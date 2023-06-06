Премьер-министр Украины: Разрушение Каховской ГЭС угрожает затоплением десяткам населенных пунктов

Произошедшее в ночь на 6 июня разрушение Каховской ГЭС может привести к затоплению 80 населенных пунктов, в том числе расположенных на оккупированной ВСУ территории Херсонской области (РФ). Такой прогноз дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.Интересно, что украинский режим привычно обвиняет в подрыве Каховской ГЭС российскую сторону, не предоставляя тому никаких доказательств. Шмыгаль заявляет, что разрушение ГЭС угрожает экологической безопасности территорий. По словам украинского премьера, сейчас власти эвакуируют людей из микрорайона Остров в оккупированном ВСУ российском Херсоне. Жителей города будут доставлять специальными поездами в Николаев.Ставленник киевского режима Александр Прокудин, именуемый украинскими СМИ «главой Херсонской областной военной администрации», в эфире украинского телемарафона заявил, что в зонах подтопления проживает около 16 тысяч человек. Он сообщил, что уже полностью или частично затоплены населенные пункты Львово, Тягинка, Одрадокаменка в Бериславском районе, Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка и микрорайон Остров в Херсоне. Из перечисленных населенных пунктов украинский режим вывозит жителей через Николаев и далее в Кропивницкий, Киев, Хмельницкий и другие города Украины.На улицах Херсона после затопления появились бобры:Пик подтопления украинский режим ожидает к 11-12 часам дня 6 июня. Сейчас вода прошла уже значительную часть пути. В Днепропетровской области Украины и Запорожской области России уровень воды в реке Днепр стремительно падает, так как вода устремилась в низовья Днепра, то есть в российскую Херсонскую область.Тем временем, в сети появились кадры затопленной после разрушения Каховской ГЭС Новой Каховки. На кадрах видно, что в центральных районах города улицы и дворы залиты водой. В прибрежной части Новой Каховки уже пропало электричество. В Херсоне уже обесточен район Корабел.