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В США наблюдается рекордное со времён Великой депрессии сокращение денежной массы

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В США наблюдается рекордное со времён Великой депрессии сокращение денежной массы

На протяжении президентства Джо Байдена экономика США переживает негативные явления в самых разных направлениях. Теперь заговорили о сокращении в США денежной массы, причём о рекордном в новейшей истории.


Речь идет о денежной массе показателя М2. Основными показателями денежной массы в США являются М1 и М2. Денежная масса M1 включает в себя всё, что может быть эффективно потрачено прямо сейчас – наличные купюры, монеты, деньги на текущем счете и т.п. Что касается денежной массы М2, то сюда входит всё, что есть в M1 плюс фонды денежного рынка, сберегательные счета, депозитные сертификаты в финансовых учреждениях и т.п. Это средства, которые можно также потратить, но они не так доступны, как капитал в M1.

Согласно данным ряда американских СМИ, денежная масса М2 в США сокращается как минимум на 2%, что происходило всего четыре раза до этого за 150 лет. По мнению экспертов, такое положение часто отрицательно сказывается на экономике страны.

Исторические изменения в M2 вызывают недоумение на Уолл-стрит. За более чем шесть десятилетий денежная масса М2 довольно последовательно росла. В период с января 1959 года (286,6 миллиарда долларов) по апрель 2023 года (20,67 триллиона долларов) М2 увеличивался в среднем более чем на 3% в год с учётом инфляции.

Теперь же, впервые со времен Великой депрессии, денежная масса в США сокращается причём рекордно. Как уже было сказано, в истории США было всего четыре случая такого резкого сокращения денежной массы, и каждый раз за этим следовала депрессия с двузначными показателями безработицы, отмечают эксперты.
Использованы фотографии:
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23 комментария
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  1. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 12:18
    +8
    Ну так ставка ФРС выросла до огромных по меркам США значений, а повышение ставки приводит к понижению денежной массы. Непонятно откуда тут недоумение. Таким образом и сражаются с инфляцией уменьшая количество долларов в экономике winked
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:25
      +3
      Непонятно откуда тут недоумение.
      Тут без Михаила Леонтьева не разобраться, он главный в мире специалист по денежной масса в Америке) Не удивлюсь если он на самом деле управляет ФРС.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 12:37
        +2
        Цитата: Trapp1st
        Тут без Михаила Леонтьева не разобраться

        Он сачек. Он сам признавался, что откосил от армии.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 13:02
          -1
          Если в доме нету денег,
          Привяжите к ... опе веник.
          И метите, как хотите.
          Наймёте - приходите.
          За Величайшую Депрессию в США. good drinks drinks drinks
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:21
    +1
    Моль бабло наверняка поточила laughingКомментарий короткий но не в этом суть laughing
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:37
      +2
      Может я что то не понимаю,но снижение денежной массы -одна из мер оздоровления экономики.Мера для снижения инфляции
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 12:50
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Может я что то не понимаю,но снижение денежной массы -одна из мер оздоровления экономики.Мера для снижения инфляции

        Ну сама экономика во время этого оздоровления может чувствовать себя плохо, как человек чувствует себя плохо когда его тело вскрывают чтобы сердечко там поправить. Да и вообще помереть может если хирург накосячит. Но при этом если проходит хорошо, то для экономики это очень здорово. Пока показали инфляции у США быстро улучшаются.
        10 мая, 20:38 / Экономика
        Годовая инфляция в США замедлилась до минимума за два года
      2. Юра
        Юра Сегодня, 13:25
        0
        Если я правильно понимаю, то основное здесь это обвальное сокращение покупок долговых обязательств США другими странами, то есть купили допустим Китай на энную сумму США, потратили эти деньги. Сейчас Китай чуть ли не в два раза сократил это дело, на эту сумму уменьшилось пресловутое М2. А сейчас вывод своих средств из США это уже тренд. Может дело в другом и специалисты здесь на сайте подскажут?
  3. Трямс
    Трямс Сегодня, 12:32
    +3
    Даа, любимая тема %)

    Согласно данным ряда американских СМИ, денежная масса М2 в США сокращается как минимум на 2%, что происходило всего четыре раза до этого за 150 лет. По мнению экспертов, такое положение часто отрицательно сказывается на экономике страны.
    В какое место в "всего четыре раза" нужно вставить "часто" от экспертОВ?))

    депрессия с двузначными показателями безработицы
    да пишите сразу 99%

    А вообще вот, наглядно, как ликвидируется излишек
    Как и мы делали - фигакс 20% ставка на период, и все. И следом снижение. А заодно и привлечение средств в реал.сектор.
    Инструменту регулирования сотни лет. Еще б над деноминацией все так копошились %)
  4. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 12:34
    +2
    Хе-хе, как базарит наш Михан.... Как то читал одну умную книгу, так там говорилось, что половина бумажных долларов находится в России. Я и сам бы не поверил, если бы последнии 20 баксов не пропил бы в 1998-ом году. Уж очень мне опохмелиться хотелось...
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 12:38
      -1
      да. это правда, у нашего населения на руках что-то около 100+млрд долл наличкой
      еще опосредовано для оплаты импорта 300+
      вот такая печаль, сами эти сша за уши и тащим
      хотя могли бы вместо долларов и развития сша покупать свои товары и овгзшки https://www.banki.ru/investment/bonds/issuer-MFRU/ и развивать свою страну

      обн: офигеть, активы на 250млрд.долл
      нууу, и че тут удивляться, что "курс рубля" низкий, с таким то спросом на доллары
      "патриоты" блин, тьфу
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 12:43
        +1
        Цитата: Трямс
        у нашего населения на руках что-то около 100+млрд налички

        Больше. Там вроде было написано, что всего бумажных долларов 350 миллиардов. И половина - в России. Любят у нас зеленые баксы...
        1. Трямс
          Трямс Сегодня, 12:53
          0
          да, извиняюсь, общая цифра только по активам в 3 раза больше. жесть
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:35
    0
    заговорили о сокращении в США денежной массы, причём о рекордном в новейшей истории
    Странно, печатают, печатают, а денежная масса начала падать. Может нужно с целью увеличения М1, а следовательно потянет увеличение и М2, потрясти матрасы у населения, особенно у афроамериканцев, а главное у мафии, которая обожает наличные? Что-то у Сша в финансовой сфере черная полоса - то дефолт маячит, то денежная масса вдруг падать начала.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 12:48
      -1
      Цитата: rotmistr60
      заговорили о сокращении в США денежной массы, причём о рекордном в новейшей истории
      Странно, печатают, печатают, а денежная масса начала падать. Может нужно с целью увеличения М1, а следовательно потянет увеличение и М2, потрясти матрасы у населения, особенно у афроамериканцев, а главное у мафии, которая обожает наличные? Что-то у Сша в финансовой сфере черная полоса - то дефолт маячит, то денежная масса вдруг падать начала.

      Печатают, печатают, это просто шаблон наших СМИ.
      А за реальностью нужно уже смотреть по факту. Вот они давят инфляцию, поэтому сейчас уже не печатают, а по факту наоборот сжигают деньги. Конечно там нету никаких печей или станков, потому как почти все доллары это лишь циферки в компьютере. Просто при высоких процентных ставках ФРС, кредиты американские банки возвращают ФРС , а так как у ФРС на счету бесконечное количество баксов. А бесконечность плюс любая сумма равно бесконечность, то получается что суммы сгорают.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:45
    0
    Всё хорошо прекрасная маркиза.Ждём второй волны банкротств банков.Народ не хочет терять бабло в банках ,вроде только 250 000$ п страховке возращают ,а если у тебя 500 000$ на счету и более! wassat У богатых свои привычки.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 12:58
      0
      Цитата: tralflot1832
      Всё хорошо прекрасная маркиза.Ждём второй волны банкротств банков.Народ не хочет терять бабло в банках ,вроде только 250 000$ п страховке возращают ,а если у тебя 500 000$ на счету и более! wassat У богатых свои привычки.

      Ну так 500 тысяч на счету иметь глупо, у кого больше 100 штук баксов и не держат их уже в акциях, облигациях, недвижимости и тд. Сами себе буратины.
  7. Дмитрий-С
    Дмитрий-С Сегодня, 12:58
    0
    В конце 80-х и в 90-х у нас такое тоже было. То старые 50 и 100 рублей меняли на новые, то сокращали нули. Явный признак и подтверждение фактов борьбы с инфляцией и спад экономики. Но не помогло. Единственное средство - ремни подтянуть, меньше тратить, меньше кушать, больше работать меньше получать и всё это лет на 15.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:06
      0
      Цитата: Дмитрий-С
      То старые 50 и 100 рублей меняли на новые,

      Пятьсот рублей меняли на новые. Больше - ни-ни. Я к деду на лыжах мотался, а у него не было ни фига.
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 13:45
        0
        Цитата: мордвин 3
        Цитата: Дмитрий-С
        То старые 50 и 100 рублей меняли на новые,

        Пятьсот рублей меняли на новые. Больше - ни-ни. Я к деду на лыжах мотался, а у него не было ни фига.

        Здрасти, "ни-ни"...про Павловскую денежную реформу забыли???
        Последняя денежная реформа СССР...
  8. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 13:28
    0
    Цитата: BlackMokona
    Ну так ставка ФРС выросла до огромных по меркам США значений, а повышение ставки приводит к понижению денежной массы. Непонятно откуда тут недоумение. Таким образом и сражаются с инфляцией уменьшая количество долларов в экономике


    Попутно удорожая кредиты, делая их неподъемными для малого, да и среднего бизнеса. Ну, в 1929 г. тоже так боролись с инфляцией и "перегревом" экономики.
    Попутный осиновый кол им в спину.
  9. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 13:32
    0
    Цитата: BlackMokona
    Ну так 500 тысяч на счету иметь глупо, у кого больше 100 штук баксов и не держат их уже в акциях, облигациях, недвижимости и тд.


    Если банки посыпаться и начнется спад в экономике... что ждет эти "ценные бумаги"?
    После начала "Великой Депрессии" некоторые вчерашние акционеры встали в очередь за бесплатной похлебкой от Армии Спасения.
  10. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 13:34
    0
    Цитата: rotmistr60
    Странно, печатают, печатают, а денежная масса начала падать.


    - Слышь, Абрам, если бы у тебя был миллион баксов, что бы ты с ними сделал?
    - Долги раздал.
    - А остальные?
    - А остальные - подождут...