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Премьер-министр Украины: Разрушение Каховской ГЭС угрожает затоплением десяткам населенных пунктов

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Премьер-министр Украины: Разрушение Каховской ГЭС угрожает затоплением десяткам населенных пунктов

Произошедшее в ночь на 6 июня разрушение Каховской ГЭС может привести к затоплению 80 населенных пунктов, в том числе расположенных на оккупированной ВСУ территории Херсонской области (РФ). Такой прогноз дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.


Интересно, что украинский режим привычно обвиняет в подрыве Каховской ГЭС российскую сторону, не предоставляя тому никаких доказательств. Шмыгаль заявляет, что разрушение ГЭС угрожает экологической безопасности территорий. По словам украинского премьера, сейчас власти эвакуируют людей из микрорайона Остров в оккупированном ВСУ российском Херсоне. Жителей города будут доставлять специальными поездами в Николаев.

Ставленник киевского режима Александр Прокудин, именуемый украинскими СМИ «главой Херсонской областной военной администрации», в эфире украинского телемарафона заявил, что в зонах подтопления проживает около 16 тысяч человек. Он сообщил, что уже полностью или частично затоплены населенные пункты Львово, Тягинка, Одрадокаменка в Бериславском районе, Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка и микрорайон Остров в Херсоне. Из перечисленных населенных пунктов украинский режим вывозит жителей через Николаев и далее в Кропивницкий, Киев, Хмельницкий и другие города Украины.



На улицах Херсона после затопления появились бобры:



Пик подтопления украинский режим ожидает к 11-12 часам дня 6 июня. Сейчас вода прошла уже значительную часть пути. В Днепропетровской области Украины и Запорожской области России уровень воды в реке Днепр стремительно падает, так как вода устремилась в низовья Днепра, то есть в российскую Херсонскую область.



Тем временем, в сети появились кадры затопленной после разрушения Каховской ГЭС Новой Каховки. На кадрах видно, что в центральных районах города улицы и дворы залиты водой. В прибрежной части Новой Каховки уже пропало электричество. В Херсоне уже обесточен район Корабел.
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30 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:45
    -1
    Премьер-министр Украины: Разрушение Каховской ГЭС угрожает затоплением десяткам населенных пунктов
    fool Йод, сотенннн. Виновник назначен и утвержден, чего суетишься?.
    Из Германии выслали боинг 747, андатру спасут, если догонят... request
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 11:17
      0
      Цитата: Mavrikiy
      андатру спасут, если догонят...

      Ондатру спасть не будут, так как это бобёр. Направлен к одному из чиновников украинского режима, по причине- белочек на всех уже не хватает...
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:47
    +6
    ИГИЛ это воистину дети по сравнению с киевской хунтой . хотя и теми и другими руководят американские "друзья"
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:51
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      ИГИЛ это воистину дети по сравнению с киевской хунтой . хотя и теми и другими руководят американские "друзья"

      Ох верно сказали, скорее ИГИЛ учился у бандеровцев.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:03
        +2
        Сейчас больше всего будет проблем по левому берегу,нашему.Там низина.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:08
      +4
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      ИГИЛ это воистину дети по сравнению с киевской хунтой .

      В случае разгрома ВФУ будут взрывать АЭС. Нет сомнений.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:50
    -2
    Ну так сами же начинали, чего теперь то скулить.
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 09:51
    +4
    А когда они Химерами лупили по Каховской ГЭС он не думал. что может быть затопление?
    1. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 11:13
      0
      Что бы разрушить тело плотины, нужно заложить сотни (если не не больше), тонн взрывчатки. Всякие "химарсы", плотину могут разве что поцарапать.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:05
    +2
    ВФУ готовят форсирование Днепра?
    Надо бы бы начать с Киевской ГЭС. Тогда прорвёт ниже все станции каскада. Очень серьёзно нарушатся пути снабжения ВФУ, пропадёт электричество и питьевая вода. В зоне затопления только в русском Городе Киеве больше миллиона жителей.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 10:47
      +1
      Согласен. Играть с беспредельщиками по правилам - верх идиотизма. С ними можно только так, как они с нами. И не нужно говорить типа "не будем им уподобляться", их благородством не победишь. Нужно и гражданскую инфраструктуру выбивать, чтоб вода, электричество, газоснабжение, канализация перестали функционировать во всех областях, как минимум. Они же против всего советского. Вот и разрушить/разбомбить в пыль всё, что при советах строилось - ГЭС, ТЭЦ, заводы, мосты, вокзалы, аэродромы, плотины, насосные станции. Словом всё, что им в подарок досталось. Пусть Европа и сша новое им строят, свободное и демократичное.
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:06
    +1
    там же киевский режим правит в укррр (который назвали и называют нацисткий)
  7. Трямс
    Трямс Сегодня, 10:07
    0
    Жесть, конечно. Всего 1 раз выбрать во власть актера и можно ставить крест на всем
    1. Читателль 2013
      Читателль 2013 Сегодня, 10:11
      +1
      Я умоляю, Рейган тоже был актером, но весьма успешно справился с ролью президента
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 10:19
        +1
        Цитата: Читателль 2013
        Я умоляю, Рейган тоже был актером, но весьма успешно справился с ролью президента

        Рональд Гильдию киноактеров возглавлял, то есть профсоюз, а снимался постольку поскольку. Потом сенатором работал и только потом президентом. Так, что сравнивать некорректно.
      2. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 10:26
        +2
        Я умоляю, Рейган тоже был актером, но весьма успешно справился с ролью президента

        При нём опять возросла напряженность м/у США и СССР. Он чуть не вызвал панику в США, когда для проверки микрофона объявил о принятом им решении об ядерном ударе по СССР. Он заявил официально, что СССР "империя зла". Итд. Так что тот актеришка тоже был неадекватен.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:36
      0
      Цитата: Трямс
      Жесть, конечно. Всего 1 раз выбрать во власть актера и можно ставить крест на всем

      Ронни Рейган не согласен!
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 10:49
        -1
        а вы рискните %) на выборах . будущим поколений
        я предупреждаю вас на живом примере, что такое власть в руках абсолютного Эго = истинного Зла (абс. большинство людей из шоу-биза подвержены этому пороку, чуть копни и понеслась, и глупость их его усугубляет кратно)

        У нас (на У тем более) еще нет настолько мощной системы сдержек и противовесов, какая есть в сша, где вне зависимости от личности система продолжит свою работу.
        Тем не менее у президента сша тоже есть исключительные полномочия.

        При Рейгане началась эскалация отношений с СССР
        с "шуток" : "империя зла", "будем бомбить до победы", "через 5 минут", "мы сотрем СССР с лица земли" – могла начаться 3я мировая

        Нравится его хайп = Тщеславие = ЭГОизм ?
        Вот и Зе аналогично, довыступался со сценкой "ЯО" и др., теперь наблюдаем последствия
        1. Трямс
          Трямс Сегодня, 10:55
          0
          вообще забавно, при всей нелюбви наших патриотов к сша, чуть что, к их опыту отсылки
          хотя бы лучший их опыт используйте, ребят, иначе это все ... кх-кхм
          Зе защищаете что ли?
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 10:50
        0
        Он просто лучше, как актёр, и сыграл по этому роль достойно
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:12
    +3
    Quaerens quem beneficia!
    Ищи кому выгодно!
    Такое в стиле саксов.
    1. Не жалко. Вообще.
    2. Создать проблемы на ЗАЭС.
    3. Создать проблемы с водоснабжением Крыма.
    4. Нарушить целостность оборонительных сооружений русских на том берегу.
    5. Инициировать очередную гуманитарную катастрофу с массовой депортацией аборигенов.
    6. Максимально использовать ситуацию в информационной войне, ещё более изгадив репутацию РФ в мире, превратив её из "центра притяжения" в изгоя.
    Нужно лечить причину, а не бороться со следствиями!
    Пора уже "сделать больно" мелкобритам.

    Всё-таки надо тебе дать коленом, надо! (с)
  9. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 10:21
    0
    Снесите ГЭС возле Киева, но нет, мы же типа в белых перчатках.
  10. solar
    solar Сегодня, 10:21
    +1
    Помнится, как здесь несколько месяцев назад красочно описывали, как вниз по течению ринется стена воды, снося все на своем пути.
    На самом деле поднимется уровень воды в плавневой зоне и населенных пунктах в ней расположенных. Через пару дней пойдет на спад.
    Реальный эффект от подрыва плотины- ВСУ вывели войска с островов в плавневой зоне, явно сорвалось намечавшееся наступление у Херсона или как минимум задержалось недели на две.
  11. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 10:22
    +1
    А нам не нужно было разрушать, достаточно было поднять все задвижки и открыть донный водослив, эффект был бы такой же
    1. solar
      solar Сегодня, 10:38
      +1
      Навряд ли. Этот метод регулирования стока используется при весенних паводках, но наводнений он не вызывает, хотя уровень воды ниже по течению и повышается несколько. Вода успевает уходить вниз по течению.
      Здесь же был залповый сброс, а не растянутый во времени, как на водосбросах.
    2. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 10:39
      0
      "А нам не нужно было разрушать, достаточно было поднять все"
      чем, и как, можно за один раз смести всю плотину? это не мост, это-плотина!
      1. Читателль 2013
        Читателль 2013 Сегодня, 10:43
        0
        Плотина цела, ее фиг разрушишь, уничтожены верхние регулирующие сооружения, которые идут поверх плотины
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:28
    -2
    Цитата: Виктор Сергеев
    Снесите ГЭС возле Киева, но нет, мы же типа в белых перчатках.

    Нет проблем её снести: вот только основной урон понесёт левобережье, то есть русскоязычный этнос: погибнет около двух милоионов человек, это собственно наводнение; инфекции-холера, дизентерия, гепатит; будут миллионы беженцев. Проще применить Я.О. и уничтожить их верхушку в бункерах.
    1. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 10:40
      0
      "Нет проблем её снести"
      как раз тут и есть проблема. если даже мосты не смогли завалить
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:06
    0
    Цитата: аксельбант
    "Нет проблем её снести"
    как раз тут и есть проблема. если даже мосты не смогли завалить

    Повторюсь, для: штатских, ботов и "просто потрепаться пришёл" , нет проблем; нужно политическое решение. А технически... Три Кинжала по плотине и всё, ну можно кинуть пару Искандеров в догонку. Тело плотины будет разрушено, вода хлынет к Киеву и плотинам ниже по течению, так как их состояние не безупречно они, не выдержав напора воды разрушатся, создавая дополнительные затопления: финалом будет разрушение ДнепроГэс. Ориентировочные потери среди гражданского населения около 2 млн человек: некомбатантов. Основной урон понесёт население левого берега Днепра просто потому, что он ниже; ну и Киева. Дополнительно: несколько миллионов беженцев и эпидемии: гепатита, дизентерии, холеры.
  14. Комментарий был удален.