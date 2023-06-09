Где эти цены, где этот спрос или... Россия не Европа

Есть проблемы – наши и не наши
Если Старый континент по ряду признаков рассчитывает справиться с инфляцией не позже будущей зимы, то Россия предпочитает использовать рост цен в своих целях. Во-первых, для решения бюджетных проблем, а во-вторых, для возвращения к традиционно выгодному для нас внешнеторговому балансу.
Стоит ли объяснять, что последнее – это главный источник финансирования расходов на СВО. Продажа валюты из резервов, ставшая в последнее время нормальной практикой, даёт бюджету существенно меньше. Хотя тот факт, что этот источник ограничен законодательно, можно пока не принимать во внимание.
Закон, который ограничивает использование средств из ФНБ, при острой необходимости несложно и откорректировать – в конце концов, чем мы хуже США, которые задирают потолок госдолга до беспредела. К тому же при росте объёмов импорта в Россию, что сейчас вполне вероятно, излишки валюты будут снова востребованы.
Специалисты всё чаще используют в отношении роста цен термин – «курсовой». Однако это не совсем верно, поскольку сильного падения курса рубля приходится избегать хотя бы по психологическим причинам. И не случайно Центральный банк вот уже несколько месяцев не снижает ключевую ставку. Она с сентября 2022 года держится на уровне 7,5 % годовых.
В настоящее время более вероятен сценарий повышения ставки именно для борьбы с инфляцией. Причём, несмотря на то, что по итогам апреля годовая инфляция (в расчёте за последние 12 месяцев) замедлилась до 2,3 %. Аналитики уже перестали считать, сколько раз за последние месяцы Банк России сохранял без изменений ключевую ставку.
Майский показатель инфляции ещё не обнародован, но уровень потребительских цен за апрель при этом вырос на 0,38 %. В пересчёте на год это уже не два с хвостиком, а почти 4 процента, и такой показатель свидетельствует – острой необходимости в ужесточении денежно-кредитной политики пока нет.
Тем не менее с каждым очередным «сохранением» ключевой ставки риторика ЦБ РФ становится всё жёстче:
«В условиях постепенного увеличения инфляционного давления на ближайших заседаниях ЦБ РФ будет оценивать целесообразность повышения ставки».
К вашим услугам
В то же время в ЦБ утверждают, что влияние собственно роста потребительских цен на показатель инфляции становится всё менее ощутимым. Может быть, именно поэтому эксперты и стали пользоваться в отношении инфляции термином «курсовая»?
Что же, если не рост цен на продовольственные и непродовольственные товары, стимулирует инфляцию в России? Можно было бы всё свалить на СВО и военные расходы, но по этой части многое, если не всё, компенсируется ростом ВВП, который заметно опережает рост зарплат.
В этом отношении показательно, что Банк России уже пошёл на повышение ожиданий по темпам роста ВВП в 2023 г. У банкиров в плюсе сразу 1,5 процентных пункта, но текущий прогноз пока колеблется в достаточно широком диапазоне – от 0,5 до 2 %. При этом причинами роста ВВП называют отнюдь не военное производство.
«Виноваты» во всём, не удивляйтесь, наши с вами домохозяйства! Именно их потребление должно в 2023 году вырасти на 3,5–5,5 %. Вот вам и эффективные собственники и пресловутый эффективный «кейнсовский» спрос. О том, что со спросом творится в Европе, будет сказано ниже, пока же отметим, что в 2022 году тот же самый показатель был в минусе – на 1,4 процента.
Это к разговору про влияние СВО. А помимо вклада домохозяйств, Банк России позитивно оценивает так называемое валовое накопление основного капитала. Тут уже дело не в людях, а в компаниях, банках и корпорациях, которым теперь некуда уводить доходы, особенно «левые», и приходится вкладываться в России.
По этому направлению Банк России улучшил свой прогноз сразу на 4,5 процентных пункта. Теперь в ЦБ прогнозируют рост в диапазоне 0,0–3,0 %. Такие цифры, согласитесь, не могут не смущать, но иного нам не дано.
В то же время из данных ЦБ РФ довольно чётко следует, что на сегодня на цены сильнее всего влияет «повышенное инфляционное давление в услугах». Не в отчётах главного кредитного учреждения, а в независимых источниках уже появились прогнозы, что с июня годовая инфляция может ускориться, и к концу года составить около 6 % в годовом исчислении.
Где-то опять цены вспять
Итак, России о снижении цен пока остаётся только мечтать. А вот кто-то его, похоже, может не только добиться, но уже и опасаться. Падение спроса, даже с упавшими ценами – верный признак грядущего большого кризиса.
Первой, ещё минувшей осенью, тихий разворот от инфляции к дефляции сделала Европа. Тогда не стоило ожидать, что всё изменится сразу и по всем направлениям, тем более что на снижение для начала пошли только энергетические тарифы. Они, как известно, на протяжении полутора лет в Европах попросту зашкаливали, причём в основном из-за газового противостояния с Россией.
Оптовые цены на газ, электричество и топливо на европейских торговых площадках стали снижаться, причём непрерывно, ещё с сентября 2022 года. И на финише весны 2023 года за ними последовали и потребительские цены, но пока только на энергетическую группу.
Хотя психологический эффект от первого за долгое время снижения цен на бензин на АЗС ни в коем случае нельзя недооценивать. Такое в мае 2023 года было зафиксировано сразу в нескольких странах ЕС, причём впервые с февраля 2021 года, когда на повестке дня, напомним, были только лишь надежды на выход из пандемии.
Кто-то обязательно по этому поводу напомнит про инфляционные островки, вроде Турции, Аргентины, подзабытой Венесуэлы и ещё нескольких стран, наконец России. Все эти страны ведь только числятся в развивающихся, но по сути имеют стагнирующую экономику, и общую картину, разумеется, изменить не в силах.
Эксперты сегодня не исключают парадоксального сценария, когда не только Европа, не только США с Канадой, Мексикой и Японией в придачу, а практически вся мировая экономика уйдёт в своеобразное дефляционное пике.
Тот факт, что цены на энергию стали снижаться при продолжающих расти ценах на продовольствие, говорит прежде всего о том, что не работает зерновая сделка. Однако темпы роста продуктовых цен сейчас стали сильно снижаться. И не потому, что падает спрос, а потому, что снижается вклад в конечную цену транспортной составляющей.
Парадоксы «эффективного» спроса
Теперь уже почти нет сомнений, что падение цен, невзирая на все усилия ОПЕК, затронет и нефть с её производными, причём раньше, чем продовольственный сектор. Но ведь если цены начнут снижаться действительно везде и на всё, это может стать стимулом к покупкам, хотя у покупателей на данный момент и без того проблем с избытком.
Для Европы тот самый кейнсовский «эффективный» спрос, с которым, как уже написано выше, в России всё в порядке – в наши дни понятие, ставшее просто нонсенсом. Значит, придётся стимулировать, чем ни ОПЕК, ни уж тем более та же ООН, заниматься вовсе не собираются.
Придётся кому-то другому – МВФ, Всемирному банку или, прости Господи, ФРС, неважно. И только тогда следствием станет почти гарантированный рост экономики. И круг, точнее – очередной «экономический цикл», замкнётся...
В этом смысле показательно, что так же мало, как очаговая инфляция, в глобальном плане изменило и вполне ожидаемое решение проблемы госдолга, точнее – его потолка в США. Пусть это решение и временное – сегодня же повсюду счёт идёт отнюдь не на десятилетия и даже не на годы, а на дни, максимум недели.
Ходящие по миру ничем не обеспеченные миллиарды долларов теперь совершенно точно аккумулируют не только офшоры и наркомафия, но и всё, что связано с производством оружия и боеприпасов. А ведь ещё Владимир Жириновский, и ещё только на старте пандемии, предупреждал, что ничто не в силах вынудить США отказаться от развязывания войны.
Сначала малой, потом большой, и хотелось бы, чтобы большой ровно настолько, насколько это умерит чьи-то аппетиты. Уверены, читатели не хуже авторов понимают чьи.