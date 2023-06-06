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Австралия заявила о готовности поставить Украине имеющие проблемы с тормозами бронеавтомобили

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Австралия заявила о готовности поставить Украине имеющие проблемы с тормозами бронеавтомобили

Австралия откликнулась на призыв украинского министра обороны Алексей Резникова и готова поставить Киеву бронеавтомобили Hawkei, несмотря на то, что против этого выступают австралийские военные. Об этом пишет Sydney Morning Herald.


Австралийское издание, ссылаясь на неназванные источники утверждает, что правительство страны планирует отправить на Украину пока неназванное количество бронеавтомобилей Hawkei, хотя против этого выступают военные. Как оказалось, планируемые к отправке бронеавтомобили имеют проблемы с тормозами и требуют постоянного обслуживания специалистами, а также оригинальных запчастей. В Минобороны Австралии выступают против отправки броневиков на Украину, поскольку не хотят снабжать ВСУ запчастями, а это придется делать.

Впрочем, правительство это заявление не убедило, бронеавтомобили все равно отправятся Киеву в рамках нового пакета военной помощи, о котором Канберра планирует объявить в июле как раз к саммиту НАТО в Вильнюсе.

Между тем, в Киеве уже потирают руки в предвкушении поставки новой бронетехники. В ответ на заявление о проблемах с тормозами у броневиков, в Минобороны Украины заявили, что это их "не волнует", а австралийские бронемашины стали "новой влюбленностью" украинских войск. Судя по заявлению, сделал его министр обороны Алексей Резников, который и запрашивал у австралийцев поставку этих самых бронеавтомобилей Hawkei.

Кстати, Резников также приглашал Австралию в "танковую коалицию" в надежде, что она поставит Украине часть танков из своего арсенала. Пока никаких заявлений на этот счет не поступало, хотя исключать ничего нельзя.
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24 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:06
    0
    Ха.Да мы знаем,австралийцы еще те..Без тормозов.От кенгуру привычек что ли набрались?Впрочем,вот это действительно хлам,в отличип от амерзских ошкошей
    1. Комментарий был удален.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:13
        +1
        стали "новой влюбленностью" украинских войск.

        Новая влюбленность каждую ночь - это национальная забава наших соседей winked Не верите, спросите в ЕС.
        1. Lev_Russia
          Lev_Russia Сегодня, 10:07
          0
          Новая влюбленность каждую ночь - это национальная забава наших соседей
          Да у этих вечных попрошаек каждая новая железяка новой "влюбленностью" становится, так что скоро у них дети сплошными "Джавелинами", "Байрактарами", "Хаммерсами" и "Хавкеями" будут именоваться... Лечить их всех нужно, причем всю страну сразу...
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:25
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      знаем,австралийцы еще те..Без тормозов.

      Так специально, для укр.контр.наступа тормоза исключили из ходовой системы. winked
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:38
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Ха.Да мы знаем,австралийцы еще те..Без тормозов.От кенгуру привычек что ли набрались?Впрочем,вот это действительно хлам,в отличип от амерзских ошкошей

      Тормоза придумали трусы. Обдолбанным укронацикам они ни к чему. Без них быстрее в ад к Бандере прикатят. am
    4. свой1970
      свой1970 Сегодня, 09:45
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Ха.Да мы знаем,австралийцы еще те..Без тормозов.От кенгуру привычек что ли набрались?Впрочем,вот это действительно хлам,в отличип от амерзских ошкошей

      Вот мне непонятно- почему военные упираются от поставок запчастей? У них проблемы с их производством ?
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:06
    +3
    Австралия заявила о готовности поставить Украине имеющие проблемы с тормозами бронеавтомобили

    Тормоза придумали трусы ! (с) народное
    зы Ну если чо, дверь приоткроют и ногами о землю притормозят. wassat

    зы2 таак, уже без тормозов технику поставляют. скоро и без колёс станут поставлять?
  3. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 09:07
    0
    В ответ на заявление о проблемах с тормозами у броневиков, в Минобороны Украины заявили, что это их "не волнует"
    Всё верно: "Тормоза придумали трусы!" smile
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 09:08
    0
    Все время кажется,что за этими поставками,кроется какая-то афера,отдельные личности не плохо наживутся на этих поставках.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:28
      +1
      Цитата: kor1vet1974
      Все время кажется,что за этими поставками,кроется какая-то афера,

      Ага, по аналогии winked
      "...Ни буденовка с большой красной звездой, ни ППШ, торчащий из-под ватника, ни волочащийся сзади парашют не выдавали в нем русского разведчика..."(С)
  5. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 09:11
    +2
    Это чтоб ВСУ не отступало видимо. Поехали и остановились на камчатке laughing
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:30
      +2
      Цитата: Enceladus
      Это чтоб ВСУ не отступало видимо. Поехали и остановились на камчатке laughing

      Пока по России до Камчатки просто ехать, не встречая сопротивления, то забудешь зачем едешь.
  6. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 09:16
    0
    Там что бандерлоги без тормозов, что австралийские бронемашины без тормозов = сиречь брак и неликвид.
    Только в первом случае брак генетический, а во втором технический, а стало быть первых надо "усыплять", а вторые утилизировать.
  7. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 09:17
    +3
    Зачем им нужны тормоза на дороге в ад?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:33
      +1
      Цитата: Wer bist do
      Зачем им нужны тормоза на дороге в ад?

      Там, сейчас реальный Ад.
      По-моему, это видео (снятое ВСУ) видели многие.

      https://yandex.ru/video/preview/4315830827142803613
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:19
    0
    Австралия заявила о готовности поставить Украине имеющие проблемы с тормозами бронеавтомобили
    "Не сумневайтесь, милые, ну там не тот эффект, мы мигом к вам заявимся" вот еще австралийских по нашим дорогам не гоняли. request"и выправим дефект" request
    Брателло Си увлекся промером глубины в Тайванском проливе, ему может сплавать брасом в Афстралию, там привычных обезьян нет, зато есть кенгуру, новые развлечения, впечатления. feel
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:21
    +1
    планируемые к отправке бронеавтомобили имеют проблемы с тормозами и требуют постоянного обслуживания специалистами, а также оригинальных запчастей.
    А зачем ВСУ машины с тормозами когда они сами без тормозов? Поэтому
    в Киеве уже потирают руки в предвкушении поставки новой бронетехники
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:35
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Поэтому
      в Киеве уже потирают руки в предвкушении поставки новой бронетехники

      Похоже эта техника уже украми расписана по личным охотничьим хозяйствам.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:24
    +1
    Австралия заявила о готовности поставить Украине имеющие проблемы с тормозами бронеавтомобили
    . Простой вопрос... какая может быть роль легкобронированной, слабо вооружённой техники именно при таком варианте ведения боевых действий???
    Когда дорога должна быть именно ДОРОГОЙ, а направления резко ограничены из за климата, да и самим природным ланшафтом местности! Когда у противника тяжёлая артиллерия, авиация и прочее, прочее, а у пехотные подразделений масса средств борьбы даже с тяжёлой, бронированной техникой!
    Одноразовые шихад мобили, только гражданских гнобить, да за гориллой гонять...
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 09:50
      +2
      Цитата: rocket757
      какая может быть роль легкобронированной, слабо вооружённой техники именно при таком варианте ведения боевых действий???

      Проникновение ДРГ - для убийства гражданских. Не более..
      Против армии - даже с одними РПГ- уже нонсенс...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:54
        0
        При увеличении в войсках, количества средств контроля, надеятся на успешные "покатушки" на любой технике, кроме велосипедов, как то сомнительно.
        Впрочем, со средствами контроля, у нас, у всех, как то все неопределённое, пожалуй.
  11. Властор
    Властор Сегодня, 09:41
    0
    Тормоза это роскошь () (((((((((((((((((((
  12. ВохаАхов
    ВохаАхов Сегодня, 09:48
    0
    А зачем им тормоза? Педаль газа в пол и "В атаку!!!".
  13. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 11:03
    0
    Австралия откликнулась на призыв украинского министра обороны Алексей Резникова и готова поставить Киеву бронеавтомобили Hawkei, ....... Как оказалось, планируемые к отправке бронеавтомобили имеют проблемы с тормозами
    Да на Украине найдут как решить эту проблему. Посадят за руль тормозов и проблему решили, а с другой стороны в тыл бежать тормоза только сдерживающий фактор... laughing laughing