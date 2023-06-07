Плазменная винтовка Терминатора: фантастика, почти реализованная в жизни

Многим любителям фантастики запомнилась сцена из фильма «Терминатор», когда робот из будущего в исполнении Арнольда Шварценеггера интересуется у продавца оружейного магазина, есть ли в наличии фазовый лазерный плазмоизлучатель диапазона 40 Ватт. Затем плазменная винтовка «Вестингауз M95A1» предстает во всей красе в начале второй части фильма.
Стоит отметить, что выглядит подобное оружие впечатляюще. При этом большинство зрителей воспринимает его, как чистой воды вымысел сценариста.
Между тем в том самом 1984 году, когда и вышла первая часть «Терминатора», компания Westinghouse Electric действительно работала над подобным оружием.
Здесь стоит отметить, что линейка плазменных винтовок разрабатывалась инженерами компании в инициативном порядке. В то же время государственная программа стартовала годом ранее и была направлена на создание плазменного вооружения для уничтожения баллистических ракет.
Но вернемся к винтовкам. Вопреки кадрам из фильма и многочисленным компьютерным играм, в которых и сегодня используется оружие, буквально сжигающее врагов пучками плазмы, разработка сотрудников Westinghouse должна была работать по иному принципу.
Так, основным поражающим фактором плазменного оружия должна была стать кинетическая энергия твердотельного поражающего элемента. Другими словами, урон живой силе или технике наносит пуля, а плазма в таких винтовках выполняет роль пороховых газов.
В качестве «рабочего тела» для своего плазменного оружия американские конструкторы выбрали гелий. Этот газ более чем в 7 раз легче пороховых газов, а это значит, что при той же температуре он имеет семикратный потенциал расширения. Впрочем, и температура в «плазматроне», в отличие от обычного огнестрельного оружия, практически не ограничена.
В итоге, разогревая гелий электрической дугой до 6000 градусов по Цельсию, инженеры Westinghouse добились того, что дульная скорость пули массой 3,24 грамма достигала 3048 м/с. При этом в стволе футуристического оружия не было нарезов. Вращение пуле придавалось магнитным полем.
Стоит добавить, что плазменная винтовка так и не поступила на вооружение, так как Пентагону была представлена легкогазовая. Последняя была легче и не требовала наличия аккумуляторов. Впрочем, и легкогазовая винтовка, как и ее предшественница, так и осталась лишь прототипом.