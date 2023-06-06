Глава МИД РФ: Против России, также как это было при Наполеоне и Гитлере, поставили под «ружьё» почти всю Европу

Точно так же как это было при Наполеоне, Гитлере. Поставили под «ружьё» почти всю Европу, вывесили теперь нацистские знамёна и лозунги

Вчера глава российского МИД Сергей Лавров посетил российскую военную базу в столице Таджикистана Душанбе, где выступил с объемной речью. Выступая перед военными, Лавров затронул и ситуацию вокруг украинского кризиса.Российский министр в очередной раз отметил, что против России через Украину действует весь так называемый коллективный Запад во главе с Соединёнными Штатами и цель у него одна – уничтожение России. Лавров сравнил сегодняшнюю ситуацию вокруг Украины с нападением французского императора Наполеона и немецкого фюрера Гитлера на Россию, направивших в свое время силы всей Европы для покорения нашей страны.- подчеркнул глава МИД России.По словам Лаврова, на этот раз Запад решил использовать для своих целей киевский режим Зеленского, «вскормленный» Вашингтоном, который накачивается самыми современными вооружениями. Запад во главе с США постоянно ищет новые возможности для нанесения удара по России, желает открыть «второй» и «третий» «фронты», отметил главный российский дипломат. Одними из таких «фронтов» являются Центральная Азия и Закавказье, добавил Лавров.Россия обещает Таджикистану помощь в защите южных рубежей на фоне эскалации напряжённости в Афганистане. Сергей Лавров также напомнил, что за ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в РФ) и за её активностью стоят Соединённые Штаты Америки.