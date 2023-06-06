Минобороны КНР сообщило об очередном совместном патрулировании стратегической авиации России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Российские и китайские стратегические ракетоносцы осуществили очередное совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пройдя по маршруту над Японским и Восточно-Китайскими морями. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КНР.
Согласно сообщению, ВКС РФ и ВВС НОАК организовали шестое совместное патрулирование в регионе, пройдя над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. Подчеркивается, что патрулирование плановое и не направлено против каких-либо стран. Просто Китай и Россия уже который год поднимают в воздух стратегическую авиацию и проводят совместный облет прилегающих территорий.
Согласно годовому плану сотрудничества между армиями Китая и России, 6 июня две стороны организовали и осуществили шестое совместное воздушное стратегическое патрулирование в соответствующем воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей
- говорится в сообщении.
Подробности патрулирования не сообщаются, российское Минобороны пока официального заявления не сделало. Вероятней всего, как и в предыдущие разы, в патрулировании принимали участие российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6к.
Пятое совместное патрулирование было осуществлено в конце ноября прошлого года, причем российские ракетоносцы делали промежуточную посадку на военном аэродроме НОАК, а китайские бомбардировщики опробовали российский аэродром.