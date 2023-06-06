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Иран представил свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету

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Иран представил свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету

Ракетная программа Ирана уже давно раздражает Запад во главе с США. Однако, несмотря на многие годы существования под западными санкциями, Тегеран продолжает успешно развивать вооружения собственного производства.


Как передает агентство Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ, сегодня Иран представил первую гиперзвуковую баллистическую ракету собственного производства. По крайней мере, так заявляют официальные лица страны. Агентство отмечает, что эта информация, вероятно, усилит обеспокоенность Запада по поводу ракетных возможностей Тегерана.

Иранские СМИ опубликовали фотографии ракеты под названием «Фаттах» («Победа»), представленной на церемонии, где присутствовали президент Эбрагим Рахиси и командиры элитного Корпуса стражей исламской революции.

Гиперзвуковая ракета «Фаттах» имеет дальность 1400 км и способна пробить все оборонительные щиты

— заявил командующий Военно-космическими войсками КСИР Амир-Али Гаджизаде.

Напомним, что еще в прошлом году иранские власти заявляли об успешной разработке отечественной гиперзвуковой баллистической ракеты, которая, вероятно, и была представлена сегодня.

Иранские СМИ утверждают, что «Фаттах» может обойти самые передовые системы ПРО США и Израиля, включая израильский «Железный купол». Ракета имеет максимальную скорость 14 махов (15 000 км/ч).
Использованы фотографии:
www.tasnimnews.com
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11 комментариев
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  1. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:06
    +5
    Надо понимать, Россия малехо поделилась с братьями - персами))) почему бы братьев - северных корейцев не поддержать?)))
  2. monetam
    monetam Сегодня, 12:10
    0
    Представили, то есть создали выставочный образец - это только второй шаг, после разработки. Нужен ещё и третий - поставить на вооружение, и смастерить достаточное количество для того, что бы эта ракета представляла угрозу для потенциального противника.
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 13:00
      -3
      Цитата: monetam
      Представили, то есть создали выставочный образец

      Это просто пиар ход, не более. То, что ракета разгоняется до гиперзвука, ни о чем не говорит, практически все баллистические ракеты среднего и дальнего радиуса, на разгонном участке достигают гиперзвука, но уже к апогею баллистической арки, теряют большую её часть. Скорость конвертируется в дальность. А потом ещё происходит торможение при возврате в атмосферу.
      В итоге, от 14-ти махов, на подлете остаётся 3-4, в лучшем случае.
      Законы физики не обманешь.
      Эта "гиперзвуковая" вундервафля из той же оперы, что их стелс истребитель "Какер-313".

      Особенно доставил перл о прорыве ЖК, который априори не расчитан на перехват БРСД.
      Этой ракете придётся иметь с системой Arrow, но об этом они скромно умолчали.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:11
    -1
    Надеюсь технологии не уйдут на Запад.
  4. Egor53
    Egor53 Сегодня, 12:19
    0
    Следует России передать, в виде гуманитарной помощи, Ирану и Северной Корее по пару сотен килограммов оружейного плутония.
  5. Losyara
    Losyara Сегодня, 12:28
    +1
    Вы нам "мопеды" , а мы вам поможем))) молодцы, персы. Столько под санкциями и ничего, продвигаются. У северной Кореи тоже неплохие результаты
  6. spirit
    spirit Сегодня, 12:30
    +1
    Иран представил свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету

    Так там вроде все баллистические ракеты на определенной траектории гиперзвуковые)Можно взять баллистическую ракету средней дальности из 60годов и назвать ее гиперзвуковой разработкой с 10 махами не имеющей аналогов)И не соврете.Сейчас все бросаются этим маркетинговым термином.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 13:15
      0
      Скорее всего, так и есть. Но и такое достижение - важно для ИРИ. И важно для основных клиентов по этим БРСД (США и Израиль)
  7. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 12:46
    -1
    Если заявленные - дальность и точность верны, то установки ЯБЧ можно избежать. Это для ИРИ гораздо проще. Удар (тем более ответный) по основным источникам угрозы - будет конвенциональным, а значит , паника, PR, истерия останутся внутренним делом нападающих сторон. А Наличие у основных противников развитой промышленности - нанесет им большой побочный ущерб. А применением ИРИ конвенционального БЧ не даст юридического/морального права применить по Ирану ЯБЧ.
    Промышленные объекты и военные базы и города - стационарны и возможностей даже коммерческих спутников хватит для точного ЦУ таким ракетам.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:52
    +1
    А что же "передовые"? Показали новый мультик и в 100500ый раз пообещали его принять на вооружение?
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 13:13
      +1
      По виду, иранец БРСД......пока из всего, что летает - только Циркон.