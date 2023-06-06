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Офицер НМ ЛНР в отставке: украинские военные увеличили интенсивность использования БПЛА различных типов на Луганском направлении

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Офицер НМ ЛНР в отставке: украинские военные увеличили интенсивность использования БПЛА различных типов на Луганском направлении

Украинские военные значительно нарастили интенсивность использования беспилотных летательных аппаратов различного типа для ведения разведки, корректировки огня и сброса боеприпасов на Луганском направлении. При этом ВСУ используют как относительно недорогие малогабаритные FPV-дроны малого радиуса действия, так и более крупные беспилотники самолетного типа, способные преодолевать расстояние до трехсот километров и более. Об увеличении применения БПЛА украинской армией в своем аккаунте телеграм-канала написал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.


В зоне ответственности «Южной» группировки войск (ВС РФ) на луганском тактическом направлении отмечается увеличение использования противником беспилотников различных типов и разного предназначения.

— сообщил Марочко.

По его словам, в зоне действия группировки «Юг» ВС РФ на Луганском участке фронта ВСУ используют БПЛА самолетного типа, квадрокоптеры и гексакоптеры с дальностью полета от 1,5 до более чем 300 километров. Такая активность может означать, что противник прощупывает нашу оборону с целью контратаковать и на этом участке, чтобы как минимум рассредоточит силы российской армии и отвлечь их от Донецкого направления, где идут наиболее интенсивные бои.

Кроме того, сообщает Марочко, возросла активность ВСУ на линии Сватово-Кременная. Противник на этом участке активно задействует бронетехнику, применяя так называемую тактику карусели. Причем командование ВСУ внесло в ее использование свои коррективы. Отстрелявшись на линии соприкосновения, бронемашины загружаются ранеными и убитыми, отходят на пополнение БК, после чего возвращаются на передовую и так по кругу. Также обратно везут личный состав, тем самым восполняя потери.

По данным Марочко, на Луганском тактическом направлении противник насыщает прифронтовую зону западной ствольной артиллерией, в основном самоходными артустановками. В частности, сюда перебрасываются французские САУ Caesar, американские Paladin и М109, немецкие Panzerhaubitze 2000, польские Krab. Из буксируемых орудий увеличилось количество британских гаубиц L-118, американских М777 и FH70 совместного производства Великобритании, Германии и Италии.

Такое усиление артдивизиона ВСУ на Луганском рубеже вкупе с активной работой БПЛА уж точно нельзя считать случайностью или отвлекающим маневром. Главное, что наше командование в курсе маневров украинской армии.
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3 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:51
    -1
    Украинские военные значительно нарастили интенсивность использования беспилотных летательных аппаратов различного типа для ведения разведки, корректировки огня и сброса боеприпасов на Луганском направлении.
    Если вам дороги близкие, сбивайте всю хрень на.....
    А на новых наших территориях все должны иметь право на ношение оружия, если государство не может обеспечить безопасность своих граждан.
    1. Степняк
      Степняк Сегодня, 10:58
      -1
      Да по нынешним временам оружие должно быть доступно всем. Сейчас уголовщина под шумок активизируется.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:29
    0
    отмечается увеличение использования противником беспилотников различных типов и разного предназначения.
    А это разве вызывает удивление особенно в период активизации боевых действий? Сегодня каждый чих блогера, "офицера в отставке", чиновника на новых территориях и т.д. спешат озвучить и продублировать.