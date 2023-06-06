Биологические лаборатории Соединенных Штатов присутствуют во многих странах мира, в том числе и в Незалежной. Американские биолаборатории на Украине занимаются военными разработками.
Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в ходе беседы с предпринимателем Илоном Маском на мероприятии Twitter Spaces.
Кеннеди, дядей которого был 35-й американский президент, утверждает, что в лабораториях на Украине разрабатываются различные виды биологического оружия. Он считает такие разработки экзистенциальной угрозой, наряду с развитием искусственного интеллекта.
Наши лаборатории разбросаны по всему миру: разрабатывая все виды отвратительного биологического оружия
- заявил политик.
Ранее российская парламентская комиссия составила отчет, содержащий расследование деятельности американских биолабораторий на украинской территории. Доклад был одобрен Советом Федерации РФ, а затем и поддержан депутатами Госдумы.
По утверждения вице-спикера СФ Константина Косачева, который являлся сопредседателем комиссии, на Украине сейчас действует как минимум 30 американских биологических лабораторий. Сенатор обратил особое внимание на то, что основныцм заказчиком для этих объектов является Министерство обороны США. Это указывает на военный характер деятельности биолабораторий на Украине. Также можно сделать вывод, что не исключается прямое участие американских военнослужащих в украинском конфликте.