Военное обозрение
Войти Регистрация

Экс-президент Украины Порошенко еще позавчера анонсировал контрнаступление ВСУ «в ближайшие часы»

17
Экс-президент Украины Порошенко еще позавчера анонсировал контрнаступление ВСУ «в ближайшие часы»

Еще позавчера бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что анонсированное ранее контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшие часы». Такой прогноз он дал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.


С момента интервью Порошенко прошло уже двое суток. Судя по всему, бывший президент Украины подразумевал некие наступательные действия на определенных направлениях.

Не называйте это контрнаступлением, это будет генерализованная атака, с нескольких точек

- заявил Порошенко.

На вопрос, когда все же начнутся эти наступательные действия, он отметил, что речь идет не о неделях, а о днях и даже часах. Но, вероятно, Порошенко не ошибся в своих прогнозах.

Практически в то же время, когда в итальянском издании появилось интервью с бывшим украинским президентом, а опубликовали его 5 июня, украинские формирования резко активизировали наступательные действия на Южно-Донецком направлении – под Угледаром, и на Артемовском направлении – вблизи собственно Артемовска.

Кроме того, не прекращаются обстрелы российского приграничья в Белгородской области. Противник активно использует и беспилотные летательные аппараты, которые пытается запускать вглубь российской территории, с целью диверсий на объектах гражданской и военной инфраструктуры. Таким образом, действительно можно говорить о том, что как минимум часть обещанного киевским режимом контрнаступления украинских формирований уже началась и продолжается не первый день.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Трямс
    Трямс Сегодня, 10:03
    +5
    ииии что? а новость в чем? инфомусор
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:08
      +1
      ииии что? а новость в чем? инфомусор
      порошенко слил информацию итальянской газете Corriere della Sera
      1. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 11:07
        +1
        "Штирлиц был как никогда близок к провалу" (с)
        laughing
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:04
    +1
    Анонс,не удался,анонсист был пьяным? Или играл и угадал все буквы? Контрнаступ о котором говорят уже не первый месяц,продолжается не первый день. И без Порошенко,никто,никто бы не догадался.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:04
    0
    Не называйте это контрнаступлением, это будет генерализованная атака, с нескольких точек
    А "генерализованная" это как? Создадут из генералов/адмиралов отдельное подразделение и бросят впереди других на прорыв российской обороны? Не успел выскочить из бомбоубежища, а уже интервью дает итальянской газете. Тут главное, чтобы про тебя не забыли и при случае вспомнили, что за день "спрогнозировал" наступление.
    1. Звонарев
      Звонарев Сегодня, 10:44
      0
      Генерализация - это обобщение, а в переводоведении замена слова с узким значением на более широкое. То есть здесь не только нарушение, собственно, самой логики (где контрнаступление, а где атака, спишем на то, что Порошенко просто ляпнул "красивое словцо"), но и желание выдать муху за слона
  4. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 10:05
    +3
    Вот уж для наших спецслужб дело чести взять за жирную филейную часть этого свинорыла !
    Эта мерзота просто обязанна ответить за то , что творил на территории Украины будучи президентом этого государства.
    На руках этого пособника сатаны , кровь тысяч русских людей.
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 10:20
      +2
      Цитата: Ретвизан 8
      Вот уж для наших спецслужб дело чести взять за жирную филейную часть этого свинорыла !
      Эта мерзота просто обязанна ответить за то , что творил на территории Украины будучи президентом этого государства.
      На руках этого пособника сатаны , кровь тысяч русских людей.

      его легитимность признал в своё время Путин, а он человек слова по отношению к партнёрам( не путать с словом данным народу России), так что ФСБ его не тронет, разве что попадет под горячую руку кому-нибудь из Вагнера или ДНР
  5. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 10:07
    0
    По моему сегодня только слепой и глухой не знает что наступление уже началось и сегодня пошёл третий день этой карусели.
  6. Комментарий был удален.
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:21
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      "...это будет генерализованная атака, с нескольких точек"

      Так сейчас называется военное мероприятие при котором в течении суток ушатывается свыше 100 ед. бронетехники и порядка 2000 личного состава
  7. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 10:25
    0
    Если не будет тоже обещал собаку трахнуть?
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:31
      0
      Цитата: Incvizitor
      Если не будет тоже обещал собаку трахнуть?

      Ну, и шо? ну трахнул, дело же житейское, тем более привычное, хуторяне.... request Не в Россию же за девчинами бежать. Вера не позволяет. request А Шарию еще и далеко, да и лень поди под солнцем юга...
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:28
    0
    Экс-президент Украины Порошенко еще позавчера анонсировал контрнаступление ВСУ «в ближайшие часы»
    Точность, вежливость королей, а для барышника с майдана, главное гешефт и фасон. request
  9. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 10:59
    0
    Poroschenko...!!!
    Keiner anderer Oligarch hat die Ukraine so sehr ausgeraubt
    und bestohlen, wie der "Präsident" Poroschenko, nicht der
    jetzige, korrupte Selenski, noch Frau Timoschenko vorher...!!!

    Unter der "Präsidentschaft" Poroschenkos hat sich das
    durchschnittliche Einkommen eines Ukrainers auf ca.
    30% des Niveaus wie vor der gekauften Herrschaft
    also um 70 % reduziert, während sich das Vermögen
    dieses Schokoladen-Produzenten in seiner Amtszeit
    von ca. 3 Milliarden Dollar auf ca. 10-12 Milliarden
    Dollar jedenfalls mehr als verdreifacht hat...!!!

    Wie schade, dass diese widerliche Nazi-Ratte noch
    nicht kalt gemacht wurde...!!!

    Man sollte bei Prigochin anfragen, was es "unter Brüdern"
    kostet so eine korrupte Pestbeule zu beseitigen...!!

    Ich starte hiermit eine online-Sammlung - Crowdfunding - um
    Geld für seine Liquidierung zu sammeln...!!!
  10. bravo77
    bravo77 Сегодня, 11:00
    0
    лучше выглядит, чем с флягой спрятанной в кармане мятого пиджака.

    хотя взять петю образца 15 года и падающего сегодня бидона
    вот была бы парочка на встрече
  11. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 11:06
    0
    Алкаш все не уймется. Не может быть в стороне от событий. Столько зла людям сделал, мог бы свалить и отскочить, но это не его вариант... Может убьют его все-таки...
  12. termos
    termos Сегодня, 11:09
    0
    О, пьяный хряк рыло из параши вынул =)) Я думал он уже сдох где-то по-тихому, ибо слышно давно не было)