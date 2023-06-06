Глава Евросовета ожидаемо обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС

В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что разрушение Новокаховской плотины Каховской ГЭС привело к многочисленным рискам для тысяч мирных жителей и отметили, что обычные люди и гражданская инфраструктура не должны быть целью во время боевых действий.В Евросоюзе были более жестки в формулировках. Глава Евросовета Шарль Мишель ожидаемо обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС и назвал случившееся «военным преступлением». Как отметил высокопоставленный европейский чиновник, уничтожение гражданской инфраструктуры может быть квалифицировано как «военное преступление», поэтому Евросоюз собрался «привлекать к ответственности Россию».Никаких доказательств тому, что это Россия якобы могла устроить затопление населенных пунктов, Мишель не привел. Но мы уже привыкли к голословным обвинениям со стороны «коллективного Запада».Даже если будут представлены факты, что это именно ВСУ подорвали Новокаховскую плотину, чтобы облегчить себе контрнаступление, представители Евросоюза и Запада в целом все равно будут обвинять в случившемся Россию.Между тем, эскалация конфликта на Украине является прямым следствием политики западного блока, который настроен на дальнейшее продолжение боевых действий и препятствует мирным инициативам третьих стран. Поэтому ответственность за случившееся несет не только киевский режим. Его западные покровители не в меньшей степени причастны к тем невзгодам, которые продолжают обрушиваться на жителей России и Украины.Напомним, что ночью была разрушена Каховская ГЭС, вследствие чего началось затопление обширных территорий, расположенных вдоль реки Днепр. Сейчас население оккупированных ВСУ Херсона и других населенных пунктов на правом берегу Днепра, эвакуируют. Тем временем, сообщается, что строения Каховской ГЭС полностью ушли под воду.