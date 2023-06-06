Австралия заявила о готовности поставить Украине имеющие проблемы с тормозами бронеавтомобили

Австралия откликнулась на призыв украинского министра обороны Алексей Резникова и готова поставить Киеву бронеавтомобили Hawkei, несмотря на то, что против этого выступают австралийские военные. Об этом пишет Sydney Morning Herald.
Австралийское издание, ссылаясь на неназванные источники утверждает, что правительство страны планирует отправить на Украину пока неназванное количество бронеавтомобилей Hawkei, хотя против этого выступают военные. Как оказалось, планируемые к отправке бронеавтомобили имеют проблемы с тормозами и требуют постоянного обслуживания специалистами, а также оригинальных запчастей. В Минобороны Австралии выступают против отправки броневиков на Украину, поскольку не хотят снабжать ВСУ запчастями, а это придется делать.
Впрочем, правительство это заявление не убедило, бронеавтомобили все равно отправятся Киеву в рамках нового пакета военной помощи, о котором Канберра планирует объявить в июле как раз к саммиту НАТО в Вильнюсе.
Между тем, в Киеве уже потирают руки в предвкушении поставки новой бронетехники. В ответ на заявление о проблемах с тормозами у броневиков, в Минобороны Украины заявили, что это их "не волнует", а австралийские бронемашины стали "новой влюбленностью" украинских войск. Судя по заявлению, сделал его министр обороны Алексей Резников, который и запрашивал у австралийцев поставку этих самых бронеавтомобилей Hawkei.
Кстати, Резников также приглашал Австралию в "танковую коалицию" в надежде, что она поставит Украине часть танков из своего арсенала. Пока никаких заявлений на этот счет не поступало, хотя исключать ничего нельзя.