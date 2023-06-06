Киев под ударами российских сил проводит экстренную эвакуацию подразделений ВСУ с затапливаемых островов в русле Днепра

Подразделения ВСУ, пытавшиеся ранее закрепиться на островах в серой зоне Днепра, пытаются эвакуироваться в срочном порядке из-за начавшегося подтопления позиций и укрытий. Наши им в этом "помогают", накрывая огнем артиллерии и ударами авиации.
По данным ТГ-канала "Военкоры Русской весны", на островах Днепра, где пытались закрепиться украинские военные, паника. Поднявшаяся в реке вода начала затоплять острова, а для быстрой эвакуации плавсредств не хватает, с правого берега, подконтрольного Киеву, к островам направляют дополнительные лодки и катера, наши работают по ним всеми имеющимися средствами поражения. Движение плавстредств в русле Днепра весьма интенсивоное.
На Херсонском направлении сейчас "жарко", активно работают беспилотники, дроны-камикадзе, артиллерия и авиация. Плавсредства ВСУ сносятся течением, они попадают под огонь российских войск, после чего тонут. Размещенные на правом берегу части ВСУ пытаются прикрыть эвакуацию, нанося ответные удары по нашим позициям. Одновременно под удары украинской ствольной и реактивной артиллерии попадают и местные жители, эвакуирующиеся с подтопленных территорий на левом, нашем, берегу.
Между тем, разрушение пролетов дамбы Каховкой ГЭС продолжается, на данный момент разрушена уже половина и процесс не останавливается. В случае полного разрушения уровень воды в Днепре подымется еще больше и это грозит затоплением не только населенных пунктов и островов, но и позиций российской армии на левом, более пологом берегу. Но, как сообщают российские ресурсы, наши создали вторую линию укреплений на возвышенностях, как раз на такой случай.