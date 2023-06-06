Военное обозрение
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Киев под ударами российских сил проводит экстренную эвакуацию подразделений ВСУ с затапливаемых островов в русле Днепра

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Киев под ударами российских сил проводит экстренную эвакуацию подразделений ВСУ с затапливаемых островов в русле Днепра

Подразделения ВСУ, пытавшиеся ранее закрепиться на островах в серой зоне Днепра, пытаются эвакуироваться в срочном порядке из-за начавшегося подтопления позиций и укрытий. Наши им в этом "помогают", накрывая огнем артиллерии и ударами авиации.


По данным ТГ-канала "Военкоры Русской весны", на островах Днепра, где пытались закрепиться украинские военные, паника. Поднявшаяся в реке вода начала затоплять острова, а для быстрой эвакуации плавсредств не хватает, с правого берега, подконтрольного Киеву, к островам направляют дополнительные лодки и катера, наши работают по ним всеми имеющимися средствами поражения. Движение плавстредств в русле Днепра весьма интенсивоное.

На Херсонском направлении сейчас "жарко", активно работают беспилотники, дроны-камикадзе, артиллерия и авиация. Плавсредства ВСУ сносятся течением, они попадают под огонь российских войск, после чего тонут. Размещенные на правом берегу части ВСУ пытаются прикрыть эвакуацию, нанося ответные удары по нашим позициям. Одновременно под удары украинской ствольной и реактивной артиллерии попадают и местные жители, эвакуирующиеся с подтопленных территорий на левом, нашем, берегу.

Между тем, разрушение пролетов дамбы Каховкой ГЭС продолжается, на данный момент разрушена уже половина и процесс не останавливается. В случае полного разрушения уровень воды в Днепре подымется еще больше и это грозит затоплением не только населенных пунктов и островов, но и позиций российской армии на левом, более пологом берегу. Но, как сообщают российские ресурсы, наши создали вторую линию укреплений на возвышенностях, как раз на такой случай.

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23 комментария
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:32
    +2
    это грозит затоплением не только населенных пунктов и островов, но и позиций российской армии на левом, более пологом берегу
    Что ВСУ в случае необходимости так сделаю, предупреждали сразу после "сложного решения".
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:40
      +3
      После наступления у Угледара 5 июня (в ходе которого ВСУ впервые применили на этом направлении немецкие танки Leopard) враг отступает с захваченных передовых позиций на юге ДНР.

      «Не сумев прорвать нашу оборону, противник счёл своё положение невыгодным и начал отползать с захваченных позиций.

      Вчера на конец дня Новодонецкое было почти полностью в его руках, за исключением нескольких улиц — на текущий момент контроль за населённым пунктом нами восстановлен.

      Потери с нашей стороны оказались значительно меньшими, чем могли быть при таком агрессивном натиске. Отечественная связь отработала надежно, импортную уложили сразу.

      Сегодня обстановка на уровне привычного фона, — видимо, идёт перегруппировка», — только что сообщил замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 10:52
        +1
        Отправили укронацистов на корм рыбам. am
        Сомики очень обрадуются
    2. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 10:42
      0
      А может реально, это наши рванули? Для нас это было бы логично. В верховьях, левый берег и так за украми, и там, для форсирования, понижать уровень не нужно, а вот повысить в низовьях... ну собственно, о том и статья.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 10:46
        +1
        Думаю не сумев пробить оборону на южно-донецком направлении ВСУ решили подорвать дамбу,чтобы затем попробовать после ухода воды с Каховской ГЭС атаковать уже с этого направления.
    3. Aken
      Aken Сегодня, 10:53
      0
      Что ВСУ в случае необходимости так сделаю, предупреждали сразу после "сложного решения".

      Они хотели сделать это, чтобы затруднить нам форсирование и отъём Херсона обратно.
      Но сейчас нам не до Херсона. Объективно сейчас выгодно нам.
      Опять же по дамбе информация разная. Кто пишет - взорвали, кто - само прорвалось.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:14
        0
        Они хотели сделать это, чтобы затруднить нам форсирование и отъём Херсона
        Херсон в 3.5 раза больше Артемовска. Вы о чем?
        1. Aken
          Aken Сегодня, 11:21
          0
          Я же не про сегодняшнюю ситуацию говорю. Год назад расклады были другие.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:33
    -1
    Поднявшаяся в реке вода начала затоплять острова,
    Природа тоже за Россию!!! good гейропа, и Ко опять взвоет про "климатическое оружие"! laughing

    "В случае полного разрушения уровень воды в Днепре подымется еще больше и это грозит затоплением не только населенных пунктов и островов, но и позиций российской армии на левом, более пологом берегу. Но, как сообщают российские ресурсы, наши создали вторую линию укреплений на возвышенностях, как раз на такой случай."
    И тут для нациков зрада!!!
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 10:35
      +3
      Природа тоже за Россию!!!

      Природе, бедной, приходится отдуваться за глупости людей.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 10:39
        +1
        И как теперь снабжать Крым водой прикажите?Вот главный вопрос.
      2. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 10:40
        +3
        Свинки стали речными....причем по собственной инициативе.
        Давно уже ясно, что нацистский режим укрорейха не остановится ни перед чем
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:44
      -1
      Да ну!Чепчики в воздух!!!.Крым снова без воды,левый берег(а это низинная часть Херсонской)вместе с нашими позициями тоже..И так по порядку.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:35
    +2
    Киев под ударами российских сил проводит экстренную эвакуацию подразделений ВСУ с затапливаемых островов в русле Днепра
    Напомнило: "Мебль, мебль спасайте!"
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:36
    +4
    Наши им в этом "помогают", накрывая огнем артиллерии и ударами авиации.
    Кто не утонет, тот сгорит.
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:38
    +4
    Плавсредства ВСУ сносятся течением, они попадают под огонь российских войск, после чего тонут.

    Бывайте, ихтиандры ...!(с)
  6. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 10:41
    +1
    Так если сами всу разбомбили спланировано ГЭС, почему они экстренно эвакуируются ?
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:42
    +1
    Апокалипсис местного масштаба. what
    В условиях войны это выглядит жутковато для любого кто там окажется, не утонешь попадешь под артобстрел.
    1. solar
      solar Сегодня, 11:07
      +1
      Да нет там никакого "апокалипсиса". Присмотритесь к началу видео- затоплена только прибрежная зона, дальше, за линией прибрежных деревьев, затопления нет.
  8. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 10:46
    +1
    Diese Idioten...!!!

    Schön zu sehen, dass sie ihre eigenen Leute wie die
    Ratten auf den Inseln ersäufen...!!!
    Der ukrainische Nazi-"Kommandeur" - Idiot, der den Staudamm
    gesprengt hat, sollte einen Orden bekommen; einen russischen
    natürlich...!!!
  9. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 10:46
    +2
    Цитата: Orange-Bigg
    И как теперь снабжать Крым водой прикажите?Вот главный вопрос.

    1. На год хватит того, что накопилось в грунтовых водах.
    2. Крупные города не снабжались из СКК. У них вода с гор.
    3. На будущее - либо восстановить СКК; либо сбрасывать воду из Днепра в Смоленске в Дон, и оттуда бросать нитку к Керчи, запитывать СКК оттуда.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:06
      0
      Так трубопровод же уже проложен с водой. Несколько лет как
  10. solar
    solar Сегодня, 10:48
    +1
    Поднявшаяся в реке вода начала затоплять острова, а для быстрой эвакуации плавсредств не хватает

    Самая очевидная причина взрыва плотины- накопление украинских войск на островах при подготовке к наступлению. Теперь достаточно надолго отложится.
    Судя по видео, острова затопило не катастрофически, уровень затопления не очень большой, судя по зданиям, но войска, понятно, оттуда выводят все равно.
    Спад через пару дней будет, я думаю.
    В случае полного разрушения уровень воды в Днепре подымется еще больше

    Если за сегодня плотина не будет взорвана окончательно, то при взрыве позже на уровне воды ниже по течению это уже не скажется, только дольше уходить будет.