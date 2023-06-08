О крысах в подвалах Кремля

Испокон веков, с самого начала окончания постройки Московского Кремля началось интенсивное строительство под ним огромных подвалов и подземных ходов.
Говорят, что якобы существует даже такой подземный ход, который ведёт до самой Твери. Правда, за последние несколько сот лет его никто не видел потому, что входы в него были засыпаны во времена предшествующих бурных исторических событий.
В отношении же кремлёвских подвалов известно, что скрывают они в себе многие тайны, начиная от ценнейших кладов и заканчивая библиотекой Ивана Грозного, которая так до сих пор и не найдена.
Ещё с XVI века ходят слухи о необыкновенных крысах, которые проживают в подвалах Кремля. Были-де они туда завезены специально «аглицкими» купцами и дипломатами в целях подлых и лицемерных, обладают необыкновенной сообразительностью, а также другими уникальными способностями.
В частности, собираясь в большие стаи, могут гипнотически воздействовать на психику тех, кто проживает в Кремле.
Именно с этим фактором якобы были связаны периодические уходы Ивана Васильевича в монастыри. Великий государь догадывался, что в Кремле что-то или кто-то на него влияет.
Говорят также, что и Пётр I оттого же перенёс столицу и основал Санкт-Петербург, чтобы навсегда избавиться от влияния кремлёвских крыс.
Это вполне объяснимо. Очевидцы говорили, что люди, в особенности некоторые дьяки, преимущественно Посольского приказа, попавшие под воздействие английских крыс, теряли сообразительность, и едва ли не впадали в летаргический сон. Их действия страдали необъяснимой медлительностью, они начинали страшно бояться гнева государя и напрочь теряли инициативу. При этом их сребролюбие переходило все допустимые пределы.
С каким-то маниакальным постоянством отвечали сии дьяки на реальные агрессивные действия врагов Великого княжества Московского только заявлениями и выражениями озабоченности. И всячески уговаривали Великих князей поступать точно так же.
Воеводы же вовсе теряли волю, начинали трястись только при одном упоминании врага, и ещё до начала войны призывали сдаться.
Много раз Иван Васильевич давал указания вытравить английских крыс. Но те, будучи тварями весьма умными, всегда успевали уходить вглубь подвалов и подземных ходов.
Правда, спустя некоторое время снова возвращались назад и принимались за своё подлое дело.
С этой напастью также, и иногда весьма успешно, боролся Иосиф Сталин. Но, как показало время, окончательно победить кремлёвских крыс не удалось и ему.
Во время отсутствия крыс характер и поведение кремлёвской челяди менялось как по волшебству в лучшую сторону.
Поэтому, когда сейчас говорят о борьбе между некими «башнями Кремля», ошибаются.
На самом деле, как вы теперь понимаете, речь идёт об уникальных кремлёвских крысах, по всей видимости, обладающих гипнотическими способностями, имеющими английское происхождение, успешно эволюционирующих на протяжении нескольких веков и до сих пор оказывающих своё пагубное воздействие на Кремль.
Очевидно, что эта проблема требует эффективного разрешения.
Может, просто затопить подвалы? Или пустить туда газ какой?