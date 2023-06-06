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Представитель ВСУ заявила, что затопление из-за подрыва Каховской ГЭС угрожает подконтрольному России левобережью Днепра

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Представитель ВСУ заявила, что затопление из-за подрыва Каховской ГЭС угрожает подконтрольному России левобережью Днепра

После разрушения Каховской ГЭС под угрозой затопления оказались, в первую очередь, территории на левом берегу реки Днепр. Об этом заявила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.


Как отметила представитель ВСУ, затопление в большей степени угрожает контролируемым Россией территориям, а не правому берегу реки, который контролируется украинскими формированиями. Ведь правый берег Днепра повыше и уровень затопления там в любом случае будет меньше, считают в штабе ВСУ.

Таким образом, в командовании украинских формирований фактически дали понять, кому в действительности было нужно разрушение Каховской ГЭС. Далее Гуменюк попыталась выставить российских военных совершенно неадекватными людьми, подчеркнув, что только сейчас они якобы «поняли, что натворили, и эвакуируются».

Напомним, что из-за разрушения Каховской ГЭС уже затоплен целый ряд населенных пунктов. Украинский режим начал эвакуацию мирного населения из района Остров в Херсоне. Кроме того, вывозят население и целого ряда сельских населенных пунктов. Эвакуируемых повезут во внутренние области Украины – Хмельницкую, Киевскую и так далее.

В то же время, украинские власти признают, что до некоторых населенных пунктов на правом берегу Днепра добраться у них не получается, так как из-за затопления сильно размыты дороги, и это усложняет вопрос с вывозом людей из этих поселков.
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16 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:56
    -1
    затопление в большей степени угрожает контролируемым Россией территориям, а не правому берегу реки, который контролируется украинскими формированиями.
    Что теперь скажет главный электрик украины?
  2. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 10:56
    +4
    Инициатива полностью в руках Украины. Кстати, хотелось бы услышать Суровикина, доказывавшего, что надо оставлять Херсон, отходить на левый берег, поскольку его удобнее оборонять.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:02
      -3
      Инициатива полностью в руках Украины.
      Как бы теперь не высадили десант на левый берег.
      1. akropin
        akropin Сегодня, 11:05
        0
        Нет его, этого левого берега, думаю там сейчас не высадки и ни до обороны никому.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 11:15
      0
      Каховскую дамбу xoxлы долбили очень долго. Удивительно, что она еще раньше не разрушилась и вот наконец своего добились.
    3. Трямс
      Трямс Сегодня, 11:21
      -1
      хотелось бы услышать Суровикина, доказывавшего, что надо оставлять Херсон, отходить на левый берег, поскольку его удобнее оборонять.

      а в чем он не прав? смысл то в другом - снабжение группировки на правом берегу, она оказалась бы отрезанной. уж как-то совсем все буквально и криво понимаете - сложно так жить
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:58
    -4
    Представитель ВСУ заявила, что затопление из-за подрыва Каховской ГЭС угрожает подконтрольному России левобережью Днепра
    Пусть Представитель ВСУ сначало сосчитает свои яйца в лукошке... А то поди яица ГосДепа уже пованивать начали, пора переварачивать....
  4. HAM
    HAM Сегодня, 11:07
    +1
    По всему выходит,что нет такой гадости,на которую бы были не способны кохлы возьмите хотя бы сведения о "грязной бомбе")....
  5. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 11:07
    +1
    Следующее : "... то,что мы взорвали ядерный заряд,это не принесет нам проблем. Ветер дует в сторону оккупированных Россией территорий и ее военных! "
    Логика идиотов-временщиков !
  6. bravo77
    bravo77 Сегодня, 11:13
    -1
    Говорят Крым без воды останется
    вода в канал вроде не идёт при таком раскладе

    А в Крыму как обычно не готовы
    вся ставка на погоду - дожди, подземные воды
  7. nikolas 83
    nikolas 83 Сегодня, 11:13
    0
    Все.Гэс ушла под воду .Черти. Надо в Киеве дамбу взорвать.Но светлоликий на такое не пойдёт.
  8. bravo77
    bravo77 Сегодня, 11:15
    0
    Видеозаписи произошедшего будут
    объект режимный должна быть туча камер?
  9. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 11:17
    0
    Ну и зачем это "ценное" укропской мнение сюда постить?
  10. solar
    solar Сегодня, 11:20
    0
    затопление в большей степени угрожает контролируемым Россией территориям, а не правому берегу реки, который контролируется украинскими формированиями. Ведь правый берег Днепра повыше и уровень затопления там в любом случае будет меньше, считают в штабе ВСУ.

    Угрожает плавневой зоне Днепра и населенным пунктам, которые к ней относятся, их больше на левом берегу. Но главное- заставляет ВСУ убрать войска с островов Днепра, также находящихся в плавневой зоне. На ВО уже сообщали, что взрыв плотины оказался полной неожиданностью для ВСУ.
    разрушение дамбы стало неожиданностью для всех, в том числе и для подразделений ВСУ, начавших экстренную эвакуацию с островов в русле Днепра только утром. Командование украинской группировки "Юг" явно не ожидало разрушения плотины.

    https://topwar.ru/218627-podkontrolnye-kievu-resursy-poluchili-ukazanie-razgonjat-temy-jakoby-specialnogo-podryva-damby-kahovskoj-gjes-russkimi.html
  11. Stoler
    Stoler Сегодня, 11:22
    0
    Не могу обвинять в этом укропов ,фашисты на то они и фашисты. А вот к "нашим" "принимателям трудных решений" миллионы вопросов angry
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:25
    0
    заявила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
    Да эти заявления различных представителей командования, офиса президента, эксов в виде Порошенко звучат практически ежедневно. Если на каждое реагировать, особенно такое
    только сейчас они якобы «поняли, что натворили, и эвакуируются».
    то для нервной системы явно пользы не будет. Это, как гнус, который зудит пискляво в р-не уха, а прихлопнуть ни как не можешь.