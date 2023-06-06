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Глава Минобороны Украины назвал главные требования к потенциальным переговорщикам с Россией

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Глава Минобороны Украины назвал главные требования к потенциальным переговорщикам с Россией

Страна, решившая выступить в качестве потенциального посредника на российско-украинских переговорах, должна доказать, что обладает реальным влиянием на Россию. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.


По словам Резникова, участники переговоров в этом случае должны будут гарантировать Украине создание новой «архитектуры безопасности». Один из первых сигналов – вывод российских войск с тех территорий, которые киевский режим считает своими.

Как отметил Резников, пусть Россия проявит «жест доброй воли», выведя войска с данных территорий. Если переговорщики смогут Москву в этом убедить, то тогда можно будет вести с ними дальнейшие дела, но если они не окажут никакого воздействия на позицию России, то, задался вопросом Резников, «чего тратить впустую время».

Напомним, что в 2014 году Крым, а в 2022 году Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации в результате свободного волеизъявления своих жителей на референдумах. Теперь эти территории являются российскими, выводить с них войска Россия не собирается.

Следовательно, уже это требование киевского режима для начала переговоров является полностью несостоятельным. Ни одному посреднику не удастся убедить Москву в том, что надо уйти с русских исконных территорий, которые столетиями завоевывались нашей страной и населены русскими людьми.
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22 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:25
    0
    Глава Минобороны Украины назвал главные требования к потенциальным переговорщикам с Россией
    Спасибо, мы их обсудим, зайдите в 2026 г.
    1. akropin
      akropin Сегодня, 10:32
      0
      Обсуждений быть не может, нис одной ни с другой стороны. Полная и безоговорочная капитуляция. Все другие сценарии подразумевают снятие штанов и коленно-локтевое положение.
      1. кредо
        кредо Сегодня, 10:43
        0
        Главные требования России к переговорщику:
        "Чтоб не пил, не курил,
        И цветы всегда дарил,
        Чтоб долги нам отдавал,
        Крым российским называл,
        Был к нацистам равнодушен,
        А в компании не скучен,
        И к тому же чтобы он и красив был и умён". lol
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 10:26
    +2
    Американцы, гибель сотен тысяч японцев в Хиросиме и Нагасаки оправдали тем, что если бы они не сбросили атомные бомбы на эти два города, жертв в этой войне было бы намного больше... Сегодня в японских школах это так и преподаётся школьникам и японские дети свято верят, что сбросив эти бомбы, США сделало огромное благо для Японии ... Ну, так давайте и мы поучимся у американцев такому цинизму, прагматизму и умению строить такие причинно - следственные связи ... Может тоже «что-нибудь» сбросим на Киев, Львов, Винницу... Глядишь, лет через тридцать и украинские школьники будут свято верить, что Россия, сделав это, совершила огромное благо для Украины, не позволив стать ей колонией Запада...
    Украина, как же тебе повезло, что Россия это не Соединенные штаты Америки...
  3. MidnightBear
    MidnightBear Сегодня, 10:28
    -2
    русских исконных территорий, которые столетиями завоевывались

    Уважаемый автор, вы уж, пожалуйста, определитесь, исконные они или же "столетиями завоевывались". Уместнее было бы написать "отвоёвывались".
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 10:53
      0
      Уважаемый автор, вы уж, пожалуйста, определитесь, исконные они или же "столетиями завоевывались". Уместнее было бы написать "отвоёвывались".

      Главное что земли отвоевывались/завоевывались не Украиной, а Россией и селились на них русские.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:33
    0
    Переговоры с нацистами Украины должны вестись только о капитуляции нацисткого режима...любые другие переговоры я буду рассматривать как сепаратные предательские сделки с дьяволом.
    Без военного поражения ВСУ говорить о капитуляции и переговорах с Украиной пока рано.
    Все решится на поле боя... smile
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:33
    +1
    это требование киевского режима для начала переговоров является полностью несостоятельным.
    А можно ли назвать хоть одно требование Киева состоятельным? И может уже давно пора поставить жирную точку на всех разговорах и рассуждениях о возможных переговорах, о том, что "мы всегда открыты..." и т.д. С кем вести переговоры? С теми кто старается как можно больше уничтожить мирного населения, инфраструктуру, кто постоянно сыпет угрозами в адрес России и русских, кто совершает теракты...? Попытка казаться мягкими и пушистыми, соблюдающими международное право (когда Запад на него давно забил) выглядит глупо и приводит к обратному эффекту.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 10:57
      +1
      А можно ли назвать хоть одно требование Киева состоятельным?

      Забавно их предварительное, перед переговорами требование, вывести российские войска. wassat
      А об чём тогда дальше договариваться то? sad
  6. zloybond
    zloybond Сегодня, 10:36
    +2
    Положить столько российских солдат, чтобы опять провести перегруппировку? Один Бахмут только чего стоил. Сколько мирных жителей под бомбежками погибло.
    Я думаю только сама мысль об этом обернется власти полным недоверием.
    Обратной дороги нет.
  7. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 10:36
    +2
    Русофобия стоит дорого –
    Запорожье, Херсон и Донбасс...
    Дорогие вы, наши вороги,
    Говорила Россия не раз –
    Только дернетесь - потеряете,
    Всё что я вам когда-то дала -
    Так что вы теперь точно знаете -
    Вам она никогда не врала…
    А продолжите на нас рыпаться –
    Николаев с Одессой уйдут…
    Так и будет страна ваша сыпаться
    И на карте её не найдут...
  8. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:38
    0
    . Страна, решившая выступить в качестве потенциального посредника на российско-украинских переговорах, должна доказать, что обладает реальным влиянием на Россию.

    А Резников не знает, что в мире есть пяток стран полностью независимых и Россия одна из них. Скорее это такая манипуляция, с целью уйти от любых переговоров.
  9. bravo77
    bravo77 Сегодня, 10:48
    -1
    Цитата: Леха с Андроида.
    Переговоры с нацистами Украины должны вестись только о капитуляции нацисткого режима...любые другие переговоры я буду рассматривать как сепаратные предательские сделки с дьяволом.
    Без военного поражения ВСУ говорить о капитуляции и переговорах с Украиной пока рано.
    Все решится на поле боя... smile

    сколько здесь представителей Кремля с огромным влиянием.

    кстати сейчас какие цели с учетом перегруппировок, жестов доброй воли, зерновых сделок, обменов кумов на бандеровцев

    что там с мостами, красными линиями?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:18
      0
      Только по "нику" можно сделать определенный вывод - ципота, хотя бы на ВО регистрировались не под полосатые позывные. Палитесь по полной.....
  10. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:48
    0
    Как отметил Резников, пусть Россия проявит «жест доброй воли», выведя войска с данных территорий.
    Много слов есть в ответ этому клоуну. Но, к сожалению, администрация сайта не пропустит.
  11. bravo77
    bravo77 Сегодня, 10:53
    +1
    Цитата: Южноукраинец
    . Страна, решившая выступить в качестве потенциального посредника на российско-украинских переговорах, должна доказать, что обладает реальным влиянием на Россию.

    А Резников не знает, что в мире есть пяток стран полностью независимых и Россия одна из них. Скорее это такая манипуляция, с целью уйти от любых переговоров.


    чего правда?
    дети и семьи чиновников Рф вернулись с запада
    снимают квартиры в Саратове, устраиваются там на авиазавод

    как там ылиты в дубаях веселятся?
    смотрите поймают на наркоте, которую может и не подбросят(тому что с собой было)
    независимости в полной рост накушаетесь, когда их начнут выкупать, сдавая интересы страны
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 11:10
      0
      Цитата: bravo77
      чего правда?

      Так вы считаете, что Россия чья то колония и подконтрольна воле какой то метрополии?
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:20
      0
      Как шавка, бросается на людей. Обидно, что за два дня 2000 могилизировали и леоперды пожгли?
  12. seacap
    seacap Сегодня, 11:16
    0
    Совсем уже одурели, а наши то, зачем вообще что-то слушают, комментируют и обсуждают. Пора бы "одаренным светочам всея Руси" и пр. "эффективным менеджерам" при них уже решить и определиться, будут они нашу страну защищать и восстанавливать, со всей пролетарской ненавистью и как мы это столько веков умели, или ее продавать по частям и заканчивать многовековой славянский вопрос, в угоду своим мещанским и космополитическим амбициям. Промедление, продажная политика, банальная несостоятельность и бездарность людей, волею случая оказавшихся у власти, возомнивших себя элитой, неминуемо приведет к печальным итогам, а их самих без альтернатив постигнет судьба иракских, ливийских и т.п. лидеров. Не хватает собственного интеллекта и фундаментальных знаний, у нас есть богатейший опыт и практические решения наших великих предков, особенно актуальны и идентичные условия, облитых грязью и оболганных государственных деятелей 20-50 х, когда с нуля была созданная могучая держава, победившая все тот же коллективный запад, в условиях полнейшей блокады и в условиях, когда нынешние- детский лепет. Если в кратчайшие сроки не будет коренным образом изменена социально-экономическая политика с формированием соответствующей идеологии, уничтожено наследуемое сословное общество без социальных лифтов, национализирована реальная элита и наука, кардинально концептуально изменена ПОЛИТИКА СИСТЕМЫ оразования и воспитания, т.е. по сути, проведена социалистическая революция СВЕРХУ (снизу, страна просто перестанет существовать,похоже,лимит исчерпан), тогда похоже сбудется вечная голубая мечта англосаксов- будет окончательно "решен славянский вопрос". Что печально, глядя со стороны обывателя- гражданина, на уровень госуправления, кадровую политику на грани идиотии, полнейшую безответственность и отсутствие каких либо внятных реакций и понимания реалий, деградирующие, дряхлеющие элитки, всю свою жизнь, получавшие прибыль, но ничего не создавших, не имеющих за 30 лет ни одной победы, ни одного достижения. А главное, категорический отказ и страх признавать свои ошибки, т.б. их исправлять, ложь и тотальное лицемерие, очковтирательство на всех уровнях, когда госслужба рассматривается не как служение стране и своему народу,а как личный бизнеспроект, где работа строится исключительно ради сохранения своего кресла, глядя на все это, да еще в день получения зарплат и пенсий, надежды на счастливое будущее, в своей процветающей стране, для своих детей, сам уже черт с ним, тают на глазах, как и деньги после магазина, перспективы становятся печальны.
  13. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:17
    0
    Теперь эти территории являются российскими, выводить с них войска Россия не собирается.

    не удастся убедить Москву в том, что надо уйти с русских исконных территорий

    Ох, неосторожные это фразы... слишком свежи болезненные воспоминания, их опровергающие!
  14. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:21
    0
    «жест доброй воли»

    уже делали из под киева ушли ) и че в итоге ? обманули
  15. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:22
    0
    Хорошие требования, у нас такие же, пусть все чубатые валят Польшу и оставят украинцев в покое.