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Минобороны КНР сообщило об очередном совместном патрулировании стратегической авиации России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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Минобороны КНР сообщило об очередном совместном патрулировании стратегической авиации России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Российские и китайские стратегические ракетоносцы осуществили очередное совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пройдя по маршруту над Японским и Восточно-Китайскими морями. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КНР.


Согласно сообщению, ВКС РФ и ВВС НОАК организовали шестое совместное патрулирование в регионе, пройдя над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. Подчеркивается, что патрулирование плановое и не направлено против каких-либо стран. Просто Китай и Россия уже который год поднимают в воздух стратегическую авиацию и проводят совместный облет прилегающих территорий.

Согласно годовому плану сотрудничества между армиями Китая и России, 6 июня две стороны организовали и осуществили шестое совместное воздушное стратегическое патрулирование в соответствующем воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей

- говорится в сообщении.

Подробности патрулирования не сообщаются, российское Минобороны пока официального заявления не сделало. Вероятней всего, как и в предыдущие разы, в патрулировании принимали участие российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6к.

Пятое совместное патрулирование было осуществлено в конце ноября прошлого года, причем российские ракетоносцы делали промежуточную посадку на военном аэродроме НОАК, а китайские бомбардировщики опробовали российский аэродром.
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2 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:28
    0
    Минобороны КНР сообщило об очередном совместном патрулировании стратегической авиации России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе
    0
    Отстаем!! angry Может и смешно, но.... все это серьезно.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:32
    0
    ВКС РФ и ВВС НОАК организовали шестое совместное патрулирование в регионе
    А ведь это по мимо, как говорят на Западе, сигнала вероятному противнику еще и отработка слаженности действий экипажей двух стран при решении общей задачи.