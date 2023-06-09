Иоанн II Комнин. «Марк Аврелий Константинополя»



Иоанн II Комнин на мозаике собора Святой Софии

Иоанн II Комнин. Семья и характер императора



Иоанн II Комнин и императрица Ирина рядом с Богоматерью, мозаика собора Святой Софии



Ирина Венгерская на мозаике собора Святой Софии



Золотая византийская монета с изображением Иоанна Комнина и Богородицы

Семейные проблемы императора Иоанна



Ирина Дукиня

«горько жаловалась на природу, немало обвиняя ее в срамных выражениях за то, что ее она сделала женщиной, а Вриенния – мужчиной».



Анна Комнина на рисунке 13-летней Е. Астаховой



Предполагаемый (не всеми признанный) портрет Анны Комниной, византийская фреска

«Тревожный обломок старинных потемок,

Дитя позабытых народом царей,

С мерцанием взора на зыби Босфора

Следит беззаботный полет кораблей.

Прекрасны и грубы влекущие губы

И странно-красивый изогнутый нос,

Но взоры унылы, как холод могилы,

И страшен разбросанный сумрак волос».



Исаак Комнин на мозаике монастыря в Хоре

Император и полководец



Иоанн II Комнин на мраморном византийском барельефе начала XII века



Воин императорской варяжской гвардии. Византийская мозаика



Иоанн II и его сын Алексий, коронуемые Христом, миниатюра Евангелия XII в. из библиотеки Ватикана



Иоанн Комнин и Раймонд де Пуатье, миниатюра XIII в.



На этой миниатюре из французского манускрипта 1338 года Иоанн Комнин руководит осадой Шайзара, в то время как его союзники-крестоносцы пируют и играют в кости в своем лагере

Смерть Иоанна Комнина



Иоанн II Комнин на охоте, миниатюра из французской рукописи XIV в.