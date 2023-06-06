Офицер НМ ЛНР в отставке: украинские военные увеличили интенсивность использования БПЛА различных типов на Луганском направлении

Украинские военные значительно нарастили интенсивность использования беспилотных летательных аппаратов различного типа для ведения разведки, корректировки огня и сброса боеприпасов на Луганском направлении. При этом ВСУ используют как относительно недорогие малогабаритные FPV-дроны малого радиуса действия, так и более крупные беспилотники самолетного типа, способные преодолевать расстояние до трехсот километров и более. Об увеличении применения БПЛА украинской армией в своем аккаунте телеграм-канала написал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В зоне ответственности «Южной» группировки войск (ВС РФ) на луганском тактическом направлении отмечается увеличение использования противником беспилотников различных типов и разного предназначения.
— сообщил Марочко.
По его словам, в зоне действия группировки «Юг» ВС РФ на Луганском участке фронта ВСУ используют БПЛА самолетного типа, квадрокоптеры и гексакоптеры с дальностью полета от 1,5 до более чем 300 километров. Такая активность может означать, что противник прощупывает нашу оборону с целью контратаковать и на этом участке, чтобы как минимум рассредоточит силы российской армии и отвлечь их от Донецкого направления, где идут наиболее интенсивные бои.
Кроме того, сообщает Марочко, возросла активность ВСУ на линии Сватово-Кременная. Противник на этом участке активно задействует бронетехнику, применяя так называемую тактику карусели. Причем командование ВСУ внесло в ее использование свои коррективы. Отстрелявшись на линии соприкосновения, бронемашины загружаются ранеными и убитыми, отходят на пополнение БК, после чего возвращаются на передовую и так по кругу. Также обратно везут личный состав, тем самым восполняя потери.
По данным Марочко, на Луганском тактическом направлении противник насыщает прифронтовую зону западной ствольной артиллерией, в основном самоходными артустановками. В частности, сюда перебрасываются французские САУ Caesar, американские Paladin и М109, немецкие Panzerhaubitze 2000, польские Krab. Из буксируемых орудий увеличилось количество британских гаубиц L-118, американских М777 и FH70 совместного производства Великобритании, Германии и Италии.
Такое усиление артдивизиона ВСУ на Луганском рубеже вкупе с активной работой БПЛА уж точно нельзя считать случайностью или отвлекающим маневром. Главное, что наше командование в курсе маневров украинской армии.