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Кандидат в президенты США: американские биолаборатории на Украине занимаются военными разработками

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Кандидат в президенты США: американские биолаборатории на Украине занимаются военными разработками

Биологические лаборатории Соединенных Штатов присутствуют во многих странах мира, в том числе и в Незалежной. Американские биолаборатории на Украине занимаются военными разработками.

Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в ходе беседы с предпринимателем Илоном Маском на мероприятии Twitter Spaces.

Кеннеди, дядей которого был 35-й американский президент, утверждает, что в лабораториях на Украине разрабатываются различные виды биологического оружия. Он считает такие разработки экзистенциальной угрозой, наряду с развитием искусственного интеллекта.

Наши лаборатории разбросаны по всему миру: разрабатывая все виды отвратительного биологического оружия

- заявил политик.

Ранее российская парламентская комиссия составила отчет, содержащий расследование деятельности американских биолабораторий на украинской территории. Доклад был одобрен Советом Федерации РФ, а затем и поддержан депутатами Госдумы.

По утверждения вице-спикера СФ Константина Косачева, который являлся сопредседателем комиссии, на Украине сейчас действует как минимум 30 американских биологических лабораторий. Сенатор обратил особое внимание на то, что основныцм заказчиком для этих объектов является Министерство обороны США. Это указывает на военный характер деятельности биолабораторий на Украине. Также можно сделать вывод, что не исключается прямое участие американских военнослужащих в украинском конфликте.
Использованы фотографии:
https://www.kennedy24.com/
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6 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:27
    -1
    Кандидат в президенты США: американские биолаборатории на Украине занимаются военными разработками
    Все военные тайны слил. request Явно наймит Путина.... впрочем у Си бабла больше.... Хотя я запутался, что важнее фантики или колбаса? request
    1. кредо
      кредо Сегодня, 09:33
      0
      А разве ни тем же занимаются американские лаборатории в Грузии, Армении, Казахстане и прочих бывших советских республиках?
      Давно граждане России обращают внимание органов власти на то, что нельзя потакать властям бывших советских республик, размещающих биолаборатории США на своей территории, в режиме наибольшего благоприятствия в отношениях с Россией, а воз и ныне там.
      С Украиной это только один из примеров - мы им открытые границы, дешёвые кредиты и газ и все преимущества в торговле с нами, а они нам заразу, болезни, наркотики и мошеннические центры.
      Что ж раньше то молчали а не кричали на весь мир? Чего ждали?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:28
    -1
    Американские биолаборатории на Украине занимаются военными разработками.
    Перед выборами в Сша постоянно начинает вылазить наружу то о чем пытались помалкивать в промежутках между ними. Но стараются говорить дозированно и то, что уже обсуждалось в СМИ и неоднократно. Вот если бы после таких "откровений" появлялись какие-либо положительные результаты, то это было бы действительно примечательно. А так поговорят о том, что известно и после выборов тихо забудут.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:29
    0
    Кандидат в президенты США: американские биолаборатории на Украине занимаются военными разработками
    Очередной Кеннеди... ой, договорится, он, до чего то не хорошего, для себя, лично.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 09:42
      0
      Приветствую hi Виктор! Лаборатории США биологические есть в 25 странах, по сообщениям, на Украине их около 15.. У самих США жёсткие требования к подобным биолабораториям, есть разные запреты.А в этих странах никаких проверяльщиков и делай что хочешь. А на украинцам удобно опыты ставить,( о чём было) так идентичны русским
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:32
    0
    Отличный повод их уничтожить, ссылаясь на него.