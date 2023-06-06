Уничтожение пункта управления ВСУ артиллерийским ударом на Лисичанском направлении попало в кадр

В сети появились кадры, на которых можно увидеть артиллерийский удар, в результате которого был уничтожен командный пункт боевиков киевского режима, в котором находились командиры подразделений украинской армии, действующих на Лисичанском направлении. Сообщается, что местонахождение пункта управления ВСУ было выявлено при помощи разведывательного беспилотника.
Удар был нанесен после полученного от разведки подтверждения, что все командование боевиков находится в пункте управления. В результате точного артиллерийского удара здание со всеми находившимися внутри офицерами ВСУ было полностью уничтожено.
Также сообщается, что украинская армия активизировала удары по территории населенных пунктов Сватово и Кременная, применяя для этого не только ствольную артиллерию, но и американские системы РСЗО HIMARS.
Ситуация на участке фронта Сватово – Кременная остается напряженной, так как украинские боевики возвели большое количество укреплений и оборудовали наблюдательные пункты, позволяющие вести оборону. Однако, несмотря на это, российские войска продолжают свое продвижение на этом участке, постепенно отодвигая противника от Кременной.
Линия Сватово-Кременная остается наиболее горячей точкой на территории ЛНР. На некоторых участках фронта между позициями российских войск и противником расстояние не превышает считанных метров.