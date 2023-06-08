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О крысах в подвалах Кремля

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О крысах в подвалах Кремля

Испокон веков, с самого начала окончания постройки Московского Кремля началось интенсивное строительство под ним огромных подвалов и подземных ходов.


Говорят, что якобы существует даже такой подземный ход, который ведёт до самой Твери. Правда, за последние несколько сот лет его никто не видел потому, что входы в него были засыпаны во времена предшествующих бурных исторических событий.

В отношении же кремлёвских подвалов известно, что скрывают они в себе многие тайны, начиная от ценнейших кладов и заканчивая библиотекой Ивана Грозного, которая так до сих пор и не найдена.

Ещё с XVI века ходят слухи о необыкновенных крысах, которые проживают в подвалах Кремля. Были-де они туда завезены специально «аглицкими» купцами и дипломатами в целях подлых и лицемерных, обладают необыкновенной сообразительностью, а также другими уникальными способностями.

В частности, собираясь в большие стаи, могут гипнотически воздействовать на психику тех, кто проживает в Кремле.

Именно с этим фактором якобы были связаны периодические уходы Ивана Васильевича в монастыри. Великий государь догадывался, что в Кремле что-то или кто-то на него влияет.

Говорят также, что и Пётр I оттого же перенёс столицу и основал Санкт-Петербург, чтобы навсегда избавиться от влияния кремлёвских крыс.

Это вполне объяснимо. Очевидцы говорили, что люди, в особенности некоторые дьяки, преимущественно Посольского приказа, попавшие под воздействие английских крыс, теряли сообразительность, и едва ли не впадали в летаргический сон. Их действия страдали необъяснимой медлительностью, они начинали страшно бояться гнева государя и напрочь теряли инициативу. При этом их сребролюбие переходило все допустимые пределы.

С каким-то маниакальным постоянством отвечали сии дьяки на реальные агрессивные действия врагов Великого княжества Московского только заявлениями и выражениями озабоченности. И всячески уговаривали Великих князей поступать точно так же.

Воеводы же вовсе теряли волю, начинали трястись только при одном упоминании врага, и ещё до начала войны призывали сдаться.

Много раз Иван Васильевич давал указания вытравить английских крыс. Но те, будучи тварями весьма умными, всегда успевали уходить вглубь подвалов и подземных ходов.

Правда, спустя некоторое время снова возвращались назад и принимались за своё подлое дело.

С этой напастью также, и иногда весьма успешно, боролся Иосиф Сталин. Но, как показало время, окончательно победить кремлёвских крыс не удалось и ему.

Во время отсутствия крыс характер и поведение кремлёвской челяди менялось как по волшебству в лучшую сторону.

Поэтому, когда сейчас говорят о борьбе между некими «башнями Кремля», ошибаются.

На самом деле, как вы теперь понимаете, речь идёт об уникальных кремлёвских крысах, по всей видимости, обладающих гипнотическими способностями, имеющими английское происхождение, успешно эволюционирующих на протяжении нескольких веков и до сих пор оказывающих своё пагубное воздействие на Кремль.

Очевидно, что эта проблема требует эффективного разрешения.

Может, просто затопить подвалы? Или пустить туда газ какой?
Автор:
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8 комментариев
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  1. иван2022
    иван2022 Сегодня, 04:46
    -1
    У всех народов Мира беды их от дураков и грехов: воровства и предательства.

    Но есть один народ, беды которого от книги, написанной евреем Марксом в 19 веке, от крысы Шушеры и от врачей, которые "делают эпидемии", чтобы извести многострадальный народ.

    Подробное описание сей Страны Дураков есть в книге "Золотой ключик и приключения Буратино".
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 05:28
      0
      Или пустить туда газ какой?
      Тем паче что после известных событий в Свейских морях оного духа газового преизрядный избыток в кладовых образовался. Понеже вельми... laughing
  2. север 2
    север 2 Сегодня, 04:50
    +1
    так ведь если крысы не покинуть"корабль", значить корабль не тонет . И наоборот . "Корабль"тонет , если крысы покидает корабль .
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 04:59
      -1
      О крысах в подвалах Кремля
      вот всегда подозревал...
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 05:39
        +1
        собираясь в большие стаи, могут гипнотически воздействовать на психику
        Так вот в чем дело ! Крысы виноваты, засевшие в Кремле ! am
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 05:25
    0
    Страшное дело...Резиденцию Путина со всеми ,кто около нужно переносить куда подальше.Скажем,в Туруханск...Там и рыбалка и охота..
  4. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:43
    +2
    Много раз Иван Васильевич давал указания вытравить английских крыс.
     Даже,сватался к крысиной королеве,которая находилась на далеких островах.
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 05:58
    -1
    ?[quote]Или пустить туда газ какой?[/quot
    Не поможет! Эти твари, как только увидят приготовления людей к пуску газа, заблаговременно уходят в укрытия! am