Представитель ВСУ заявила, что затопление из-за подрыва Каховской ГЭС угрожает подконтрольному России левобережью Днепра

После разрушения Каховской ГЭС под угрозой затопления оказались, в первую очередь, территории на левом берегу реки Днепр. Об этом заявила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.Как отметила представитель ВСУ, затопление в большей степени угрожает контролируемым Россией территориям, а не правому берегу реки, который контролируется украинскими формированиями. Ведь правый берег Днепра повыше и уровень затопления там в любом случае будет меньше, считают в штабе ВСУ.Таким образом, в командовании украинских формирований фактически дали понять, кому в действительности было нужно разрушение Каховской ГЭС. Далее Гуменюк попыталась выставить российских военных совершенно неадекватными людьми, подчеркнув, что только сейчас они якобы «поняли, что натворили, и эвакуируются».Напомним, что из-за разрушения Каховской ГЭС уже затоплен целый ряд населенных пунктов. Украинский режим начал эвакуацию мирного населения из района Остров в Херсоне. Кроме того, вывозят население и целого ряда сельских населенных пунктов. Эвакуируемых повезут во внутренние области Украины – Хмельницкую, Киевскую и так далее.В то же время, украинские власти признают, что до некоторых населенных пунктов на правом берегу Днепра добраться у них не получается, так как из-за затопления сильно размыты дороги, и это усложняет вопрос с вывозом людей из этих поселков.