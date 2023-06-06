ФСБ РФ получила информацию о подготовке военной разведкой Украины провокации с «грязной бомбой» на территории России

В распоряжении Федеральной службы безопасности Российской Федерации оказались сведения о планировании и подготовке Главным управлением разведки Министерства обороны Украины террористического акта с использованием «грязной бомбы». Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
О планах украинской военной разведки российским спецслужбам стало известно в процессе расследования готовившейся диверсии по подрыву самолетов дальней авиации ВКС РФ на аэродроме «Северный» в Ивановской области. Начальник ГУР Украины генерал-майор Кирилл Буданов распорядился провести диверсии в России, для чего была создана специальная 3-я служба украинской военной разведки.
В состав новой службы включили легкомоторную авиацию, которая должна сбрасывать бомбы на объекты топливной и энергетической инфраструктуры на территории Российской Федерации. По данным ФСБ РФ, непосредственную координацию действий легкомоторной авиации осуществляет войсковая часть № 3449 с условным наименованием «Легион», которая входит в состав украинской военной разведки.
Украинскими спецслужбами разрабатывается план по доставке и закладке «грязных бомб» с таймерами отсрочки. В случае их взрыва местность станет непригодной для проживания людей.
ФСБ РФ сообщила, что с начала 2023 года ГУР осуществила пять боевых вылетов в Россию, повредив несколько объектов энергетической инфраструктуры в пограничных регионах. Два украинских летчика были задержаны и дали показания относительно планов ГУР по совершению диверсий и терактов.