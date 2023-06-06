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Глава МИД РФ: Против России, также как это было при Наполеоне и Гитлере, поставили под «ружьё» почти всю Европу

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Глава МИД РФ: Против России, также как это было при Наполеоне и Гитлере, поставили под «ружьё» почти всю Европу

Вчера глава российского МИД Сергей Лавров посетил российскую военную базу в столице Таджикистана Душанбе, где выступил с объемной речью. Выступая перед военными, Лавров затронул и ситуацию вокруг украинского кризиса.


Российский министр в очередной раз отметил, что против России через Украину действует весь так называемый коллективный Запад во главе с Соединёнными Штатами и цель у него одна – уничтожение России. Лавров сравнил сегодняшнюю ситуацию вокруг Украины с нападением французского императора Наполеона и немецкого фюрера Гитлера на Россию, направивших в свое время силы всей Европы для покорения нашей страны.

Точно так же как это было при Наполеоне, Гитлере. Поставили под «ружьё» почти всю Европу, вывесили теперь нацистские знамёна и лозунги

- подчеркнул глава МИД России.

По словам Лаврова, на этот раз Запад решил использовать для своих целей киевский режим Зеленского, «вскормленный» Вашингтоном, который накачивается самыми современными вооружениями. Запад во главе с США постоянно ищет новые возможности для нанесения удара по России, желает открыть «второй» и «третий» «фронты», отметил главный российский дипломат. Одними из таких «фронтов» являются Центральная Азия и Закавказье, добавил Лавров.

Россия обещает Таджикистану помощь в защите южных рубежей на фоне эскалации напряжённости в Афганистане. Сергей Лавров также напомнил, что за ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в РФ) и за её активностью стоят Соединённые Штаты Америки.
Использованы фотографии:
Официальный сайт МИД РФ
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27 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:43
    -9
    лава МИД РФ: Против России, также как это было при Наполеоне и Гитлере, поставили под «ружьё» почти всю Европу
    А шо ты хотел? Раз в сто лет, объеденненая Эвропа топает на восток, киселя хлебать. request
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:47
      +1
      А шо ты хотел? Раз в сто лет, объеденненая Эвропа топает на восток, киселя хлебать.
      Не ищите смысла/пользы "заявления МИДа".
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 09:57
        +4
        Цитата: Trapp1st
        Не ищите смысла/пользы "заявления МИДа".

        Да я и не искал, так приколоться трошки. feel Смысл понятен, а польза со знаком (-) request Выносить пора весь МИД на свалку с выходным пособием, орденами и прочей положенной трехомудией, лишь бы ушли. request
        1. SwR9
          SwR9 Сегодня, 10:11
          -8
          ЦПСО-шная мразь. Приколоться ему над Лавровым захотелось.
          1. Комментарий был удален.
          2. Deck
            Deck Сегодня, 10:40
            +1
            А что не приколоться? В кампании 1812 союзниками Франции была Италия, Польша и Испания. А да, Швейцарию забыл, основную силу! А союзниками России Австрийская империя и Пруссия. И армии противников были практически равные
    2. Венд
      Венд Сегодня, 10:20
      +1
      Может и России уже пора действовать по другому? Если война Запада с Россией, то перекрыть поток ресурсов из России в агрессивные к нам страны.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:27
        0
        перекрыть поток ресурсов из России в агрессивные к нам страны.
        И чем тогда харчеваться элите? Яхты, самолеты, виллы... на зарплату не купишь.
    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 11:06
      0
      Цитата: Mavrikiy
      лава МИД РФ: Против России, также как это было при Наполеоне и Гитлере, поставили под «ружьё» почти всю Европу
      А шо ты хотел? Раз в сто лет, объеденненая Эвропа топает на восток, киселя хлебать. request

      За последнее столетие они уже третий раз наведались. Сначала Антанта, потом Гитлер и вот теперь опять НеоАнтанта нарисовалась с украинским трамплином.
      Только с "киселём" у них как то не сильно выгорало и они то "лещей" выхватывали, то по "щщам" огребали. В этот раз тоже пару-тройку кульков "люлей" получат и утопают на очередные полвека. yes
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:46
    +1
    Традиция, однако... хотя есть и нюансы. Сами, лично, не лезут... нашли "полезных дурней" из местных.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:46
    +6
    Выведя войска из ГДР, Польши, Венгрии, Чехословакии Россия сама дала все возможности этой самой Европе обьединиться для нового похода на Восток...наивная вера нашего народа 90х в то что Горбачев и Ельцин делали все правильно дорого нам теперь обходится.
    Но отрицательный опыт тоже опыт...всегда надо думать своей головой, а не головой наших правителей...кем бы они не были.
  4. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 09:52
    +4
    Да за триста лет кто к нам в "гости" только не приходил, а вот заканчивалось это всегда одинаково...
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:53
    +8
    А кто 30 лет пытался нас правдами и неправдами в эту Гейропу впихнуть, сдавая ради этого все интересы государства и народа без исключений? Кто все эти годы с придыханием смотрел на типа цивилизованные страны Запада, по их указке незамедлительно вводя у нас любую муть, которую они велели? Кто в угоду им охавал великое советское наследие? Кто сделал Эуропу типа своим идеалом, ложась под него при первой возможности и безропотно отдавая ему все богатства страны?

    А, Сергей Викторович? Что скажите?

    "А кто это сделал? Точно, говно. Ай-яй-яй-яй-яй!" (c)
    1. Игорь_Сергеевич
      Игорь_Сергеевич Сегодня, 10:01
      +3
      Из этих 30 лет он 19 лет министром. И какой итог этой его деятельности - тонны бутеров и лобстеров на халяву.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:53
    0
    Точно так же как это было при Наполеоне, Гитлере. Поставили под «ружьё» почти всю Европу, вывесили теперь нацистские знамёна и лозунги
    Выходит верно утверждение, что история развивается по спирали. Значит и конец этим "поставившим под ружье" будет аналогичным. Только без каких-либо поблажек, как Германии в 1945 г. (немецкий народ должен сам решать...) и записывания в "победители" тех кто и рядом не стоял, как Францию в том же 1945 г. (это про наших нынешних якобы "союзниках")
    1. мазута
      мазута Сегодня, 10:10
      -1
      Её Величество История никого,ничему не научила...Придет условный "горби-хрущ"к власти и мы опять на старые грабли со всего размаху.Даже сейчас действия властных структур закладывают "новую мину"под будущее России.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 09:56
    +2
    Лавров сравнил сегодняшнюю ситуацию вокруг Украины с нападением французского императора Наполеона и немецкого фюрера Гитлера на Россию

    "Гутен морген, Карл Иванович!"(С)
    Этим картинкам уже 9 лет.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 10:00
      0
      Отсюда вывод - звездюли просвещённой Эуропе надо выписывать чаще, скажем раз в 10 лет. А не раз в столетие, но зато - от всей широты души.. Иначе - они успевают забыть, и снова лелеют в себе всякие глупые мрии на наш счёт..
    2. solar
      solar Сегодня, 10:59
      +2
      Интересно, а какой грамотей Чингисхана в картинку вставил? Или ему все монголы на одно лицо?
  8. Million
    Million Сегодня, 09:58
    -1
    Надо меньше говорить и больше делать.Правительство РФ поступает с точностью наоборот.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:02
      0
      Цитата: Million
      Надо меньше говорить и больше делать.Правительство РФ поступает с точностью наоборот.

      Уточню. Совсем не поступает. request
  9. мазута
    мазута Сегодня, 10:02
    +1
    Мишу "меченого перестройщика" надо благодарить вместе с Сашей Яковлевым за это.Надеюсь в аду черти их жарят по полной программе...
  10. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:08
    +3
    Как красиво все расписали, картинки повыкладывали. Только вот и против Наполеона, и против Гитлера Россия воевала. А сейчас торговые сделки.
  11. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 10:09
    +4
    министр Министерства Озабоченностей всё больше становится похож на капитана очевидность, про то что он сказал, даже на этом ресурсе, трындят уже как минимум с 2015 года после гениального хитрейшего плана Путина - Минск 2, правда , как и большинство таких планов величайшего геостратега современности, тоже провалившегося.
  12. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:13
    -1
    Глава МИД РФ: Против России, также как это было при Наполеоне и Гитлере, поставили под «ружьё» почти всю Европу
    Бред. request Наполеон и Гитлер, поднимали на нас всю Европу. Англия входила-выходила из Европы, но себя Европой не считала, хотя и вещала от ее имени, согласитесь это не одно и тоже. request Бывало. Так что оставьте бред.
    Наполеон параллельно боролся еще с Испанией, но были у него и испанские полки для похода в Россию.
  13. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 10:18
    +3
    Какая помощь таджикистану? Белгородской области когда помощь будет ?
    1. kakvastam
      kakvastam Сегодня, 10:31
      0
      Разве таджики плитку укладывать к нам из Белгорода едут? Ну и какой тогда интерес?
  14. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 10:26
    +1
    Лавров всего лишь в обойме этой бригады. Песков, Шойгу, Герасимов... все стрелы на них - ах, какие негодяи и т.д. (хотя мягко говоря, так и есть). У нас же вроде как есть целый президент, который формирует повестку внешней политики или... хотя о чем я. Исконно русская земля под обстрелами, гибнут люди, а у нас в СМИ все хорошо, показатели растут, модернизация, инновации и в целом мирная, размеренная жизнь. Дождутся и "в Сантьяго пойдет дождь!"