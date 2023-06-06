Военное обозрение
Войти Регистрация

Разрушение дамбы Каховского водохранилища не повлияет на работу Запорожской АЭС - Росатом

7
Разрушение дамбы Каховского водохранилища не повлияет на работу Запорожской АЭС - Росатом

Разрушение дамбы Каховского водохранилища не повлияет на работу Запорожской атомной станции, охлаждение реакторов ведется из специального водоема, который может пополняться как из водохранилища, так и альтернативными путями. Об этом сообщил директор АЭС Юрий Черничук в своем ТГ-канале.


Система отвода тепла на атомной станции использует специальный бассейн большого размера, хорошо видимый с космоса. Эта система работает в замкнутом цикле, иногда ее доливают, используя воду из Каховского водохранилища или из другого источника. Как пояснили на станции, разрушение плотины Каховской ГЭС угрозы работе станции не несет, уровень воды в пруду-охладителе остался на прежнем уровне 16,67 метра.

На Каховской ГЭС разрушилась плотина. На данный момент угрозы безопасности Запорожской АЭС нет.(...) Ситуация контролируется персоналом атомной станции

- говорится в сообщении.


На данный момент пять атомных блоков станции находятся в режиме "холодного" останова, т.е. в них прекращена ядерная реакция и они охлаждены. Еще один находится в режиме "горячего" останова и может быть запущен в работу в течение дня.

Подтверждают отсутствие опасности для Запорожской АЭС и в Росатоме. Там заявили, что система охлаждения станции вне зоны риска, разрушение дамбы водохранилища не повлияет на ее работу. Конструкция ЗАЭС предусматривает и альтернативные варианты заполнения системы. В Росатоме призвали не поддаваться на провокации и фейки в отношении ЗАЭС, запускаемые Киевом.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:56
    0
    Разрушение дамбы Каховского водохранилища не повлияет на работу Запорожской АЭС - Росатом
    Добрые новости. И пусть ВСУ у Полкана. request
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 11:08
      -1
      Цитата: Mavrikiy
      Добрые новости. И пусть ВСУ у Полкана.

      Прошу прощения, я не знал, что "" запрещенный мат, как насчет отсасывают?
  2. БойКот
    БойКот Сегодня, 11:09
    +1
    Зелебоба пытается раздуть скандал, типа военное преступление России, Совет безопасности ООН хочет подключить. Доказательств естественно никаких, аксиома "ищи кому выгодно" бандерлогам неизвестна. Наверняка намеревались ЗАЭС навредить.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:23
      0
      Цитата: БойКот
      Зелебоба пытается раздуть скандал

      Скандал в другом на самом деле
      На Каховской ГЭС разрушилась плотина.

      Сама по себе она разрушилась... ага...
  3. solar
    solar Сегодня, 11:13
    0
    Это понятно было изначально. Уже приводил сегодня фото
  4. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 11:21
    0
    Из космоса, а не с космоса, как написано в статье, ну найдите корректора в конце концов
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 11:25
    0
    А что мешает и последний блок заглушить и охладить? Все равно в ближайшее время станция работать не сможет.