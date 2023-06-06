В США наблюдается рекордное со времён Великой депрессии сокращение денежной массы

На протяжении президентства Джо Байдена экономика США переживает негативные явления в самых разных направлениях. Теперь заговорили о сокращении в США денежной массы, причём о рекордном в новейшей истории.
Речь идет о денежной массе показателя М2. Основными показателями денежной массы в США являются М1 и М2. Денежная масса M1 включает в себя всё, что может быть эффективно потрачено прямо сейчас – наличные купюры, монеты, деньги на текущем счете и т.п. Что касается денежной массы М2, то сюда входит всё, что есть в M1 плюс фонды денежного рынка, сберегательные счета, депозитные сертификаты в финансовых учреждениях и т.п. Это средства, которые можно также потратить, но они не так доступны, как капитал в M1.
Согласно данным ряда американских СМИ, денежная масса М2 в США сокращается как минимум на 2%, что происходило всего четыре раза до этого за 150 лет. По мнению экспертов, такое положение часто отрицательно сказывается на экономике страны.
Исторические изменения в M2 вызывают недоумение на Уолл-стрит. За более чем шесть десятилетий денежная масса М2 довольно последовательно росла. В период с января 1959 года (286,6 миллиарда долларов) по апрель 2023 года (20,67 триллиона долларов) М2 увеличивался в среднем более чем на 3% в год с учётом инфляции.
Теперь же, впервые со времен Великой депрессии, денежная масса в США сокращается причём рекордно. Как уже было сказано, в истории США было всего четыре случая такого резкого сокращения денежной массы, и каждый раз за этим следовала депрессия с двузначными показателями безработицы, отмечают эксперты.