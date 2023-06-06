Понёсший большие потери противник отступил на прежние позиции, контроль над Новодонецким восстановлен

Потери с нашей стороны оказались значительно меньшими, чем могли быть при таком агрессивном натиске. Отечественная связь отработала надежно, импортную уложили сразу. Сегодня обстановка на уровне привычного фона, - видимо, идёт перегруппировка

Попытка прорыва ВСУ в районе Новодонецкое, где противник смог вклиниться в оборону российской армии и даже войти в населенный пункт, завершилась отступлением потрепанных подразделений украинской армии. Об этом сообщил в своем ТГ-канале Александр Ходаковский.Российские войска восстановили контроль над Новодонецким, понесшие большие потери подразделения ВСУ отступили на прежние позиции. Как сообщается, еще накануне вечером данный населенный пункт почти полностью контролировался ВСУ, наши удерживали только несколько улиц, а сегодня утром противник был вынужден отступить. Не исключается, что командование ВСУ проводит перегруппировку, потери в бригадах, штурмовавших наши позиции на этом направлении, очень большие.- пишет Ходаковский.Таким образом, наши сумели удержать позиции в ситуации, когда уже казалось, что все потеряно, противник почти взял населенный пункт. Но бойцы не отступили, а продолжали вести бой, тем самым заставив противника бежать.Пока не ясно, будет ли продолжено наступление на этом участке обороны, или противник, споткнувшись здесь, начнет искать другое слабое место, чтобы атаковать уже там. Предположительно, сейчас ВСУ проводят разведку боем, которая может перерасти в масштабное наступление при осуществлении прорыва нашей обороны.