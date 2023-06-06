Разрушение дамбы Каховского водохранилища не повлияет на работу Запорожской АЭС - Росатом

На Каховской ГЭС разрушилась плотина. На данный момент угрозы безопасности Запорожской АЭС нет.(...) Ситуация контролируется персоналом атомной станции

Разрушение дамбы Каховского водохранилища не повлияет на работу Запорожской атомной станции, охлаждение реакторов ведется из специального водоема, который может пополняться как из водохранилища, так и альтернативными путями. Об этом сообщил директор АЭС Юрий Черничук в своем ТГ-канале.Система отвода тепла на атомной станции использует специальный бассейн большого размера, хорошо видимый с космоса. Эта система работает в замкнутом цикле, иногда ее доливают, используя воду из Каховского водохранилища или из другого источника. Как пояснили на станции, разрушение плотины Каховской ГЭС угрозы работе станции не несет, уровень воды в пруду-охладителе остался на прежнем уровне 16,67 метра.- говорится в сообщении.На данный момент пять атомных блоков станции находятся в режиме "холодного" останова, т.е. в них прекращена ядерная реакция и они охлаждены. Еще один находится в режиме "горячего" останова и может быть запущен в работу в течение дня.Подтверждают отсутствие опасности для Запорожской АЭС и в Росатоме. Там заявили, что система охлаждения станции вне зоны риска, разрушение дамбы водохранилища не повлияет на ее работу. Конструкция ЗАЭС предусматривает и альтернативные варианты заполнения системы. В Росатоме призвали не поддаваться на провокации и фейки в отношении ЗАЭС, запускаемые Киевом.