю, на сайте активизировалась, разгоняют волну, что подкреплять видеоматериалами не стоит подбитых "Леопардиков", что таким снимкам не место в информационном поле
    1. Dali
      Dali Сегодня, 10:10
      0
      Цитата: Alister Kroulegg
      что таким снимкам не место в информационном поле

      Место, если есть возможность. А когда поле боя насыщено разным ПВО, в том числе разными стингерами и т.д. - ударил и сразу отвернул ...

      Так что это вы может ципсошник, который хочет наших ребят подставить ...
  29. bravo77
    bravo77 Сегодня, 10:13
    0
    Цитата: Tagan
    Цитата: bravo77

    т.е само мо не заинтересовано в точном учете потерь противника
    чтобы элементарно знать об остатках
    это все на зло блогерам и любопытным
    подсчет ведется со слов

    Интересный ход мысли, только не до конца понятно, на чем он выстраивается.
    В чем именно связь заинтересованности МО в учёте и любопытством блогеров и т.д.? Каким макаром любопытство обывателя влияет на точный учёт потерь?

    военные должны максимально точно учитывать потери врага
    для четкого понимания возможностей

    устные отчеты которые также основывают на таких же устных докладах
    ничего кроме заблуждений и получения наград не приводит, поскольку завышаются потери врага порой не специально.

    а самый объективный подсчет потерь врага видео съемкой с воздуха
    с чем проблем быть не может
    а дальше хоть в ручную, хоть компом обрабатывайте инфу
    лучше компом - он наград не просит

    ну а раз есть видео то показываете в сми, показывайте уничтоженную технику.
    поднимайте дух народа(не все же перегрупировываться) и тыкайте носом в факты укров
    1. Dali
      Dali Сегодня, 10:31
      0
      Цитата: bravo77
      ну а раз есть видео то показываете в сми, показывайте уничтоженную технику.
      поднимайте дух народа(не все же перегрупировываться) и тыкайте носом в факты укров

      А вы не хотите показать пример?!

      И вам:
      Место, если есть возможность. А когда поле боя насыщено разным ПВО, в том числе разными стингерами и т.д. - ударил и сразу отвернул ...

      Так что это вы может ципсошник, который хочет наших ребят подставить ...

      И ещё:
      Цитата: Zaurbek
      Учитесь у турок и американцев.

      Для этого надо снизвести врага до уровня сирийских бармалеев ...
      Пусть матрасники к нам прилетят и попробуют выкладывать видеофиксацию поражений.
      А наши ударили и сразу в сторону ... та не до фиксации. Или вам надо каждый снаряд и ракету камерой с высоким разрешением и передачей видео в режиме реального времени оснастить .
  30. bravo77
    bravo77 Сегодня, 10:17
    0
    Цитата: Zaurbek
    Нужно научиться выкладывать видео поражения из ПТРК с вертолетов в нормальном качестве и своевременно. Учитесь у турок и американцев. Это реклама и ВС РФ и самого вооружения. Не знаю, какие секреты бережет МО?!

    вдруг выложат
    а потом выяснится, что кадры из компьютерной игры
    или относятся к другому году или к другому конфликту или вообще другим страна-участникам в другом регионе

    зачем проблемы
    прочитал бегущую строку и в мягкое кресло
  31. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:33
    0
    Цитата: Alister Kroulegg
    Ципсота, смотрю, на сайте активизировалась, разгоняют волну, что подкреплять видеоматериалами не стоит подбитых "Леопардиков", что таким снимкам не место в информационном поле

    Во, какой поворот!!!))
    Да не беспокойтесь, всему своё время. Если будет возможность и необходимость, выложат в самых интересных ракурсах обязательно. Так что очередной повод порадоваться сожженной фашистской технике, что закономерно, ещё предоставится.