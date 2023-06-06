Не называйте это контрнаступлением, это будет генерализованная атака, с нескольких точек

Еще позавчера бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что анонсированное ранее контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшие часы». Такой прогноз он дал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.С момента интервью Порошенко прошло уже двое суток. Судя по всему, бывший президент Украины подразумевал некие наступательные действия на определенных направлениях.- заявил Порошенко.На вопрос, когда все же начнутся эти наступательные действия, он отметил, что речь идет не о неделях, а о днях и даже часах. Но, вероятно, Порошенко не ошибся в своих прогнозах.Практически в то же время, когда в итальянском издании появилось интервью с бывшим украинским президентом, а опубликовали его 5 июня, украинские формирования резко активизировали наступательные действия на Южно-Донецком направлении – под Угледаром, и на Артемовском направлении – вблизи собственно Артемовска.Кроме того, не прекращаются обстрелы российского приграничья в Белгородской области. Противник активно использует и беспилотные летательные аппараты, которые пытается запускать вглубь российской территории, с целью диверсий на объектах гражданской и военной инфраструктуры. Таким образом, действительно можно говорить о том, что как минимум часть обещанного киевским режимом контрнаступления украинских формирований уже началась и продолжается не первый день.