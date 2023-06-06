Глава Минобороны Украины назвал главные требования к потенциальным переговорщикам с Россией

Страна, решившая выступить в качестве потенциального посредника на российско-украинских переговорах, должна доказать, что обладает реальным влиянием на Россию. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.По словам Резникова, участники переговоров в этом случае должны будут гарантировать Украине создание новой «архитектуры безопасности». Один из первых сигналов – вывод российских войск с тех территорий, которые киевский режим считает своими.Как отметил Резников, пусть Россия проявит «жест доброй воли», выведя войска с данных территорий. Если переговорщики смогут Москву в этом убедить, то тогда можно будет вести с ними дальнейшие дела, но если они не окажут никакого воздействия на позицию России, то, задался вопросом Резников, «чего тратить впустую время».Напомним, что в 2014 году Крым, а в 2022 году Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации в результате свободного волеизъявления своих жителей на референдумах. Теперь эти территории являются российскими, выводить с них войска Россия не собирается.Следовательно, уже это требование киевского режима для начала переговоров является полностью несостоятельным. Ни одному посреднику не удастся убедить Москву в том, что надо уйти с русских исконных территорий, которые столетиями завоевывались нашей страной и населены русскими людьми.