Иран представил свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету

Гиперзвуковая ракета «Фаттах» имеет дальность 1400 км и способна пробить все оборонительные щиты

Ракетная программа Ирана уже давно раздражает Запад во главе с США. Однако, несмотря на многие годы существования под западными санкциями, Тегеран продолжает успешно развивать вооружения собственного производства.Как передает агентство Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ, сегодня Иран представил первую гиперзвуковую баллистическую ракету собственного производства. По крайней мере, так заявляют официальные лица страны. Агентство отмечает, что эта информация, вероятно, усилит обеспокоенность Запада по поводу ракетных возможностей Тегерана.Иранские СМИ опубликовали фотографии ракеты под названием «Фаттах» («Победа»), представленной на церемонии, где присутствовали президент Эбрагим Рахиси и командиры элитного Корпуса стражей исламской революции.— заявил командующий Военно-космическими войсками КСИР Амир-Али Гаджизаде.Напомним, что еще в прошлом году иранские власти заявляли об успешной разработке отечественной гиперзвуковой баллистической ракеты, которая, вероятно, и была представлена сегодня.Иранские СМИ утверждают, что «Фаттах» может обойти самые передовые системы ПРО США и Израиля, включая израильский «Железный купол». Ракета имеет максимальную скорость 14 махов (15 000 км/ч).