Военное обозрение
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Глава Евросовета ожидаемо обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС

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Глава Евросовета ожидаемо обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС

В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что разрушение Новокаховской плотины Каховской ГЭС привело к многочисленным рискам для тысяч мирных жителей и отметили, что обычные люди и гражданская инфраструктура не должны быть целью во время боевых действий.


В Евросоюзе были более жестки в формулировках. Глава Евросовета Шарль Мишель ожидаемо обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС и назвал случившееся «военным преступлением». Как отметил высокопоставленный европейский чиновник, уничтожение гражданской инфраструктуры может быть квалифицировано как «военное преступление», поэтому Евросоюз собрался «привлекать к ответственности Россию».

Никаких доказательств тому, что это Россия якобы могла устроить затопление населенных пунктов, Мишель не привел. Но мы уже привыкли к голословным обвинениям со стороны «коллективного Запада».

Даже если будут представлены факты, что это именно ВСУ подорвали Новокаховскую плотину, чтобы облегчить себе контрнаступление, представители Евросоюза и Запада в целом все равно будут обвинять в случившемся Россию.

Между тем, эскалация конфликта на Украине является прямым следствием политики западного блока, который настроен на дальнейшее продолжение боевых действий и препятствует мирным инициативам третьих стран. Поэтому ответственность за случившееся несет не только киевский режим. Его западные покровители не в меньшей степени причастны к тем невзгодам, которые продолжают обрушиваться на жителей России и Украины.

Напомним, что ночью была разрушена Каховская ГЭС, вследствие чего началось затопление обширных территорий, расположенных вдоль реки Днепр. Сейчас население оккупированных ВСУ Херсона и других населенных пунктов на правом берегу Днепра, эвакуируют. Тем временем, сообщается, что строения Каховской ГЭС полностью ушли под воду.
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30 комментариев
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  1. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 11:41
    +19
    Месяцами не замечают, кто обстреливает ЗАЭС. Даже после визита МАГАТЭ делают вид, что они слепые и глухие.
    А здесь буквально через час знают, кто виноват и что виновата Россия (а кто еще может быть виноват у Запада). Никакие расследования не нужны, виновный уже назначен.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:43
      +11
      c малазийским МН-17 было то же самое, уже буквально через полтора часа вопили что Россия помогла сбить сепаратистам.
      1. solar
        solar Сегодня, 12:01
        -1
        Не, через полтора часа- это РИА Новости и ЛайфНьюс.
        ДОНЕЦК, 17 июл — РИА Новости. Ополченцы в четверг над городом Торез Донецкой области на востоке Украины сбили еще один транспортный самолет украинских ВВС, сообщили РИА Новости очевидцы произошедшего.

        https://www.youtube.com/watch?v=eP0O5NV0mQs
        На Западе- это уже попозже...
        1. стар
          стар Сегодня, 12:14
          0
          Мишель рановато вылез, как бы назад сдавать не пришлось.
        2. Roman_VH
          Roman_VH Сегодня, 12:41
          +1
          Тоесть вы просто подбрасываете омна на вентилятор. Или считаете, что ответственность за сбитый Боинг лежит на Донецком ополчении (русских варварах)?
    2. алексеев
      алексеев Сегодня, 11:47
      +6
      Цитата: ratoborets
      здесь буквально через час знают, кто виноват

      Положительно надо смотреть на них, ва смысле положить.....
      Что же по затоплению.
      С точки зрения гуманитарной много населения в прилегающих к Днепру населенных пунктах нынче нет.
      С точки зрения военной укропы понесут потери при эвакуации с затопляемых островов и все ихнии потуги здесь напрасны.
      Через водохранилище можно было в теории переправиться и высадить десант. Когда спадет вода, то через заболоченную пойму наступать неможно.
      Еще выше Куева есть плотина.....
    3. marchcat
      marchcat Сегодня, 11:48
      +7
      уничтожение гражданской инфраструктуры может быть квалифицировано как «военное преступление»
      Детские сады, школы , больницы и многие другие объекты гражданской инфраструктуры на Донбасе, разрушенные ВСУ, подпадают по военные преступления? Или это другое???
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:04
        0
        Цитата: marchcat
        уничтожение гражданской инфраструктуры может быть квалифицировано как «военное преступление»
        Детские сады, школы , больницы и многие другие объекты гражданской инфраструктуры на Донбасе, разрушенные ВСУ, подпадают по военные преступления? Или это другое???

        А взорванные американцами плотины в Сирии - это военное преступление или демократизация водоснабжения?
    4. стар
      стар Сегодня, 12:12
      +2
      Они 8 месяцев не могут найти того, кто у них под носом взорвал СП-2, оставив без газа половину ЕС. Зато тут виновника нашли сразу.
      1. kit88
        kit88 Сегодня, 12:18
        -3
        Можно бесконечно смотреть как горит огонь, как течёт вода и как Запад обвиняет Россию...
  2. Snay
    Snay Сегодня, 11:43
    +2
    Кто-то сомневался что будет по другому?
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:47
    +4
    Да они своих никогда не жалели если нужна провокация, "свои" у них на западенщине.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:47
    +3
    Буквально за пол часа, прошло расследование ,суд и вынесение вердикта - русские виновны !
    Правосудие ЕС идет на рекорды ,так бы расследовали расстрел на Майдане
    1. oldzek
      oldzek Сегодня, 13:41
      0
      как говорится:"и сам то ты горбат,жена твоя горбата кто в этом виноват Россия виновата."старая песня а как молода.меняются времена а политики гейропы не смотрят в зеркало,а ищут ...ищут...ищут на стороне.
  5. solar
    solar Сегодня, 11:50
    -1
    Даже если будут представлены факты, что это именно ВСУ подорвали Новокаховскую плотину, чтобы облегчить себе контрнаступление

    Автор ВО читает? С утра уже была информация, что для ВСУ подрыв плотины был полной неожиданностью и они бегут с островов. Там о наступлении надолго можно забыть.
    1. стар
      стар Сегодня, 12:16
      +2
      С утра уже была информация, что для ВСУ подрыв плотины был полной неожиданностью и они бегут с островов. Там о наступлении надолго можно забыть.

      Можно подумать, что они с островов наступать собирались. Ждали спецназ из Океании.
      1. solar
        solar Сегодня, 12:21
        -1
        А что там войска делали, которых сейчас спешно эвакуируют? Именно это они и собирались. Основное русло Днепра находится с правой стороны островов, для десанта в этом месте на левый берег это удобно.
        1. Roman_VH
          Roman_VH Сегодня, 12:48
          0
          А казачек то засланный (с)
          Дядя Петя, ты ? (с)
        2. стар
          стар Сегодня, 12:53
          +1
          В ноябре 2022 года в сети появились спутниковые снимки линии обороны ВС РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

          Эти минные поля и укрепления укронацисты и подтапливают сейчас, чтобы начать десантную операцию. Ну и косвенно напакостили Крыму с водой.

          Поэтому ответ на вопрос «кому выгоден подрыв Каховской ГЭС» один - Украине. Ну и косвенно - США и Великобритании. Отмашку на подрыв ГЭС Зеленскому дал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время недавнего визита. Украинские передовые подразделения с островов на Днепре начали эвакуацию еще ночью, зная о подрыве.
  6. km-21
    km-21 Сегодня, 11:53
    +1
    Вся нынешняя война вместе со всеми ее последствиями лежит на совести тех, кто четверть века назад начал расширять НАТО к границам России и насаждать русофобию в бывших Союзных республиках. Хотя Россия тоже виновата тем, что долгое время позволяла себя обманывать, да и сегодня не до конца вылечилась от безмозглой доверчивости.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:53
    +4
    Шарль Мишель ожидаемо обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС и назвал случившееся «военным преступлением».
    А не "друзья Украины" подсказали Киеву этот вариант отвлечения внимания от первых провалов ВСУ при начале наступления? Сейчас разговор будет идти только о Каховской ГЭС, не забудут и ЗАЭС, а погибшие ВСУшники и разбитая техника, в т.ч. европейская отойдут на второй план.
  8. Трямс
    Трямс Сегодня, 11:54
    +1
    назвал случившееся «военным преступлением»

    Ну и хорошо, что назвал. Так и будем использовать. В отношении Зе и Запада.
  9. BonchB
    BonchB Сегодня, 11:58
    +1
    Я не понимаю откуда до сих пор такие возмущения по поводу голословных обвинений и наглого вранья. Всем уже давно понятно, что что бы мы не делали или наоборот не делали - мы априри зло в их глазах. Очень глупо пытаться показаться хорошими , играть в благородство, пытаться указать на то, что нас зря ругают. Будут в любом случае смешивать с грязью. Это часть политики расчеловечивания. Давно пора занять самую ценичную и единственно правильную позицию - и не пытаться кому-то что-то доказать. Нужно действовать в своих интересах и напрямую говорить, что мы сделали это или отказали в это в интересах нашего государства и народа. Для нас это самое важное и приоритетное, остальное нас не волнует. Если вас это не устраивает - это ваши проблемы, а на ваше мнение нам паралельно.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 12:20
      -2
      Цитата: BonchB
      остальное нас не волнует.

      Вот только есть один такой большой нюанс. Мы на этом шарике не одни живем. Нас сто сорок миллионов, а жителей Земли 8 миллиардов с гаком. И если они на нас плюнут, то мы потонем.
      1. dmmyak40
        dmmyak40 Сегодня, 12:45
        +2
        А кто сказал, что все эти 8 млрд плюнут? Как минимум Китай, Индия, Индонезия, Иран, Пакистан, ЮАР, Бразилия и по и тд не будут. И кто останется?
  10. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 12:00
    0
    Глава Евросовета ожидаемо обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС

    Пока этот глава не докажет свои обвинения в суде он бла-блабол.
  11. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 12:14
    0
    А что вообще сказал МИД России? Молчание не всегда золото!
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 12:23
      -1
      Цитата: мусоргский
      А что вообще сказал МИД России?

      Озабоченность выразил, наверно. Больше ничего другого на ум не приходит. request
      1. Roman_VH
        Roman_VH Сегодня, 12:52
        0
        Вы предлагаете им опу показать?
        Или у вас в запасе есть еще какие интересные телодвижения?
        На руси про таких говорят "Сцы в глаза, все божья роса".
  12. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 12:14
    -1
    А помните, как Путин каялся перед поляками за преступление, которое Советский Союз не совершал?..