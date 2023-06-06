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ФСБ РФ получила информацию о подготовке военной разведкой Украины провокации с «грязной бомбой» на территории России

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ФСБ РФ получила информацию о подготовке военной разведкой Украины провокации с «грязной бомбой» на территории России

В распоряжении Федеральной службы безопасности Российской Федерации оказались сведения о планировании и подготовке Главным управлением разведки Министерства обороны Украины террористического акта с использованием «грязной бомбы». Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.


О планах украинской военной разведки российским спецслужбам стало известно в процессе расследования готовившейся диверсии по подрыву самолетов дальней авиации ВКС РФ на аэродроме «Северный» в Ивановской области. Начальник ГУР Украины генерал-майор Кирилл Буданов распорядился провести диверсии в России, для чего была создана специальная 3-я служба украинской военной разведки.

В состав новой службы включили легкомоторную авиацию, которая должна сбрасывать бомбы на объекты топливной и энергетической инфраструктуры на территории Российской Федерации. По данным ФСБ РФ, непосредственную координацию действий легкомоторной авиации осуществляет войсковая часть № 3449 с условным наименованием «Легион», которая входит в состав украинской военной разведки.

Украинскими спецслужбами разрабатывается план по доставке и закладке «грязных бомб» с таймерами отсрочки. В случае их взрыва местность станет непригодной для проживания людей.

ФСБ РФ сообщила, что с начала 2023 года ГУР осуществила пять боевых вылетов в Россию, повредив несколько объектов энергетической инфраструктуры в пограничных регионах. Два украинских летчика были задержаны и дали показания относительно планов ГУР по совершению диверсий и терактов.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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25 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:24
    +5
    Власти Украины лишний раз доказывают , что ИГИЛ в сравнении с ними — настоящий детский сад.
    1. pin_code
      pin_code Сегодня, 09:38
      +6
      Эти, типа, власти, доказывают, что нужно бить по центрам принятия решений. Вашингтон и л(г)андон. Можно каждый раз утираться, а можно обозначить очень красные линии.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 09:48
      +3
      ИГИЛ и киевский режим одного поля ягодка, просто перед ИГИЛ не ставили таких задач по причине слабости законной власти как в Ираке так и в Сирии. При наличии команды из-за бугра ИГИЛ совершил бы тоже самое раньше на ближнем востоке, просто в этом отпала необходимость.
      В Россией же план по её ослабление дал сбой поэтому вопрос использования "грязной бомбы" стал близок к реализации.
      Но за всеми этими событиями чётко видны уши англосаксов, которые руководят и ИГИЛ и ГУР Украины.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:27
    +7
    Это все было предсказуемо .Чекисты ,конечно молодцы.Лишний раз доказывает,государство-террорист.Эти украинствующие.Дело за малым(впрочем,непонятно почему медлим)признание этого на гос.уровне с соответствующими действиями
    1. Элизиум
      Элизиум Сегодня, 09:35
      +5
      Тогда и страны, поставляющие им военную помощь, признавать пособниками террористов.
    2. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 09:36
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      Чекисты ,конечно молодцы.

      Сегодня, чаще, слышишь нелестные отзывы о работе ФСБ (не от Вас). Надо понимать, против России действуют 50 стран, помогая всем, чем можно. В этих условиях, контрразведчики, действуют очень успешно. Бывают провалы, но 100%ой гарантии никто, никогда не даёт. Так что ещё раз, спасибо им за их тяжёлую работу.
    3. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 09:37
      +2
      Дык... после такого признания... надо будет сразу признавать все то кодло (54 цивилизованных государства) - спонсорами!
      Со всеми вытекающими...
      Видимо - не время.
      Ждём... Может одумаются и раскаются?
      1. al3x
        al3x Сегодня, 10:30
        +2
        Никто не одумается, никто не раскается. Сейчас в пору проводить ядерные испытания, сначала подземный, а потом и космический/воздушный. С приглашением "партнёров" и прямым текстом заявить, что это ждёт их города, если они не одумаются. Но...наш гарант всё делает задним числом и такие испытания он проведёт только после того, как это сделают уважаемые американские партнёры. А всё идёт к тому, что "ядерные испытания" америкозы руками хххлов на нашей территории организуют.
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 09:32
    +5
    У всех друзей ЗелиБобы давно уже приготовлены запасные ""аэродромы" за бугром... У самого клоуна наркоши аж три квартиры в Лондоне его ждут... Так , что плевать им и на Украину(жить они в ней не собираются) и на самих украинцев - они сделают любую гадость нам, чтобы подставить свою страну под наш ответный удар, а потом еще и повесить нам на шею эти полностью разрушенные территории...
    1. pin_code
      pin_code Сегодня, 09:40
      +2
      Так одна из точек принятия решений столица мелкобритании.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:33
    +1
    что с начала 2023 года ГУР осуществила пять боевых вылетов в Россию, повредив несколько объектов энергетической инфраструктуры в пограничных региона.
    fool fool Дело Матиаса Руста живо?
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:34
    +4
    Заявление в ООН уже сделали, Лавров уже стучит по столу башмаком?!
    Это же явный терроризм!
    1. solar
      solar Сегодня, 09:41
      -1
      Репутация у МИД упала ниже некуда, куда уж там стучать...
    2. pin_code
      pin_code Сегодня, 09:43
      0
      Нужно стучать не по требуне воон(всемирной организации отпетых негонядев),а ракетами. На первый заход простыми.
  6. Aken
    Aken Сегодня, 09:34
    +3
    Абсолютно этому не удивлён.
    Технически это возможно. Желание у бандеровцев тоже есть. Что останавливает? Наверное, только страх возмездия.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 09:37
      +1
      Думаете? Пристрелка уже идёт, просто выбирают момент, пока у нас некоторые на США и ЕС жалуются. И предлагают "мирные переговоры" с готовящими ядерные взрывы.
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:35
    +2
    СВО начиналась с такого заявления. Потом была серия подобных же, типа на территории АЭС нашли, но никому не показали. Ну добавили в копилку чё.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:35
    +3
    планировании и подготовке Главным управлением разведки Министерства обороны Украины террористического акта с использованием «грязной бомбы»
    Что можно сказать на это. Только то, что как только у ГУР появится такая возможность, так сразу попытаются ее реализовать. Для них ни каких ограничений не существует, тем более при поддержке и молчаливого согласия НАТО.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:36
    +2
    В этом случае у нас не останется иного выбора, кроме, как действовать в соответствии с Доктриной РФ о применении ЯО: надеюсь, что наш Верховный Главнокомандующий отдаст такой приказ.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 09:39
      -1
      Надежда, говорят, умирает последней.
    2. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 09:39
      0
      Зачем нам такой мир, если там не будет России? (с)
    3. al3x
      al3x Сегодня, 10:36
      0
      Наш Верховный, мне кажется, в ступоре от того, как дальше быть и что делать. Рассчитывали на блицкриг, а в итоге влипли в такое болото...
  10. solar
    solar Сегодня, 09:43
    -2
    Думаю, после сегодняшнего сообщения о взрыве плотины в Каховке, никто в мире всерьез к таким заявлениям не отнесется. Тем более что это уже не в первый раз.
  11. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 09:46
    +1
    А наши спецслужбы не хотят найти и уничтожить врага на его территории?
  12. Бледар
    Бледар Сегодня, 10:05
    +1
    вангую, что хохелы даже после теракта с грязной бомбой будут обвинять наши спецслужбы, типа они же и подложили бомбу (припомнят "рязанский сахар", естественно), потому что типа идет грызня между верхушками власти и Путин это кровавый тиран, который не поскупится ни на какие жертвы, лишь бы остаться у власти, ну и естественно, кровавый москальский режЫм специально устроил ужасную трагедию на своей же территории, дабы опорочить и очернить светлоликий образ чубатых борцов за свободу, демократию и, главное, безопасность гейропы, которую хотят зОхватить, поработить, коррумпировать проклятые орки из мордора