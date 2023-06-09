Иоанн II Комнин. «Марк Аврелий Константинополя»

Иоанн II Комнин на мозаике собора Святой Софии
В предыдущей статье рассказывалось о византийском императоре Алексии Комнине, который встал во главе этого государства в один из самых тяжелых периодов его существования. Говорили мы также и о Первом крестовом походе, закончив рассказ сообщением о трудностях, с которыми столкнулся при вступлении на престол сын Алексия – Иоанн. В этой статье будет продолжен рассказ о династии Комнинов.
Иоанн II Комнин. Семья и характер императора
Родившийся 13 сентября 1087 года Иоанн был третьим ребёнком в семье Алексия Комнина и его старшим сыном. В 1104 году он женился на венгерской принцессе Ирине (Пирошке – от латинского имени Приск).
Иоанн II Комнин и императрица Ирина рядом с Богоматерью, мозаика собора Святой Софии
Эта женщина, дочь венгерского короля Ладислава (Ласло Святого) была не амбициозна, в дела государства не вмешивалась, жизнь посвятила воспитанию восьми детей и благотворительности.
Ирина Венгерская на мозаике собора Святой Софии
По её инициативе было начато строительство грандиозного комплекса монастыря Христа Пантократора (Вседержителя), который включал в себя также библиотеку, странноприимный дом, больницу и дом призрения для одиноких бедных стариков. Достраивался этот монастырь ее мужем – императором Иоанном.
Ирина умерла в 1134 году, перед смертью она приняла постриг и позже была канонизирована Православной церковью. Живший в XII столетии хронист Вильгельм Тирский описывает Иоанна Комнина как человека с неприятной внешностью (чуть ли не уродливого), невысокого роста, черноволосого и черноглазого. Кожа у него была столь смуглой, что его называли «Мавром», то есть «Черным» (к арабам Северной Африки это прозвище не имеет никакого отношения).
Однако официально этого императора именовали Калоиданнесом – «Иоанном Добрым», «Хорошим» или даже «Прекрасным». Но данный эпитет характеризовал не внешность императора, а его деятельность, историки считают Иоанна самым выдающимся правителем династии Комнинов. Он унаследовал набожность своих родителей и даже превзошел ее. Сообщают, что этот император был лично скромен и, делал замечания придворным, уличенным в излишней роскоши, не допускал сквернословия. К его столу подавали самую простую пищу.
Кроме того, утверждают, что он был верен своей жене, что среди монархов того времени было большой редкостью. Хронисты отмечают большую физическую силу императора, который во время сражений порой стаскивал своих противников с коня за волосы.
При этом Иоанн оказался прекрасным политиком и полководцем, современники именовали его Марком Аврелием Константинополя, а историк Никита Хониат назвал его «венцом всех царей, восседавших на римском престоле из рода Комниных». Почти все время своего правления Иоанн провёл в походах и в Константинополе бывал не часто.
Золотая византийская монета с изображением Иоанна Комнина и Богородицы
Любопытно, что должность великого доместика (командующего всеми сухопутными войсками) при этом императоре занимал крещеный мусульманин Иоанн Аксуш, который в детстве попал в плен к осаждавшим Никею крестоносцам. Он воспитывался вместе с Иоанном Комниным, став его другом, император называл его «великим слугой». Именно ему Иоанн собирался передать имущество, конфискованное у мятежный сестры Анны, однако Аксуш категорически отказался его принимать (после чего устыдившийся император отменил решение о конфискации).
Человеком незнатного происхождения был логофет дрома (начальник канцелярии внешних дел и государственной почты) Стефан Мелит, по инициативе которого экипажи военных кораблей стали полностью наемными. Впрочем, эти двое все же были исключением из правил – в своей «кадровой политике» Иоанн, подобно многим другим императорам, больше полагался на родственников.
Семейные проблемы императора Иоанна
К власти Иоанн Комнин пришел в 1118 году, но еще при жизни отца стал его соправителем, получив право носить пурпурный плащ и красные сапоги. Известна приписываемая Алексию Комнину поэма «Музы», в которой этот император дает Иоанну советы по управлению государством. Однако, как мы помним из предыдущей статьи, мать царевича Ирина Дукиня желала возвести на престол мужа старшей дочери Анны – Никифора Вриенния.
Ирина Дукиня
Широко известная как историк Анна Комнина была женщиной властной, сильной и решительной. Она, пожалуй, могла бы стать второй Феодорой, но ее подвел супруг, который, увы, совсем не был похож на Юстиниана. Никифор Вриенний, по словам Никиты Хониата, был человеком образованным, но беспечным и недостаточно деятельным. А ведь в решающий момент его поддерживала императрица Ирина, которая фактически уже захватила власть, изолировав тяжело больного Алексия Комнина в Манганском мужском монастыре. Так что шансы на успех были вполне реальными.
Опасавшийся наемных убийц Иоанн, не дожидаясь смерти отца, укрылся в самовольно захваченном им императорском дворце и даже объявил о его смерти – и потому мать (вполне справедливо!) обвинила его в попытке отстранить от власти ещё живого императора. Ситуация была настолько острой, что после смерти отца Иоанн не решился придти на его похороны.
Через год был раскрыт заговор, организованный Анной. Исследователи называют его план практически безупречным, однако заговорщики потерпели неудачу, вследствие нежелания участвовать в нем претендента на престол – Вриенния. Никита Хониат утверждает, что «кесариса Анна» была в ярости от апатии мужа и
«горько жаловалась на природу, немало обвиняя ее в срамных выражениях за то, что ее она сделала женщиной, а Вриенния – мужчиной».
Анна Комнина на рисунке 13-летней Е. Астаховой
В результате вдовствующая императрица Ирина и принцесса Анна были отправлены в константинопольский монастырь Богородицы Благодатной (основан Ириной). С сестрой император потом примирился, отстранив ее от общественной деятельности и тем самым побудив к занятиям историей. Оставшуюся жизнь 36-летняя женщина посвятила «книгам и Богу» и вошла в число самых известных и авторитетных историков того времени. Умерла она в 1153 году в возрасте 70 лет.
Предполагаемый (не всеми признанный) портрет Анны Комниной, византийская фреска
Николай Гумилёв, который почему-то неприязненно относился к Анне, писал о ней в одном из стихотворений:
«Тревожный обломок старинных потемок,
Дитя позабытых народом царей,
С мерцанием взора на зыби Босфора
Следит беззаботный полет кораблей.
Прекрасны и грубы влекущие губы
И странно-красивый изогнутый нос,
Но взоры унылы, как холод могилы,
И страшен разбросанный сумрак волос».
Дитя позабытых народом царей,
С мерцанием взора на зыби Босфора
Следит беззаботный полет кораблей.
Прекрасны и грубы влекущие губы
И странно-красивый изогнутый нос,
Но взоры унылы, как холод могилы,
И страшен разбросанный сумрак волос».
А с нечестолюбивым мужем Анны, также известным историком, Иоанн даже находился в дружеских отношениях.
Много хлопот этому императору доставил собственный брат – Исаак Комнин. Он поддержал Иоанна в первые дни после прихода власти, получил высший придворный чин севастократора («благородный владетель»). Этот титул был введён Алексием Комниным и, по свидетельству его дочери Анны, севастократор тогда стоял выше цезаря. Однако позже недовольный своей ролью при дворе он стал противником брата.
Исаак Комнин на мозаике монастыря в Хоре
В 1122 году Исаак попытался захватить власть в империи, после неудачи бежал в Конию, но затем был прощен и вернулся в Константинополь. Новый заговор он попытался организовать в 1130 году. В 1139 году (или в 1140) во время осады Неокесарии он вновь изменил императору. После смерти Иоанна пытался оспорить престол у его наследника – Мануила.
Любопытно, что женой Исаака Комнина некоторые называют дочь Звенигородского и Перемышльского князя Володаря – Ирину. Впрочем, другие уверяют, что его супругой была дочь грузинского царя Давида IV. Имеется версия, что именно дочь Исаака Ольга стала второй женой Юрия Долгорукого (об этой его супруге мало что известно). Сыновья Исаака Комнина – Иоанн и особенно Андроник, пошли в отца. Андроник и вовсе стал одним из худших императоров в истории Византии, сыграв огромную роль в падении этой империи. Но об этом мы поговорим позже.
Император и полководец
Иоанн II Комнин на мраморном византийском барельефе начала XII века
Иоанн II Комнин стал 59-м по счету византийским императором. Его первой войной стала успешная боевая кампания против сельджуков 1119–1120 гг. А в 1122 году нанести удар по империи попытались печенеги, которым в свое время в союзе с половцами нанес тяжелое поражение Алексий Комнин. Теперь печенеги выступали союзниками киевского князя Владимира Мономаха. В упорной битве при Беройе, блокированные в своем лагере печенеги построили «вагенбург» из повозок, покрытых воловьими шкурами. Периодически они успешно контратаковали имперские войска, выходя за пределы лагеря, а потом снова возвращались в него. По свидетельству Никиты Хониата, решающим оказался удар вооруженных обоюдоострыми секирами варяжских гвардейцев, прорвавшихся в печенежский лагерь и разгромивших его.
Воин императорской варяжской гвардии. Византийская мозаика
Атаку возглавил сам Иоанн, который в этом бою был ранен в ногу. Некоторые пленные печенеги были зачислены в императорскую армию. В память этой победы до конца XII столетия в Византии отмечался «печенежский праздник». Традиция была прервана после латинского завоевания Константинополя в 1204 году.
Но мы вернемся в 1122 год, и увидим, что Иоанн попытался отменить невыгодный для империи торговый договор («Золотая булла») с Венецией, который в 1082 году его отец вынужден был заключить в обмен на помощь в войне с сицилийскими норманнами. Республика Святого Марка не согласилась с этим решением, использовав в качестве аргумента флот из 72 боевых кораблей, которые атаковали принадлежавшие Византии острова Адриатического и Эгейского морей: разграбили Хиос, Родос, Лесбос, Андрис, Самос, захватили Кефалонию. В 1126 году пришлось заключать мир на условиях венецианцев. Чтобы ослабить их влияние, Иоанн дал ряд привилегий конкурентам – Генуе и Пизе.
В 1123 году была закончена длившаяся с 1116 года война с Русью, в которой Владимир Мономах поддержал женатого на его дочери самозванца Льва Диогена (Лжедиогена), а потом – его сына Василия. Одним из условий мирного договора стал брак старшего сына и соправителя Иоанна Алексея и внучки Мономаха Добродеи (дочь Мстислава Великого).
Иоанн II и его сын Алексий, коронуемые Христом, миниатюра Евангелия XII в. из библиотеки Ватикана
Алексию не суждено было стать императором – он умер еще при жизни отца. О судьбе сына самозванца – Василия Леоновича, рассказывалось в предыдущей статье.
В 1127 году (по другой версии – в 1124 или 1125) началась война с Венгрией, одной из причин который стало предоставление Иоанном убежища слепому царевича Алмосу – претенденту на престол этой страны. Союзниками венгров выступили сербы, которые, потерпев поражение, вынуждены были признать себя вассалами империи. Война закончилась в 1129 году – после смерти Алмоса.
В 1130–1135 гг. византийцам удалось возвратить часть ранее потерянных территорий в Малой Азии, но поход в Киликийскую или Малую Армению (основана в конце XI века армянами, покинувшими свои земли из-за нашествия турок) поначалу успеха не принес. Одной из главных причин неудачи стало отсутствие поддержки со стороны местного населения: оказалось, что местных христиан власть тогда еще веротерпимых исламских правителей вполне устраивала, и они вовсе не горели желанием менять ее на подчинение императорам Византии. Не удалось тогда и привести к повиновению Антиохийское княжество. Армяне были подчинены лишь в 1136 году, а в 1137 вассалом империи признал себя правитель Антиохии Раймонд де Пуатье.
Иоанн Комнин и Раймонд де Пуатье, миниатюра XIII в.
В Антиохии даже появился православный патриарх, но Иоанну пришлось дать обещание помощи в войне против обосновавшегося в Алеппо эмира Мосула Ирада ад-Дин Занги. Союзниками Иоанна и Раймонда выступили тамплиеры и правитель Эдессы Жослен II. Полностью разгромить эмира не удалось, однако был захвачен город Пиза, а город Шайзар согласился платить дань.
На этой миниатюре из французского манускрипта 1338 года Иоанн Комнин руководит осадой Шайзара, в то время как его союзники-крестоносцы пируют и играют в кости в своем лагере
Вассалами Иоанна согласились тогда признать себя также правители Эдессы и Триполи. Иерусалимское королевство во главе с Фульком Молодым (граф Анжуйский) находилось в жесткой оппозиции.
В 1135 году Иоанн Комнин заключил договор с папой римским Иннокентием II и германским императором Лотарем III: этот союз был направлен против норманнского короля Сицилии Рожера II. Таким образом удалось значительно ослабить натиск сицилийцев на западные византийские владения.
Очень тяжелой оказалась кампания 1139–1142 гг. – против Мухаммеда, сына правителя Данишменда.
Здесь смелым воином и полководцем проявил себя младший сын императора – Мануил. Однако одно из сражений он дал самостоятельно, без согласования с отцом и, как утверждают некоторые авторы, был выпорот по его приказу. А в 1139 году императора предал племянник Иоанн, сын выше упоминавшегося Исаака Комнина. Он перешёл на сторону мусульман, принял ислам и женился на дочери правившего Румом султана Масуда. И некоторые полагают, что правнуком этой пары стал султан Осман I Гази – основатель новой великой империи. Но и этого было мало: умерли «от горячки» два сына Иоанна Комнина – его наследник и соправитель Алексий и Андроник.
Смерть Иоанна Комнина
На этих картах вы видите границы Византийской империи в начале и конце царствования Иоанна Комнина.
Император Иоанн II Комнин правил уже 24 года, но дни его подходили к концу. В марте 1143 года во время охоты на вепря он случайно поранил кисть руки собственной стрелой, которую многие авторы объявили отравленной.
Иоанн II Комнин на охоте, миниатюра из французской рукописи XIV в.
Эта небольшая рана и привела к гибели императора. Вероятно, причиной его смерти был все же не яд, а банальная раневая инфекция, перешедшая в гангрену и сепсис.
8 апреля 1143 года Иоанн Комнин умер в возрасте 56 лет. Своим преемником он назначил младшего сына Мануила, отдав ему предпочтение перед более старшим Исааком. Выбор оказался удачным – Мануил I Комнин стал последним великий императором этой династии. О нем мы поговорим в следующей статье.