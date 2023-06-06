Разрушение дамбы Каховского водохранилища не повлияет на работу Запорожской АЭС - Росатом

Разрушение дамбы Каховского водохранилища не повлияет на работу Запорожской атомной станции, охлаждение реакторов ведется из специального водоема, который может пополняться как из водохранилища, так и альтернативными путями. Об этом сообщил директор АЭС Юрий Черничук в своем ТГ-канале.
Система отвода тепла на атомной станции использует специальный бассейн большого размера, хорошо видимый с космоса. Эта система работает в замкнутом цикле, иногда ее доливают, используя воду из Каховского водохранилища или из другого источника. Как пояснили на станции, разрушение плотины Каховской ГЭС угрозы работе станции не несет, уровень воды в пруду-охладителе остался на прежнем уровне 16,67 метра.
На Каховской ГЭС разрушилась плотина. На данный момент угрозы безопасности Запорожской АЭС нет.(...) Ситуация контролируется персоналом атомной станции
- говорится в сообщении.
На данный момент пять атомных блоков станции находятся в режиме "холодного" останова, т.е. в них прекращена ядерная реакция и они охлаждены. Еще один находится в режиме "горячего" останова и может быть запущен в работу в течение дня.
Подтверждают отсутствие опасности для Запорожской АЭС и в Росатоме. Там заявили, что система охлаждения станции вне зоны риска, разрушение дамбы водохранилища не повлияет на ее работу. Конструкция ЗАЭС предусматривает и альтернативные варианты заполнения системы. В Росатоме призвали не поддаваться на провокации и фейки в отношении ЗАЭС, запускаемые Киевом.